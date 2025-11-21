Premium|The JFK Assassination Puzzle : केनेडी हत्येचे गूढ

केनेडी जाऊन दोन दिवस झाले होते. २४ तारखेला ओस्वाल्डला तुरुंगात हलवण्यात येत होते. अचानक एक ‘राष्ट्रभक्त’ पुढे आला आणि त्याने ओस्वाल्डला गोळी घातली. ओस्वाल्ड मेला. त्या ‘राष्ट्रभक्ता’चे नाव जॅक रूबी. एका नाइट क्लबचा मालक होता तो. त्याच्या त्या एका दुष्कृत्याने केनेडींच्या हत्येचा गुंता अधिकच वाढवला.शुक्रवार. २२ नोव्हेंबर १९६३. सकाळचे ११.४० वाजले होते. डलासमधील ‘लव्ह फिल्ड’ विमानतळावर अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांचे ‘एअर फोर्स वन’ विमान उतरले.प्रेसिडेंट जॉन एफ. केनेडी आणि त्यांच्या पत्नी जॅकेलिन यांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर मोठी गर्दी जमली होती. ते दोघेही विमानतळाच्या दरवाजात दिसताच एकच जल्लोष झाला. जमलेल्या लोकांशी हस्तांदोलन करीत ते बाजूलाच उभ्या असलेल्या कारमध्ये बसले. सोबत गुलाबी शनेल सूट आणि पिलबॉक्स हॅट परिधान केलेल्या जॅकेलिन होत्या. ती कार होती लिंकन कॉँटिनेन्टल कन्व्हर्टिबल. खुल्या छताची. अशा गाडीतून राष्ट्राध्यक्षांनी प्रवास करू नये, असे सुरक्षा यंत्रणेतील काहींनी सुचवले. पण केनेडींनी तो सल्ला मानला नाही. पुढे हीच बाब फार महागात जाणार होती....दुपारी बारा वाजता त्यांच्या मोटारींचा ताफा निघाला. डलासमधील ट्रेड मार्टमध्ये केनेडींची सभा होती. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला लोक हातात स्वागताचे फलक घेऊन उभे होते. आनंदाने चित्कारत होते. हातातील राष्ट्रध्वज फडकावत होते. सगळा उत्सवी माहोल होता.दुपारचे १२.३०. मुख्य रस्त्यावरून केनेडींच्या कारने सावकाश वळण घेतले. आता ‘टेक्सस स्कूल बुक डिपॉझिटरी’च्या इमारतीपुढून अगदी कासवगतीने कार चालली होती. आणि अचानक गोळीचा आवाज आला.लोक गोंधळले. कसला हा आवाज? मग घाबरले. गोळी कुठून सुटलीय ते काहींच्या लक्षात आले. त्यांच्या नजरा त्या बुक डिपॉझिटरीच्या खिडक्यांकडे वळल्या. त्या गोळीचा निशाणा चुकला होता.तेवढ्यात साडेतीन सेकंदांनी दुसरी गोळी सुटली. तिने केनेडी आणि त्यांच्या शेजारी बसलेले गव्हर्नर कॉनली यांचा वेध घेतला. केनेडींच्या मानेला गोळी लागली. पण ती जखम जीवघेणी नव्हती. त्यांचे प्राण घेणार होती ती पुढची गोळी. तिच्यासाठी त्या मारेकऱ्याकडे तब्बल पाच सेकंदांचा वेळ होता. त्याने रायफलचा बोल्ट खेचला. निशाणा धरला. अवघ्या ३०० फुटांवरून त्याचे लक्ष्य चालले होते. त्याने ट्रिगर दाबला. त्या गोळीने केनेडींच्या मस्तकाचा वेध घेतला. ती अखेरची गोळी केनेडींसाठी जीवघेणी ठरली..Premium|Katkari tribe exploitation: कातकरी समाजातील मुलींच्या शोषणाची भीषण कहाणी.मोठा धक्का होता तो अमेरिकेसाठी. केनेडी हे केवळ राष्ट्राध्यक्ष नव्हते. ते ‘सुपरस्टार’ होते अमेरिकेतले. अगदी ४५-५० वर्षांपूर्वीपर्यंत महाराष्ट्रातील खेड्यांतील अनेक घरांच्या ओसरीवर केनेडींची पं. जवाहरलाल नेहरूंसोबतची तसबीर पाहावयास मिळत असे. भारतात त्यांची इतकी लोकप्रियता म्हटल्यावर, अमेरिकेत ती किती असेल याचा विचारच करायला नको. एक उमदा ‘हँडसम’ नेता म्हणून जग पाहत होते त्यांच्याकडे. अशा नेत्याची हत्या कोणी करावी तरी का? काय कारण असेल त्यामागे? कोण असतील त्यामागे? सरकार सांगत होते, की त्यामागे होता ली हार्वे ओस्वाल्ड.हा २४ वर्षांचा माजी नौसैनिक. त्याला त्या बुक डिपॉझिटरीतून शांतपणे बाहेर पडताना काहींनी पाहिले होते. तेथून तो सरळ त्याच्या घरी गेला. खिशात रिव्हॉल्व्हर घालून बाहेर पडला. रस्त्यात त्याला एका पोलिसाने हटकले. त्याने त्या पोलिसाला गोळ्या घातल्या. यानंतर ओस्वाल्डला पकडण्यात आले. त्याच्यावर हत्येचा आरोप ठेवण्यात आला. पण त्याने तो आरोप नाकारला. त्याचे म्हणणे होते - ‘आय ॲम जस्ट ए पॅट्सी.’ - मी केवळ बळीचा बकरा आहे. याचा अर्थ त्याचे अन्य कोणी सूत्रधार असणार. काय खरे आणि काय खोटे? अशात लोकांना दुसरा धक्का बसला.केनेडी जाऊन दोन दिवस झाले होते. २४ तारखेला ओस्वाल्डला तुरुंगात हलवण्यात येत होते. अचानक एक ‘राष्ट्रभक्त’ पुढे आला आणि त्याने ओस्वाल्डला गोळी घातली. ओस्वाल्ड मेला. त्या ‘राष्ट्रभक्ता’चे नाव जॅक रूबी. एका नाइट क्लबचा मालक होता तो. त्याच्या त्या एका दुष्कृत्याने केनेडींच्या हत्येचा गुंता अधिकच वाढवला. का मारले त्याने ओस्वाल्डला? तो सांगतो - रागाने, संतापाने, देशाविषयीच्या प्रेमाने. खरे होते का हे कारण? आणखी शंका. मुळात असे कुठे असते काय? यामागे नक्कीच काहीतरी काळेबेरे असणार. प्रश्नच प्रश्न, शंकाच शंका. सुरेश भट यांची एक काव्यपंक्ती आहे - ‘हे असे आहे तरी पण हे असे असणार नाही’. या अशा भावनांतूनच उगवतात कटकाल्पनिका..त्या का निर्माण होतात, लोकांची त्या षड्यंत्र सिद्धांतांवर का श्रद्धा असते, याची कारणे विविध आहेत. त्यातील एक कारण म्हणजे सर्वसामान्यांस असलेली निश्चिततेची, नियंत्रणाची आवश्यकता. त्यांच्या आकलनापलीकडची गुंतागुंतीची, गोंधळाची, अनिश्चितता निर्माण करणारी परिस्थिती समोर आली, की त्यांना आपले वस्तुस्थितीवरचे नियंत्रण सुटल्यासारखे वाटते. ती नियंत्रणाची जाणीव परत हवी असते त्यांना. त्या घटनांचे काहीतरी साधे, भावनांचे समाधान करील असे स्पष्टीकरण हवे असते. चिंता आणि भयमुक्ती हवी असते. मग कोणीतरी त्या गुंतागुंतीच्या घडामोडीची साधीच, पण लोकांच्या भावनांचे, श्रद्धांचे समाधान करील, पूर्वग्रह आणि गैरसमजांशी मेळ खाईल अशी स्पष्टीकरणे देते. षड्यंत्र सिद्धांताचा जन्म होतो. कधीकधी असे होते, की एखादी प्रचंड धक्कादायक घटना घडते, तेव्हा लोकांस वाटते, की त्यामागे तेवढीच गुंतागुंतीची मोठी कारणे असणार. वाटते, की अशी घटना काही अवचित अपघाताने घडणार नाही. त्यामागे निश्चितच मोठी योजना असणार. आपल्याकडे एक अत्यंत अर्थपूर्ण म्हण आहे, की दिसते तसे नसते. खरेही आहे ते. पण अनेकदा दिसते तसेच असते. हे अनेकांच्या लक्षात येत नाही. त्यामुळे गुंतागुंतीच्या प्रश्नाचे साधेसोपे उत्तर असले आणि ते खरे असले, तरी ते त्या लोकांना पटत नाही. नाही, यामागे काहीतरी काळेबेरे आहे अशीच त्यांची भावना असते. केनेडी हत्येमागील षड्यंत्र सिद्धांत समजून घेताना या बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात. या हत्येविषयी पहिल्यांदा शंका व्यक्त केली ओस्वाल्डच्या आईने. २२ नोव्हेंबरला केनेडींची हत्या झाली. २४ तारखेला ओस्वाल्ड मारला गेला. त्यानंतर लगेचच त्याची आई, मार्ग्वारिट ओस्वाल्ड हिने दावा केला, की ओस्वाल्ड हा सरकारी एजंट होता. त्याने केनेडींना गोळी घातली नाही. ओस्वाल्डच्या हत्येमुळे हे प्रकरण खरोखरच गुंतागुंतीचे झाले होते. कोणत्याही गुन्हेगारीपटात शोभेल असे हे वळण होते. केवळ अमेरिकेतीलच नव्हे, तर युरोपातील वृत्तपत्रेही या गोष्टीकडे संशयाने पाहत होत्या. या संशयाला कायद्याच्या भाषेतून तोंड फोडले मार्क लेन यांनी. ते न्यू यॉर्कमधील प्रसिद्ध फौजदारी वकील. नागरी हक्कांसाठी लढणारे. केनेडी हत्येच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या न्या. अर्ल वॉरेन आयोगाला त्यांनी ओस्वाल्डची बाजू मांडणारे भलेमोठे ‘ब्रीफ’ पाठवले होते. ‘केन्स ब्रीफ’ म्हणून ओळखले जाते ते. त्यांचा तो संपूर्ण युक्तिवाद नॅशनल गार्डियन या डाव्या साप्ताहिकाने १९ डिसेंबर १९६३च्या अंकात प्रसिद्ध केला. डलासचे डिस्ट्रिक्ट ॲटर्नी हेन्री वेड हे ओस्वाल्डच्या हत्येनंतर पत्रकारांशी बोलले होते. त्यात त्यांनी ज्या पुराव्यांची माहिती दिली, साक्षीदारांविषयी सांगितले, त्यातील विसंगती टिपून मार्क लेन यांनी काही प्रश्न उभे केले होते. ओस्वाल्डला न्यायालयात बाजू मांडण्याची संधीच मिळाली नाही. त्याआधीच त्याला दोषी म्हणून घोषित करण्यात आले, हे बेकायदेशीर आहे, अन्याय्य आहे, असे केन यांचे म्हणणे होते. (पुढे न्या. वॉरेन आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर १९६६मध्ये त्यांनी या विषयावर रश टू जजमेन्ट नावाचे पुस्तकही लिहिले.) त्यांच्या त्या युक्तिवादातून संशय, शंकांचे वारूळच फुटले. .Premium| Cough Syrup Tragedy: देशात औषध भेसळीवर कडक अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा कधी येणार?.साधारणतः रीत अशी असते, की सरकारी यंत्रणांनी एखाद्या व्यक्तीवर आरोप ठेवावेत. शंका व्यक्त करावी. माध्यमांनी त्यांच्या हाताला हात लावत ‘मम’ म्हणावे. आरोप हाच पुरावा, आरोप हेच गुन्हासिद्धीचे प्रमाणपत्र, असे ठरवून आरोपीस गुन्हेगार म्हणून वाचकांसमोर सादर करावे. वाचकांनी ते उघड्या डोळ्यांनी वाचावे आणि डोळे मिटून त्यावर विश्वास ठेवावा. अमेरिकेतले हे पर्यावरण जरा भिन्न होते. सरकारी यंत्रणांविषयीचा अविश्वास तेथील वातावरणात भरलेला होता. यूएफओविषयीचे षड्यंत्र सिद्धांत ताजे होते. सीआयएने क्यूबात चालवलेल्या कारवाया, ‘बे ऑफ पिग्ज’ प्रकरण अशा घटनांतून यंत्रणांचा कारस्थानी चेहरा समोर येत होता. अशात घडलेली ही राष्ट्राध्यक्षांच्या हत्येची घटना. हे काम एकटे कोणी करू शकेल, यावर विश्वास ठेवणे लोकांना खरोखरच जड जात होते. तुलनेसाठी म्हणून आपल्याकडील परिस्थिती पाहा. एखाद्या विनोदवीराने एखाद्या मंत्र्याबाबत बिंडबनगीत सादर केले, तर मुख्यमंत्री जाहीर करतात, की यामागे कोणाचा हात आहे याची चौकशी केली जाईल. अमेरिकेत तर राष्ट्राध्यक्षाची हत्या झाली होती. तेव्हा त्यात ओस्वाल्डबरोबर आणखी कोणी असणारच, असे लोकांस वाटत होते. १९६७मध्ये आलेल्या सिक्स सेकंड्स इन डलास या पुस्तकात ज्योसाया थॉम्प्सन यांनी केनेडींवर एका नव्हे, तर दोन मारेकऱ्यांनी गोळ्या झाडल्या असा सिद्धांत मांडला. (चारच वर्षांपूर्वी त्यांनी या विषयावर आणखी एक पुस्तक लिहिले. .लास्ट सेकंड इन डलास हे त्याचे नाव. त्यातून त्यांनी आपल्याच ५४ वर्षांपूर्वीच्या सिद्धांतावर शिक्कामोर्तब केले.) हा असा सिद्धांत मांडणारे अर्थातच ते एकटे नव्हते. यातून प्रश्न असा निर्माण झाला, की एकाहून अधिक मारेकरी असतील, तर त्यांना एकत्र कोणी आणले? आणि हत्येमागील हेतू - मोटिव्ह - काय? याची विविध उत्तरे दिली जात आहेत. उदाहरणार्थ, ती हत्या सीआयएने केली. कारण - केनेडी ही गुप्तचर संस्था बरखास्त करणार होते. १९६१मध्ये सीआयएने क्यूबातील फिडेल कॅस्ट्रो यांचे सरकार उलथवून लावण्याचा कट रचला होता. ‘बे ऑफ पिग्ज’ प्रकरण म्हणून तो ओळखला जातो. तो कट फसल्यानंतर केनेडी संतापले. त्यांनी सीआयएचे संचालक ॲलन डलस आणि अन्य काही पदाधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली. त्यावेळी ते असे म्हणाले होते, ‘मी सीआयएचे हजारो तुकडे करून ते वाऱ्यावर उधळून देणार आहे.’ खरेतर केनेडी असे म्हणाल्याचा कुठलाही अधिकृत पुरावा नाही. आहे तो सांगोवांगी. पण ते सीआयए या संस्थेच्या विरोधात होते. आणि परिणामी सीआयएने त्यांना संपवले असा सिद्धांत मांडण्यात येत आहे. दुसरा षड्यंत्र सिद्धांत सांगतो, त्यांना माफियांनी मारले. कारण - केनेडींचे बंधू आणि ॲटर्नी जनरल रॉबर्ट केनेडी यांनी संघटित गुन्हेगारीविरोधात मोहीम उघडली होती.राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत केनेडींना शिकागोतील माफिया डॉन सॅम जानकाना आणि न्यू ऑर्लिन्समधील डॉन कार्लोस मार्सेलो यांनी मोठी मदत केली होती आणि आता त्यांच्याविरोधातच सरकार काम करीत होते. म्हटल्यावर त्यांनी केनेडींच्या हत्येची सुपारी दिली. त्यानंतर त्यांनीच ओस्वाल्डचीही हत्या घडवून आणली. ती हत्या करणारा जॅक रूबी हा नाइट क्लबचा मालक होता. म्हणजे तो नक्कीच माफियांसाठी काम करीत असणार, असा तो सिद्धांत. आणखी एक सिद्धांत असा, की केनेडींना सोव्हिएत रशियाने संपवले. क्यूबाने मारले. काहींच्या दृष्टीने जगातील सर्व काही अपकृत्यांना ज्यू कारणीभूत असतात. .तेव्हा ते यात कसे मागे राहणार? इस्रायली ज्यूंनी केनेडींचा काटा काढला. एक षड्यंत्र सिद्धांत उपराष्ट्राध्यक्ष लिंडन जॉन्सन यांच्याकडे बोट दाखवत होता. कारण त्यांना राष्ट्राध्यक्ष व्हायचे होते. यातील काही षड्यंत्र सिद्धांत आता गळून पडले आहेत. केनेडींची हत्या त्यांची पत्नी जॅकेलीन हिनेच केली, जेएफके यांचे प्राण घेणारी जी तिसरी गोळी होती, ती त्यांच्या पत्नीनेच झाडली, असे सांगणारा एक षड्यंत्र सिद्धांत आहे. तो तर षड्यंत्र सिद्धांतांच्या श्रद्धांळूंनीच हास्यास्पद ठरवलेला आहे. पण काही सिद्धांत अजूनही चर्चेत आहेत. त्यांचे काय? त्यातील खरे काय?... 