Premium|Ancient Indian Botany and Tree Names : वृक्षांच्या ऐतिहासिक संदर्भांचा शोध घेणारे अरुंधती वर्तक यांचे पुस्तक

गोपाळ कुलकर्णीआज इंटरनेटमुळे माहितीचा खजिनाच आपल्यासमोर खुला झाला असताना, या जाळ्यातही कधीच आढळून न येणाऱ्या वृक्षांची नावे आणि त्याचे ऐतिहासिक संदर्भ या पुस्तकामध्ये वाचायला मिळतात. या ग्रंथातील तळटिपांचा अभ्यास केल्यानंतर लेखिकेने किती सखोलपणे या क्लिष्ट विषयाची नीटनेटकी मांडणी केली आहे, हे दिसून येते. लेखक, अभ्यासक आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी हा एक उत्तम संदर्भग्रंथ ठरू शकतो.प्राचीन भारतीय संस्कृतीचा विकास वृक्ष आणि नद्यांच्या आधारे झाल्याचा दिसून येतो. नद्यांनी वृक्षांच्या मुळांना आधार दिला अन् वृक्षांनी मानवाला... या झाडांनी आपल्याला काय नाही दिले? फळे-फुले देऊन पोटाची भूक भागवली, संकटाच्या काळात हीच झाडे माणसाचा निवारा झाली. ऋषी-मुनींनी या वृक्षांच्या छायेत तप केले. माणसाला स्वयंतेजाची धम्मदीक्षा बोधिवृक्षाच्या छायेतच मिळाली. खरेतर ‘वृक्ष’ हेच माणसाचे सोबती म्हणावे लागतील. अशा या प्रामाणिक मित्रांच्या कुलवंशाचा वेल मांडणारे अनोखे पुस्तक वाचकांच्या भेटीला आले आहे. अरुंधती वर्तक यांचा काही प्राचीन संस्कृत वृक्षनामांची रहस्ये हा केवळ ग्रंथ नाही, तर तो वैज्ञानिक आणि आध्यात्मिक दस्तावेज ठरतो, म्हणूनच तो वाचनीय आणि संग्राह्य झाला आहे. .Premium|Pune Book Festival 2025 : पावलोपावली फुललेलं वाचकांचं स्वप्न.या ग्रंथाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे, तो श्री. द. महाजन यांच्यासारख्या ज्येष्ठ वनस्पतितज्ज्ञाच्या मार्गदर्शनाखाली साकार झाला आहे. भारतातील वन आणि वृक्षवैविध्याचा सखोल अभ्यास केलेले महाजन हे संस्कृत भाषेचेदेखील गाढे अभ्यासक आहेत. त्यामुळे महाकाव्ये आणि वेदांमधील वृक्षनामांची त्यांना नेमकी माहिती असल्याचे दिसून येते. महाजनांच्या या संस्कृत व्यासंगामुळेच वर्तक यांच्या लिखाणाला एक वेगळीच खोली प्राप्त झाली आहे. आपल्याकडे वृक्षांच्या पोटजातींमध्येदेखील प्रदेशानुरूप फरक पाहायला मिळतो. काही वृक्षांना विशिष्ट हवामानच लागत असल्याने त्यांची कृत्रिम लागवड क्रमप्राप्त ठरते. देशी-विदेशी वृक्षांमधील फरक ओळखताना ही बाब महत्त्वाची ठरते. अनेक वृक्षनामांच्या मागे मोठे धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि आर्थिक रहस्य दडले आहे. त्याचा रहस्यभेद या पुस्तकाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.वृक्षांच्या मुळाशी गेल्यानंतर आपल्याला गवसते ते प्राचीन भारतीय विचारशास्त्र. भारतविद्या, वनस्पतिशास्त्र आणि साहित्य यांच्यात किमान रस असणाऱ्या वाचकाने हे पुस्तक वाचायलाच हवे. या पुस्तकाचे आणखी एक लक्षात घेण्याजोगे वैशिष्ट्य म्हणजे, विशिष्ट काळामध्ये वृक्षांची विशिष्ट नावे येतात आणि कालांतराने त्यात बदल झालेला दिसतो. लेखिकेने तो भेददेखील अचूकपणे टिपला आहे..Premium|Reading habits of successful people : आधी वाचायला शिका... मग शिकण्यासाठी वाचा.काही वृक्षनामांच्या प्राचीन वारशाचा शोध घेताना लेखिकेने भारतीय समाजमनाची जडणघडण, धार्मिक विचारांची बैठक, आर्थिक उलाढालीचे महत्त्वाचे टप्पे, सागरी व्यापार, प्रमुख राजवंश, कवी आणि विचारवंत अशा नानाविध विषयांना स्पर्श केल्याचे दिसून येते. भारतीय वृक्षविचाराचा कालानुरूप विस्तार कशा पद्धतीने झाला हेच यातून दिसून येते. वनस्पतिशास्त्रातील संशोधनाचे अंगदेखील या पुस्तकामध्ये पाहायला मिळते, त्यामुळेच त्याला एक शास्त्रीय बैठक प्राप्त झाली आहे. आपल्याकडे संस्कृतप्रमाणेच प्राकृतमध्येही वृक्षनामांची संख्या कैकपटीने अधिक असल्याचे दिसून येते, लेखिकेने त्यांचा नेमकेपणाने शोध घेतला आहे.या पुस्तकाचा शेवट महाकवी कालिदासाच्या साहित्याचा परामर्श घेत होतो, त्यामुळे पुस्तकाला साहित्यिक अधिष्ठानही प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. कारण कालिदासाने निसर्गाकडे ज्या दृष्टिकोनातून पाहिले तशी मांडणी करणे अन्य कवींना शक्य झालेले नाही. उत्तर गुप्तकालीन बृहत्संहिता ते मध्ययुगीन वृक्षायुर्वेद, मानसोल्लास वगैरे ग्रंथांमध्ये वृक्षांचे असंख्य उल्लेख येत असले, तरीसुद्धा कालिदासाप्रमाणे मांडणी करणे कुणालाच शक्य झालेले नाही. कालिदासाचे काव्य म्हणजे भारतीय वृक्षविचाराचा अर्क म्हणावा लागेल. जगातील सर्वच संस्कृतींनी वृक्षांचे महत्त्व मान्य केल्याचे दिसते, पण भारतीय संस्कृतीप्रमाणे त्यात वैविध्य दिसून येत नाही. खरेतर हीच आपल्याला निसर्गाकडून मिळालेली सर्वांत मोठी देणगी आहे. ही देणगी आता पुस्तकरूपाने वाचकांच्या हातामध्ये आली आहे..सांप्रदायिक प्रतिके आणि वृक्षांची रंगसंगती लावताना लेखिकेने त्यांचे सूक्ष्म निरीक्षण करत मार्मिक उपमांचे सौंदर्य उलगडून दाखविले आहे. महाभारत आणि रामायणाने सांगितलेला वृक्षविचार लेखिकेने एका वेगळ्या नजाकतीने मांडल्याचे दिसून येते. महाभारतातील अरण्यवृक्षांचे संदर्भ त्यातील भव्यदिव्यता दाखवून देतात. रामायणामध्ये वृक्षांशी वेगळे भावनिक नाते दिसून येते. चरकसंहितेमध्ये काही वृक्षनामांचा उल्लेख येतो खरा, पण तो वैद्यकवर्गापुरता मर्यादित असावा. वृक्षांमुळेच सामान्य नागरिकांना त्यांच्या नैसर्गिक भूमीची ओळख पटण्यास मदत झाल्याचे दिसून येते. ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडूत राहणाऱ्या माणसाला शमीचे झाड स्वतःच्या प्रांतात कधीही नैसर्गिकपणे उगवलेले दिसणार नाही, पण पांडवांनी अज्ञातवासापूर्वी आपली शस्त्रे या झाडाच्या ढोलीत दडवून ठेवली होती, हा कथाभाग उत्तम परिचयाचा असल्याने शमीचे नाव सर्वांनीच ऐकलेले असते. हा सगळा कथाभाग हा विराटपर्वामध्ये येतो. प्राचीन काळी शमीचे काष्ठ अश्वत्थ वृक्षाइतकेच महत्त्वाचे मानले गेले होते असे म्हणतात. याच शमी वृक्षाचे लोकसंस्कृतीशीदेखील घट्ट नाते असल्याचे दिसून येते. श्रौतसूत्रातील वृक्ष, चरक आणि आयुर्वेदाने दिलेला वृक्षविचार, मनुस्मृतीमधील वृक्षविचार याचा आढावाही या ग्रंथातून घेण्यात आला आहे. वृक्षनामांनी सजलेल्या अभिजात संस्कृत काव्याचा गोषवारा या पुस्तकामध्ये तपशीलवार वाचायला मिळतो. उदाहरणच द्यायचे झाले, तर वड आणि पिंपळ या वृक्षनामांचे देता येईल. ऋग्वेदामध्ये अश्वत्थ आहे, पण तो पिंपळ नाही. ‘पिप्पलम’ असाही शब्द येतो, पण आज इंटरनेटमुळे माहितीचा खजिनाच आपल्यासमोर खुला झाला असताना, या जाळ्यातही कधीच आढळून न येणाऱ्या वृक्षांची नावे आणि त्याचे ऐतिहासिक संदर्भ या पुस्तकामध्ये वाचायला मिळतात. या ग्रंथातील तळटिपांचा अभ्यास केल्यानंतर लेखिकेने किती सखोलपणे या क्लिष्ट विषयाची नीटनेटकी मांडणी केली आहे, हे दिसून येते. लेखक, अभ्यासक आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी हा एक उत्तम संदर्भग्रंथ ठरू शकतो.गोपाळ कुलकर्णी दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत. 