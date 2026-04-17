Premium|Japan East Asia security : जपानचा 'ड्रॅगन'ला कडक इशारा! १ हजार किमी पल्ल्याचे अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र तैनात; पूर्व चीन समुद्रात वाढली सामरिक अस्वस्थता

रोहित वाळिंबेपश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष तिकडे लागलेले असताना, जपानने लांब पल्ल्याचे क्षेपणास्त्र तैनात केल्यामुळे पूर्व आशियातील अस्वस्थताही चर्चेत आली आहे. या विभागातील बदलती भूराजकीय समीकरणे आणि सामरिक सुरक्षेच्या अनुषंगाने विविध राष्ट्रांच्या बदलत्या संरक्षण धोरणांचे प्रतिबिंब त्या घटनेत उमटले आहे.जपानने नुकतेच नैऋत्येकडील तळावर ‘टाइप १२’ हे जमिनीवरून समुद्रातही मारा करण्याची क्षमता असणारे अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र तैनात केले आहे. हे क्षेपणास्त्र लांब पल्ल्याचे असून, एक हजार किलोमीटरपर्यंत मारा करण्याची या क्षेपणास्त्राची क्षमता आहे. जमिनीवरून समुद्रात मारा करणाऱ्या या क्षेपणास्त्रामुळे पूर्व चीन समुद्रातील मोठा प्रदेश जपानच्या माऱ्याच्या टप्प्यात आला आहे. दुसऱ्या महायुद्धापासून शांततेचे धोरण स्वीकारलेल्या जपानमध्ये काही वर्षांपासून आक्रमक धोरणासाठी आवाज उठविण्यात येत होता, त्याचे प्रत्यंतर या क्षेपणास्त्राच्या तैनातीमध्ये झाले आहे. जपानच्या मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रिजने टाइप १२ क्षेपणास्त्र विकसित केले असून, ते आता कुमामोटो प्रांतातील कॅम्प केंगुन येथे कार्यान्वित करण्यात आले आहे. सध्या वेगाने बदलणाऱ्या भूराजकीय आणि सामरिक परिस्थितीमुळेच जपानने हा निर्णय घेतल्याचे मानण्यात येत आहे. जपानला सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि गंभीर परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे आम्हाला संरक्षणात्मक बाजू मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल उचलावे लागत आहे, असा दावा जपानचे संरक्षण मंत्री शिंजिरो कोइझुमी यांनी केला आहे..Premium|Japan Liberal Democratic Party election results : परिवर्तनाचा जपानी जनादेश!.चीनचा धोकापूर्व आशियातील सध्याच्या भूराजकीय समीकरणांमध्ये चीनचा वाढता प्रभाव आणि त्याची आक्रमक सामरिक भूमिका जपानसाठी सर्वांत मोठी चिंता ठरत आहे. अलीकडील काळात जपानचा शस्त्रसज्जतेकडे वाढलेला कल हा देशाच्या संरक्षणासाठीच्या धोरणाचा भाग असल्याचा दावा केला जात असला, तरी चीनच्या वाढत्या दबावाला उत्तर देणारी रणनीती असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. चीनने गेल्या दशकात आपल्या लष्करी क्षमतेत प्रचंड वाढ केली आहे. विशेषतः नौदल, हवाई दल आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात चीनने केलेली वाढ आणि प्रशांत महासागरातील चीनचा वर्चस्ववाद यामुळे या भागातील सत्तासंतुलनात बदल होताना दिसून येत आहे. जपानच्या दृष्टीने संवेदनशील असणारा मुद्दा म्हणजे सेनकाकू बेट. या बेटांवर जपानचा ताबा असला, तरी चीन सातत्याने त्यावर आपला दावा करत आहे आणि त्या परिसरात आपल्या नौदलाची आणि तटरक्षक दलाची उपस्थिती दर्शवत आहे.चीनची ‘ग्रे-झोन’ रणनीती जपानसाठी अधिक धोकादायक ठरत आहे. या रणनीतीनुसार चीन थेट युद्ध न करता सतत तणाव निर्माण करत आहे. यासाठी सीमेजवळ जहाजे पाठविणे, हवाई हद्दीचे उल्लंघन करणे अशा पद्धतींनी चीन जपानवर दबाव टाकत आहे. त्यामुळेच जपानला सतत सज्ज राहावे लागत आहे. यामुळेच जपान संरक्षणदृष्ट्या धोरणात मोठा बदल करत आहे. काही दिवसांपूर्वीच चीनच्या लियाओनिंग आणि शानडोंग या दोन विमानवाहू युद्धनौका प्रशांत महासागरातील जपानच्या नैऋत्येकडील बेटांच्या परिसरात दाखल झाल्याने जपानची अस्वस्थता आणखी वाढली आहे..तैवान कळीचा मुद्दातैवान जपानच्या दक्षिणेकडील बेटांच्या अगदी जवळ असल्यामुळे, चीन-तैवान संघर्ष झाल्यास जपान या संघर्षात ओढला जाणार आहे. त्यामुळे तैवानचा प्रश्न हा जपान-चीन तणावातील आणखी एक कळीचा मुद्दा आहे. तैवानवर चीन सातत्याने दावा करत असून, तैवानला पुन्हा आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्याची भूमिका चीनकडून वारंवार व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर जपानने आपल्या संरक्षण धोरणात मूलभूत बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. पूर्वी केवळ स्वसंरक्षण या तत्त्वावर आधारित असलेली जपानची सामरिक भूमिका आता आक्रमक होताना दिसत असून, चीनला प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जपानची तयारी सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.अर्थसंकल्पात तरतूदजपानच्या पंतप्रधान सानाए ताकाइची यांच्या मंत्रिमंडळाने डिसेंबरमध्ये एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी नऊ ट्रिलियन येन म्हणजे सुमारे ५८ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक तरतूद असलेला विक्रमी संरक्षण अर्थसंकल्प मंजूर केला. या अंतर्गत क्रूझ प्रकारची क्षेपणास्त्रे आणि मानवरहित शस्त्रसाठ्याच्या माध्यमातून प्रत्युत्तरात्मक क्षमता विकसन तसेच किनारी संरक्षण मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट जपानने ठेवले आहे.त्याचप्रमाणे टोकियोच्या पश्चिमेस शिझुओका प्रांतातील कॅम्प फुजी येथे संरक्षणाच्या दृष्टीने हायपरसॉनिक ग्लाइड वाहनेही नुकतीच तैनात करण्यात आली आहेत. २०२८पर्यंत जपानमधील अन्य काही ठिकाणी अशीच वाहने आणि क्षेपणास्त्रे तैनात करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. तसेच या वर्षाच्या अखेरीस अमेरिकेत तयार करण्यात आलेली, १६०० किलोमीटर पल्ल्याची टॉमहॉक प्रकारची क्रूझ क्षेपणास्त्रे जेएस चोकाई जहाजावर तैनात करण्याची योजना जपान आखत आहे..Premium|Green Energy Strategic Necessity : होर्मुझ सामुद्रधुनी संकटानंतर भारताला धडा: जीवाश्म इंधनावरील परावलंबित्व उघडे पडले, हरित ऊर्जेला तातडीची सामरिक गरज.आग्नेय आशियातही अस्वस्थताचीनच्या वाढत्या विस्तारवादी भूमिकेबाबत आग्नेय आशियातील फिलिपिन्ससारखे देशही उघडपणे चीनला विरोध करत आहेत. इतकेच नव्हे, तर दक्षिण चीन समुद्रातही दोन्ही देशांमध्ये वारंवार तणाव निर्माण होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर फिलिपिन्सने अलीकडेच फ्रान्ससह लष्करी सहकार्य करार केला असून, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबतही आपले संरक्षण संबंध अधिक मजबूत केले आहेत. त्याचप्रमाणे व्हिएतनामही चीनच्या सागरी विस्तारवादाला विरोध करत आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील वादांमध्ये व्हिएतनाम आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आधार घेत चीनच्या दाव्यांना आव्हान देत आहे. त्याचप्रमाणे ऑस्ट्रेलियाही जपानप्रमाणेच चीनविरोधात स्पष्ट भूमिका घेत आहे. अमेरिका आणि जपानसोबत मिळून हिंद-प्रशांत क्षेत्रात सुरक्षा सहकार्य वाढवून चीनच्या वाढत्या प्रभावाला कमी करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाही प्रयत्नशील आहे. तर भारतही चीनविरोधात थेट आक्रमक भूमिका न घेताही एक महत्त्वाचा सामरिक प्रतिस्पर्धी म्हणून पुढे येत आहे. सीमावाद, हिंद-प्रशांत धोरण आणि जपान-अमेरिकेबरोबरचे सहकार्य यांच्या माध्यमातून भारत चीनचा प्रभाव संतुलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.एकूणच, पूर्व आशियात चीनविरोधात एकसंध आघाडी नसली, तरी विविध देश त्यांच्या क्षमतेनुसार वेगवेगळ्या पद्धतीने चीनच्या विस्तारवादाला रोखण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. काही देश थेट लष्करी आक्रमकतेने उत्तर देत आहेत, तर काही देश राजनैतिक, आर्थिक आणि सामरिक भागीदारीच्या माध्यमातून चीनचा वाढता प्रभाव मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणून जपानने त्यांच्या नैऋत्येकडील लष्करी तळावर टाइप १२ हे अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र तैनात केल्याच्या घडामोडींकडे पाहिला जात आहे.रोहित वाळिंबे दै. सकाळच्या पुणे आवृत्तीमध्ये उपसंपादक आहेत..काय आहे कलम नऊ?जपानने १९४७मध्ये अमलात आणलेल्या त्यांच्या राज्यघटनेमधील कलम नऊनुसार, राष्ट्र म्हणून जपान युद्धाचा पूर्णपणे त्याग करत असल्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय वाद सोडविण्यासाठी बळाचा वापर करणार नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, पायदळ, नौदल आणि हवाई दल अशा कोणत्याही युद्धसज्ज सैन्यदलांचे कायमस्वरूपी अस्तित्वही यात नाकारण्यात आले आहे.स्थानिकांचा विरोधकॅम्प केंगुन येथे लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांच्या तैनातीनंतर स्थानिकांनी मात्र तीव्र विरोध दर्शवला आहे. येथील रहिवाशांच्या मते, हे लष्करी तळ दाट वस्तीच्या मध्यभागी असून, या परिसरात बालसंगोपन केंद्रे, शाळा आणि विद्यापीठे आहेत. अशा परिस्थितीत क्षेपणास्त्रे आणि दारूगोळ्याचे साठे उभारल्यामुळे संघर्षाच्यावेळी हा परिसर संभाव्य शत्रूचे लक्ष्य ठरू शकतो. विशेष म्हणजे, संरक्षण मंत्रालयाने तैनातीपूर्वी नागरिकांशी सविस्तर संवाद साधला नाही, केवळ औपचारिक माहिती दिली. त्यामुळे स्थानिकांचा रोष अधिक वाढला, असे म्हटले जात आहे. स्थानिक पातळीवर या निर्णयाविरोधात नागरिक आणि विविध संघटनांनी निवेदने दिली असून, सुमारे साठ टक्क्यांहून अधिक नागरिकांनी या तैनातीला विरोध दर्शविल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले. हजारोंच्या संख्येने नागरिकांनी निदर्शने, मोर्चे आणि 'पीस सर्कल'सारख्या आंदोलनांद्वारे आपला निषेध नोंदविला आहे. मात्र, प्रादेशिक प्रशासनाने हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतो, असे सांगत स्पष्ट भूमिका घेणे टाळले आहे. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.