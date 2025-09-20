Premium|Share Market: जीएसटी कपातीमुळे वाहन उद्योगात तेजी, निफ्टीने साधला नवा उच्चांक

अर्थविशेष । भूषण महाजनमाहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राकडे सारेच तज्ज्ञ निराशेने बघत होते. आता येथे पुढील वाटचाल कठीण आहे, त्यामुळे आपल्या भांडारातून हे शेअर वगळा असे काहींचे म्हणणे होते. त्यांना सपशेल खोटे ठरवीत ह्या क्षेत्राला नवी उभारी आली. ८ सप्टेंबर रोजी ३४३१० असलेला आयटी निर्देशांक आठवड्याभरात ३६११०वर पोहोचला. सप्ताहात सव्वापाच टक्क्यांची तेजी! ता. १३ सप्टेंबरच्या अंकातील लेखात (बदतमीज़ दिल, बदतमीज़ दिल... माने ना) जो आशावाद दर्शवला होता, तो बऱ्यापैकी खरा ठरला. ३१ ऑगस्टला निफ्टीचा तळ २४४०४ अंशाचा होता. आमचे म्हणणे होते, की येथे जोखीम-परतावा गुणोत्तर (रिस्क-रिवॉर्ड) आकर्षक आहे. निफ्टी तीन ते पाच टक्के खाली येऊ शकते, पण ते सहन करण्याची तयारी असेल, तर वर जायला १३ ते १५ टक्के संधी आहे. गेले दोन-तीन महिने तेजीवाले आणि मंदीवाल्यांचे तुंबळ युद्ध सुरू होते. १ सप्टेंबरपासून निफ्टी तीन टक्के वर आली. निफ्टी वर आली तीदेखील ‘इंच इंच लढवू’ ह्या बाण्याने. रोजच शेअर बाजार वर उघडत असे व नफा वसुली होऊन दिवसभराच्या वरच्या पातळीच्या थोडा खाली बंद होत असे. त्यामुळे बाजाराला म्हणावा तसा गतीवेग मिळाला नाही. .युद्धाला जायला निघावे आणि बायकोची आठवण येऊन परतावे असे होत असे. अजूनही कुठल्याही बाजूची पूर्ण सरशी झाली नाही, पण तेजीवाले मागील पंधरवड्यापेक्षा आतातरी वरचढ झाले आहेत. जीएसटी कपातीच्या फक्त घोषणेने ही वाढ झाली आहे. प्रत्यक्ष कपात होऊन त्याचा मागणी वाढण्यावर परिणाम झाल्यानंतर पुढची एक तेजीची लहर येऊ शकते. २५६०० (ह्या वेगाने गेल्यास) आणि २६०००चे (जर गतीवेग - मोमेंटम मदतीला आल्यास) टार्गेट काही फार दूर दिसत नाही.एक मात्र नक्की, जीएसटी कपातीमुळे वाहने, गृहोपयोगी वस्तू स्वस्त होतील. दुचाकी व चारचाकी वाहने, एसी, धुलाई यंत्रे यांच्या मागणीत वाढ होईल, पण किमतीत १० टक्के कपात झाली आहे, चला आता एकाऐवजी दोन वाहने घेऊ, असे होत नाही. गुंतवणूकदारांसाठी उत्तर व धोरण एकच - जोपर्यंत कंपन्यांचे तिमाही कामकाज सुधारत नाही, तोपर्यंत चिरठायी तेजी दिसत नाही. तोपर्यंत आपले धोरण म्हणजे निर्देशांकाकडे दुर्लक्ष करा व निवडक क्षेत्र (सेक्टर्स) व त्यातील शेअरवर लक्ष केंद्रित करा. जोपर्यंत टॅरिफची अनिश्चिती आहे, तोपर्यंत नफा वसुली विसरू नका आणि खाली तळाशी घ्यायला विसरू नका. हे करणे खूप कठीण वाटत असेल, तर किमान तीन ते पाच वर्षांचे धोरण ठेवा, टिप्सवाल्या शेअरकडे दुर्लक्ष करा व चांगल्या व्यवस्थापनाचा पाठपुरावा करा. असो. .गेल्या वर्षभरात निफ्टीचा परतावा जेमतेम उणे ०.२ टक्के आहे. मग मूल्यांकन स्वस्त झाले नाही का? आपला बाजार महाग आहे म्हणून ओरड चालली आहे तिचे काय? आणि आपला बाजार स्वस्त अभावानेच असतो. परदेशी संस्था अजूनही पाठ करून का आहेत? ह्याचे कारण पुढील कामगिरीचा आत्मविश्वास नाही म्हणून. शेअर वर जातात ते वर्षात नफा किंवा विक्री किती वाढली यावर नसून, गेल्या तिमाहीपासून ह्या तिमाहीत किती वाढ झाली त्यावर! तेव्हा सप्टेंबर आणि डिसेंबरचे निकाल आल्यावर व ते वाढते असल्यावरच परदेशी संस्था पुन्हा मैदानात येतील आणि निर्देशांक आपल्या सर्व इच्छा-आकांक्षा पूर्ण करतील.मागील लेखात उल्लेखल्याप्रमाणे सर्व वाहन उद्योगांचे शेअर वाढले. आयशर, बजाज, हिरो, अतुल ऑटो, मारुती, महिंद्रा, एस्कॉर्ट््स व त्यांचे पुरवठादार युनो मिंडा वगैरे तेजीत आले. ऑटो निर्देशांक ३१ ऑगस्ट रोजी २४९६० अंशावर बंद झाला होता, तो १२ सप्टेंबर रोजी २६८६६ म्हणजे ७.६ टक्के वर होता. जसे जसे वाहन विक्रीचे आकडे व बातम्या येतील तसे तसे हे शेअर व पर्यायाने ऑटो निर्देशांक वाढतच राहील. ह्या आशेनेच ऑक्टोबर महिन्याची सुरुवात बघायला हवी.दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राकडे सारेच तज्ज्ञ निराशेने बघत होते. आता येथे पुढील वाटचाल कठीण आहे, त्यामुळे आपल्या भांडारातून हे शेअर वगळा असे काहींचे म्हणणे होते. त्यांना सपशेल खोटे ठरवीत ह्या क्षेत्राला नवी उभारी आली. ८ सप्टेंबर रोजी ३४३१० असलेला आयटी निर्देशांक आठवड्याभरात ३६११०वर पोहोचला. सप्ताहात सव्वापाच टक्क्यांची तेजी! ही जादू केली इन्फोसिसच्या पुनर्खरेदीच्या घोषणेमुळे. इन्फोसिसने ₹ १,८०० प्रति शेअर दराने १८ हजार कोटी रुपयांच्या शेअर बायबॅक (पुनर्खरेदी) योजनेस मंजुरी दिली आहे. ही कंपनीच्या इतिहासातील सर्वात मोठी बायबॅक योजना आहे आणि ती पूर्ण होण्यासाठी शेअरहोल्डर्सची मंजुरी आवश्यक आहे. ही योजना गुंतवणूकदारांना अतिरिक्त रोख परत करण्यासाठी आणि शेअरधारकांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी आहे. हे मोहिनी अस्त्र सर्वच आयटी कंपन्या अधूनमधून वापरू शकतात. त्यात विप्रो व टीसीएस रांगेत उभे आहेत..Premium| Trump Tariff: अमेरिकेच्या दबावापुढे भारत रशियन तेलाची खरेदी थांबवणार का?.सालाबादप्रमाणे घरातले शेअर बायबॅकला देणे आणि जितके कंपनीतर्फे स्वीकारले जातील तितकेच शेअर बाजारातून खरेदी करणे, ही एक उत्तम व्यूहरचना होऊ शकते. ह्या बातमीमुळे आयटी निर्देशांक पुढे आणखी चार टक्के वाढू शकतो. रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs - रिट्स) दिवसेंदिवस लोकप्रिय होत चालले आहेत. भारतीय रिट्स वार्षिक पाच ते सात टक्के परतावा देतात. त्याशिवाय भांडवल वृद्धीदेखील मिळू शकते. कर रचनेचा काहीसा फायदा रिटधारकांना होऊ शकतो. हे थोडे समजून घेतले पाहिजे. एरवी कुठल्याही कंपनीला झालेल्या नफ्यावर प्रथम कंपनी कर द्यावा लागतो व कर दिल्यानंतरचा नफा भागधारकांना वाटताना त्यांच्या उत्पन्नावर पुन्हा कर आकारणी होते. रिट्सबाबतीत असे नाही. भारतातील रिट्सना पास-थ्रू टॅक्सेशनचा फायदा होतो. याचा अर्थ असा, की रिटद्वारे मिळणारे उत्पन्न, जसे की भाडे उत्पन्न आणि स्पेशल पर्पज व्हेइकल्समधून (एसपीव्हीज) मिळणारे लाभांश, यावर फक्त गुंतवणूकदार पातळीवर कर आकारला जातो, रिट पातळीवर नाही. यामुळे दुहेरी कर आकारणी टाळण्यास मदत होते. भारताच्या शेअर बाजारात सध्या चार प्रमुख रिट्स सूचीबद्ध आहेत - एम्बसी ऑफिस पार्क्स, माइंडस्पेस बिझनेस पार्क्स, ब्रुकफील्ड इंडिया आणि नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट. पुढे-मागे डेटा सेंटरमध्ये गुंतवणूक करणारे रिट्स सूचीबद्ध होतील, त्यावर बारीक लक्ष ठेवले पाहिजे. त्यात छान भांडवलवृद्धी होऊ शकते..Premium|Indian Festivals: अर्थोत्सव, सणासुदीच्या काळात बाजारपेठेची सुगी!. संरक्षण क्षेत्रदेखील एका करेक्शननंतर पुन्हा बातम्यांच्या पाठीवर वर जात आहे. ४ जुलै रोजी ८९४० असलेला ह्या क्षेत्राचा निर्देशांक ८०४५पर्यंत खाली आला आहे. १२ सप्टेंबर रोजी त्यात चांगली खरेदी झाली. भारत डायनॅमिक्स, डेटा पॅटर्न्स, कृष्णा डिफेन्स, गार्डन रिच, कोचीन शिपयार्ड असे शेअर आपल्या रडारवर ठेवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक घसरणीत त्यात भरच टाकायला हवी.हे सर्व करीत असताना एक नजर अमेरिकेच्या बाजाराकडेही असू द्यावी. तेथील बेरोजगारी वाढल्यामुळे पुढील सप्ताहात होणाऱ्या बैठकीत व्याजदर नक्कीच कमी होतील. आधीच तेजीत असलेल्या अमेरिकी बाजारात नवे उच्चांक होऊ शकतात. जगाचा स्वयंघोषित राजा असल्यामुळे त्यापाठोपाठ जगभराचे शेअर बाजार उभारी घेतील. त्यात ट्रम्प टॅरिफ पेच सुटल्यास, आपला बाजारही मागे वळून पाहणार नाही. घोडा मैदान दूर नाही. हा लेख प्रकाशित होईपर्यंत व्याजदर निर्णय झालेला असू शकतो. तात्पर्य असे, की सावध आशावादच गुंतवणूकदाराला पुढे तारून नेणार आहे!(भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.)महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे.----------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 