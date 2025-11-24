Premium|Jeanne Baret Botanist : बोगनवेलिया आणि ती

डॉ. वर्षा निंबाळकर ही रोम हर्षक गोष्ट आहे; ३२९ पुरुष सहकाऱ्यांसह पहिलीवहिली पृथ्वी प्रदक्षिणा जिने केली, जगाला एक सुंदर, देखण्या वनस्पतीची ओळख करून दिली, लौकिकार्थाने जिला जगातील पहिली महिला वनस्पतिशास्त्रज्ञ म्हणता येईल अशा एका स्त्रीची, जीन बॅरेची! खरेतर ही गोष्ट आहे लुई अॅन्टोईन डी बोगेनव्हिल, फिलीबर्ट कॉमर्सन आणि जीन बॅरे या त्रिकुटाची!गोष्ट आहे १७६६ सालची. साधारण एप्रिलचा महिना. बौदेयूस आणि एटोइल ही दोन फ्रेंच जहाजे तब्बल ३३० प्रवाशांना घेऊन थेट पृथ्वी प्रदक्षिणेसाठी सज्ज होती. या दोन जहाजांमधून विविध विषयांतील तज्ज्ञ, अधिकारी आणि इतरही प्रवासी प्रवास करणार होते. या मोहिमेत खरेतर एका दगडात किमान तीन पक्षी मारले जातील, या उद्देशाची निश्चिती अगोदरच झाली होती. ‘पृथ्वी प्रदक्षिणा’ या मोहिमेच्या मुख्य हेतूखेरीज फ्रान्सच्या सीमारेषा वाढविणे आणि जहाजाचा नांगर ज्या ज्या भूमीला म्हणून लागेल तिथल्या भूमीचा सर्व अंगांनी अभ्यास करणे हे हेतूदेखील होतेच. दोन्ही जहाजांचे नेतृत्व करणार होते लुई अॅन्टोईन दि बोगेनव्हिल. ‘बोगेनव्हिलची सफर’ म्हणूनच ही मोहीम बहुश्रुत आहे. हे नाव आपल्याला वाचताना परिचित वाटेल खरेतर. पण त्यावेळी बोगेनव्हिल यांनाही आपले नाव पुढील शेकडो वर्षे ‘यत्र तत्र सर्वत्र’ विविध खंडांमध्ये सहजपणे लोकांच्या तोंडी रेंगाळणार आहे हे माहीत असण्याचे काही कारण नव्हते..याला कारणीभूत ठरणार होते जहाजातून प्रवास करणारे त्यांचे दोन सहप्रवासी. नेमके कोण होते ते दोघे? या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी आपल्याला जावे लागेल थेट अठराव्या शतकातल्या युरोपातील फ्रान्समध्ये. त्या दोन प्रवाशांपैकी एक होते वनस्पती शास्त्रज्ञ फिलीबर्ट कॉमर्सन. वनस्पतिशास्त्र विषयातील लोकांसाठी हे नाव खचितच अनोळखी नाही. आणि दुसरी व्यक्ती? फ्रेंच जहाजातील ३२९ प्रवाशांबरोबर सहप्रवासी असणारी ती दुसरी बंडखोर व्यक्ती एक जगावेगळा अकल्पित इतिहास रचणार होती. जहाजांच्या ‘क्रॉसिंग द लाइन’च्या सोहळ्यात खऱ्या अर्थाने सीमोल्लंघन करणार होती. फिलीबर्ट कॉमर्सनबरोबरच आपल्या जहाजाचे नेतृत्व करणारे बोगेनव्हिल यांचे नाव अजरामर होण्यास कारणीभूत ठरूनही स्वतः मात्र जगासाठी अनभिज्ञ, धुसरच राहणार होती. कोण ही व्यक्ती? जीन बॅरे की जिनी बॅरे? प्रश्न हाच आहे - तो की ती?एखादी रहस्यकथा वाटावी अशी ही रोमहर्षक गोष्ट आहे; ३२९ पुरुष सहकाऱ्यांसह पहिलीवहिली पृथ्वी प्रदक्षिणा जिने केली, जगाला एक सुंदर, देखण्या वनस्पतीची ओळख करून दिली, लौकिकार्थाने जिला जगातील पहिली महिला वनस्पतिशास्त्रज्ञ म्हणता येईल अशा एका स्त्रीची, जीन बॅरेची! खरेतर ही गोष्ट आहे लुई अॅन्टोईन डी बोगेनव्हिल, फिलीबर्ट कॉमर्सन आणि जीन बॅरे या त्रिकुटाची!.पाश्चिमात्य देशांमध्ये पृथ्वीवर असणाऱ्या दृश्य-अदृश्य, सजीव-निर्जीवांच्या अस्तित्वाचे कुतूहल जागृत करणारे ते युग. आणि कुतूहल शमविण्याकरिता भौगोलिकदृष्ट्या विशिष्ट भूभाग, देश, बेटे यांना भेटी देण्यासाठी विशेष मोहिमा आखल्या जात. तेथील वनस्पती, प्राणी, जीवाष्म, माती या सगळ्यांचे नमुने गोळा केले जात. त्यांचे जतन करून ते शास्त्रीय दृष्टिकोनातून अभ्यासले जात. भविष्यातील उपयोगासाठी नकाशे रेखाटले जात, आणि या सगळ्याचे महत्त्व ओळखून तेथील तत्कालीन राजे, सरकारे, विविध संस्था अशा मोहिमांसाठी आर्थिक पाठबळही देत.फ्रान्सचा राजा पंधरावा लुई यानेही अशीच एक मोहीम आखली. पृथ्वी प्रदक्षिणेची मोहीम. राजाश्रय मिळालेली बौदेयूस आणि एटोइल ही दोन फ्रेंच जहाजे बोगेनव्हिल यांच्या नेतृत्वाखाली जगप्रवासाला निघाली, तेव्हा या जहाजांतून अधिकारी, तज्ज्ञ आणि मदतनीस प्रवास करत होते. खास वनस्पतींच्या अभ्यासासाठी साधारण चाळिशीतला नॅचरलिस्ट कॉमर्सन हाही एटोइल जहाजातून प्रवास करत होता. या कॉमर्सनची शिफारस खुद्द वर्गीकरणशास्त्राचा जनक असलेल्या कार्ल लिनायस तसेच पॅरिस ॲकॅडमी ऑफ सायन्सने केली होती. आणि त्यामुळेच राजा लुईने त्याची खास नियुक्ती केली होती..Premium|Everest Sherpas: एव्हरेस्टच्या वाटेवर मृत्युमुखी पडणाऱ्या माणसांपैकी एक तृतीयांश माणसं शेर्पा जमातीतली.फिलीबर्ट कॉमर्सन खरेतर वैद्यकशास्त्राचा विद्यार्थी. शालेय जीवनापासूनच वर्गाच्या चार भिंतींपलीकडचे शिक्षणच त्याला जास्त आवडले होते. ही बिनभिंतींची शाळा म्हणजे वनस्पती, प्राणी, कीटक यांची निरीक्षणे आणि नोंदी. विशेषतः वनस्पती त्याच्या आवडत्या. कॉमर्सनने वनस्पतींचा इतक्या आवडीने अभ्यास केला, की चक्क वयाच्या पंधराव्या वर्षी त्याचे स्वतःचे हर्बेरियम तयार झाले होते. हर्बेरियम म्हणजे भविष्यातील वापरासाठी वनस्पतींच्या कोरड्या नमुन्यांचा शास्त्रीय पद्धतीनुसार जतन करून ठेवलेला संग्रह. पुढे करिअर म्हणून हेच क्षेत्र निवडायचे असेही कॉमर्सनचे ठरले होते. पण अर्थात वनस्पतिशास्त्र शिकणे म्हणजे धन कमावण्यापेक्षा आवडीखातर ते गमावणेच अशी त्याच्या वडिलांची धारणा होती. त्यामुळे या दोन्हीचा सुवर्णमध्य साधत कॉमर्सनने वडिलांच्या संमतीने वैद्यकशास्त्र विषय निवडला. गंमत म्हणजे त्याकाळी वैद्यकीय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी वनस्पतिशास्त्राच्या तासालाच बसत असत. याचे कारण म्हणजे वनस्पती आणि प्राणी यांची रक्ताभिसरण प्रणाली एकसारखीच आहे, ही त्या काळातली धारणा. शिवाय वनस्पतींच्या औषधी गुणधर्मांचा उपयोग करून घ्यायचा असेल, तर मुळात त्यांची ओळख पटायला हवी. त्यामुळे वैद्यकशास्त्राचे विद्यार्थी वनस्पतिशास्त्र आवर्जून शिकत असत.कॉमर्सनचे पंचेचाळीस वर्षाच्या अल्पशा कारकिर्दीतले योगदान इतके ठसठशीत आहे, की सत्तरहून अधिक वनस्पती, पक्षी, नेचे, सस्तन प्राणी, कीटक यांच्या विविध जाती कॉमर्सनी (commersonii) या नावाने ओळखल्या जातात. ‘कॉमर्सनचा डॉल्फिन’ ही डॉल्फिनची प्रजाती तर सर्वपरिचित आहे. कार्ल लिनायसच्या सिस्टीमा नॅचरी या वनस्पतिशास्त्रातील संशोधन ग्रंथाच्या १०व्या आवृत्तीच्या कामात कॉमर्सनने मदतनीस म्हणून काम केले होते, म्हणूनच बोगेनव्हिलींच्या सफरीसाठी लिनायसच्या शिफारस पत्रास तो पात्र ठरला होता. कॉमर्सन या मोहिमेसाठी सज्ज झाला खरा, पण या मोहिमेसाठी त्याला हे काम आपल्याला एकट्याने जमेल की नाही अशी शंका निर्माण झाली. आपल्या सोबत कोणीतरी मदतीसाठी घ्यावे लागेल, असे त्याला वाटण्यासाठी निमित्त ठरले त्याच्या पायाला झालेली दुखापत. वनस्पतींची आवड, रुची आणि कॉमर्सनशी असलेली मैत्री यामुळे जीन बॅरे या मोहिमेचा भाग झाली..जीन बॅरे ही या सफरीच्यावेळी फारतर पंचविशीतील होती. ती औषधी वनस्पतीतज्ज्ञ म्हणजे ‘वैद्या’ होती. औपचारिक शिक्षण नसले, तरी तिच्या खानदानात मागील अनेक पिढ्यांपासून मौखिक परंपरेतून प्राप्त झालेले औषधी वनस्पतींचे ज्ञान तिच्याकडे होते. युरोपात त्यावेळी वनस्पतींच्या औषधी गुणधर्मांचे ज्ञान असणाऱ्या वैद्यांना फार महत्त्व होते. वनस्पतींचा वापर औषधोपचारासाठी करणारे वैद्यकीय चिकित्सक वनस्पतींची पाने, फुले, बिया वाळवून, त्यावर प्रक्रिया करून औषधे तयार करत. परंतु, यासाठी त्यांना जीनसारख्या जमिनीवरचे ज्ञान असणाऱ्या वैद्यावर अवलंबून राहावे लागे. वैद्यांना वनस्पतींच्या नेमक्या उपयोगाखेरीज त्यांची नेमकी उपलब्धता, बाह्यरूप आणि त्यांच्या मूळ अधिवासात जाऊन वनस्पती ओळखण्याची कला किंवा शास्त्र अवगत असावे लागे. वैद्यांना वर्गीकरणशास्त्राचे ज्ञान असण्याचे मुख्य कारण वनस्पतींचा स्वयंपाकघरात केला जाणारा वापर. जीन हीसुद्धा अशीच एक हुशार, बुद्धिमान, कणखर आणि कष्टाळू वैद्या होती.वनस्पती हा जीन आणि कॉमर्सनला एकमेकांशी जोडणारा सर्वात घट्ट धागा होता. तिची ही आवडच कॉमर्सनने जीनला आपली मदतनीस म्हणून सोबत घेण्यास कारणीभूत ठरली. जीन आणि कॉमर्सनची भेट साधारण १७६० ते ६४ दरम्यान एका अभ्यास सहलीच्या निमित्ताने झाली असावी. तिच्या ज्ञानाच्या आणि वेळेच्या बदल्यात कॉमर्सनने तिला आर्थिक मोबदलादेखील दिला होता. जीनच्या वनस्पतींची आवड आणि ज्ञानामुळे कॉमर्सनची तिच्याबरोबर मैत्री झाली ती अगदी बौदेयूस आणि एटोइल जहाजांसोबत जगभ्रमंतीला नेण्यापर्यंत. खरेतर एका अर्थी जीन ही कॉमर्सनची गुरू होती. वनस्पती संशोधनासाठीच्या अभ्यास सहली हा कॉमर्सनच्या आयुष्याचा भाग होत्या. दुर्दैवाने अशाच एका अभ्यास सहलीमध्ये कॉमर्सनच्या पायाला जखम झाली. पुढे गँगरिन होईल इतकी ती वाढली आणि त्याचा पाय चांगलाच जायबंदी झाला, आणि हेच जीनच्या पृथ्वी प्रदक्षिणेचे कारण ठरले.ठिकठिकाणी फिरून वनस्पतींचे नमुने गोळा करण्यासाठीची पायपीट, ते व्यवस्थित जतन करून ठेवणे, सगळे नमुने जहाजापर्यंत वाहून नेणे या कामासाठी कॉमर्सन कितीही तज्ज्ञ असला, तरी पायाच्या जखमेमुळे ते शक्यच होणार नव्हते. त्यामुळेच जीनवर ही जबाबदारी आली. जीनने त्यापुढेही जात गोळा केलेल्या वनस्पतींच्या गुणधर्मांच्या वर्णनपर नोंदी ठेवणे, त्याची रितसर विभागणी करणे अशी कामेसुद्धा केली..कॉमर्सनने जीनला त्याची मदतनीस म्हणून बरोबर घेतले होते खरे, पण यात खरी अडचण तर पुढे होती. सतराव्या-अठराव्या शतकातल्या युरोपात स्त्रियांनी ज्ञानक्षेत्रात उतरणे, ज्ञानार्जनासाठी अशी भ्रमंती करणे वगैरे कल्पनेपलीकडचे होते. आणि जर चुकून असे झाले, तर केलेल्या कामाचे श्रेय मिळणे हीसुद्धा दुरापास्त गोष्ट होती. त्यामुळेच जीनला तिची स्त्री म्हणून असलेली ओळख या प्रवासात तब्बल दोन वर्षे लपवावी लागली होती.पृथ्वीच्या नकाशावर अगदी कुठल्याही देशावर बोट ठेवले, तरी तेथील स्त्रियांची कुठल्याही क्षेत्रात स्वतःची गुणवत्ता सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नांना संघर्षाची लिखित-अलिखित झालर सापडतेच. अठराव्या शतकातील फ्रान्समध्येही परिस्थिती फार वेगळी नव्हती. विशेषतः विज्ञान क्षेत्रात. त्यातूनही वनस्पती वर्गीकरणशास्त्रात. वर्गीकरणशास्त्र ही वनस्पतिशास्त्राची एक शाखा आहे. वनस्पतींमधील समान व विरुद्ध गुणधर्मांचा अभ्यास करून त्यांचे शास्त्रीय उतरंडीनुसार गटविभागणी करणारे, त्यांचे शास्त्रीय नियमांनुसार नामकरण करणारे हे शास्त्र आहे. परंतु त्यासाठी विविध प्रदेश धुंडाळणे तसे शारीरिक कष्टाचे, जोखमीचे आहे आणि ते मानसिकदृष्ट्याही आव्हानात्मक असते. या पार्श्वभूमीवर जीनचे काम वाखाणण्याजोगे होते.जीनच्या वैयक्तिक आयुष्यातील संदर्भ वगळता ३२९ पुरुषांबरोबर जहाज प्रवास करत तिने वनस्पतिशास्त्रासाठी जे काम केले, हे त्या काळातील एक दिव्य म्हणावे लागेल. या सफरीदरम्यान जहाजाचा नांगर ज्या भूमीला लागेल, तिथले वनस्पतींचे नमुने तिने गोळा केले. कॉमर्सन आणि जीनने पूर्ण प्रवासात वनस्पतींचे जवळपास सहा हजार नमुने गोळा केले. ते नमुने आता जगभरातील विविध संग्रहालयांमध्ये ठेवलेले आहेत..Premium|Liberty Bell: मी फक्त एक विधवा नाहीये याची त्यानं मला जाणीव करून दिली...वनस्पतींच्या बाह्यरूपापेक्षा व्यावसायिक उपयुक्तता असलेल्या नवीन वनस्पतींचा शोध घेणे, हा जीन आणि कॉमर्सनचा मुख्य उद्देश होता. मराठीमध्ये ‘कागदी फुले’ म्हणून ओळखली जाणारी देखणी वेल-झुडूपवर्गीय वनस्पती जीन आणि कॉमर्सनने मे १७६७मध्ये उरुग्वे मॉँटेव्हिडीओमधून गोळा केल्याची नोंद सापडते. या नवीन वनस्पतीच्या जातीला कॉमर्सनने या मोहिमेचे नेतृत्व करणारे बोगेनव्हिल यांचे नाव दिले आणि त्यावेळी तिचे बोगनविलिया ब्रासिलेन्सिस (Bougainvillea brasiliensis) अशा शास्त्रीय नावाची नोंद आपल्या डायरीमध्ये करून ठेवली. हा नमुना पॅरिस हर्बेरियममध्ये याच नावाने ठेवण्यात आला, परंतु त्यावर फक्त कॉमर्सनचेच नाव आढळते. पुढे वनस्पतिशास्त्रातील द्विनाम नामकरणपद्धतीनुसार पुढे बोगनविलियाच्या शास्त्रीय नावात अनेक बदल झाले, परंतु बोगनविलिया हे नाव सर्वदूर पोहोचले.पुढे याच वनस्पतीला बोगनवेलिया स्पेक्टेबिलिस (Bougainvillea spectabilis) म्हणू लागले. फिलीबर्ट कॉमर्सन आणि लुई अॅन्टोईन डी बोगेनव्हिल यांना या सफरीने वेगळी ओळख मिळवून दिली. बोगेनव्हिल यांचे नाव चिरकालासाठी अजरामर झाले. पणजीन बॅरे ही जगासाठी अज्ञातच राहिली, पडद्यामागची कलाकारच राहिली.कॉमर्सन, बोगेनव्हिल आणि बोटीवरच्या इतरही अनेक प्रवाशांनी या सफरीवरच्या आठवणी, शास्त्रीय नोंदी परत आल्यावर लिहून ठेवल्या. परंतु जीनच्या तुरळक, संक्षिप्त नोंदी वगळता तिच्याबद्दल फारसे काही लिखाण उपलब्ध नाही. मुळातच असे करणे हे तिच्यासाठी आयुष्याचा पुढचा प्रवास सुरळीत ठेवण्यासाठी हितावह नसावे, कारण एकच - समाजमनातील स्त्रीविषयक धारणा.जीनच्या वनस्पतिशास्त्रातील योगदानाचे स्मरण ठेवत कॉमर्सनने मेलिएसी कुळातील वनस्पतीच्या जातीला ‘बॅरेशिया’ हे नाव दिले; हीच काय ती तिच्या कामाची तिला मिळालेली पावती. पण तेही नाव पुढे वर्गीकरणशास्त्राच्या नामकरणाच्या नियमांनुसार रूढ राहिले नाही. २०१२मध्ये जीनच्या विस्मृतीत गेलेल्या कामाची दखल घेत अमेरिकी बोटॅनिस्ट एरिक टेपे यांनी वांग्याच्या कुळातील एका वनस्पतीच्या प्रजातीला बॅरेशिया नाव देत तिच्या योगदानाची दखल घेतली, तर २०२३मध्ये कॅरीओफायलेसी कुळातील एका एकजातीय प्रजातीला बॅरेशिया नाव देत तिला स्मरंणाजली वाहिली गेली..दक्षिण अमेरिका हे मूळ स्थान असलेली बोगनविलिया आता सर्व खंडांमधे फुलते. गुलाबी, पांढरी, गुलबक्षी, नारंगी, रंगातली तिची नाजूक फुले ठिकठिकाणी घरांवर, कमानींवर स्वागतासाठीच फुलली आहेत असाच भास निर्माण करते. सदाहरित हिरव्या लुसलुशीत पानांवर भरभरून लगडलेली आकर्षक कागदी फुले पाहून, ही वनस्पती स्वतःकडे काहीही राखून न ठेवता किती झोकून देऊन फुलली आहे, असे वाटते. खरेतर आपल्या डोळ्यांना दिसतात त्या फुलाच्या पाकळ्या नसून वनस्पतिशास्त्रीय भाषेत उपपर्णे असतात. खरी, छोटीशी नाजूक फुले या उपपर्णांच्या आत दडलेली असतात.वनस्पतींच्या बाह्यसौंदर्यापेक्षा औषधी वनस्पती गोळा करण्याच्या मूळ उद्देशाने गेलेल्या जीनलासुद्धा बोगेनविलियाच्या मनमोहक फुलोऱ्याचा मोह आवरता आला नसावा. जीन जगासाठी दुरस्थ राहिली, परंतु तिने गोळा केलेली बोगनविलिया सर्वदूर जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचली आणि भरभरून फुलत राहिली, राहील. परदेशस्थ बोगनविलिया परकीय देशांच्या मातीत बहरलीच, पण ती तिथल्या कला-साहित्यातदेखील तितकीच रुजली आहे. बोगनविलियाच्या भोवती जनमनातील कितीतरी कथा, काव्ये गुंफलेली आहेत. बोगनविलियाच्या फुलण्यामध्ये कोणाला जीवनातील आनंद, उत्कटता, विरह, दुःख असे जीवनरस सापडतात, तर कोणाला बोगनविलियाच्या चित्रांतून स्वतःलाच मांडावेसे वाटते. भारतीय साहित्यामध्येदेखील परदेशी नाव आणि गाव असलेले बोगनविलिया आणि तिचे फुलोरे कितीतरी पुस्तकांच्या मुखपृष्ठांवर, चित्रांमध्ये विराजमान आहेत. बोगनविलिया दैंनदिन आयुष्यातहीआहेच. ती रोजच दिसते म्हणून कधीकधी तिचे ‘असणे’ मनाला जाणवेलच असे नाही. आणि तरीही रस्त्यांवरून जाताना ती दिसली, तर तिला डावलून जाणेही जमत नाही. तिचे नेत्रसुखद फुलणे आपले लक्ष वेधून घेतेच.अठराव्या शतकात जीनने एक स्त्री म्हणून केलेले वनस्पतिशास्त्रातले योगदान, जे त्या काळाने कधी स्वीकारलेच नाही, ते आता जणू काही बोगनविलियाच्या रूपाने जगभर भरभरून फुलते आहे.कदाचित ग़ालिब म्हणतो तसे..सब कहाँ कुछ लाला-ओ-गुल में नुमायाँ हो गईंख़ाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हाँ हो गईंजगातील सौंदर्याच्या, शौर्याच्या, पराक्रमाच्या, कलेच्या क्षेत्रात परिसीमा गाठणाऱ्या आभाळाएवढ्या मोठ्या माणसांनादेखील काही काळानंतर मातीत मिसळून जायचे असतेच. मात्र त्यातील काहीच चेहरे पुन्हा मातीतून उगवून फुलांच्या रूपात बहरत राहतात आणि पुनर्जन्म घेतात. केवळ वनस्पतींच्या प्रेमाखातर आपले सारे आयुष्य ओवाळून टाकणारी जीन बॅरे, तीनही ऋतू भरभरून फुलणाऱ्या बोगनविलियाच्या रूपात पुन्हा पुन्हा जन्मून तर येत नसेल ना?(डॉ. वर्षा निंबाळकर (डॉ. वर्षा निंबाळकर वनस्पतिशास्त्राच्या पुणेस्थित प्राध्यापिका आहेत.) 