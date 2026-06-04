Premium|Iran nuclear ambitions : इराणच्या अणुकार्यक्रमामुळे पश्चिम आशियातील समीकरणे कशी बदलली?

मधुबन पिंगळेपश्चिम आशियातील युद्ध आणि शांतता चर्चेमध्ये इराणचा अणुकार्यक्रम केंद्रस्थानी आहे. इराणबरोबरच अन्य देशांनीही अण्वस्त्र विकासासाठी प्रयत्न केले, मात्र आंतरराष्ट्रीय दबाव, इस्राईलच्या कारवाया आणि तंत्रज्ञानातील मर्यादा यांमुळे या देशांना यश आले नाही. मात्र, अण्वस्त्र विकासाची महत्त्वाकांक्षा कायम आहे, हेच दिसून येते. अमेरिका आणि इस्राईलने २८ फेब्रुवारी रोजी इराणवर हल्ला केला आणि पश्चिम आशियातील युद्धाला तोंड फुटले. याआधीही या दोन्ही देशांनी गेल्या वर्षी जूनमध्ये १२ दिवस इराणवर हल्ले केले होते. या दोन्ही हल्ल्यांवेळी आणि शस्त्रसंधीनंतर शांतता करारासाठी होत असलेल्या चर्चांमध्ये इराणच्या अणुकार्यक्रमाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. तसेच, काही दिवसांपूर्वी संयुक्त अरब अमिरातीच्या (यूएई) बराकाह येथील अणुप्रकल्पावर ड्रोन हल्ला झाला. त्यामुळे, पश्चिम आशियासाठी नागरी आणि लष्करी असे दोन्ही अणुकार्यक्रम कायम चर्चेत राहिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय दबाव, मर्यादित तंत्रज्ञान व मनुष्यबळाचा अभाव यांमुळे गुंतवणुकीची क्षमता असतानाही या विभागातील इराण, इराक, सीरिया, सौदी अरेबियासह उत्तर आफ्रिकेतील लीबिया अशा अनेक देशांची अण्वस्त्रांची महत्त्वाकांक्षा अपूर्णच राहिली आहे. त्याचवेळी यातील काही देशांनी अणुतंत्रज्ञानाच्या तस्करीचे केलेले प्रयत्नही वादात सापडले..दुसऱ्या महायुद्धाची अखेर होताना, अणुबॉम्बची विनाशकारी शक्ती जगासमोर आली. अमेरिकेला अणुबॉम्बच्या वापराची खरेच गरज होती का? इथपासून अनेक प्रश्न जगाला पडले होते. या सर्वांपेक्षा अणुबॉम्बच्या शोधामुळे निर्माण झालेले जग, हे सर्वांत वेगळे आव्हान जगात निर्माण झाले. अमेरिका आणि सोव्हिएत महासंघातील शीतयुद्धामध्ये अण्वस्त्र स्पर्धा हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक ठरला. पाठोपाठ ब्रिटन, फ्रान्स, चीन या देशांनीही या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला. कालांतराने भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया हे देशही अण्वस्त्रधारी झाले. इस्राईलनेही अण्वस्त्रे विकसित केल्याचे मानले जाते. मात्र, त्यांनी त्याविषयी कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. अण्वस्त्रांचा शोध जगाच्या शांततेसाठी असल्याच्या चर्चा हवेतच विरल्या आणि अन्य देशही या स्पर्धेत उतरले. यामध्ये पश्चिम आशियातील देशांनीही प्रयत्न केले. पश्चिम आशियातील देशांच्या अणुकार्यक्रमामागे विभागीय राजकारण हाही मुद्दा महत्त्वाचा होता. पश्चिम आशियामध्ये इजिप्त, इराण, सौदी अरेबिया या देशांना प्रादेशिक सत्ता म्हणून ओळख मिळवायची होती. तसेच, इस्राईलच्या निर्मितीनंतर, अरब देशांना इस्राईलविरुद्धच्या संघर्षामध्ये सातत्याने अपयश आले. इस्राईलने गुप्तपणे अणुकार्यक्रम राबविला आणि त्यांनी अण्वस्त्रे विकसित केल्याचे मानले जाते. या देशांमध्ये कच्च्या तेलाचे साठे मिळाल्यानंतर, त्यांना आवश्यक आर्थिक शक्ती मिळाली आणि त्यांनी शक्य त्या सर्व प्रयत्नांनी अण्वस्त्रे विकसित करण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, तंत्रज्ञानाची मर्यादा होती, अण्वस्त्रधारक देशांना प्रसार नको होता. या देशांकडे अण्वस्त्रे असणे इस्राईलच्या अस्तित्वासमोर धोका निर्माण करणारे होते. त्यामुळे इस्राईलने वेळोवेळी या देशांवर हल्ले करून त्यांची अण्वस्त्रांची क्षमताच नष्ट करून टाकली. आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे पश्चिम आशियातील इस्राईल वगळता बहुतांश सर्व देशांनी अण्वस्त्र प्रसार बंदी करारावर सह्या केल्या आहेत, हे विशेष.कुख्यात ए. क्यू. खान नेटवर्कपाकिस्तानातील कुख्यात अणुशास्त्रज्ञ ए. क्यू. खान आणि त्यांच्या भोवतीचे नेटवर्क हा पश्चिम आशियातील अणुकार्यक्रमाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. ए. क्यू. खान यांनी सरकारी अधिकारी, दलाल आणि शास्त्रज्ञांचे एक जाळे निर्माण केले. त्यामध्ये अवैधपणे अणुतंत्रज्ञानाचा प्रसार केला. आवश्यक आण्विक पदार्थांची तस्करी केली. यातून पाकिस्तानसह उत्तर कोरिया, इराण, लीबिया या देशांमध्ये अण्वस्त्रांच्या निर्मितीचे प्रयत्न झाले. मात्र, आंतरराष्ट्रीय दबावानंतर या प्रयत्नांना आळा बसला..Premium|Green Energy Strategic Necessity : होर्मुझ सामुद्रधुनी संकटानंतर भारताला धडा: जीवाश्म इंधनावरील परावलंबित्व उघडे पडले, हरित ऊर्जेला तातडीची सामरिक गरज.अण्वस्त्रांची महत्त्वाकांक्षाइजिप्त : दुसऱ्या महायुद्धानंतर उत्तर आफ्रिका आणि आशियामध्ये विभागलेला इजिप्त हा पश्चिम आशियातील महत्त्वाचा देश होता. नासेर यांच्या नेतृत्वाखालील इजिप्त अलिप्ततावादी चळवळीचा आधारस्तंभ होता. मुस्लिम जगताचे नेतृत्व आणि इस्राईलशी लष्करी बरोबरी या दोन गोष्टी त्यांच्यासाठी महत्त्वाच्या होत्या. यासाठी त्यांनी कैरोजवळ एक अणुभट्टीही उभारली होती. मात्र, इस्राईलबरोबरील संघर्षात त्यांना अपयश येत राहिले. अखेरीस, १९८०मध्ये इस्राईलशी शांतता करार केला आणि १९८१मध्ये इजिप्तने अण्वस्त्र प्रसार बंदी करारावर सह्या केल्या.इराक : सद्दाम हुसेन यांच्या नेतृत्वाखालील इराकला अण्वस्त्रांची महत्त्वाकांक्षा होती. त्यांनी १९७०नंतर गुप्त अणुकार्यक्रम सुरू केला. त्यांच्याकडे फ्रान्सकडून मिळालेली एक अणुभट्टी होती. या अणुकार्यक्रमातून इस्राईलला स्वाभाविक धोका होता. त्यामुळे, त्यांनी १९८१मध्ये ‘ऑपरेशन ओपेरा’ राबवित बगदादजवळील या अणुभट्टीवर हवाई हल्ले केले आणि ती पूर्णतः उद्ध्वस्त केली. यात इराकचे अण्वस्त्रांचे स्वप्न पूर्णतः भंगले.सीरिया : अल-असद यांच्या लष्करशाहीमध्ये असलेल्या सीरियानेही अण्वस्त्रे विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. डेर अल-झोर प्रांतात अल-किबार येथे एक छुपे केंद्र उभारले होते. मात्र, इस्राईलने हल्ला करून हे केंद्र उद्ध्वस्त केले. या ठिकाणी उत्तर कोरियाच्या मदतीने अणुभट्टी बांधण्यात येत असल्याचे पुरावे मिळाल्याचे इस्राईली लष्कराने २०१८मध्ये जाहीर केले.लीबिया : तेलविक्रीतून मिळालेल्या अमाप संपत्तीतून मुअम्मर गद्दाफी या सीरियाच्या हुकूमशहालाही अण्वस्त्रधारी व्हावे, असे वाटत होते. त्यासाठी ए. क्यू. खान नेटवर्कची मदत घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय निर्बंध झुगारून अवैध व अनैतिक मार्गांचा अवलंब करण्यात आला. मात्र, त्यांना यश आले नाही.सौदी अरेबिया : सौदी अरेबियाने १९८०च्या दशकानंतर वेळोवेळी प्रादेशिक महासत्ता होण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. सुरुवातीला इस्राईलविषयी आणि नंतर इराणच्या अण्वस्त्र सक्षमतेमुळे सौदी अरेबियाला अण्वस्त्रे विकसित करायची आहेत. यासाठी त्यांनी पाकिस्तानला आर्थिक मदत दिली आणि त्याबदल्यात वेळप्रसंगी अण्वस्त्रांचे संरक्षण मिळविण्याची भूमिका घेतली. नंतरच्या काळामध्ये नागरी गरजांसाठी अणुकार्यक्रम हवा, असल्याची भूमिका घेतली. तसेच, ‘इराणकडे अण्वस्त्रे असतील, तर सौदी अरेबियाही अण्वस्त्रे विकसित करेल,’ अशी भूमिका विद्यमान राजकुमार महंमद बीन सलमान यांनी २०१८मध्ये घेतली होती. आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने सौदी अरेबिया अमेरिकेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे, अमेरिकेच्या दबावापुढे त्यांना जाता येत नाही आणि अणुकार्यक्रमावर मर्यादा येतात.यूएई : यूएईने अण्वस्त्रप्रसार बंदी करारावर सह्या केल्या आहेत. तसेच, अण्वस्त्रांची महत्त्वाकांक्षा नसल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, नागरी वापरासाठी अणुकार्यक्रम राबविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कतारच्या सीमेवर दक्षिण कोरियाच्या मदतीने हा अणुप्रकल्प विकसित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून यूएईच्या विजेच्या एकूण गरजेच्या२५ टक्के विजेची निर्मिती या प्रकल्पात होते. त्यामुळेच, या प्रकल्पावर झालेला ड्रोन हल्ला गंभीर मानला जात आहे..इराण : या देशांच्या यादीमध्ये इराणचा अणुकार्यक्रम लक्षणीय आहे. इराणने सातत्याने आणि विकेंद्रितपणे अणुकार्यक्रम राबविला आहे. त्यांनी १९९०च्या दशकामध्ये अणुकार्यक्रमाला सुरुवात केली आणि २०००मध्ये तो जगासमोर आला. अण्वस्त्रांबरोबर क्षेपणास्त्र विकासाचे संशोधनही सुरू असल्याने त्यांच्या प्रयत्नांकडे गांभीर्याने पाहण्यात येते. अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांनी अनेक कडक निर्बंध लादल्यानंतरही इराणचे अणुसंशोधन पुढील टप्प्यात पोहोचल्याचे सांगण्यात येते. अमेरिकेसह सहा प्रमुख देशांनी २०१५मध्ये इराणबरोबर अणुकरार केला होता. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या करारातून माघार घेतली आणि चर्चेचा मार्ग संपुष्टात आला. सध्या सुरू असलेल्या युद्धामध्येही इराणच्या अणुप्रकल्पांनाच प्रामुख्याने लक्ष्य करण्यात येत आहे. इस्राईलने काही वेळा व्हायरसच्या माध्यमातून या अणुप्रकल्पांचे नुकसान केल्याचेही सांगण्यात येते. इराणकडे समृद्धीकरण झालेले ४०० किलोपेक्षा जास्त युरेनियम असल्याचा दावा अमेरिकेकडून करण्यात येतो.पश्चिम आशियातील देशांमध्ये प्रादेशिक सत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा, इस्राईल हा सामाईक शत्रू आणि शिया-सुन्नी संघर्ष या गोष्टींमुळे लष्करी ताकद वाढविण्याचे प्रयत्न झाले. त्यामध्ये अण्वस्त्रे हाती असतील, तर त्यातून निर्णायक समतोल निर्माण होईल, या कल्पनेने या सर्व देशांना अण्वस्त्रधारी व्हायचे होते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, तंत्रज्ञान व कुशल मनुष्यबळाच्या मर्यादा, इस्राईलचा निर्णायक हस्तक्षेप यांमुळे त्यांचे स्वप्न पूर्ण झाले नाही. आतापर्यंत इराण अण्वस्त्रनिर्मितीपर्यंत पोहोचल्याच्या शक्यतेमुळे या देशांमध्ये अस्वस्थता होती. महंमद बीन सलमान यांची २०१८मधील प्रतिक्रिया याविषयीची प्रातिनिधिक मानता येईल. आपल्याकडे अण्वस्त्रे हवीत आणि शत्रू किंवा प्रतिस्पर्धी देशाकडे अण्वस्त्रे असू नयेत, हा सत्तासमतोलाचा नियम या देशांमध्ये आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये इराणचे मोठे नुकसान झाले असले, तरीही यातून निर्माण झालेली अस्थिरता पूर्ण सुरक्षित वातावरण निर्माण करू शकत नाही. त्यामुळे अण्वस्त्रांमुळे शांतता निर्माण होईल आणि अण्वस्त्रे दुसऱ्या देशांसाठी धाक निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरतील, हे गृहीतक पुन्हा एकदा फोल ठरले आहे.मधुबन पिंगळे दै. सकाळचे पुणेस्थित उपवृत्तसंपादक अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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