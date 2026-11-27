ओजस कुलकर्णीदिवसभरातली सगळी कामं संपवून तो एकटाच बसला होता; काही दिवसांपासून तो जिथं जायचा तिथंच. मोबाईलची बॅटरी तीन स्टेशनच्या अगोदरच संपलेली होती. डोळे असे कुणीतरी दोन्ही हातांनी दाबून बारीक केल्यासारखे थकलेले. आज ऑफिसमध्येही अनेकांशी प्रचंड वाद झाले होते. संध्याकाळी पाच वाजताच भूक लागली होती त्याला...रंग नसलेली मळक्या भिंतीची एक खोली. जमिनीवर अस्ताव्यस्त पडलेली, बेडशीट नसलेली एक गादी. गादीशेजारी अर्धवट राहिलेला रमचा प्लॅस्टिकचा ग्लास. प्लॅस्टिकच्या दुसऱ्या ग्लासात काळसर पाणी. त्यात सिगारेटची थोटकं. बाजूला एक मुलगा घोरत झोपलेला. त्याच्या शेजारी एका ताटलीत माशांचे काटे. त्यावर बसलेल्या माश्या, शेजारी संपलेला रमचा ग्लास. एकच खिडकी. त्या खिडकीला मळकट पडदा. त्या खिडकीबाहेर दिसणारा भरती आलेला, फेसाळ, रौद्ररूप धारण केलेला समुद्र आणि दुसरीकडे जमिनीवर उघडाबंब, लुंगी घातलेला, मांडी घालून कॅनव्हासवर मातकट रंगाचं टेक्स्चर पेंटिंग करत असलेला जॉन... त्याला भान राहत नाही. चित्र काढताना एवढ्या सिगारेटी होतात की तो पूर्णपणे विसरून जातो. १२ वाजलेत. आजीचे असंख्य मिस्ड कॉल्स आहेत. त्या मोबाईलच्या व्हायब्रेशननं त्याच्या मित्राला जाग येते, पण जॉन मात्र मातीचं टेक्स्चर पूर्ण झालंय म्हणून लाल रंग कालवण्यात मग्न असतो. लाल रंग खरंतर मरून रंगासारखा दिसतोय म्हणून त्याला लाइट करण्याचा त्याचा प्रयत्न सुरू असतो. कॅनव्हास खूप छोटा आहे, त्यामानाने त्याने जरा जास्तच रंग घेतलाय. तीन-चार ब्रशेसपैकी एक ब्रश तो निवडतो आणि त्या मातीच्या टेक्स्चरवर अनेक लाल रंगाच्या रेषा ओढायला लागतो. सिगारेट संपते. दुसरी पेटवतो... तिसरी पेटवतो... आणि मग उरलेली रम एका घोटात संपवतो. चित्र पूर्ण झाल्यासारखं वाटत असतं, म्हणून तीन-चार वेळा त्या चित्राकडे बघतो. पण त्याचं मन अजून भरलेलं नसतं. म्हणून एक लाल रंगाचं डॉल्फिनचं छोटंसं लॉकेट तो त्यात मातीच्या टेक्स्चरमध्ये रेखाटतो. टचकन डोळ्यात पाणी येतं, म्हणून चित्रापासून लांब जाऊन तो खवळलेल्या समुद्रापाशी एकटाच झुरके घेत रडत राहतो. भानावर येऊन पुन्हा खोलीत येतो. शर्ट घालतो. मित्राला झोपेतून उठवतो. एक कचकचून मिठी मारतो. मोठ्ठी घट्ट मिठी. मित्राच्या डोळ्यात पाणी येतं. मित्र त्याला एक शेवटची बिडी ऑफर करतो. दोघेही शांत बिडी मारत बसतात. ‘‘जॉन? कीप मी पोस्टेड... पुणे इज व्हेरी ब्यूटिफुल... क्लायमेट इज लव्ह! देअर आर सो मेनी प्लेसेस टू रोम अराउंड! कोकण इज ऑल्सो नॉट सो फार... ॲण्ड डोन्ट मिस द फूड! यू हॅव टू अॅडजस्ट... डाउनलोड हिंज, टिंडर, बम्बल. आय नो यू विल गेट सो मेनी मॅचेस... ऑल्सो, वी सॉ द कम्युनिटी पेज ऑफ युअर एजन्सी... क्यूट गर्ल्स हं!’’ तिकडे चित्रावर, लाल रेघांवर आणि त्या लाल डॉल्फिनच्या लॉकेटवर माश्या बसल्याचं जॉनला दिसतं. तो ते चित्र मित्राला तिकडेच राहू द्यायची विनंती करतो आणि निघतो.रस्त्यात ठिकठिकाणी दिसणाऱ्या बोर्ड्सकडे जॉनचं लक्ष जातं... होर्डिंग १ : GOD BLESS KERALA! If you’ve lost everything,Please contact us.We are still learning how to turn sympathy into action.‘‘In God’s Plan, Everything happens for a Reason.’’ बोर्ड््सकडे बघत बघत जॉन घरी येतो. हे त्याचं घर नसतंच. त्याचं घर म्हणजे... नारळाची झाडं, वाळत घातलेले मासे. शेजारी एक सुंदर पाट. त्यातून वाहणारं पाणी. त्या पाटाच्या कडेला बसलेले दाढी वाढलेले, दारू पीत असलेले जॉनचे वडील. जॉन त्यांना मागून जाऊन मिठी मारतो. दोघांमध्ये काहीही संवाद होत नाही. वाहणाऱ्या पाण्यासारखं दोघे फक्त शांतपणे रडत राहतात. एकदम जॉनचे वडील त्याला बाजूला ढकलतात, म्हणतात, ‘‘गेट लॉस्ट... बी अ मॅन! ॲण्ड डोन्ट कम हिअर. धिस इज नॉट हेवन. धिस इज हेल!’’ जॉन आत जाऊन आजीला भेटतो. आजीनं त्याला आवडतात तसे मासे केलेले असतात. खूप मनापासून जॉन जेवतो. फायनली आजीच्या कपाळाची पापी घेऊन जॉन त्याचं सामान त्याच्या लाल मारुती ८००मध्ये टाकायला सुरुवात करतो. फायनली जॉन गाडीत जोरात गाणी लावून मख्ख चेहऱ्यानं ते सुंदर केरळ मागे टाकून हायवेला लागतो. होर्डिंग २ : OUR BURGERS ARE SO GOODPEOPLE CAN’T KEEP THEIR HANDS TO THEMSELVES.LONELY ON THE HIGHWAY?TRY OUR FAMILY COMBO.TASTE SO SATISFYING,YOU’LL NEED A MOMENT ALONE.रस्त्यात ब्रेक म्हणून समुद्रापाशी गाडी थांबवून हस्तमैथुन करतो. सिगारेट ओढतो. रात्रभर गाडी चालवतो. एका संध्याकाळी पुण्यात पोहोचतो..Premium|Ethiopia Assignment : आफ्रिकेतील इथिओपिया : मानवतावादी कायद्याच्या कामासोबत निसर्गाचा अनोखा अनुभव.होर्डिंग ३ :‘वर्ल्ड फूड डे’निमित्तफूड चॅलेंजचे आयोजनमूळ संकल्पना ः लाटूब्दी कुरडईवाले(नगरसेवक ः प्रभाग, समस्त हायवे वस्ती, प्रकाश ः द फूड बीड (फक्त शुद्ध शाकाहारी) हॉटेलचे मालक)या! खा!आणि जिंका १ वर्षासाठी २ लोकांचे रात्रीचे जेवण मोफत.चॅलेंज पदार्थ(खालील पैकी चॅलेंज निवडा)१) पाणीपुरी : १०० पुऱ्या ५ मिनिटात२) आमरस : ५० वाट्या ५ मिनिटात३) मंचुरियन : १०० पिसेस ५ मिनिटात४) कोथिंबीर वड्या : ५० वड्या ५ मिनिटात५) उकडीचे मोदक : १०० मोदक ५ मिनिटातत्वरा करा! आणि रजिस्ट्रेशनसाठी संपर्क साधा!एका अत्यंत गलिच्छ घरात जॉन प्रवेश करतो. गुलाबी भिंती, एक जुनाट पंखा असलेला हॉल, एक कॉट, त्यावर कापूस निघालेली अत्यंत खराब गादी. एक छोटंसं कपाट. एक छोटं मळकं किचन. घरात काही केल्या स्वच्छ किंवा सुंदर असं काहीच नाही. हॉलच्या काचा पूर्णवेळ बंद ठेवण्यावाचून पर्याय नाही. कारण पहिल्या मजल्यावर फ्लॅट आणि त्याखालीच चायनीजची गाडी. संपूर्ण घरात वास. अशा ठिकाणी जॉन त्याचं सगळं सामान लावतो. हॉलमध्येच कपडे वगैरे काढतो. एक सिगारेट पेटवतो. खाली जाऊन चिकन शेझवान राइस पार्सल सांगतो. रमची एक क्वार्टर आणतो आणि एकटाच रम पीत मोबाईलवर ऑफिसचा ॲड्रेस वगैरे बघतो. तो घाणेरडा लाल रंगाचा शेजवान राइस खातो. झोपतो.सकाळी उठल्यावर चांगले कपडे घालून ऑफिसला जायला निघतो. ती चायनीजची गाडी अत्यंत कळकट अवस्थेत त्याला दिसते, त्यावर उंदीर फिरताना दिसतात. त्याच्या लाल मारुती ८००मधून मॅप लावून गाणी ऐकत तो ऑफिसला पोहोचतो. ऑफिसमधली सगळी लोकं त्याच्याकडे बघत असतात. एचआर त्याला आत बोलावते. ऑफिसच्या सगळ्या पॉलिसीज सांगते आणि त्याचं सगळ्या एम्प्लॉइजशी इंट्रोडक्शन करून देते. संपूर्ण ऑफिसमध्ये जॉनच फक्त केरळचा असतो. तोडकंमोडकं हिंदी त्याला येत असतं. ऑफिसमध्ये जवळपास सगळेच मराठी असतात. पहिल्या दिवशी तो काही लोकांशी बोलायचा प्रयत्न करतो, पण त्याच्याशी फारसं कुणी बोलत नाही. त्याच्या सिनिअरला तो जेवणाबद्दल विचारतो.जॉन ऑफिसखालच्या एका कॅन्टीनमध्ये डाळ-राइस ऑर्डर करतो. त्याला तो बेचव डाळ-राइस अर्धवटच जातो. पार्क केलेल्या कारमध्ये मग तो एकटाच एक जॉइंट रोल करून स्मोक करून येतो. ऑफिसमध्ये आल्यावर सगळे त्याच्याकडेच बघतायत असं त्याला उगाच वाटायला लागतं. मग पुन्हा एक स्मोक ब्रेक घेऊन एक कोल्डड्रिंक पितो. पहिल्या दिवशी त्याला काहीही काम नसतं. ॲड एजन्सीच्या कामाचा कॅटलॉग बघणं, काही पेपरवर्क करणं यात वेळ निघून जातो.थोडं ट्रॅफिक, थोडं शहर बघत बघत जॉन पुन्हा एकदा त्याच घरी येऊन पोहोचतो. पुन्हा पूर्ण वेळ चायनीजच्या गाडीचा आवाज आणि तो वास! काय जेवायचं याचा विचार करत झोमॅटोवरून एक बिर्याणी ऑर्डर करतो. रम... बिर्याणी... मोबाईल... एकटेपणा... बम्बल... हिंज... टिंडर...इंटरेस्ट ः पेंटर बाय पॅशन, डिझायनर बाय कर्मा.फोटोज ः लुंगी... केरळचा समुद्र... आनंद...तेवढ्यात केरळच्या मित्राचा कॉल येतो. तेवढेच थोडे ड्रंक टॉक्स. शनिवार-रविवार सुट्टी. शनिवारी १२ वाजता दार वाजतं. दोन कामगार त्या खोलीत एक कॉट घेऊन येतात. तिकडेच ठेवतात. खोली संपते. एक ब्रोकर एका मुलाला सामानासकट रूममध्ये घेऊन येतो. तो नवीन मुलगा जॉनशी मराठीत बोलायला लागतो. जॉन म्हणतो, ‘‘आय डोन्ट अंडरस्टॅंड मराठी. हिंदी थोडा थोडा आता...’’ रूममेट लगेच विचारतो, ‘‘साऊथ से है क्या?’’‘‘केरला...’’रूममेट - ‘‘हा वहीच म्हणजे...’’‘‘व्हॉट यू डू?’’‘‘जॉब मिला है... स्टार्ट होगा...’’जॉनला रूममेटशी बोलून थोडं बरं वाटतं. रूममेट स्वच्छ अंघोळ करून येतो. जॉन सिगारेट ओढत बसलेला असतो.जॉन त्या रूममेटला विचारतो, ‘‘इधर अच्छा खाना किधर मिलता है?’’‘‘नीचे गीतांजली मेस है, इधर से ४०० मीटर पे...’’दोघंही एका कळकट मेसमध्ये जातात. ताटात गरम गरम पोळी, एक रस्सा भाजी, एक कोरडी भाजी, एका वाटीत आमटी, चवीला लोणचं, एका ग्लासात ताक असं सगळं येतं. जॉनला ते जेवण कसंबसं जातं. तो ते अर्धवट तसंच टाकतो. बाकी लोकं मात्र कधीही न मिळाल्यासारखं जेवत असतात...होर्डिंग ४ :THE SMELL FOLLOWS YOU HOME TOO.Now serving at our 37th franchise - Prabhat Road.YOU DON’T HAVE TO BE HUNGRY ANYMORE.JUST SURROUNDED.We are now OPEN!BY THE TIME YOU NOTICE THE SMELL,YOU ALREADY BELONG TO THE CITY.Visit our 37th franchise at Prabhat Road.दोघेही रूमवर जातात. अंधार होतो. चायनीजच्या गाडीचा आवाज यायला सुरुवात होते आणि जॉनला जाग येते. शेजारच्या कॉटवर रूममेट नसतो. जॉन वर्दळीच्या रस्त्यावर चालत सुटतो. ट्रॅफिकचे आवाज... जिकडे तिकडे फ्लेक्स...फ्लेक्स १हिंदू कुटुंबात पाळलेल्या शुद्ध गायीचे शुद्ध धारोष्ण दूध.हिंदू दूध. हिंदू शुद्धता!फ्लेक्स २गूळपोळी फक्त संक्रांतीलाच का?आता गूळपोळी मिळणार १२ महिने.आजच ऑर्डर करा!फ्लेक्स ३तुम्ही दात नक्की घासता का?तुमच्या पेस्टमध्ये जनावरांची चरबी तर नाही?सादर आहे अस्सल कडूलिंबाची काडी!फ्लेक्स ४CAN’T CRY ANYMORE?EMOTIONS FEEL STUCK?TEARS DRIED UP AFTER CORPORATE LIFE, RELATIONSHIPS & RENT?IntroducingTHE CRY SPA™Private cabins.Curated breakdowns.Emotion-triggering playlists.Trained listeners pretending to care.Book now.Cry more.Feel market-ready again.FEELING NUMB?TRY OUR PREMIUM CRYING EXPERIENCE.फ्लेक्स ५देशभक्त असल्यासारखे वाटत नाही?जातीचा अभिमान जाणवत नाही?काळजी कशाला?सादर आहे, १० दिवसाचे देशभक्ती, धर्म, याबद्दल चैतन्य संचारून सोडणारे एक ‘जागृती शिबीर’मार्गदर्शक ः माजी एअर फोर्स लेफ्टनंट झेटर जुजुसेप..Premium|Job Loss and Unemployment : नोकरी गेली आणि आयुष्य बदललं; बेरोजगारीमुळे संसारात निर्माण होणारा तणाव.दुकानांचा सुळसुळाट, भाजीवाल्यांचा आवाज, हॉर्न्सचे कर्कश्श आवाज यात जॉन कुठेतरी शून्यात हरवून जातो. एका शेडी बारमध्ये जातो. तिकडे रम ऑर्डर करतो. एकटाच खाऊन पिऊन घरी पुन्हा चालत जायला निघतो. बरीच दुकानं बंद होत असताना त्याला दिसत असतात. काही वेश्याही दिसतात काही ठिकाणी.घरी जाऊन कानात हेडफोन्स घालून तो त्याच्या टॅबवर एक चित्र काढायला घेतो, ज्यात अनेक लाइट्स फ्लो होताना दिसतात व काही मानवी आकृत्या स्थिर असतात. कळकट पंख्याकडे बघत झोपतो. सकाळी त्याला रूममेटच्या आवाजानं जाग येते. जॉन घामानं पूर्ण ओला झालेला असतो. आजीचे मिस्ड कॉल्स असतात. आजीशी बोलतो. घाणेरड्या संडासात बिडी मारत हिंज, बम्बल टिंडर चाळत हस्थमैथुन करतो. ब्रश करून पुन्हा खाली चालायला निघतो.खाली त्याला फोटोवॉकसाठी आलेला ग्रुप दिसतो. थोडावेळ त्यांना बघत राहतो तो. गंमत म्हणून त्यांच्यासोबत जायला बघतो. त्यांना विचारून जॉइन करतो.‘‘मित्रांनो, आज आपल्यासोबत केरळवरून आलेला जॉनही आहे. तो आपल्याला जॉइन करतोय. सॉरी सॉरी. लेट मी स्पीक इंग्लिश. ही वोंट अंडरस्टँड मराठी.’’ सगळे हसतात. ‘‘गाइझ, लेट्स वेलकम अ न्यू मेंबर टू अवर ग्रुप - जॉन! So today, we’re going to explore some of Pune’s most loved breakfast spots. You’re going to love the food, the streets, the vibe... everything. Along the way, we’ll also visit a few nostalgic heritage places around the city. Old Pune, hidden stories, classic architecture - all of it. You can shoot on your mobile phone, capture anything you like, make memories... just enjoy the experience. And to begin this beautiful culinary journey, we start with the food that runs this city spiritually, politically and emotionally - Poha.’’ सगळे हसतात. ‘‘Because, apparently, in Pune, if you survive long enough, Poha finds you!’’ सगळे पुन्हा हसतात.मग साबुदाणा खिचडी... बटाट्यातली, शेंगदाण्याचं कूट जास्त असलेली, साबुदाणा खिचडी आणि काकडी कोशिंबीर, साबुदाणा खिचडी आणि लिंबाचं लोणचं...‘‘Guys... Now let’s move on to another famous breakfast : Misal!’’ मिसळ...! हिरवा रस्सा, लाल रस्सा, गोड, फक्त शेव जास्त, मटकी जास्त, उपवासाची मिसळ...Guys... Now let’s move on to another famous breakfast... Another... Another... Another... Another... Another....बृहस्पती वाड्यापाशी फोटो वॉक संपतो. ‘मज्जा आली ना!’, ‘अरे मिसळ कसली भारी होती हिरव्या रश्श्यातली!’, ‘मला लिंबू लोणचं एवढं आवडलं ना..’, ‘मला तर पोहे खाऊन इंदूरची आठवण आली’, ‘तू त्या मिसळवाल्याकडे पॅटिस कशाला घेतलंस?’, ‘बटाटे वडा ॲण्ड मिसळ रस्सा इज फन!’, ‘नॉट रस्सा! इट्स सॅम्पल!’, ‘मला किती दिवसांनी बोरं खायला मिळाली’, ‘...पण सिंहगडावरचं दही म्हणजे दही असतं यार... त्याला अशी एक स्मोकी टेस्ट असते!’, ‘सी धिस स्लो मोशन व्हिडिओ ऑफ गरम गरम वाफ ॲण्ड सर्व्हिंग सॅम्पल इन अ प्लेट!’, ‘वॉव! वो आदमी कैसा था ना... उसका पोट्रेट निकालना था यार!’ काही त्याला कळणारे संवाद, काही नुसतेच आवाज.संध्याकाळी पुन्हा चायनीजच्या गाडीच्या इरिटेटिंग आवाजानं त्याला जाग येते. आरशात बघून तो क्लीन शेव्ह करतो. दुसऱ्या दिवशी सोमवार म्हणून ऑफिसला जातो, तर सगळे त्याच्याकडे बघून हसत असतात. सिनिअरसोबत अत्यंत उथळ अशा ब्रँडचं तो ब्रीफ घेतो. त्यात स्वतःचं मत मांडतो, पण ते कुणी गृहीत धरत नाही. पुन्हा त्या घाणेरड्या कळकट कॅन्टीनमध्ये जातो.‘‘आण्णा क्या क्या है?’’‘‘अंडा ग्रेव्ही, अंडा भुर्जी, चिकन फ्राइड राइस, अंडा फ्राइड राइस, व्हेज फ्राइड राइस... बाकी देखो ना मेनू मे... शेव भाजी और आज मटकी है’’एकटाच अंडा राइस खातो.ऑफिस संपवून घरी जाताना मॅक्डोनल्ड्समध्ये बर्गर-फ्राइज घेतो, पण तेसुद्धा त्याला विशेष जात नाहीत.***दिवसभरातली सगळी कामं संपवून तो एकटाच बसला होता; काही दिवसांपासून तो जिथं जायचा तिथंच. मोबाईलची बॅटरी तीन स्टेशनच्या अगोदरच संपलेली होती. डोळे असे कुणीतरी दोन्ही हातांनी दाबून बारीक केल्यासारखे थकलेले. आज ऑफिसमध्येही अनेकांशी प्रचंड वाद झाले होते. संध्याकाळी पाच वाजताच भूक लागली होती त्याला. गाडी सर्व्हिसिंगला टाकली म्हणून तो मेट्रोनं गेला होता. पहिल्यांदाच तो मेट्रोत बसला होता. तिकीट कसं काढावं इथपासून सुरुवात होती. मेट्रोमध्ये तिन्ही स्टेशनं गंभीर चेहरा करून उभी असलेली आसपासची लोकं त्याला उथळ वाटत होती. सगळ्यांचाच राग येत होता. स्वस्त हेडफोन्स, मेट्रोतही स्कार्फ बांधलेल्या मुली, बारकी जीन्स आणि त्यावर बरंच काय काय लिहिलेलं, ती रंगीत शर्ट घालणारी मुलं, मुलाला रॉड्सशी खेळू नको म्हणून रागवणाऱ्या आया... सगळेच त्याला विचित्र वाटत होते. अर्ध्या गोष्टी भाषेमुळे कळत नव्हत्या. असं वाटत होतं जोरात ओरडावं, कानाखाली माराव्यात... तीन वेळा थांबून जागा मिळाल्यावर ओव्हरफ्लो झालेली लिफ्ट मिळाली, त्यातच पाच मिनिटं गेली.एरवी पोट भरलेलं असताना त्याला नेहमी पाठमोऱ्या मुलींचे गळे बघायला आवडायचं. पण आज मुलींचे गळे, थोड्या उघड्या पाठी, घट्ट बांधलेल्या स्कार्फमधून स्पष्ट दिसणारे ओठांचे आकार, असं काहीच त्याला दिसलं नव्हतं. दिसलं तरी चेहरा गंभीर होता. मेसेजवर मित्राशी भांडण सुरू होतं, त्यातच मेसेज अर्धा टाइप झालेला असताना मोबाईल बंद झाला होता. सगळेच उथळ उथळ उथळ... यांना काहीच कळत नाही असं वाटत होतं.तो उतरला. पाच मिनिटांवर असलेल्या नेहमीच्या बारमध्ये जावं, मामांना मोबाईल चार्जिंगला देऊन आधी पेग मागवावा आणि पहिले दोन ६०चे पेग पटापट पिऊन शांत सुस्कारा सोडावा असं वाटत होतं. पण ती पाच मिनिटं रस्त्यातल्या गर्दीतून जाणारी होती... जोरजोरात भाजी विकणाऱ्यांचे आवाज, स्वस्तात कपडे मिळणारी दुकानं, पाणीपुरीच्या ठेल्यावरचा रॉकेलमिश्रित वास, पीजी राहणाऱ्या त्या कधी न मिळाल्यासारखी पाणीपुरी खाणाऱ्या मुली, सामोसा, चायनीजचा भपका, उसाच्या रसाच्या गुऱ्हाळात रस पिणारं स्प्लेंडरवर आलेलं ते कुटुंब... सगळा भागच गचाळ वाटत असातानाच तो पोहोचला. नेहमी तो आत बसतो, पण आज मात्र त्याला नेमकी बाहेर शेवटच्या टेबलवर जागा मिळाली. तो भयंकर भडकला, काही न बोलता मामांना मोबाईल दिला. पुढच्या तीन मिनिटांत नवीन वेटरनं जोरात क्वार्टर आपटली, सोडा आणला, ग्लास आणला, त्या वेटरच्या बाटली आपटण्याच्या आवाजानं तो भडकला आणि जोरात ‘‘नया है क्या रे तू!’’ असं विचारलं. दहा मिनिटांत एक पेग संपला. शांत वाटलं. नेहमीचे मामा ‘‘काय म्हणताय सर, आज लै पाऊस झाला’’ म्हणत आले. नुसतंच ‘हं!!!’ म्हणत त्यानं दुसरा पेग भरला गेला आणि संपवलासुद्धा. शांततेत. पटापट. पटकन शांत वाटण्यासाठी.मग तोवर चार्ज झालेला मोबाईल आला. त्यानं इन्स्टाग्राम ओपन केलं. ओळखीतल्या लग्न झालेल्या मुलींचे चकचकीत फोटोज बघत बसला. रील्स आणि स्टोरीजमध्ये असलेलं कॉमन म्युझिक.एक रील ‘टॉप टेन स्पॉट्स टू एक्स्प्लोर इन पुणे’, दुसरं ‘होमली फूड ॲव्हेलेबल इन ५ मीन्स (स्पॉन्सर्ड ॲड)’, तिसरं तर (धुरंदर सिनेमाच्या म्युझिकवर) स्टेशनच्या रुळावर ब्रिजवर एक बारका मुलगा ट्रेनच्या रुळावरून चालतो आहे, त्याच्या मागे ट्रेन येत आहे... असं! स्क्रोल... स्क्रोल... स्क्रोल...आणखी एक रील ‘व्हॅन गॉ विथ यू...’ पोटॅटो ईटर्स पेंटिंग शर्टावर होल्ड... स्क्रोल...तेवढ्यात शेजारी असणाऱ्या कंपाउंडच्या पलीकडून रॉकेलमिश्रित स्टोव्हवर शिजणाऱ्या भाताचा वास त्याला आला. पुन्हा इन्स्टाग्राम... पण पुन्हा एकदा भाताचा वास. तो सुगंध नव्हता, पण हवाहवासा होता. हा असा भाताचा वास कुठेतरी आला होता का? जग सुंदर आणि बिचारं आहे असं त्याला व्हायला लागलं होतं.बारमध्ये टॅटू असलेला एक मुलगा त्याला एकटाच बसलेला दिसला. एका टेबलवर घोळका करून जोरजोरात किशोर कुमारची गाणी म्हणणारी म्हातारी त्याला लोकं दिसली. भाताचा वास तसाच होता.त्यानं खूप मोठ्या लोखंडी रॉड्सच्या षटकोनी आकाराच्या गॅपमधून कंपाउंडच्या पलीकडे डोकावून पाहिलं, पण काही दिसलं नाही.‘‘मामा? ये कोन है बाजू में?’’‘‘वो? वॉचमन है. बहुत साल से है यहां... रात्री पव्वा लावायचा, तिकडं नेपाळला कॉल करायचा आणि जेवून झोपायचा! लावू क्या आपको एक?’’मंदशा पिवळ्या प्रकाशातून तोंडात सिगारेट पेटवून जॉन उठला. त्याला तो भात शिजण्याचा वास एका जागी स्वस्थ बसू देत नव्हता. बाहेर आला. त्यानं बंद गेट बघून त्यावर जोरजोरात कडी वाजवली, तेवढ्यात एक अल्सेशिअन अंगावर येऊन भुंकला.दारूच्या नशेतच त्यानं त्या वॉचमनला ‘‘अंकल...’’ अशी हाक मारली. वॉचमन बाहेर आला. त्यानं रागात विचारलं, ‘‘क्या है?’’‘‘राइस मिलेगा क्या? क्या डाला है उसमे? खुशबू अच्छी है...’’‘‘भाग साला बेवडा,’’ म्हणत वॉचमननं जॉनला हाकलवून लावलं. नेहमीचे मामा त्याच्यावर हसले. उरलेली कारमध्येच पीत असताना, गाणी ऐकत मोबाईल चाळत असताना त्याला बम्बलवर एका ट्रान्सचा मॅच मिळाला. एक क्रॉसड्रेसर जो हुबेहूब मुलासारखा दिसतो. जॉन त्याचे फोटोज बघतो, मेसेज करतो. भेटायची वेळ ठरते. जाण्याआधी तो ट्रान्सला कसं भेटावं वगैरे सगळं गुगलवर सर्च करून जातो. दुपारचं काहीच जेवत नाही. फक्त चहा, सिगारेट. मग शांतपणे एका ठिकाणी थांबून एक जॉइंट पेटवतो आणि त्या व्यक्तीच्या घरी जातो. ती व्यक्ती दार उघडते. हुबेहूब मुलगीच. दोघांमध्ये एक ऑकवर्ड सायलेन्स असतो. ती त्याला वोडका ऑफर करते... दोनेक पेगनंतर थोडा ऑकवर्डपणा कमी होतो. दोघंही इंग्लिशमध्ये गप्पा मारतात. ती त्याला विचारते, ‘‘कॅन आय हग यू?’’ दोघंही मिठी मारताना श्वासोच्छ्वास वाढतात. त्या व्यक्तीच्या लिंगाचा स्पर्श झाल्याचा जॉनला जाणवतं. दोघंही बेडवर इंटिमेट होतात. प्रचंड वेगानं ते एकमेकांचे कपडे काढू लागतात. दोघांमध्ये वेगवेगळ्या फॅंटसीजच्या गप्पाही होतात..दोघांची प्रत्येक भेट वेगळी असते. एक दिवस ती मटण करते जेवायला. किचन घाण असतं, ती मात्र कधीही न मिळाल्यासारखं खूप जेवत असते. जॉन मात्र भकास होऊन कसाबसा जेवत असतो. त्यांच्या प्रत्येक भेटीत वेगवेगळ्या पद्धतीनं सेक्स होतो. एक दिवस जॉन पूर्णपणे क्रॉस ड्रेस ट्राय करतो. ती ट्रान्सच त्याला नटवते. त्या दिवशी ती ट्रान्स जॉनचा पुरुष असते. जॉन ओरडतो, रडतो, खूप खूप ओरडतो. नंतर सगळे कपडे काढून खूप खूप ओरडत, रडत हिंसकपणे ट्रान्सला मारू लागतो. रक्त काढू लागतो... एकदम भानावर येतो. कपडे घालून तिकडून पळून जातो. ती त्यांची शेवटची भेट असते. त्या दिवशी तो कारमध्येच झोपतो.दुसऱ्या दिवसापासून त्याला स्वतःच्या शरीराची किळस वाटू लागते. प्रत्येक अवयव तो धुऊ लागतो. दाढी वाढवू लागतो. एक दिवस त्याला एक विचित्र स्वप्न पडतं. अचानक त्याच्या अंगावर माती पडू लागते. तो मातीत दबू लागतो. हळूहळू चिखल येऊ लागतो. कान पूर्णपणे बंद होऊन जातात. त्याला चिखलानं आणि रक्तानं माखलेले अनेक पांढरे मॅनिक्विन्स दिसतात. अचानक त्याला रक्तात माखलेलं एक डॉल्फिनचं लॉकेट दिसतं. चिखलातून बुडबुडे बाहेर येत असतात. जॉन तो चिखल, गाळ काढायचा प्रयत्न करत असताना त्याला त्याच्या आईचं उघड्या डोळ्यांमध्ये चिखल गेलेलं प्रेत दिसतं आणि जॉन झोपेतून जागा होतो; पहाटे तीन वाजता! शेजारी त्याचा रूममेट घोरत असतो.साबणाने, मिळेल त्याने, तो पोटावरचा न जाणारा लव्ह बाइट जॉन जोरजोरात घासत असतो. रडत असतो. तेवढ्यात हॉलमध्ये रूममेट परत आल्याचं त्याच्या लक्षात येतं म्हणून तो भानावर येतो.पाण्याचा नळ बंद करतो. डोळे लालभडक झालेले असतात. अंग पुसून बाहेर येतो. बाहेर आल्या आल्या त्याला एका प्लॅस्टिकच्या पिशवीचं रबर तेलानं लाल झाल्याचं दिसतं. त्याचा रूममेट ते उघडताना त्याचासुद्धा हात लाल झालेला दिसतो. एका पेपरमध्ये गुंडाळलेल्या पोळ्या दिसतात. खूप प्रयत्नानं रबर उघडलं जातं आणि पातेल्यात तेलकट, केशरी रंगाची एक रस्सा भाजी ओतली जाते.त्या वासानं जॉन पुन्हा बाथरूममध्ये जातो आणि ओकतो. घशात हात घालून घालून ओकतो. पोटात काहीही उरलेलं नसतं. तरी ओकत राहतो. तेवढ्यात बाथरूमच्या दरवाजावर हात मारत रूममेट म्हणतो, ‘‘भाई कुछ खा ले, अच्छा लगेगा. चल मै प्लेट लगाता हूँ...’’ जॉनला पुन्हा उलटी होते. काही न बोलता जॉन कपडे घालून स्वतःच्या अंगावर बाटली जणू संपेलच इतका डिओ मारतो. पळत पळत खाली जातो. खाली नेहमीप्रमाणे चायनीजची गाडी... तो आवाज... ती फोडणी... जॉन रस्त्यावर पळू लागतो. शेजारी सामोसे... चाट खाणारी माणसं... भेळेच्या गाड्याचा आवाज... रगड्याचा रॉकेलमिश्रित वास... पुढे स्वीटकॉर्नचा वास... जॉन पळत सुटतो... स्वीटमार्ट... जिलब्या... गरम दुधाच्या गाडीवर पोरं... चहा... सुलभा प्युअर व्हेजबाहेर वेटिंग... माइकवरून आवाज देणारा वेटर... जॉन पळत राहतो. एका गल्लीत येतो. पोळ्यांची गल्ली. पोळ्यांचे वास. बाहेर थांबलेली पोरं. लेन नंबर एक... दोन... तीन... चार... पाच... अ खाणावळ, ब खाणावळ, क खाणावळ, प खाणावळ... ग त ल व त र झ खाणावळच खाणावळ... फ्रेंच फ्राइज, मोमोच्या गाड्या, जॉन पळत राहतो... बँगलोर, म्हैसूर, आग्रा, केरळ, राजस्थान, पंजाब, आसाम, कँटीनच कँटीन... जॉन पळत राहतो... शांत रस्ता लागतो. थांबतो. घामाने पूर्ण ओला झालेला असतो तो. त्या शांत रस्त्याच्या फुटपाथवर बसतो.त्याला त्या शांततेत, रस्त्यावरून काहीतरी सरकत असल्याचा आवाज येतो म्हणून थोडं पुढे जातो.एक कावळा उंदराला खात असताना त्याला दिसतो. तो पुन्हा पळत सुटतो. आता त्याच्यात पाळायचीसुद्धा ताकद उरलेली नसते. पळता पळता होर्डिंग लागतं ःइंट्रिपट्टी काम्मुलॅडी (मोठ्ठा फोटो)यांना लक्ष लक्ष वाढदिवसाच्या हजारो शुभेच्छा!शुभेच्छुकगौरव तटूटमंगेश झारेपीसीदिनेश लपांडेमआणि समस्त बिर्याणी लव्हर परिवार.बड्डेनिमित्त समस्त प्रभागासाठी बिर्याणी पार्टी आयोजन६:०० वाजल्यापासून डीजे बंद होईस्तोवर.जॉनला त्या होर्डिंगच्या खाली ओल्या कचऱ्याच्या ओव्हरफ्लो झालेल्या कचराकुंडीत दोन-तीन कुत्री खाताना दिसतात. गव्हाचे खूप प्रकार असतात. वेगवगेळ्या गव्हाच्या वेगवगेळ्या पोळ्या आणि त्याचे वेगवगेळे वास. काही गव्हाच्या पोळ्या कोरड्या असतात, त्याला एक वेगळाच वास येतो. त्या पांढऱ्या दिसतात. काही गव्हाच्या पोळ्या रसरशीत असतात, त्याला काही ठिकाणी स्मोकी फ्लेवर होता. काही मैद्याच्या बटर रोट्या असतात, काही तंदुरी नान... पराठे... भाताचेपण केवढे प्रकार असतात... डाळींचे... फोडण्यांचे... केवढ्या भाज्या असतात... किती कोंबड्या... किती बकऱ्या... किती मासे... किती रस्से... किती मसाले... किती फळं... किती सॉस... दही... दूध... तूप... किती अन्न...भुकेला जॉन पळत पळत कचराकुंडीत उडी टाकतो. दिसेल ते खाऊ लागतो. जॉनचा अवतार बघून कुत्री तिथून पळून जातात. जॉन खात राहतो. दोन्ही हातांनी...लेखक पुणेस्थित कथालेखक व डिजिटल मार्केटिंग कर्मचारी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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