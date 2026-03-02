Premium|Stock Market Consolidation Strategy : बाजारातील 'कोलांट्या उड्या' पाहून डोकं चक्रावलंय? स्थितप्रज्ञ होऊन गुंतवणूक कशी करावी?

भूषण महाजनग्राहकवर्ग वाढता आहे आणि कंपनीचे मार्जिन गेल्या चार वर्षांत १४ टक्क्यांवरून २३ टक्क्यांवर गेले आहे. कॅश फ्लो सुदृढ आहे. आपल्या रडारवर हा शेअर असला पाहिजे. हा काही गुंतवणुकीचा सल्ला नव्हे. आपल्या सल्लागाराला विचारून निर्णय घ्यावा. याखेरीज हॉस्पिटल उद्योगाला कुठल्याही टॅरिफची अडचण नाही. श्री मदभग्वद्गीतेनुसार, ज्याची बुद्धी सुख-दुःख, लाभ-हानी, जय-पराजय आणि सर्व प्रकारच्या इच्छा-आकांक्षांमध्ये स्थिर राहते, त्याला ‘स्थितप्रज्ञ’ म्हणतात. असा पुरुष आत्म्यात संतुष्ट असतो, इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवतो आणि परिस्थितीनुसार ढळत नाही. ही मानसिक स्थिरतेची सर्वोच्च अवस्था आहे, जी कोणत्याही परिस्थितीत विचलित होत नाही..Premium|Shriram Finance Mitsubishi Deal : शेअर बाजारात 'सुलतानढवा'! श्रीराम फायनान्सच्या एका डीलने मंदीवाल्यांची दाणादाण?.आपल्या लाडक्या पुलंच्या भाषेत, तुझें आहे तुजपाशीं या नाटकातील काकाजींच्या मते, स्थितप्रज्ञ माणूस उकिरड्यावर चरणाऱ्या, रस्त्यावरून जाणाऱ्या गाढवासारखा असतो. ज्याला आनंद नाही, दुःख नाही, लाज नाही, भीती नाही आणि जो आंब्याच्या फोडी व कागद एकाच चवीने खातो, तो खरा स्थितप्रज्ञ, असे विनोदी वर्णन त्यांनी केले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, पु. ल. देशपांडेंनी आपल्या शैलीत निःस्पृह, निगर्वी आणि समतोल प्रवृत्तीच्या व्यक्तीला ‘स्थितप्रज्ञ’ म्हणून गौरविले आहे, ज्याला कशानेही फरक पडत नाही. अशाच माणसाने सध्या शेअर बाजारात उतरावे. तसे नसेल तर हा बाजारच त्याला स्थितप्रज्ञ होण्यास मदत करेल. आम्ही असे उद्वेगाने म्हणत नाही. कितीही चांगली बातमी आली तरी तात्पुरता उसळणारा, लागलीच उलटे वळून खाली येणारा बाजार पाहून काय विकत घ्यावे किंवा विकावे हे कळत नाही, जे करावे ते नेमके चुकते, तेव्हा गुंतवणूकदाराची अवस्था अशीच होत असली पाहिजे.ता. २० फेब्रुवारीला सप्ताहाच्या शेवटच्या दिवशी बाजारात थोडीशी तेजीची झुळूक आली खरी, पण सप्ताहात निफ्टी फक्त १४८ अंशांनी वर गेली. नेहमीप्रमाणे पहिल्या तीन ते चार दिवसांत निफ्टीने २५३७२पासून २५८८५ अंशापर्यंत चढाई केली, पुढे मात्र खाली यायची निफ्टीला इतकी घाई झाली, की तेजीवाल्यांचे कंबरडे मोडून ती २५५७१ पातळीवर स्थिरावली. या सर्व प्रवासात निफ्टीला अवसान द्यायला फक्त बँक निफ्टीची सोबत होती. तिने मात्र सर्वकालीन उच्चांकावर भर दिला. त्यात स्टेट बँक अग्रेसर होती. धडा असा, की अल्पकालीन व्यवहार करणाऱ्याने स्टॉप लॉसशिवाय बाजारात उतरू नये व तो होईलच अशी मनाची तयारी ठेवावी. त्यातल्या त्यात बँक निफ्टी ५९८००च्या जवळ असल्यास बँकांची खरेदी आणि नव्या उच्चांकाजवळ असल्यास थोडी विक्री करण्याचे धैर्य आणि खाली येताना वाट पाहण्याचा संयम दाखवणे, हे शक्य असलेल्या पंटर्सना यश निश्चित आहे. दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणूकदारांना असे कागदी लॉस पचवायची ताकद आली आहे. तेव्हा त्यांनी या कोलांट्या उड्या न मारलेल्या चांगल्या.त्यांनी देवानंदच्या हम दोनोमधील गाणे थोडेसे बदलून गुणगुणत राहावे -ग़म और ख़ुशी में फ़र्क़ न महसूस हो जहाँमैं दिल को उस मक़ाम पे लाता चला गयामै मार्केट का साथ निभाता चला गया.असो. सप्ताहअखेरीला अमेरिकेतून मोठी बातमी आली, की तेथील सुप्रीम कोर्टाने ट्रम्प यांनी लादलेले टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवले. लागलीच गिफ्ट निफ्टी (ता. २१ फेब्रुवारी) व त्यापाठोपाठ जगभरचे बाजार उसळले. उत्तरादाखल लगेच ट्रम्प यांनी ताठ पावित्रा घेऊन आयात शुल्क सरसकट १५ टक्के केले. म्हणजे प्रत्येक निर्यातदाराने रोज सकाळी आजचे टॅरिफ काय आहे हे बघून माल पाठवायचा की काय? परंतु या सर्व गदारोळातून एक संदेश नक्कीच मिळत आहे, की शेअर बाजाराचे कन्सॉलिडेशन (दृढीकरण) आता शेवटच्या टप्प्यात आहे. हे दोन महिने सांभाळता आले तर मोठी तेजी समोर आहे.ट्रम्प यांनी कितीही आकांडतांडव केले, तरी ‘मी कोर्टाचे आदेश मानणार नाही’ असे म्हटले नाही. परंतु न्यायसंस्थेचा आदेश पाळत मी ठरवले ते करूनच दाखवीन अशी त्यांची कृती दिसते.स्थितप्रज्ञाची मुलूखगिरी करताना शक्यतो विक्री व नफा किमान २० टक्के व वाढत असलेले शेअर निवडावे. तसे बरेचसे शेअर मिड व स्मॉल कॅप क्षेत्रात आहेत. त्याच्या विक्रीत बाजारपेठेचा प्रमुख किंवा मोठा हिस्सा असेल तर अतिउत्तम. असो.अंदाजाप्रमाणे सरकारी बँका तेजीत आहेत. स्टेट बँकेने आमच्या अपेक्षा पुऱ्या करीत १२००चे टार्गेट ओलांडले. यापुढेही त्यात जागा आहे, असे जेव्हा आम्ही म्हणतो तेव्हा इतकेच लक्षात घ्यावे, की मागे ७७० ते ८००च्या भावात अभ्यासासाठी सुचवलेला स्टेट बँकेचा शेअर जर घेतला असेल, तर विकण्याची घाई करू नये. धीर धरून ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ठेवून १५००ची वाट बघावी. इंडियन बँकेचेदेखील धोरण असेच आहे! बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक, आयडीबीआय, आरबीएल अजूनही आकर्षक आहेत. फार घोळ घालायचा नसेल, तर पीएसयू बँक बीस हा ईटीएफ चांगला वाटतो..Premium|IT Index Crash : दया, कुछ तो गडबड है!.धातू बाजारातील तेजीबद्दल आम्ही सतत लिहीत आहोत. आता ती तेजी अलोह धातूंकडून लोहाकडे वळली आहे. हिंदाल्को, नाल्को, हिंद झिंक, हिंद कॉपर या शेअरची वाढ थांबून थोडी पीछेहाट झाली असली तरी ती तात्पुरती आहे. अल्पकालीन सौद्यामध्ये नफावसुली करता येईल, पण किमान वर्षभर तरी जवळ बाळगायचे असतील तर मोठा धोका दिसत नाही. स्टील क्षेत्रात सरकारी धोरणाच्या लाभामुळे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सेल इत्यादी शेअर नवा वार्षिक उच्चांक करत आहेत. या क्षेत्राचा अभ्यास करता येईल. स्टील व पॉवर क्षेत्रावर अवलंबून असलेले किंवा या क्षेत्रात मोठा ग्राहकवर्ग असलेले काही शेअर नजरेत भरतात. त्यात ग्राफाइट, एचईजी आहेत.शिवालिक बायमेटल कंट्रोलकडे खास करून लक्ष द्यायला हवे. कंपनी बायमेटल व ट्रायमेटल स्ट्रिप्स, शंट्स आणि कॉम्पोनंट तयार करते. भारतीय बाजारपेठेचा ८० टक्के आणि जागतिक बाजारपेठेचा १५ टक्के हिस्सा या कंपनीकडे आहे. या क्षेत्रात त्यांची मक्तेदारी (Monopoly) आहे. स्वीच गिअर्स, इलेक्ट्रिक वाहने, सर्किट ब्रेकर्स, वाहन उद्योग तसेच एनर्जी स्टोरेज या क्षेत्रात सर्वच उत्पादने वापरली जातात. व्यवस्थापन संधू कुटुंबीयांकडून घुमान समूहाकडे आले आहे आणि त्यांनी बऱ्याच मोठ्या योजना आखल्या आहेत. दरसाल १६ ते २० टक्के नफावृद्धीची कंपनीची क्षमता आहे. आजच्या किमतीला किंमत मिळकत गुणोत्तर ३१ जरी असले तरी पुढील वर्षासाठी ते अंदाजे २५ ते २६ असेल असे दिसते.ग्राहकवर्ग वाढता आहे आणि कंपनीचे मार्जिन गेल्या चार वर्षांत १४ टक्क्यांवरून २३ टक्क्यांवर गेले आहे. कॅश फ्लो सुदृढ आहे. आपल्या रडारवर हा शेअर असला पाहिजे. हा काही गुंतवणुकीचा सल्ला नव्हे. आपल्या सल्लागाराला विचारून निर्णय घ्यावा. याखेरीज हॉस्पिटल उद्योगाला कुठल्याही टॅरिफची अडचण नाही. त्यात अपोलो हॉस्पिटल, मॅक्स हेल्थ, नारायण हृदयालय, जीना सिखो लाइफ, ॲस्टर डीएम, फोर्टिस, कृष्णा इत्यादी मोडतात. जसजसा आरोग्य विम्याचा प्रसार व ग्राहकवर्ग वाढत आहे, तसतसे हे क्षेत्र मोठी झेप घेऊ शकेल. त्यात या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात ‘मेडिकल टुरिझम’वर भर दिला आहे. आपल्या सल्लागाराला विचारून या क्षेत्रातील चांगला शेअर निवडावा. निर्देशांक स्थिर होऊन चढत्या भाजणीने वर जावेत ही प्रार्थना. गुंतवणूकदार पूर्ण कंटाळून जायच्या आधी बाजार वर जावा ही अपेक्षा!भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत..महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 