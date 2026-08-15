Premium|Indian Stock Market : वाढता कर्जभार गरज, सवय, की आर्थिक सापळा?

भूषण महाजनइराण आणि अमेरिकेच्या अधूनमधून अंगात येणारच आहे. त्या निमित्ताने बाजार थोडा तरी वर-खाली होणारच आहे. पण जोपर्यंत खनिज तेल ९० डॉलरच्या खाली किंवा आसपास आहे, तोपर्यंत आपला शेअर बाजार या घटना तटस्थपणे पाहील, असे दिसते. कारण परदेशी संस्थांच्या खरेदीची कुमक आपल्याकडे असेल. धातू उद्योगाचे आपण गेले वर्षभर कौतुक केले, त्याप्रमाणे तो निर्देशांकही ४० टक्के वाढला.डॉ. स्पेन्सर जॉन्सन यांनी लिहिलेली हू मूव्ह्ड माय चीज? ही रूपक कथा आपल्या आयुष्यात बदल कसे अपरिहार्य असतात आणि त्यांना यशस्वीपणे तोंड कसे द्यायचे असते, हे सांगते. या कथेत स्निफ व स्करी हे दोन उंदीर आणि हेम व हॉ ही माणसे आहेत. या चौघांना अतिशय आवडणारे व त्यांच्या राहत्या घराजवळच मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असणारे चीज एके दिवशी अचानक गायब होते. त्यानंतर हेम आणि हॉ ही माणसे नुसतीच चिडचिड करतात, पण स्वस्थ बसून राहतात. मात्र स्निफ आणि स्करी हे दोघे चीज नाहीसे होणे मान्य करून, प्रयत्नपूर्वक नवीन चीजचा साठा शोधून काढतात. आपला शेअर बाजार असाच आहे. बोलता बोलता संदर्भ बदलतात, नवनवी क्षेत्रे पुढे येतात, आपली चाल बदलावी लागते व आपले चीज शोधून काढावे लागते!दोनच सप्ताहांपूर्वी द. कोरिया व तैवानचे शेअर बाजार कसे धडाडून खाली आले, हे आम्ही सांगितले. ११८२७ अंशाचा उच्चांक करून कॉस्पी ४४ टक्के खाली पडला. तो मागच्या शुक्रवारी (ता. २४ जुलै) पुन्हा २१ टक्के वाढला खरा, पण आता तिथला मोसम संपत आला आहे, हे परदेशी संस्थांना कळले आणि ते भारतीय बाजाराकडे वळले. आपला बाजार चांगले कंपनी कामकाज घेऊन त्यांच्या स्वागतासाठी तयारच होता. त्याचा परिणाम ३१ जुलैला संपलेल्या सप्ताहात दिसून आला. .Premium|Portfolio Rebalancing : व्हॅल्यू स्टॉक्स, संयम आणि योग्य वेळ; यशस्वी गुंतवणुकीची खरी गुरुकिल्ली.दोन आठवड्यांपूर्वी निफ्टीचा बंद होता २३७६७! सर्वत्र निराशा होती. आधार पातळी भेदून निफ्टी पुन्हा २२५०० या पातळीला स्पर्श करते का, अशी भीती बाजारात पसरली होती. त्याच दरम्यान कंपनी कामकाज सुधारत चालले होते. नेस्ले, होनासा, एशियन पेंट्स या ग्राहक क्षेत्रात, बजाज ऑटो, टीव्हीएस, आयशर या वाहन क्षेत्रात, बजाज फायनान्स, महिंद्रा फायनान्स, एल ॲण्ड टी फायनान्स, तसेच आयसीआयसीआय, डीसीबी, आयडीएफसी बँका घोडदौड करत आहेत. बालाजी अमाइन्स, सुमिटोमो, एसआरएफ या रसायन क्षेत्रात, सीरमा, सीसीएल, नेटवेब... किती नावे घ्यावीत? या सगळ्यांची जोरदार विक्रीवृद्धी, त्यातून नफावृद्धी हे सारे जगासमोर - माध्यमांसमोर आले. प्रत्यक्ष परदेशी संस्थांची खरेदी दिसली नाही, पण विक्री कमी होताना दिसली आणि गेल्या सप्ताहात सारे चित्रच बदलले. एकही दिवस मागे वळून न पाहता निफ्टी व सेन्सेक्स दुडक्या चालीने तेजीत गेले. बाजारातले मळभ लगेच दूर झाले आणि ३१ जुलैला निफ्टीने २४३८३ अंशाचा संतोषजनक बंद दिला.आता सगळे आलबेल आहे असे समजायचे का? कदाचित नाही. इराण आणि अमेरिकेच्या अधूनमधून अंगात येणारच आहे. त्या निमित्ताने बाजार थोडा तरी वर-खाली होणारच आहे. पण जोपर्यंत खनिज तेल ९० डॉलरच्या खाली किंवा आसपास आहे, तोपर्यंत आपला शेअर बाजार या घटना तटस्थपणे पाहील, असे दिसते. कारण परदेशी संस्थांच्या खरेदीची कुमक आपल्याकडे असेल. धातू उद्योगाचे आपण गेले वर्षभर कौतुक केले, त्याप्रमाणे तो निर्देशांकही ४० टक्के वाढला. पण वर गेलेला शेअर, निर्देशांक किंवा वर गेलेले क्षेत्र काही काळ तरी खाली येणारच, या उक्तीप्रमाणे या क्षेत्रातील सर्व शेअर खाली आले. लॉयड्स मेटल्सचा अपवाद वगळता हिंद झिंक, नाल्को, हिंद कॉपर, सारेच भुईसपाट झाले. ज्यांनी हे वेळीच ओळखले, त्यांनी कमावले. पुढील काही सप्ताह येथे चमक दिसणार नाही, पण पुढे ट्रान्सफॉर्मर उद्योगाची वाढती मागणी यांना पुन्हा तेजीत आणेल. लॉयड्स मेटल्सचा शेअर सहा महिन्यांपूर्वी १२००-१३०० रुपयांच्या दरम्यान होता, तो आम्ही अभ्यासासाठी सुचवला होता. त्याने आता २०००ची पातळी ओलांडली आहे. त्याला पुढेही वर जाण्यास वाव आहे..Premium|Portfolio Rebalancing : व्हॅल्यू स्टॉक्स, संयम आणि योग्य वेळ; यशस्वी गुंतवणुकीची खरी गुरुकिल्ली.लॉयड्स मेटल्स ॲण्ड एनर्जी कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२६-२०२७च्या पहिल्या तिमाहीत उच्चांकी लोह खनिज (आयर्न ओर) उत्पादन गाठले आहे. या तिमाहीत कंपनीचे उत्पादन ६.०५ दशलक्ष टन झाले असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात ५३ टक्के वाढ झाली आहे. उत्पादन वाढीतील ठळक बाबी पुढीलप्रमाणे ःलोह खनिज उत्पादन ः ६.०५ दशलक्ष टन (५३ टक्के वार्षिक वाढ)स्पॉन्ज आयर्न उत्पादन ः १८२,४६० टन (१३१ टक्के वाढ)पेलेट उत्पादन ः १.६९ दशलक्ष टननव्याने सुरू केलेले तांबे उत्पादन ः २,७५४ टन. हे उत्पादन कमी दिसत असले, तरी त्यात विक्रमी वाढ होऊ शकते.चालू आर्थिक वर्षात एकूण २६ दशलक्ष टन लोह खनिज उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे व ते सहज साध्य होईल. या तिमाहीत (जून २०२६अखेर) कंपनीचा महसूल ३,३६४ कोटी रुपये ते ३,८७१ कोटी रुपयांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. (मागील वर्षाच्या याच तिमाहीत तो २,४१२ कोटी रुपये होता). प्रत्येक त्रैमासिक निकाल तपासून शेअर भांडारात कायम ठेवण्याचे ठरवता येईल. यावेळी एक मायक्रो कॅप शेअर अभ्यासासाठी सुचवित आहोत, तो आहे ईपॅक प्रीफॅब. ही कंपनी पूर्वनिर्मित बांधकाम क्षेत्रात संकल्पनेपासून प्रत्यक्ष उभारणीपर्यंतची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारते. इमारतीचा आराखडा तयार करणे, अभियांत्रिकी आराखडे तयार करणे, उत्पादन, पुरवठा, बांधकाम जागेवर साहित्याची जुळवाजुळव करून अंतिम उभारणी करणे ही संपूर्ण प्रक्रिया कंपनी स्वतः पार पाडते. पूर्वनिर्मित इमारती म्हटल्या, की अनेकांच्या डोळ्यांसमोर अजूनही तात्पुरती शेड किंवा एखादे साइट ऑफिस उभे राहते. पण काळ बदलला आहे. आज अनेक आधुनिक कारखाने, गोदामे, शीतगृहे आणि कार्यालये अशाच पद्धतीने उभी राहत आहेत. आजकाल लग्नाचे मंडपही तयार मिळतात; मग कारखाने का मागे राहतील? आपल्या भाषेत सांगायचे, तर ग्राहकाने फक्त जागा दाखवायची, पुढची धावपळ कंपनीची..याखेरीज कंपनी विस्तार करत पॉलिस्टीरीनपासून विविध प्रकारची पॅकेजिंग उत्पादने तयार करते. विविध आकारांमध्ये व साच्यात घडविलेली ही उत्पादने वजनाला हलकी, मजबूत आणि उष्णतारोधक असल्यामुळे बांधकाम, पॅकेजिंग आणि ग्राहकाभिमुख टिकाऊ वस्तूंच्या उद्योगात त्यांना मोठी मागणी आहे. कंपनीचे देशभरात चार उत्पादन प्रकल्प कार्यरत आहेत. देशभरात चार उत्पादन प्रकल्प उभारण्यामागेही व्यावसायिक विचार आहे. माल ग्राहकापर्यंत लवकर पोहोचला, की खर्च कमी होतो आणि ग्राहकही खूश राहतो. विशेषतः कारखाना उभा करताना डाऊन टाइम कमीत कमी लागतो. साहजिकच कंपनीच्या उत्पादनाला वाढती मागणी आहे. २६७ रुपयांवर बंद झालेल्या शेअरचे किंमत/ मिळकत गुणोत्तर २८ आहे. भांडवलावरील परतावा २१ टक्के आहे. बँकांची कर्जमागणी वाढत आहे, त्याबरोबर औद्योगिक उत्पादन जोर धरत आहे. अशा काळात कंपनीचे भवितव्य चांगले वाटते. किमान एक ते दोन वर्षांसाठी अभ्यास करावा व सल्लागाराच्या मदतीने निर्णय घ्यावा.आपले जुने लाडके शेअर बजाज फायनान्स, श्रीराम फायनान्स, लार्सन टुब्रो फायनान्स गेल्या तिमाहीच्या निकालानंतर पुन्हा एकदा रंगात आले आहेत. केवळ चार महिन्यांपूर्वी हा शेअर ८०० रुपयांना मिळत होता. शेअरखरेदी चोखंदळ असावी, असे आम्ही सतत सुचवित असतो. एखादा ब्लू चिप शेअरदेखील बाजार मंदीत गेल्यावर अत्यंत आकर्षक किमतीला मिळू शकतो. तो किती दिवस/महिने/वर्षे सांभाळायचा हे आपण नाही तर कंपनी ठरवते. ‘हा शेअर मी दहा वर्षे ठेवणार!’, ‘हा तर मुलांना वारसा म्हणून देणार!’ अशा घोषणा अनेक गुंतवणूकदार मोठ्या आत्मविश्वासाने करतात. पण गुंतवणुकीच्या जगात असे चालत नाही. व्यवस्थापन सातत्याने उत्तम काम करत असेल, नफा वाढवत असेल, स्पर्धात्मक मोट मजबूत करत असेल, तर तो शेअर अनेक वर्षे ठेवायलाही हरकत नाही. गेल्या वर्षी बजाजबद्दल लिहिताना आम्ही म्हटले होते, की कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून कंपनी मनुष्यबळ कमी करणार आहे. ते आता प्रत्यक्षात येताना दिसत आहे.जून २०२६ला संपलेल्या तिमाहीत बजाज फायनान्सचा निव्वळ नफा २८ टक्के वाढला असून तो ५,९८६ कोटी रुपये झाला आहे. कंपनीचे उत्पन्न आणि कर्ज वितरणामध्ये मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ग्रॉस एनपीए गेल्या तिमाहीत ०.९६ टक्के (मागील वर्षी १.०३ टक्के), तर निव्वळ अनर्जित कर्जे ०.३९ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात कंपनीला यश आले आहे (मागील वर्षी ०.५० टक्के). मालमत्ता व्यवस्थापन २३ टक्के वाढून ४,००,३८९ कोटी रुपयांवर पोहोचले. आजच्या ११४१ या बाजार भावात पुस्तकी किंमत/बाजार भाव गुणोत्तर सहापट आहे. ते वरच्या बाजूस असून, गुंतवणुकीआधी भाव खाली येऊ देणे चांगले.लेखक शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.