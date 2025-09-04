Premium|Healthy snacks: ज्वारीच्या चकल्या आणि पराठे; घरगुती रूचकर रेसिपी

फूडपॉइंट|अलकनंदा कोठावदेचकलीसाहित्यचार वाट्या ज्वारीचे पीठ, १ वाटी तांदळाचे पीठ, २ चमचे लोणी,१ चमचा ओवा, २ चमचे तीळ, १ चमचा धने-जिरे पूड, चवीनुसार मीठ, लाल तिखट, तळण्यासाठी तेल.. कृतीएका ताटात ज्वारीचे पीठ आणि तांदळाचे पीठ घेऊन एकत्र करावे. त्यात ओवा, तेल, लाल तिखट, मीठ आणि धने-जिरे पूड तसेच थोडेसे लोणी घालावे. सर्व घटक मिसळून घ्यावेत. त्यानंतर थोडे थोडे पाणी घालत घट्ट पीठ मळून घ्यावे. हे पीठ साधारण दहा मिनिटे झाकून ठेवून नंतर पुन्हा एकदा मळून घ्यावे. मग तयार पिठातून चकल्या करून मध्यम आचेवर तळून घ्याव्यात. खुसखुशीत आणि कुरकुरीत चकल्या हवाबंद डब्यात ठेवाव्यात. . पराठेसाहित्यदोन वाट्या ज्वारीचे पीठ, १ वाटी कणीक, १ चमचा आले-मिरची-लसूण पेस्ट, १ बारीक चिरलेला कांदा, १ वाटी गाजराचा कीस, १ बारीक चिरलेली सिमला मिरची, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, १ चमचा धने-जिरे पूड, १ चमचा लाल तिखट, तेल. .कृतीसर्वप्रथम दोन्ही पिठे एका भांड्यात एकत्र करून घ्यावीत. त्यामध्ये आले-लसूण-मिरचीची पेस्ट, बारीक चिरलेला कांदा, गाजराचा कीस, सिमला मिरची आणि कोथिंबीर घालावी. सर्व साहित्य छान एकजीव करून थोडे पाणी घालून पीठ मळून घ्यावे. नंतर आपल्या आवडीनुसार त्रिकोणी किंवा गोल पराठे लाटावेत. दोन्ही बाजूंनी तेल सोडत गरम तव्यावर खमंग भाजून घ्यावेत. गरमागरम पराठे लोणचे किंवा सॉसबरोबर सर्व्ह करावेत.------------ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.