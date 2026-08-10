Premium|Junk Food Advertising : चवीच्या मोहाकडून निरोगी भविष्याकडे...

भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेतर्फे ‘लेट्स फिक्स अवर फूड या उपक्रमातून पुढे आलेल्या आकडेवारीनुसार, पौष्टिक मूल्य कमी असलेल्या अन्नपदार्थांच्या (जंक फूड) आक्रमक जाहिरातींचा देशातील ६७.६ टक्के किशोरवयीन मुलांच्या अन्ननिवडीवर घातक परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे. ही देशातील मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने चिंताजनक बाब म्हणता येईल. एकेकाळी वाढदिवस, सहल किंवा विशेष प्रसंगी खाल्ले जाणारे पिझ्झा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स, चॉकलेट्स आणि कोल्ड ड्रिंक्स आता मुलांच्या दैनंदिन आहाराचा भाग झाली आहेत. सेंटर फॉर सायन्स ॲण्ड एन्व्हायर्न्मेंट (सीएसई), भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) इत्यादी आरोग्य संस्थांच्या सर्वेक्षणांमधून समोर आलेली आकडेवारीही भारतासाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे.सीएसईच्या सर्वेक्षणानुसार भारतातील ९० टक्क्यांहून अधिक मुले पॅकेज्ड जंक फूडचे नियमित सेवन करतात. त्यापैकी ५३ टक्के मुले दररोज किमान एकदा अल्ट्रा-प्रोसेस्ड किंवा फास्ट फूड खातात. जवळपास ६८ ते ६९ टक्के मुले आठवड्यातून अनेक वेळा साखरयुक्त शीतपेये पितात. ग्रामीण भागातील चित्रही फार वेगळे नाही. तेथील सुमारे निम्मी किशोरवयीन मुले आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा चिप्स, चॉकलेट्स किंवा आइस्क्रीमचे सेवन करतात. हे सर्व करताना त्यांच्या निवडीवर जाहिरातींच्या माऱ्याचा अधिक प्रभाव असतो, ही अधिक चिंताजनक आहे..Premium|Childhood Obesity Causes : मोबाईल आणि जंक फूडमुळे मुलांमध्ये लठ्ठपणा वाढतोय; पालकांनी काय करावे?.यामागे अनेक सामाजिक आणि आर्थिक कारणेही आहेत. दोन्ही पालक नोकरी करणाऱ्या कुटुंबांचे वाढते प्रमाण, स्वयंपाकासाठी मिळणारा कमी वेळ, ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी ॲप्सची सहज उपलब्धता, सोशल मीडियावरील आकर्षक जाहिराती आणि क्रिकेटपटू, चित्रपट कलाकार किंवा सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सकडून होणारा प्रचार यांमुळे मुलांवर मोठा प्रभाव पडतो. रंगीत पॅकेजिंग, खेळणी, ऑफर्स आणि कार्टून पात्रांचा वापर करून कंपन्या मुलांना लक्ष्य करतात. परिणामी घरच्या अन्नापेक्षा पॅकेज्ड पदार्थ अधिक आकर्षक वाटू लागतात. अलीकडील आरोग्य अहवालांनुसार, भारतातील सुमारे ४.१ कोटी मुले जादा वजन किंवा लठ्ठपणाने ग्रस्त आहेत. जागतिक स्तरावर भारत आता बाललठ्ठपणाच्या समस्येचा सामना करणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी एक ठरत आहे. पूर्वी भारतासमोर कुपोषण ही मोठी समस्या होती; आज मात्र कुपोषण आणि लठ्ठपणा या दोन्ही समस्या एकाच वेळी दिसून येत आहेत. याला ‘डबल बर्डन ऑफ मालन्युट्रिशन’ असे म्हटले जाते. म्हणजे मुलांना पुरेशा कॅलरीज मिळतात; पण आवश्यक पोषण मिळत नाही.जंक फूडमुळे मुलांचे वजन वाढण्याबरोबरच शरीरातील चयापचय प्रक्रियाही बिघडते. बालवयातच टाइप-२ मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल वाढणे, फॅटी लिव्हर, हृदयविकाराचा धोका, हार्मोनल असंतुलन आणि सांध्यांचे विकार दिसू लागतात. काही संशोधनांमध्ये जास्त साखर आणि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अन्नाचा संबंध नैराश्य, एकाग्रतेचा अभाव, झोपेच्या समस्या आणि मानसिक आरोग्याशीही जोडला गेला आहे. बालपणातील लठ्ठपणा प्रौढावस्थेतही कायम राहण्याची शक्यता मोठी असल्याने भविष्यात देशावरील आरोग्य खर्च प्रचंड वाढू शकतो..अनेक अभ्यासांमध्ये सुमारे ४० टक्के विद्यार्थी डब्यात पॅकेज्ड स्नॅक्स आणतात किंवा शाळेबाहेरून ते विकत घेतात, असे दिसून आले आहे. त्यामुळे शाळांनी केवळ शिक्षण देणे पुरेसे नाही, तर आरोग्यदायी सवयी घडविण्याची भूमिकाही स्वीकारली पाहिजे. शाळेच्या कॅन्टीनमध्ये फळे, ताक, अंकुरित धान्ये, पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध करून देणे, जंक फूड विक्रीवर निर्बंध आणणे, पोषणविषयक शिक्षण आणि नियमित शारीरिक व्यायाम यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. सरकारनेही मुलांना लक्ष्य करणाऱ्या जाहिरातींवर निर्बंध, शाळांच्या परिसरात जंक फूड विक्रीवर नियंत्रण आणि अशा पदार्थांवर अधिक कर लावण्यासारख्या उपाययोजना कराव्यात. जगातील काही देशांनी साखरयुक्त पेयांवर विशेष कर लावून त्याचा सकारात्मक परिणामही अनुभवला आहे. भारतातही अशा उपाययोजनांचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.पालकांनी मुलांना सक्तीने जंक फूडपासून दूर ठेवण्यापेक्षा घरच्या पौष्टिक अन्नाची गोडी लावणे अधिक महत्त्वाचे आहे. डब्यात विविध फळे, सुकामेवा, घरचे लाडू, पोहे, उपमा, पराठे, धान्याधारित पदार्थ आणि ताक यांचा समावेश करावा. मुलांचा स्क्रीन टाइम कमी करून मैदानी खेळ आणि नियमित शारीरिक हालचाली वाढविणेही तितकेच आवश्यक आहे.आज भारत तरुण लोकसंख्येकडून मिळणाऱ्या फायद्यांच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. परंतु हीच पिढी बालवयापासून लठ्ठपणा, मधुमेह आणि जीवनशैलीजन्य आजारांच्या विळख्यात अडकली, तर देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. त्यामुळे मुलांच्या हातातील चिप्सचे पाकीट काढून त्यांना पौष्टिक आहार, खेळ, व्यायाम आणि निरोगी जीवनशैलीची सवय लावणे ही केवळ कुटुंबाची नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची आणि राष्ट्राची सामूहिक जबाबदारी आहे. निरोगी मुले हीच विकसित भारताची खरी पायाभरणी ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.