Premium|Sohrai Painting Tradition : काय आहे सोहराई चित्रकलेचे वैशिष्ट्य? भौगोलिक मानांकन मिळूनही ही आदिवासी हस्तकला आजही अपरिचित का?

वर्षा गजेंद्रगडकर सोहराई चित्रांची परंपरा टिकवण्यासाठी व्यक्ती, संस्था, मोठे उद्योग आणि शासन या सर्वांनी एकत्र येऊन विशेष प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. नैसर्गिक अधिवासातून ज्यांना बाहेर पडावं लागतंय किंवा ते नैसर्गिक अधिवासच जिथे नष्ट होतायत, त्या सोहराई चित्रांना नव्या घरांची गरज आहे. ती त्यांना देण्याची जबाबदारी आपली आहे.काही वेळा काही प्रदेशांना फार मोठं वलय किंवा लोकप्रियता लाभत नाही. तसं झारखंडच्या बाबतीत आहे. बिहारचा काही भाग वेगळा करून जेमतेम पंचवीस वर्षांपूर्वी निर्माण झालेलं हे पूर्व भारतातलं राज्य! झारखंड हे नाव, ही जंगलांची भूमी असल्याचं स्पष्ट करत असलं, तरीही जमशेदपूरमुळे आपण त्याला औद्योगिक ओळखच अधिक दिली आहे. मात्र इथले धबधबे, बेटला राष्ट्रीय उद्यान, सतराव्या शतकातलं जगन्नाथ मंदिर या सगळ्यांइतकीच इथली एक हस्तकला अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या कलेला भौगोलिक मानांकन मिळालं असलं, तरी आजही ती काहीशी अपरिचितच राहिली आहे. सोहराई चित्रं कलारसिकांच्या ओळखीची असली तरी त्यांची कीर्ती अजून सर्वदूर पोहोचलेली नाही. झारखंडमधल्या हजारीबाग प्रदेशातल्या गावांमध्ये विशेषत्वानं आढळणारी ही लोककला किंवा आदिवासी कलापरंपरा, कुरमी, संथाल, मुंडा, ओराओन, अगारीया, घटवाल अशा पारंपरिक समुदायातल्या मुख्यतः स्त्रियांनी जपलेली आहे.या कलेचा उगम प्राचीन गुहाचित्रांमध्ये आहे असं म्हणतात. पाषाणयुगात किंवा त्यानंतरच्या ख्रिस्तपूर्व नऊ ते पाच हजार या कालखंडात इथले स्थानिक समुदाय खडकांवर जी चित्रं काढायचे, त्यातूनच सोहराई चित्रं जन्माला आली, असं इथले काही कलाकार सांगतात. झारखंडमधल्या इस्को गावातल्या गुहांमध्ये आढळलेल्या चित्रांना पुरातत्त्वीय महत्त्व आहे. सध्याची सोहराई चित्रं या गुहाचित्रांपासून उत्क्रांत होत गेली असावीत, असा अंदाज बांधला जातो. काळाच्या ओघात ही चित्रं गुहेतून मातीच्या घरांच्या भिंतींवर येऊन स्थिरावली आहेत. आता झारखंडमधल्या सुगीच्या उत्सवाशी निगडित असलेली, घराघरात निर्माण होणारी एक सर्जनशील अभिव्यक्ती म्हणून या चित्रांकडे पाहिलं जातं..सोहराई म्हणजे स्थानिक भाषेत हातात काठी घेऊन गुरं वळणे. गायी-गुरांचं पालन आणि शेतीच्या कामात होणारा त्यांचा उपयोग यांच्याशी जोडलेली ही कला आहे. पूर्वी घरी असलेल्या जनावरांवरून त्या त्या माणसाची संपत्ती मोजली जायची. पाळीव प्राण्यांचं स्थान इतकं महत्त्वाचं होतं आणि जगभरात अनेक ठिकाणी आजही ते अबाधित आहे. या पाळीव प्राण्यांविषयीची कृतज्ञता जशी महाराष्ट्रातल्या पोळ्याच्या सणातून व्यक्त होते, तशीच ती हजारीबाग भागात सोहराई उत्सवातून स्पष्ट होते. हा सुगीचा उत्सव आहे. वर्षातून दोन वेळा तो साजरा केला जातो. एकदा दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे खरीपाची पिकं जेव्हा कापणीला येतात तेव्हा तो साजरा होतो, आणि पौष महिन्यात संक्रांतीच्यावेळीही हा उत्सव साजरा केला जातो. भाताच्या मुख्य पिकाचा आनंद आणि गायी-गुरांविषयीची कृतज्ञता यामागे आहे. दरवर्षी या उत्सवासाठी इथल्या स्त्रिया आपल्या घरांच्या भिंती सोहराई चित्रांनी सजवतात. पिढ्यान्पिढ्या इथल्या पारंपरिक समुदायातल्या माता आपल्या मुलींना या कलेचा वारसा देत आल्या आहेत; ही चित्रं म्हणजे या स्त्रियांची खरी ओळख आहे.दरवर्षी या उत्सवांच्यावेळी सोहराई चित्रं नव्यानं काढली जातात. त्यासाठी भिंती तयार करण्याची प्रक्रिया असते. वेगवेगळ्या प्रकारची माती, शेण, भुसा आणि पाण्याचा वापर यासाठी केला जातो. ही प्रक्रिया श्रमाची आणि वेळखाऊ असते. उत्सवाचा भाग म्हणून स्त्रिया आपापल्या घरांच्या मातीच्या भिंती या चित्रांनी सजवतात. उत्सव झाल्यावर चित्रं तशीच राहू दिली जातात. अर्थात, नैसर्गिक रंग असल्यामुळे ती ऊन-वाऱ्यात हळूहळू फिकट होत जातात..या चित्रांची शैली वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. प्राणी, फुलं, झाडं, भौमितिक आकृत्या आणि प्राणिविश्वाचा अधिष्ठाता असणारा पशुपती यांचा समावेश सोहराई चित्रांमध्ये असतो. चित्रांसाठी वापरले जाणारे लाल, काळा, पांढरा आणि पिवळा हे रंग नैसर्गिक घटकांपासून मिळवले जातात आणि मग पाणी मिसळून त्यांचं द्रावण तयार केलं जातं.खनिजाच्या स्वरूपात असलेल्या दगडापासून विटकरी छटेचा लाल रंग मिळतो, किंवा जंगलातल्या पायवाटांवर पसरल्या जाणाऱ्या एका विशिष्ट वाळूपासूनही तो मिळतो. पांढरा रंग ओढ्यातून मिळणाऱ्या मातीपासून तयार होतो. या पांढऱ्या भुकटीला दुधी मिट्टी म्हणतात. मँगनीजच्या खडकापासून काळा रंग मिळतो. ही काली मिट्टी. पिवळा रंग नदीतल्या गोट्यांपासून मिळतो. चित्र काढण्यापूर्वी दरवर्षी भिंती तयार कराव्या लागतात. यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची माती, शेण, भुसा किंवा कोंडा आणि पाणी यांचा वापर स्त्रिया करतात. घराच्या संपूर्ण भिंती तयार करण्याची ही प्रक्रियाही कष्टाची आणि वेळ खाणारी आहे. शिवाय चित्रं काढण्याची तंत्रंही वेगवेगळी आहेत. चार बोटांनी रंग खरवडून काहीजणी चित्रं काढतात, काही स्त्रिया चित्र काढण्याकरता तुटलेल्या कंगव्याचा वापर करतात, काहीजणी कडुनिंबाच्या झाडाची नाजुक डहाळी ब्रश म्हणून वापरतात, तर काहीजणी चक्क जुन्या कपड्याच्या बोळ्याचा किंवा चिंधीचा वापर करून चित्र काढतात. एक भिंत रंगवायला अंदाजे पाच-सहा तास लागतात.सोहराई चित्रं काढणाऱ्या स्त्रिया भिंतीवर आणखी एका प्रकारची पारंपरिक चित्रं काढतात; या चित्रांना खोवर किंवा कोहवर म्हणतात. सोहराई चित्रं सुगीशी जोडलेली आहेत, तर खोवर ही लग्नाशी निगडित आहेत. स्थानिक भाषेत 'खो' म्हणजे गुहा आणि 'वर' म्हणजे वधू-वर. यावरूनही ही हस्तकला प्राचीन गुहाचित्रांवरून विकसित झालेली असणार, हे सहज लक्षात येतं.अवतीभवतीच्या परिसरात जे दिसतं ते सोहराई चित्रांचा विषय होतं. त्यामुळे सखल प्रदेशातल्या चित्रांमध्ये पक्षी आणि फुलं दिसतात तर उंच पर्वतीय प्रदेशातल्या आदिवासी स्त्रिया वन्यप्राण्यांची चित्रं विशेषत्वानं काढतात. भेलवारा गाव हे सिंधू संस्कृतीतल्या प्रतिकांसाठी ओळखलं जातं; सहेदा गावात विशेषतः प्राण्यांची चित्रं दिसतात. इस्को गावातल्या चित्रांमध्ये कमळं आणि निरनिराळ्या झाडांवर अधिक भर आहे. ही कला आईकडून लेकीकडे संक्रमित होत असल्यामुळे लेकीचं लग्न झाल्यावर तिच्यासोबत ही हस्तकलाही सासरच्या गावात जाते आणि त्यामुळे एकाच समुदायात अनेकदा वेगवेगळ्या शैलींचा संगम दिसतो. या मातृसत्ताक पद्धतीचा आविष्कारही सोहराई चित्रांमध्ये दिसतो. खरंतर मातृप्रधानता हा या हस्तकलेचा गाभाच आहे. त्यामुळे या चित्रांमध्ये मातृप्रधानतेची प्रतिकं असलेले गर्भार प्राणी-पक्षी वारंवार दिसतात. कोंबड्या आणि त्यांची पिल्लं सोहराई चित्रांमध्ये अनेकदा एकत्र दाखवली जातात. मोर आणि लांडोरही एकत्र दिसतात. सोहराई चित्र काढणाऱ्या कलाकार स्त्रिया या पारंपरिक कलेत मनापासून रमतात. घरदुरुस्तीचा आणि सजावटीचा भाग असलेली ही कला त्यांच्यासाठी एक पवित्र अशी उत्सवी परंपराही आहे. अलीकडच्या काळात, सुगीखेरीज एरवीही स्त्रियांना जेव्हा जेव्हा मोकळा वेळ मिळतो, तेव्हा त्या चित्रं काढतात. काही व्यक्ती आणि संस्थांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे कापड आणि इतर वस्तूंवरही आता सोहराई चित्रांना स्थान मिळायला लागलं आहे. सकाळी शेतातल्या कामासाठी बाहेर पडण्यापूर्वी या स्त्रिया चित्रं काढतात किंवा मग शेतातून परतल्यावर त्या चित्रांकडे वळतात.सोहराई चित्रांची ही हस्तकला वैशिष्ट्यपूर्ण असूनही ती बव्हंशी दुर्लक्षित राहिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सन २०१५मध्ये नव्यानं बांधलेल्या हजारीबाग रेल्वे स्थानकाचं उद्घाटन केलं तेव्हा स्थानकाच्या भिंतींवर काढलेली चित्रं त्यांनी पाहिली; मन की बात या कार्यक्रमात या पारंपरिक कलेचा उल्लेख त्यांनी केला, तेव्हा सोहराई चित्रांना राष्ट्रीय स्तरावर पहिल्यांदा प्रसिद्धी मिळाली. त्यानंतर वेगवेगळ्या कला प्रदर्शनांमध्ये सोहराई चित्र काढणाऱ्या कलाकारांना बोलावणं येऊ लागलं.सोहराई चित्रांना भौगोलिक मानांकन जरी मिळालेलं असलं, तरी ही हस्तकला कलारसिकांच्या कौतुकापासून आजही दूरच आहे. बुलू इमाम या चित्रकारानं काही वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात स्वतःची सोहराई चित्रं मांडली, तेव्हा तिथं या चित्रांच पण आता ही खनिजं मिळणंच दुरापास्त झालं आहे. एरवी ही खनिजं जिथं सहज मिळायची, त्या जमिनी आता खाणकामासाठी वापरल्या जातात. त्यामुळे आठ-दहा स्त्रिया एकत्र येऊन रंग मिळवायला दूरवरच्या जंगलांमध्ये जातात. पण यात त्यांचा वेळ फार जातो आणि घरातली दैनंदिन कामं करून इतका वेळ रंग मिळवण्याकरता खर्च करणं त्यांना परवडतही नाही..कलासंवर्धनाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या काही संस्थांनी ‘पेंट माय सिटी’सारखे उपक्रम राबवून निदान स्थानिक पातळीवर तरी सोहराई चित्रांची लोकप्रियता वाढावी आणि कलाकारांना पुन्हा एकदा चित्रं काढण्यासाठी प्रेरणा मिळावी, यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनानंही या कलेच्या पाठीशी उभं राहत जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या सार्वजनिक इमारतींच्या भिंती सोहराई चित्रांनी सजवण्यासाठी महिला कलाकारांना आमंत्रित करायला सुरुवात केली आहे. अशा उपक्रमांमुळे कला आणि कलाकार यांना थोडा दिलासा मिळतो आहे, पण तो पुरेसा नाही.ही कला टिकण्यासाठी सोहराई चित्रांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्रतिमांचा अर्थ समजून घेणं, त्यांच्या सौंदर्याचं कौतुक करणं आणि या कलेची व्याप्ती वाढवणंही महत्त्वाचं आहे. एरवी ही कला संपूर्णपणे नष्ट होऊ शकते. तिचं कला म्हणून मोल ओळखलं न गेल्यामुळे अनेक कलाकारांनी तिच्याकडे पाठ फिरवायला सुरुवात केली आहे. नव्या जगात या हस्तकलेला किंमत उरलेली नाही, हे लक्षात आल्यामुळे स्त्रियांनी आता आपल्या मुलींना या कलेचं प्रशिक्षण देणंही बंद केलं आहे. पूर्वी अनेक ठिकाणी संपूर्ण गावातल्या घरांच्या भिंतींवर सोहराई चित्रं झळकत असायची. तरीही ओरियासारख्या काही लहान गावांमध्ये अजूनही, धूळभरल्या रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंच्या घरांच्या भिंती ही पारंपरिक कला अभिमानानं मिरवताहेत.या सुंदर सांस्कृतिक परंपरेला जगवायचं असेल तर तिची मागणी वाढवणं हा एक उपाय आहे. या दृष्टीनं मोहतो मनीषकुमार या स्थानिक कलाकारानं लोप पावत चाललेल्या सोहराई चित्रकलेला जगवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. चिरूड्डी गावात स्त्रियांच्या सोहराई चित्रांच्या स्पर्धा घेऊन त्यांच्यातली ठिणगी त्यानं पुन्हा एकदा जागवली आहे. भिंतींवरच्या चित्रांखेरीज साड्या, टॉवेल अशा इतर वस्तूंवरही सोहराई चित्रं काढण्यासाठी तो आता प्रोत्साहन देतो आहे. सध्या १५-२०जणी एकत्र येऊन सहकारी तत्त्वावर एक गट चालवताहेत. समाज माध्यमांद्वारे त्यांची चित्रं दूरवर पोहोचताहेत आणि हळूहळू त्यांच्या चित्रांना मागणी येते आहे. ती वाढवण्यासाठी आणि सोहराई चित्रांची परंपरा टिकवण्यासाठी व्यक्ती, संस्था, मोठे उद्योग आणि शासन या सर्वांनी एकत्र येऊन विशेष प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. नैसर्गिक अधिवासातून ज्यांना बाहेर पडावं लागतंय किंवा ते नैसर्गिक अधिवासच जिथे नष्ट होतायत, त्या सोहराई चित्रांना नव्या घरांची गरज आहे. ती त्यांना देण्याची जबाबदारी आपली आहे.वर्षा गजेंद्रगडकर पुणेस्थित पर्यावरण अभ्यासक, ललित लेखिका, बालसाहित्यकार आणि अनुवादिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 