Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!

मंगला गोडबोलेसहसा आपण व्यक्तींचे, संस्थांचे शतकपूर्ती समारंभ प्रत्यही साजरे करतो. पण एखाद्या कलाकृतीची शताब्दी किंवा शतकपूर्ती साजरी करण्याचे प्रसंग अपवादाने येतात. बहुतेक कलाकृती आपापल्या कालखंडाशी जोडलेल्या असतात. तो तो कालखंड मागे पडला, की संदर्भ गमावून बसतात. आचार्य प्र. के. अत्रे किंवा कवी केशवकुमार यांचा झेंडूची फुले हा विडंबन काव्यसंग्रह हा मात्र तब्बल शंभर वर्षं पूर्ण करूनही आजही आपली टवटवी न गमावता टिकून आहे. अवघी १०३ वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे ही. १९२२चा मे महिना सुरू होता. शाळांना उन्हाळी सुट्ट्या लागल्या होत्या. त्यामुळे चार-पाच शिक्षक मित्र सुट्टीची मजा लुटायला पुण्यात एकत्र यायचे, चहा पिणं-विड्या ओढणं आणि तोंडाला येईल ते बोलणं यात दिवस घालवायचे. त्याच सुमारास रविकिरण मंडळाचा एक चिमुकला कवितासंग्रह प्रसिद्ध झाला होता. त्यातली एखादी कविता हातात घ्यायची, अतिशयोक्त स्वरातून अंगविक्षेपांसह मोठ्यानं वाचायची, एकेक करत तिच्यातले दोष दाखवायचे आणि इतरांनी खिदळत बसायचं, असा त्यांचा उपक्रम चालायचा. या शिक्षकांमध्ये कॅम्प एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेतले शिक्षक (पुढे तर मुख्याध्यापक) प्र. के. अत्रेही होते. त्यांनी या मेळाव्याला ‘पठाणक्लब’ असं नाव दिलं होतं. रविकिरण मंडळाचे सभासद नाजूक, सौम्य प्रकृतीचे म्हणून हे धट्टेकट्टे ‘पठाण’! पहिले दोन-तीन दिवस अत्रे या गटात फार बोलत नव्हते. पण एके दिवशी त्यांना स्फूर्तीचा जबरदस्त झटका आला आणि त्यांच्या तोंडून विडंबनाच्या ओळीच्या ओळी उतरू लागल्या. त्या कवितांचे विषय, शब्दरचना, शाब्दिक दोष आणि त्या कवींचे स्वभाव किंवा वर्तन या सगळ्याची आपोआप खरमरीत हजेरी घेतली गेली. त्या ऐकताना सगळेच ‘पठाण’ खोखो हसत गेले, वेळप्रसंगी आपापला भराव घालत गेले. रिकामपणी केलेला हा व्रात्यपणा गटाबाहेरच्या कोणाला दाखवण्याचं धैर्य मात्र अत्र्यांमध्ये त्यावेळी नव्हतं. केवळ सात-आठ दिवसांमध्येच एकामागून एक कागदावर उतरवलेल्या त्या कवितांचं बाड पुढे तब्बल दोन-अडीच वर्षं त्यांनी स्वतःपाशीच ठेवलं. त्याची वाच्यता करून एरवी कवी म्हणून थोडंफार मिळवलेलं नाव घालवायची त्यांची तयारी नव्हती. .सन १९२४च्या अखेरीस पुण्यात भारत इतिहास संशोधक मंडळामध्ये शारदोपासक संमेलन भरलं होतं. त्यात काही पठाणांनी एकदम ‘झेंडूच्या फुलांचं वाचन व्हायलाच हवं’ असा आग्रह धरला. रविकिरण मंडळ तेव्हाच्या काळात 'बडं प्रस्थ' होतं. त्यातल्या कवींची, कवितांची अनेकांवर मोहिनी होती. अत्रेंसारख्या तेव्हाच्या पोरसवदा कवीनं त्यांना जाहीरपणे छेडणं सोपं नव्हतं. म्हणून सुरुवातीला अत्रे अंमळ हलक्या आवाजात, बिचकत आपल्या रचना वाचत होते. पण पहिल्या दोन-तीन कवितांमध्येच श्रोते खुलू लागले. मोठ्यांदा हसून दाद देऊ लागले. आपल्या मनातली नाराजीच कोणीतरी प्रकट करतंय असं वाटल्यासारखा प्रतिसाद देऊ लागले त्यामुळे अत्रेंच्या प्रयत्नाला बळकटी आली. अवघ्या तीन-चार महिन्यांमध्ये विडंबन काव्यसंग्रहाची आवृत्ती संपण्याचा दुर्मीळ अनुभव आला. १९२५पासून पुढे तर अनेकदा झेंडूची फुलेच्या नाना आवृत्त्या निघत राहिल्या. डॉ. स.गं. मालशे यांनी आठव्या आवृत्तीला लिहिलेली विवेचक प्रस्तावना वाङ्मयीन समीक्षेचा वस्तुपाठ मानली गेली. आता शंभर वर्षपूर्तीनिमित्तही या पुस्तकाची नवी आवृत्ती येते आहेच. गमावून बसतात. आचार्य प्र. के. अत्रे किंवा कवी केशवकुमार यांचा झेंडूची फुले हा विडंबन काव्यसंग्रह मात्र तब्बल शंभर वर्ष पूर्ण करूनही आजही आपली टवटवी न गमावता टिकून आहे. एरवीही झेंडूची फुलं इतर फुलांपेक्षा जास्त टिकाऊ, दीर्घायू असल्याने आपण सणावाराच्या सजावटीला, कार्यशोभेला ती आवर्जून वापरत असतोच. त्यांच्या प्रसन्न गडद रंगाने आणि भरघोस टवटवीतपणाने उत्सवी वातावरण तयार व्हायला मदत होते, हा आपला अनुभव असतो. पण आपल्या मराठी साहित्यसृष्टीवरही ‘झेंडूच्या फुलांचं’ एक प्रसन्न तोरण गेलं शतकभर दिमाखानं हेलकावतय हे कदाचित नजरेतून सुटू शकतं. म्हणूनच ही काही संस्मरणं!झेंडूची फुले या पुस्तकाच्या आवृत्त्यांचा इतिहासही मजेशीर आहे. पहिल्या आवृत्तीत १९२५मध्ये पुण्यातल्या सारस्वत प्रकाशक मंडळ या संस्थेनं ४ आणे किमतीचं हे पुस्तक बाजारात आणलं, तेव्हा त्यावर कवीचं नाव दिलेलं नव्हतं. संग्राहक म्हणून दिनकर गंगाधर केळकर याचं नाव ठळक टायपात छापून त्यावर - ‘वाहवा! वाहवा! झेंडू हा... सुंदर कितीतरी खचीत हा!’ अशा ओळी (थोडासा फेरफार करून) दिल्या होत्या.रसिकांना चेतावनी देण्यासाठी म्हणूनझेंडूची रसिका फुले जमवुनी देतो तुझ्या हीं करीं,घे प्रेमे अथवा पदी तुडव जा! जें वाटतें तें करीं!रागानें चुरगाळिलीस जरि ही पुष्पें कधीं त्वां बरेंकेव्हाही विसरू नकोस तळींचे खाण्या परी खोबरें!असंही बजावून ठेवलं होतं. झेंडूच्या फुलांचे परागकण ‘खोबरं’ म्हणून खाणारी शाळकरी मुलं तेव्हाही होती, आजही असतील. त्यावेळी अत्रेंनी त्यांची आठवण काढली असावी, ती मात्र कदाचित त्यानं कोणाचा अधिक्षेप घेऊ नये म्हणून. शेवटी आपण देऊन देऊन काय देतो? तर झेंडूची फुलं. त्यांचं मोल ते कितीसं वाटणार सुबद्ध वाचकाला? पण त्यातून फार काही मिळो न मिळो, तळीचं खोबरं तरी त्याला नक्कीच चाखायला मिळेल. तेवढीच त्याची जीभ चाळवेल. .या पहिल्या आवृत्तीत एकूण नऊ कविता आणि खूपशा तळटीपा होत्या. नऊपैकी आठ कविता कवी केशवकुमार यांच्या तर नववी, ‘प्रेमाचे पिठले’ नावाची, न. ग. कमतनूरकर यांची. एवढ्याशाच कवितांसाठी तळटीपा मात्र वारेमाप दिलेल्या होत्या, ज्या खोचक, वात्रट होत्या. कवींची काल्पनिक नावं, अल्लाउद्दीन खिलजी, जॉ. थॉम्प्सन, भगवंत (भांबुर्डे) सवाई जननीजनकज अशा प्रकारची दिली होती. यात मुद्दाम अमराठी नावं, टोपणनावं, सवाई अमुक वगैरे म्हणण्याची हौस यांचा अंतर्भाव केला होता.सन १९३०मध्ये या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती निघाली ती केशवकुमार हे कविनाम ठळकपणे मिरवणारी होती. १७ नव्या विडंबन कवितांची भर पडल्यामुळे ही आवृत्ती मोठ्या आकाराची होती. मात्र पहिल्या आवृत्तीतली एक कविता गाळल्यामुळे तिच्यात एकूण २५ कवितांचा ऐवज सामावलेला होता. लक्ष्मणशास्त्री लेले यांनी प्रास्ताविक लिहिलं होतं. १९३५मध्ये मुंबईतल्या दामोदर शिवराम आणि कंपनी या प्रकाशन संस्थेनं पुढची आवृत्ती प्रकाशित केली. तिच्यामध्ये ‘सारंगीवाला’ ही कविता वगळली होती, तर सात नव्या कविता घेतल्या होत्या. अशा प्रकारे या पुस्तकातल्या कवितांचा, त्यांच्या औचित्याचा वारंवार विचार होऊन कविता काढण्याचा-वाढवण्याचा प्रकार सतत सुरू होता असं दिसतं.सन १९४९पर्यंत झेंडूची फुलेच्या पाच आवृत्त्या प्रसिद्ध झाल्या. मात्र संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, तिच्यातला अत्रेंचा वाढता सहभाग यातून जी राजकीय विडंबनं जन्माला आली, ती नंतर या पुस्तकात सामावली गेली. पुस्तकाच्या सहाव्या ते दहाव्या आवृत्तींमध्ये ३१ राजकीय विडंबनपर कविता नव्यानं समाविष्ट झालेल्या आहेत. खेरीज अत्रेंचं स्वतंत्र विनोदी कविता लिहिणंही सुरू होतंच. विडंबनाच्या या ‘उचापतीला’ एवढं यश मिळेल असं त्यांना जराही वाटलं नव्हतं. आपल्या या लेखन प्रयत्नामध्ये केवळ स्फूर्तीचा हात होता, परिश्रम, दीर्घ विचार असं काहीही नव्हतं, असं त्यांनीच मी कसा झालो? या पुस्तकातल्या ‘मी विडंबनकार कसा झालो?’ या लेखात लिहून ठेवलं आहे. ‘तुम्ही कोवळे, नाजूक रविकिरण का? चला तर मग, आम्ही पठाण होतो, नियमित जमून साहित्यिक दांडगाई करतो,’ अशा सुप्त प्रतिज्ञेतूनच जणू काही हे पुस्तक अवतरलं. पुढे या मंडळींनी ‘महाराष्ट्र फकीरमाला’ असं प्रकाशन सुरू करून ‘गोस्वामी मानव प्रकाशम्’ अशा टोपणनावानं त्यात लेखन करण्याचा सपाटा आरंभला. यातले गो- गोविंदराव टेंबे, मा- मामा उपाख्य स. बा. हुदलीकर, न- न. ग. कमतनूरकर, व- वसंत शांताराम देसाई, का- पु. श्री. काळे आणि शम्- शं. कृ. देवभक्त अशी एकेक ‘वात्रट’ मंडळी जमवली होती. मुळात वरकरणी वात्रट वाटणारे अत्रे स्वभावतः काव्यप्रेमी. साहित्यजगतामध्ये वावरत असताना त्यातली ‘काव्य-शास्त्र-विनोद’ ही तीनही अंगं त्यांना सुखावत होती, खुणावत होती. बालकवी आणि गोविंदाग्रज यांची काव्यप्रतिभा, शब्दकळा यांचा अत्रेंना नेहमीच मोह पडे. मात्र यांच्यासारख्या कविता लिहिण्याऐवजी यांच्यासारख्या अनेकांच्या काव्यातल्या अपप्रवृत्तीची विडंबनं करण्यात ते जास्त रमले. १९२२पासून त्यांना कवितांची विडंबनं करण्याचा नाद जडला होता. १९११पासून बालकवींचा आणि १९१४पासून गोविंदाग्रजांचा परिचय झालेला होता, त्यांच्या कविता वाचनात येत असत. त्यामुळे कवितेतलं अभिजात काय आणि सवंग, कृत्रिम काय, याचं भान यायला लागलं होतं. चोखंदळ अभिरुची तयार झाली होती. या कवींचा बहराचा काळ अनुभवला होता, तसंच या दोघांच्या निधनानंतर म्हणजे १९१९नंतर काव्यप्रांतात आलेली मरगळही पाहिली होती. .या मरगळीवर उतारा म्हणून तेव्हाच्या काही उमेदीच्या कवींनी १९२१मध्ये रविकिरण मंडळ स्थापन केलं. काव्यविषयक चर्चा, त्यासाठी नियमित भेटीगाठी, आपापल्या कविता एकमेकांना वाचून दाखवणं, नावीन्याची हौस, त्यासाठी ओढून ताणून फारसी-उर्दू शब्दांचा कवितेतला वापर, शक्यतोवर एकमेकांची तळी उचलून धरणं, नव्या कवितेला आपणच काय तो जन्म देणार आहोत असा अहंकार बाळगणं यांसारख्या प्रवृत्ती त्यांच्यामध्ये बळावू लागल्या. गझल-सुनीते-खंडकाव्य वगैरे प्रकारांत भरमसाठ निर्मिती व्हायला लागली. यामुळे प्रत्यक्ष काव्याचा फायदा फारसा होत नसतो, उलट वाङ्मयीन ढोंगबाजी- कंपूशाही बोकाळते हे जाणवल्याने अत्र्यांना त्यावर विडंबनाचं शस्त्र उगारावंसं वाटलं. लटक्या आधुनिकतेला, रतीबबाज निर्मितीला आळा बसवण्याची निकड जाणवली.पुढे ‘आचार्य’ पदवीपर्यंत पोहोचलेल्या अत्रेंमध्ये अगदी लहान वयापासून एक खोडकर मूल दडलेलं होतं. त्याचे अनेक शाळकरी वयातले प्रताप त्यांनी आपल्या आत्मचरित्रात रंगवलेले आहेत. वयाच्या नवव्या वर्षी आपल्या घरी कामासाठी येणाऱ्या नजरेत दोष असणाऱ्या एका स्वयंपाकीण बाईंवर त्यांनी ओळी रचल्या होत्या,सीताबाई, वर्णू किती तव गुणडोळा काणा, नाक वाकडे, बधीर असती कर्ण!असंच एकदा ‘मला मदन भासे हा’ या गाण्याचं विडंबन करताना लहान वयात त्यांनी लिहिलं होतं,मला मटण ताजे हो, आणा आधीअंडी तरी ती मिळतील कधी?अशा या खोडकर मुलाचं वाढीच्या वयापासून साहित्यावर मन जडलं आणि आपल्या लाडक्या साहित्य क्षेत्रातल्या अनेक वृत्ती-प्रवृत्तींच्या खोड्या काढाव्याशा वाटू लागल्या. साहित्य क्षेत्रात त्या काळामध्ये नकळतपणे अनेक दोष सामावू लागले होते. कोणी पुरोगामीपणाच्या सोसातून उर्दू-फारसी शब्दांचा नाहक वापर करत होतं. कोणी संस्कृतप्रचुर शब्दांचा मारा करून विद्वत्तेचा आव आणत होतं. कोणी विशेषणांच्या फारच आहारी जात होतं. कोणाला प्रेमाची तरल-हळुवार थोरवी सांगायचा नाद जडला होता. कोणाला क्षुल्लक दृश्यांवर उगाचच वैश्विक भाष्य करून काही महान जीवनविषयक तत्त्वज्ञान ओढून ताणून सांगण्याची खोड लागली होती. कोणी प्रज्ञा-प्रतिभा वगैरेंचं अवडंबर माजवण्यात रमत होतं. कोणाला अन्यधर्मीय, बिगरभाषी प्रेयस्या खुणावत होत्या. अत्रेंना चांगल्या काव्यात या कशीचीही लुडबुड नको होती. खोटा परस्परप्रशंसा गट निर्माण करून त्यात बागडत राहण्याचा राग येत होता. कंपूशाही, प्रसिद्धीची हाव, कृतक काव्यात्मकता, दुसऱ्याच्या कल्पनांवर बिनदिक्कत डल्ला मारणं या सगळ्याच्या दर्शनानं ते आतून ढवळून निघत होते आणि याबाबत वाचकांना जागरूक करणं हे आपलं काम आहे असं त्यांना वाटत होतं. शिवाय विडंबनं करण्यासाठी लागणारी शब्दसंपत्ती, काव्यप्रतिभा, ‘सेन्स ऑफ प्रपोर्शन’ म्हणजे तारतम्य आणि एकूण व्यासंग आपल्यापाशी असल्याचा आत्मविश्वासही त्यांना होता. म्हणूनच सुरुवातीच्या ‘झेंडूंच्या फुलांचा’ सगळा रोख साहित्य विश्वावर आहे. वाङ्मयीन विडंबनांचे काही उत्तम नमुने त्यातून समोर आले आहेत. केशवसुतांची कविता ‘दवाचे थेंब’, रघुनाथ पंडितांचं ‘हंसबंधन’, रेव्हरंड ना. वा. टिळक यांची ‘पाखरा, येशिल कधी परतून?’, माधव ज्युलियनांची ‘श्यामले--’, कवी बींची ‘चाफा’ यांसारख्या तेव्हाच्या एकेक गाजलेल्या कवितांचा केशवकुमारांनी पुरेपूर समाचार घेतला. .‘पाखरा, येशिल कधी परतून?’ ही आर्त साद पाखराऐवजी परिटाला घालताना परीट व्यावसायिकांचे सगळे ‘प्रमाद’ त्यांनी नोंदवले. ते धुण्यासाठी नेलेले कपडे हरवतात, कपड्यांची गुंड्या-बटणं तोडून ठेवतात, धडधाकट वस्त्राला भोकं पाडतात, याचे कपडे त्याला देऊन गोंधळ माजवतात वगैरे वगैरे...परिटा, येशिल कधी परतून? ।। धृ. ।।कोट रेशमी लग्नामधला मानेवर उसवून ।उरल्यासुरल्या गुंड्यांचीही वासलात लावून ।तिच्या भरजरी पैठणीची या मच्छरदाणी करून ।गावांतील कपड्यांची सगळ्या गल्लत छान करून ।केशवसुतांच्या ‘आम्ही कोण?’च्या विडंबनाची मजा आणखीच और आहे.ते आम्ही-परवाङ्मयातिल करूं चोरून भाषांतरें,ते आम्ही-न कुणास देऊं अगदी याचा सुगावा बरेंडोळ्यांदेखत घालुनि दरवडा आम्ही कुबेराघरींत्याजे वाग्धन वापरून लपवूं हीं आमुचीं लक्तरें।आम्हाला वगळा, हतप्रभ झणीं होतील साप्ताहिकें।आम्हाला वगळा-खलास सगळीं होतील ना मासिकें।वगैरे वगैरे...कवी बींच्या गाजलेल्या ‘चाफा’ या कवितेचं विडंबन असं झालं होतं-चाफा खंत करी, कोणी त्यास पुसेना। खंत का? तर...म्हणे, ‘मी वृक्ष थोर प्रेमळ। नम्रता रसाळ निर्मळ’,बोलला वाडेंकोडें बोल। खरें कुणा वाटेना।भंवती गुलाब, बटमोगरा। सुगंधी किती फुलांच्या तऱ्हाविचारी कोण तिथें धत्तुरा?। जरिही केला बहाणा।।‘श्यामले-’ ह्या विडंबनगीतात कवी माधव ज्यूलियन ह्यांचे सर्व लाडके शब्द, भाषिक लकबी पुरेपूर ‘वापरल्या’ गेल्या.बेसूर राठ ‘सुनीत’ मी। कविता चतुर्दश तूं खरी,‘हैद्रोस’ कर्कश मी जरी। ‘अल्ला हु अक्बर’ तूं तरी।मी घोंगडे अन् लक्तरी। मख्मूल तू मऊ भर्जरीबेडौल वक्र त्रिकोण मी। तूं लम्बवर्तुळ ग परी।घे माडगें, घे गाडगें। घे गुलचमन घे वाडगेंताम्बूल घे, आम्बील घे, घे भाकरी, घे खापरी।एकीकडे प्रेम-प्रेम हा सततचा उद्घोष, तर दुसरीकडे उगाचच जडजंबाल संस्कृत शब्द वापरण्याचा सोस. अनंततनय, वि.वा., भिडे, श्री. नी. चापेकर यांसारख्यांच्या रचना संस्कृतप्रचुर शब्दांनी भरलेल्या आणि त्यापायी क्लिष्ट झालेल्या असत. विलापिका लिहिणं, त्यांच्यात अवाई, अहह, हरहर वगैरे शब्द आणि उद्गारवाचक चिन्हं टाकणं प्रचलित होतं. यांची खिल्ली उडवायला अत्रेंनी चहाच्या कपामध्ये पडून मेलेल्या माशीसाठी कषायपेटापात्रपतित - मक्षिकेप्रत एक विलापिका रचली. कषाय पेय म्हणजे चहा. त्याचे पात्र म्हणजे कप, पेला. त्यात पतित झालेल्या म्हणजे पडलेल्या माशीला श्रद्धांजली वाहणारी ही रचना विडंबनाचा उत्कृष्ट नमुना आहे.अयि नरांग-मल-शोणित-भक्षिकेजनु-विनाशक-जंतु-सुरक्षिकेअसु-परीक्षित-हारक-तक्षिके‘क्या हुवा अफसोस।’ मक्षिके।। .समजा हे जनकत्त्वाच्या श्रेयाचं देणंघेणं थोडावेळ बाजूला ठेवलं, तरी अत्रेंमुळे विडंबनकाव्याला एकूण काव्यप्रांतात नावरूप आलं, प्रतिष्ठा आली हे मात्र खरं. साहित्यातल्या, समाजातल्या खटकणाऱ्या गोष्टी, अपप्रवृत्ती चालवून घेण्यापेक्षा वेळच्यावेळी नेस्तनाबूत कराव्यात, ढोंग-देखावा यांना वेळीच आपली जागा दाखवावी, उगाचच लटक्या पांडित्याचा आव आणून कोणी समाजाच्या डोक्यावर बसणार असेल तर त्याला वेळीच आवर घालावा या जाणिवा अत्रेंनी प्रखर केल्या..या आरंभीच्या ओळीतच संस्कृतला उर्दू भ्रतार करायला लावून अत्रेंनी धमाल उडवून दिली. आंब्याचा मोसम येईल आणि माशी नसेल, तर काय होईल बरं?अहह, आम्रफल मोसम येईलआम्हि असूं परि तूं नसशील।फेकुं सालटीं चोखुनिचोखुनितुजविना पण जातील वाळुनी।तुजविना कविमुखें दिसतील कीं,भृंगहीन कमळांसम तीं फिकीं,कौन्सिलांत, सभासद आणि,मारतील कवणां तुजवांचुनी?इथूनच पुढे हलकेहलके अत्रेंच्या सर्वस्वी साहित्यिक विडंबनाला राजकारण क्षेत्राची ‘बाधा’ झाली. पुढे ते संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात सक्रियपणे उतरलेही; पण त्याआधी ते मळ्यासाठी गाणी लिहित होते, पत्रकार झाले होते, समाजवादी झाले होते, एका टप्प्यावर टिळकांच्या जहाल राजकारणाने भारावले होते. पुढे काँग्रेसप्रवेश करून पुणे नगरपालिकेवर ते निवडूनही आले होते. काँग्रेसच्या धोरणांचा पुरस्कार करण्यासाठी त्यांनी नवयुग हे दैनिकही सुरू केलं होतं; पण पुढे काँग्रेसची धोरणं त्यांना तकलादू, अवसानघातकी वाटली आणि त्यांच्यावर, त्यांच्या नेत्यांवर टीका करण्यात त्यांची लेखणी कायम तळपत राहिली. म्हणून मग १९४९-५०नंतर पं. नेहरू, मोरारजीभाई देसाई, शंकरराव देव वगैरेंच्या कामावर, विचारांवर अत्रेंनी विडंबनरूपी ताशेरे ओढले. अत्रेंच्या साहित्यिक विडंबनांइतकीच त्यांची राजकीय विडंबनंही प्रभावी आहेत. मोरारजीभाईंची खिल्ली उडवताना,मोरया, तुझे नाव चांगले,भारतामध्ये फार गाजलेकरूनि मोरया तू उपोषणदगड खाऊनि करिसी भाषण।मोरया, तुझे राज्य चांगलेचोर-गुंड हे फार माजलेदारूबंदिचा करूनि कायदाकरिसि आमचा तूच फायदा।।अशा ओळी त्यांनी लिहिल्या.वाहवा, वाहवा, नेहरू हासुंदर कितितरि खचित अहा।तर तो आपण पाहूया,त्याला जाउनि सांगू या,नेहरूकाका, मुंबई टाका, आहे आई ही अमुचीनाही कोणाच्या बापाचीयांसारख्या शब्दांत १९५६मध्ये त्यांनी नेहरूंची हजेरी घेतली. योसबतच शंकरराव देव, बाळासाहेब खेर, विजयालक्ष्मी, सदोबा पाटील अशा सर्वांवरही तीक्ष्ण ताशेरे झोडले. सदोबा पाटील यांच्यावर ‘सदोबांची आरती’ लिहिली. मंत्रीगणांचा दलबदलूपणा, स्वार्थ, ढोंग यांची विडंबनांमधून सतत नोंद केली. कोणाच्याही नावाची, पदाची, सत्तेची जराही भीती न बाळगदता राजकीय अतिरेकांवर सतत भाष्य केलं.या सगळ्यामुळे अत्रे ऊर्फ केशवकुमार मराठी विडंबनकाव्याचे जनक आहेत असं काही लोक चुकीनं मानतात. वास्तव तसं नाही. १९३६मध्ये उपहासिनी नावाचा विडंबनकाव्याचा संग्रह संपादक दि. वि. देव यांनी लोकांसमोर आणला होता. त्याला ‘विडंबन : स्वरूप आणि कार्य’ अशी दीर्घ प्रस्तावना अत्रेंनीच लिहिली. तिच्यात त्यांनी स्पष्टपणे हे लिहून ठेवलंय, की लिमये, सहस्रबुद्धे, जोशी, मराठे वगैरे कवींनी पूर्वी विडंबनकविता लिहिल्या होत्या; पण जुन्यात जुनं मराठी विडंबनपर काव्य उपलब्ध आहे ते 'संगीत हजामत' आणि ते लिहिलंय मंगेशराव तेलंग यांनी. यावर पुढे खास अत्रे टचची पुष्टी जोडली आहे, तिच्यात ते म्हणतात - एका दृष्टीने विडंबनास 'हजामती'पासून सुरुवात झाली, ही गोष्ट योग्यच झाली म्हणावयाची. रानाची तोड झाली म्हणजे वसाहतीचा प्रदेश किंवा शेताची मशागत झाल्यावर शेत जसे पुढील कार्यास उपयुक्त होते, तसे विडंबनकाव्याच्या प्रसारास मंगेशरावांनी केलेल्या हजामतीचा उपयोग झाला असेल. मला मात्र या ऐतिहासिक गोष्टी माहीत नव्हत्या. विडंबनाची स्फूर्ती मला या इतिहासापासून मिळालेली नाही. माझ्या काव्याच्या बाबतीत मात्र मी आद्यजनक आहे. .समजा हे जनकत्त्वाच्या श्रेयाचं देणंघेणं थोडावेळ बाजूला ठेवलं, तरी अत्रेंमुळे विडंबनकाव्याला एकूण काव्यप्रांतात नावरूप आलं, प्रतिष्ठा आली हे मात्र खरं. साहित्यातल्या, समाजातल्या खटकणाऱ्या गोष्टी, अपप्रवृत्ती चालवून घेण्यापेक्षा वेळच्यावेळी नेस्तनाबूत कराव्यात, ढोंग-देखावा यांना वेळीच आपली जागा दाखवावी, उगाचच लटक्या पांडित्याचा आव आणून कोणी समाजाच्या डोक्यावर बसणार असेल तर त्याला वेळीच आवर घालावा या जाणिवा अत्रेंनी प्रखर केल्या. दाखवावी, उगाचच लटक्या पांडित्याचा आव आणून कोणी समाजाच्या डोक्यावर बसणार असेल तर त्याला वेळीच आवर घालावा या जाणिवा अत्रेंनी प्रखर केल्या. विडंबनकाव्य म्हणजे नुसती विटंबना, वेडावणं, वाकुल्या किंवा खोखो हसण्याचं प्रयोजन नाही. त्याहून जास्त महत्त्वाचं काही आहे, मूल्यं जपणं आहे हे सोदाहरण दाखवून दिलं. चांगलं विडंबन हे स्वतंत्रपणेही साहित्यमूल्य बाळगून असतं, कोणीही उठावं आणि लोकप्रिय कवितेतले शब्द उलटेसुलटे करून विडंबन लिहावं इतका हा सोपा मामला नाहीये असंही बजावलं. आजच्या अनेक वाचकांना रविकिरण मंडळे, माधव ज्यूलियन माहिती नसतीलही कदाचित पण ते झेंडूची फुलेचा आनंद घेऊ शकतात ते त्यांच्यातल्या साहित्यगुणानेच!झेंडूची फुलेचा शतकी प्रवास मनात काही विचारांची गर्दी उसळवतो. सहसा ‘विडंबन’ हा वाङ्मयप्रकार अल्पायुषी असतो. कारण ज्याचं विडंबन केलं ती मूळ कलाकृती जसजशी लोकांच्या स्मरणातून जाईल, तसतसं विडंबनाचं प्रयोजन आणि अस्तित्वही लयाला जातं. असं असूनही अत्र्यांची ‘झेंडूची फुलं’ कालजयी ठरतात. कारण त्यात नकलेसोबतच काही अस्सल साहित्यगुण आहेत. डौलदार शब्दांची योजना आणि एक प्रसन्नता या सर्व लेखनात आहे. क्षुद्रता, कटुता, आकस यांची जराही सावली पडलेली नाही. म्हणून तर सरळसरळ एकेका कवीला लक्ष्य करून विडंबनं केली असली, तरी कोणाशीही त्यांचं कडेविकडीचं भांडण झालं नाही. अत्रेंना लेखक-कवींशी संबंध तोडण्याची इच्छा कधीच नव्हती. म्हणून तर ठिकठिकाणी त्यांनी मूळ कवींची जाहीरपणे क्षमा मागितली आहे. त्यातल्या त्यात माधवराव पटवर्धन यांनी अत्र्यांवर रोष धरला असं घडलं. अत्र्यांनी त्यांचं मन जिंकण्याचा वारंवार प्रयत्न केला, पण त्यात त्यांना यश आलं नाही. अशी एक-दोन निसटती नाती वगळता एरवी अत्रेंना सर्व साहित्यिकांशी सौहार्दपूर्ण संबंध नेहमीच टिकवता आले. गप्पिष्ट स्वभाव, खेळकरपणा आणि दीर्घद्वेषाची वाट न चोखाळण्यातला विवेक यामुळे अत्रेंना साहित्यिक विडंबनांची किंमत मोजावी लागली नाही.इथेच जोडून मुद्दा येतो तो त्या काळामधल्या एकूण वैचारिक सहिष्णुतेचा. अत्रेंनी समकालीन लेखक-कवींइतकीच जोरकस खिल्ली उडवली, ती राजकारण्यांची. नेहरू, मोरारजी देसाई, सदोबा पाटील, शंकरराव देव या व्यक्तींवर त्यांनी ‘विशेष माया’ केली. वारंवार त्यांची टर उडवणारं साहित्य प्रसृत केलं. पण ज्या लोकांपाशी मुबलक सत्ता होती, त्यांनीही त्या सत्तेचा वापर विडंबनकाराचं दमन करण्यासाठी कधीही केला नाही. त्यांच्यापर्यंत हे सारं पोहोचलं असणार, यातलं काही त्यांना निश्चितपणे खुपलं-बोचलं असणार. पण ते खिलाडूपणाने घेण्याची क्षमता त्यांच्याजवळ होती. आजघडीला असं प्रच्छन्न किंवा प्रसंगी उत्शृंखलही विडंबनसाहित्य कोणते मान्यवर सोसू शकतील, असा प्रश्न पडतो. आज काही वेळा नेत्यांपेक्षा त्यांचे अनुयायीच फाजील संवेदनशील झालेले दिसतात. ते झुंडशाहीने टीकाकारांची बोलती बंद करू शकतात. अत्रेंवर ही संकटं ओढवली नाहीत हा मात्र त्या काळाचा महिमा वाटतो.स्वभावतःच अत्रेंना ‘अरे’ला ‘का रे’ करण्याची, भांडणांची खुमखुमी होती हे त्यांनी स्वतःही नोंदवलेलं आहे. रान उठवून द्यायला आवडे, भांडणं बघत बसायला आवडे, पण झेंडूची फुले लिहिताना हे एवढंच त्यामागे नाही. एकप्रकारे समाजाचा ‘कॉन्शस कीपर’ म्हणजे ‘जागल्या’ होऊन राहण्याची धडपडही आहे. कलेच्या, विचाराच्या, संस्कृतीच्या क्षेत्रामध्ये अस्सल काय आणि भेसळ काय याचं तारतम्य ज्यांना आहे, त्यांनी ते व्यक्त करावं असं ‘जागल्या’ला वाटत असतं. गप्प बसून भेसळ स्वीकारणं हे धोरण सुरक्षिततेचं असलं, तरी एका अर्थानं अंगकाढूपणाचंही वाटतं. ज्या कलाविश्वावर, विचारधनावर आपलं प्रेम आहे, आपली भिस्त आहे, त्यातली भेसळ (कोणीही केली असली तरी) निमूट का सोसायची? योग्य वेळी तिची उलटतपासणी केलीच पाहिजे. प्रसंगी काही किंमत मोजावी लागली तरी तिची तयारी ठेवूनही उलटतपासणी केली पाहिजे यावर अत्रे ठाम होते. म्हणूनही विडंबनं अवतरली. वाचकांना ती समर्पित करताना त्यांनी लिहिलंय, .'समर्पणबोलूनचालू 'झेंडूची फुलं'! यांना वास तरी कसला आणि रंग तरी कसला? मोहक फुलांच्या सुवासासाठी हपापलेली रसिकता या बिनवासाच्या आणि भडक रंगाच्या दरिद्री आहेराचा कसा स्वीकार करणार? उलट तिच्या भावनेची कोमलता दुखवल्याचा उद्धटपणा केल्याचे पाप मात्र पदरी यावयाचें! तरीपण वाङ्मयाच्या वरातीतं कोतवाली घोड्याप्रमाणें पुढें पुढें नाचणाऱ्या घोडकवींच्या गळ्यांत सणांसुदीचे दिवशी माळा करून घालावयाला जरी हीं 'झेंडूची फुलें' उपयोगी पडलीं तरी लेखकाला आपल्या श्रमाचें सार्थक झाल्यासारखें वाटेल!'एकुणात महाराष्ट्राने या श्रमांचं सार्थक केलंय, झेंडूच्या या फुलांना पुरेपूर दाद दिलीय असं म्हणता येईल. मात्र भेसळीच्या दर्शनाने असं इतकं ढवळून निघायला, तिरीमिरीने तिचा निषेध करायला आताच्या महाराष्ट्राला वेळ आहे का? त्याकडे कल आहे का? हे प्रश्न जरूर पडतात. अत्रेंनी निर्मळ मनानं पण मोठ्या हिरिरीनं काळाच्या एका टप्प्यावर ही जोखमीची जबाबदारी उचलली. म्हणून ही अम्लान फुलं महाराष्ट्राला लाभली. आता वरातीतले कोतवाली घोडे किंवा पुढेपुढे करून नाचणारे घोडकवी यांच्यावरच समाधान मानायचं नसेल, तर पुन्हा एखादा अस्सल झेंडूंच्या फुलांचा गुच्छच समोर यायला हवा आहे. बाकी ढोंग, परस्पर प्रशंसा, कंपूशाही आणि शेपूटघालूपणा किती बोकाळलाय हे काय सांगायला हवं?(टीप : विडंबन काव्यातल्या पंक्ती तत्कालीन व्याकरणाच्या नियमांप्रमाणे 'शुद्ध' लिहिण्याची खबरदारी घेतली आहे.)(मंगला गोडबोले पुणेस्थित लेखिका आहेत.)---------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा! 