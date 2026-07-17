Premium|Jamun Honey Benefits : सह्याद्रीचे मधही सरस!

सम्राट कदमआयुर्वेदात मधाचा उल्लेख केवळ गोड पदार्थ म्हणून नव्हे, तर औषधी गुणधर्म असलेले नैसर्गिक द्रव्य असाही आढळतो. आयुर्वेदात मधाला ‘योगवाही’ म्हटले आहे. म्हणजे इतर औषधी घटकांचे गुण शरीरात पेशी स्तरापर्यंत पोहोचवण्याची क्षमता मधात असल्याचे मानले जाते. जांभुळाचे वर्णन आयुर्वेदात मूत्रविकार नियंत्रित करणारे उपयुक्त फळ म्हणून केले जाते. पुण्यातील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेने सह्याद्रीतील जांभूळ मधाचे वैज्ञानिक विश्लेषण केले आहे, त्याविषयी...जांभळाचे झाड हे भारतीय उपखंडात मोठ्या प्रमाणावर आढळते. आयुर्वेदात जांभूळ आणि त्याच्या बियांच्या चूर्णाचा वापर रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यासाठी वर्षानुवर्षे केला जातो. त्यामुळेच जांभळाच्या फुलांमधील रसापासून मधमाश्यांनी तयार केलेला ‘जांभूळ मध’ हा धुमेहींसाठी किंवा आरोग्याची काळजी घेणाऱ्यांसाठी अधिक फायदेशीर असावा, अशी एक पारंपरिक धारणा होती. मात्र, या धारणेला ठोस विज्ञानाचा आधार देण्याचे काम एनसीएलच्या शास्त्रज्ञांनी केले आहे.जांभूळ मधातील काही वैशिष्ट्यपूर्ण रासायनिक गुणधर्म प्रथमच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने स्पष्ट झाले आहेत. त्याचबरोबर भारतीय मधाची अस्सलता सिद्ध करण्यासाठी एक वैज्ञानिक पद्धतही विकसित करण्यात आली आहे. या संशोधनाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ते केवळ जांभूळ मधाच्या पोषणमूल्यांपुरते मर्यादित नाही. हा अभ्यास भारतीय मधाच्या गुणवत्तेचे नियंत्रण, भेसळ प्रतिबंध, ग्राहक संरक्षण, निर्यात आणि भविष्यातील अन्नसुरक्षा या सर्वच क्षेत्रांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.डॉ. उदय किरण मरेली यांच्या नेतृत्वाखालील संशोधन पथकाने महाराष्ट्रातील महाबळेश्वर परिसरातून संकलित केलेल्या ८२ अस्सल जांभूळ मधाच्या नमुन्यांचा अभ्यास केला. या अभ्यासात स्नेहल सदाशिव वाघोळे, शिरीन हॅना मॉन्सी आणि सपना रवींद्रनाथन यांचाही महत्त्वाचा सहभाग होता. महाबळेश्वर हा जैवविविधतेने समृद्ध प्रदेश आहे. जांभूळ वृक्षांच्या फुलांवर मधमाश्या मोठ्या प्रमाणावर परागसंकलन करतात. त्यामुळे या परिसरात मिळणारा जांभूळ मध रासायनिकदृष्ट्या वेगळा असण्याची शक्यता संशोधकांनी गृहीत धरली आणि त्याची पडताळणी केली..अत्याधुनिक विश्लेषणामागील विज्ञानसंशोधनात सूक्ष्म चुंबकीय लहरींच्या आधारे विश्लेषण अर्थात न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स (एनएमआर), हाय परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी आणि मास स्पेक्ट्रोमेट्री या अत्याधुनिक विश्लेषण तंत्रांचा वापर करण्यात आला. एनएमआर तंत्रज्ञानामुळे मधातील विविध रासायनिक रेणूंची अचूक ओळख शक्य होते. प्रत्येक सेंद्रिय संयुग विशिष्ट प्रकारचा स्पेक्ट्रम तयार करते. या स्पेक्ट्रमवरून मधातील साखरेचे प्रकार, सेंद्रिय आम्ले, अमिनो आम्ले आणि इतर जैवसक्रिय संयुगांचे प्रमाण निश्चित करता येते. मास स्पेक्ट्रोमेट्रीद्वारे अतिशय सूक्ष्म प्रमाणात असलेल्या जैवसक्रिय घटकांचे विश्लेषण करता येते. लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी तंत्रज्ञान विशिष्ट संयुगांचे प्रमाण मोजण्यासाठी वापरले जाते. या तिन्ही तंत्रांचा एकत्रित वापर केल्यामुळे जांभूळ मधाची संपूर्ण रासायनिक ओळख प्रथमच इतक्या सखोलपणे नोंदविण्यात आली.मॉलिक्युलर फिंगरप्रिंट म्हणजे नेमके काय?शास्त्रज्ञांना जांभूळ मधाचे ‘मॉलिक्युलर फिंगरप्रिंट’ विकसित करण्यात यश आले. मानवी बोटांचे ठसे जसे प्रत्येक व्यक्तीसाठी वेगळे असतात, त्याचप्रमाणे प्रत्येक प्रकारच्या नैसर्गिक मधाची रासायनिक रचना विशिष्ट असते. विविध साखरेचे प्रमाण, सेंद्रिय आम्ले, सुगंधी संयुगे, फेनॉलिक संयुगे, फ्लॅव्होनॉइड्स आणि इतर सूक्ष्म घटक यांचे एक विशिष्ट संयोजन तयार होते. हाच त्या मधाचा ‘रेणवीय ठसा’ असतो. या ठशाच्या आधारे प्रयोगशाळा कोणत्याही नमुन्याची तुलना करून तो खरोखर जांभूळ मध आहे की नाही, त्यात भेसळ आहे का, किंवा चुकीच्या नावाने विक्री होत आहे का, हे निश्चित करू शकते.आजवर मधाची अस्सलता ठरवण्यासाठी परागकणांचे विश्लेषण केले जात होते. परंतु ही पद्धत नेहमीच अचूक ठरत नाही. मधमाश्या अनेक प्रकारच्या फुलांवर जात असल्याने परागकणांचे प्रमाण अंतिम उत्पादनाचे प्रतिनिधित्व नेहमीच करत नाही. यामुळे मधाचा मूळ पुष्पीय स्रोत अनेकदा निश्चित सांगता येत नव्हता. एनसीएलने विकसित केलेले रासायनिक प्रोफायलिंग या मर्यादेवर प्रभावी उपाय ठरते. त्यामुळे भविष्यात भारतीय मधासाठी अधिक विश्वासार्ह प्रमाणन प्रणाली (सर्टिफिकेशन सिस्टीम) विकसित होऊ शकते..Premium|SpaceX IPO Valuation : स्पेसएक्सच्या विक्रमी आयपीओने अंतराळ अर्थव्यवस्थेच्या नव्या युगाला दिली गती.साखरेचे बदललेले गणितजांभूळ मधामध्ये ग्लुकोजचे प्रमाण तुलनेने कमी, तर फ्रुक्टोजचे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळले आहे. ग्लुकोज रक्तप्रवाहात तुलनेने वेगाने शोषले जाते. फ्रुक्टोजचे चयापचय वेगळ्या मार्गाने होत असल्यामुळे त्याचा रक्तातील साखरेवर तत्काळ परिणाम तुलनेने कमी असतो. त्यामुळे जांभूळ मधाचा ग्लायसेमिक प्रभाव काही प्रमाणात कमी असू शकतो, असे संशोधनातून सूचित होते. मात्र याचा अर्थ जांभूळ मध हा मधुमेहावरील उपचार आहे किंवा मधुमेही व्यक्तींनी त्याचे अमर्याद प्रमाणात सेवन करावे, असा अजिबात होत नाही. मध हा नैसर्गिक साखरेचाच स्रोत असल्यामुळे त्याचे सेवन वैद्यकीय सल्ल्यानुसारच करावे. संशोधनाने केवळ त्याच्या रासायनिक वैशिष्ट्यांची नोंद केली आहे, उपचारात्मक परिणाम सिद्ध केलेले नाहीत.अँटिऑक्सिडंट्सचे महत्त्वसंशोधकांनी जांभूळ मधात फेनॉलिक आम्ले आणि फ्लॅव्होनॉइड्स या जैवसक्रिय संयुगांचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे दाखवून दिले आहे. मानवी शरीरात सतत तयार होणाऱ्या मुक्त मूलकांमुळे (फ्री रॅडिकल्स) ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस निर्माण होतो. दीर्घकाळ हा ताण वाढल्यास पेशींचे नुकसान, हृदयविकार, दाहजन्य विकार आणि वृद्धत्वाशी संबंधित अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात.फेनॉलिक संयुगे आणि फ्लॅव्होनॉइड्स ही मुक्त मूलकांना निष्क्रिय करण्याची क्षमता असलेली नैसर्गिक अँटिऑक्सिडंट्स आहेत. त्यामुळे जांभूळ मधातील या संयुगांचे अस्तित्व पोषणशास्त्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. तथापि, त्याचा प्रत्यक्ष आरोग्यावरील परिणाम निश्चित करण्यासाठी मानवी स्वयंसेवकांवर दीर्घकाळ क्लिनिकल अभ्यास होणे आवश्यक आहे.भेसळविरोधातील प्रभावी शस्त्रजागतिक स्तरावर मधामध्ये साखरेचा पाक, राइस सिरप, कॉर्न सिरप किंवा इतर कृत्रिम पदार्थ मिसळण्याच्या घटना वाढत आहेत. अशा भेसळीमुळे ग्राहकांची फसवणूक तर होतेच, पण प्रामाणिक मध उत्पादकांचेदेखील मोठे नुकसान होते. एनसीएलने विकसित केलेले रासायनिक प्रोफायलिंग तंत्र या समस्येवर प्रभावी उपाय ठरू शकते. कारण प्रत्येक अस्सल मधाचा रासायनिक ठसा निश्चित झाल्यास भेसळयुक्त उत्पादन सहज ओळखता येईल..भारतीय मधाचा राष्ट्रीय डेटाबेसभारतीय मधाच्या विविध प्रकारांचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्याची मोहीम शास्त्रज्ञांनी हाती घेतली आहे. महाबळेश्वर, सुंदरबन, हिमालय, पश्चिम घाट, राजस्थान किंवा ईशान्य भारतातील मधाच्या रासायनिक वैशिष्ट्यांची नोंद झाल्यास प्रत्येक प्रदेशातील मधाला स्वतंत्र ओळख मिळू शकते. भविष्यात भौगोलिक संकेत (जीआय मानांकन), गुणवत्ता प्रमाणन आणि निर्यातीसाठी हा डेटाबेस अत्यंत उपयुक्त ठरेल.प्रयोगशाळेने विकसित केलेले प्रोटोटाइप चाचणीची पद्धत भविष्यात मधाची अस्सलता, भौगोलिक उगम आणि संभाव्य भेसळ यांचे जलद निदान करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. या संशोधनाचे निष्कर्ष ॲप्लाईड फूड रिसर्च या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात प्रकाशित झाले आहेत. त्यामुळे भारतीय मध संशोधनाला जागतिक वैज्ञानिक समुदायाची दखल मिळाली आहे. ही केवळ एका मधाच्या प्रकाराची कथा नसून, भारतीय जैवविविधतेच्या वैज्ञानिक दस्तावेजीकरणाची सुरुवात आहे.संशोधनामुळे भारतीय नैसर्गिक उत्पादनांचे मूल्य आता प्रयोगशाळेतील पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध होऊ लागले आहे. भारतातील अनेक पारंपरिक अन्नपदार्थ, औषधी वनस्पती आणि नैसर्गिक उत्पादने यांचे वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण अद्याप पूर्ण झालेले नाही. एनसीएलचे संशोधन हे या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे ग्राहकांना अधिक विश्वासार्ह उत्पादने मिळतील, मध उत्पादकांना योग्य बाजारमूल्य मिळेल आणि भारतीय आहारशास्त्राला जागतिक स्तरावर नवी विश्वासार्हता प्राप्त होईल.जांभूळ मधावरील हे संशोधन म्हणजे केवळ एका मधाच्या प्रकाराचा अभ्यास नाही, तर तो भारतीय जैवसंपदेचे वैज्ञानिक मूल्यांकन करण्याच्या नव्या युगाचा प्रारंभ आहे. भविष्यात अशाच प्रकारे भारतातील इतर वैशिष्ट्यपूर्ण मध, मसाले, फळे आणि वनौषधींचेही रेणवीय प्रोफाइल तयार झाले, तर ‘परंपरा’ आणि ‘पुरावा’ यांच्यातील अंतर मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.लेखक पुणेस्थित विश्वसंवाद केंद्रात सहयोगी संपादक आणि विज्ञानविषयक अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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