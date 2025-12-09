Premium|Mogara Phulala Marathi book : ‘मोगरा फुलला’ ज्ञानेश्वर अभंगाच्या सुवासात न्हालेला ज्योती कपिले यांचा ललित लेखसंग्रह

डॉ. मधुमंजिरी गटणेपुस्तकात मोगरा फुलला या सदरात प्रसिद्ध झालेले लेख, तसंच २०२४च्या दिवाळी अंकांत प्रकाशित झालेल्या काही लेखांसह एकूण ३१ लेखांचा समावेश आहे. या सर्व लेखांमधून वैयक्तिक, सामाजिक, लेखनविषयक अनुभव मांडत असताना पुस्तकाचं शीर्षक ठरलेल्या ‘मोगरा फुलला’ या लेखामध्ये ज्ञानेश्वर माउलींच्या मोगरा फुलला या अभंगाचे आध्यात्मिक विवेचन लेखिका करते. हा लेख वाचताना मनाचा गाभारा अतीव आनंदानं भरून गेल्यासारखं वाटतं.संतांचे अभंग स्वरबद्ध करून घराघरात पोहोचवून ओठाओठांवर रुळवण्याची किमया आधुनिक काळात काही संगीतकारांना साध्य झाली आणि ऐहिकात रमलेल्या लोकांना त्यायोगे आध्यात्मिक, पारमार्थिक तत्त्वाचा पुसटसा का होईना स्पर्श झाला. ज्ञानेश्वर माउलींचा ‘मोगरा फुलला’ हा असाच एक अभंग लोकांच्या मनात लतादीदींच्या आवाजात गेली अनेक दशके दरवळत आहे. अनेक साहित्यिक कृतींनी हेच शीर्षक अभिमानानं धारण केलं. ज्योती कपिले या लेखिकेलाही जानेवारी २०२३ ते फेब्रुवारी २०२४ या काळात एका वर्तमानपत्रासाठी सदर लिहीत असताना हेच शीर्षक वापरण्याचा मोह झाला. त्याच सदरातल्या लेखांचं पुस्तक मोगरा फुलला याच नावानं प्रसिद्ध झालं आहे. जे.के. मीडिया या प्रकाशन संस्थेनं हे पुस्तक प्रकाशित केलं आहे..एक लेखिका म्हणून घडत जाताना, समाजात वावरत असताना, विविध सामाजिक उपक्रमांतून भाग घेताना लेखिकेला जे अनुभव आले, जे सुहृद भेटले, त्यांचं चित्रण तिनं सहजसुंदर शैलीतून केलं आहे. एखादं सदर लिहीत असताना तात्कालिक विषयांवर केलेलं भाष्य नंतरच्या काळात प्रभावहीन ठरण्याची भीती असते. पुस्तकात लेखिकेनं निवडलेले विविध विषय मात्र कोणत्याही काळात वाचनीयच वाटतील असं जाणवतं. स्वतःशी संवाद साधत रोजनिशी लिहिण्यापासून लिखाणाची सुरुवात करत त्यातून व्यक्त होत, मोकळं होत जीवन फुलवण्याचा आग्रह पहिल्या ‘प्रिय सखी’ या लेखातून लेखिका धरते. लेखनातला आनंद स्वानुभवातून शोधतानाच लेखिकेला अनेक पुस्तकांनी वाचनानंदही मिळवून दिला. आपल्या जन्मगावी नाशिकच्या वाचकांनाही असा आनंद मिळवून देणारं अभिनव असं ‘पुस्तकांचं हॉटेल’ सुरू झाल्याचा रास्त अभिमान आणि आनंद ‘तयाचा वेलू गेला गगनावरी’ या लेखात लेखिका व्यक्त करते. ही संकल्पना राबवणाऱ्या भीमाताई जोंधळे यांचं कार्य वाचकांसमोर मांडते.ज्योती कपिले यांच्या साहित्यिक वाटचालीत कोकण मराठी परिषद या संस्थेचा मोलाचा वाटा आहे हे त्या आवर्जून नमूद करतात. या संस्थेच्या शाखेवर पदाधिकारी म्हणून त्यांनी अनेक वर्षं कार्य केलं आणि त्यावेळी त्यांना साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक यांचं मोलाचं मार्गदर्शन मिळालं. त्याचप्रमाणे वांद्र्यातल्या महात्मा गांधी सेवा मंदिराचे अध्यक्ष बापूसाहेब देशपांडे यांनी प्रतिवर्षी होणाऱ्या काव्यस्पर्धेच्या आयोजनाची सर्व जबाबदारी लेखिकेवर सोपवली. लेखिका म्हणून घडत असतानाच प्रकाशिका होण्याचं ठरवून ज्योती कपिले यांनी स्वतःची जे.के. मीडिया ही प्रकाशन संस्था सुरू केली. यावेळीच मुद्रण क्षेत्रातलं ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्व आनंद लिमये यांच्याशी त्यांचा परिचय झाला, तो वृद्धिंगत झाला. सूर्यबाला या हिंदी लेखिकेनं ज्योती कपिले यांना प्रभावित केलं आणि लेखिकेनं त्यांच्या साहित्याचा अनुवादही प्रकाशित केला. त्यांच्या जीवनाला वेगवेगळ्या वेळी एक विशिष्ट वळण लावणाऱ्या या सर्व अध्वर्यूंच्या सामाजिक कार्याची ओळख लेखिका त्यांच्या व्यक्तिचित्रांतून प्रभावीपणे करून देते..Marathi Book : चुस्कीत शाळेत जाते तेव्हा....क्रिकेट आणि सिनेमा हे भारतीयांचे दोन अत्यंत प्रिय विषय. लेखिकाही या दोन क्षेत्रांवर मनापासून प्रेम करणारी. सिनेमा क्षेत्राच्या वेडाला पोषक असं वातावरण लेखिकेला लाभलं. विविध स्वरूपांतला सिनेमा बघताना प्रेक्षकानं उच्च अभिरुची जपणं आवश्यक आहे हे लेखिका आवर्जून नमूद करते. क्रिकेट हा खेळ भारताची ‘आन बान शान’ आहे हा विश्वास व्यक्त करताना व्यक्तिगत जीवनातले अनेक खुसखुशीत अनुभव लेखिका मांडते.मागच्या वर्षी भारताच्या इतिहासात घडलेली एक महत्त्वाची घटना म्हणजे अयोध्येमध्ये झालेली रामलल्लाच्या मूर्तीची स्थापना! आपल्या लेखात लेखिकेनं त्या दिवसाच्या घडामोडींचा घेतलेला आढावा पुढच्या पिढ्यांनासाठी नक्कीच उपयुक्त माहितीचा ठेवा असेल. सामाजिक भान जपण्याची लेखिकेची वृत्ती या लेखामधून दिसून येते. इतर लेखांमधून, आपल्या पाल्यांच्या परीक्षांच्यावेळी स्वतःच टेन्शन घेणाऱ्या पालकांना लेखिका सांगते, की मुलं आणि पालक यांच्या नात्यांमध्ये परीक्षा येण्यापेक्षा विश्वास, आपुलकी आणि योग्य संवाद असणं महत्त्वाचं आहे. पृथ्वी सुजलाम सुफलाम होण्यासाठी पर्यावरणपूरक विचार करून त्यादृष्टीनं सुरू असलेल्या अभियानात सहभागी होण्याचं आवाहनही लेखिका करते. अधिक मासाच्या निमित्तानं जावयाला वाण म्हणजे दान देण्याच्या परंपरेकडे अधिक व्यापक दृष्टीनं पाहताना रक्त, नेत्र, त्वचा, अवयव आणि देहदान ही काळाची खरी गरज असल्याचं सांगून त्याच्या प्रसार आणि प्रचाराचं काम करते. ‘स्मरण मणी’, ‘जागर विजयाचा’ या लेखातून आपल्या आप्तेष्टांच्या, नातेवाइकांच्या आठवणींना उजाळा देतानाच मैत्रीचं नातं जगण्याचा विश्वास देऊन सहजतेनं जगायला शिकवतं आणि उत्कर्ष घडवून आणतं हे आपल्या मैत्रीविषयक लेखात सांगायला लेखिका विसरत नाही..लेखिका ज्योती कपिले यांचं कवितेवरही मनःपूर्वक प्रेम आहे. ग्रामीण महिलांना, विद्यार्थ्यांना कवितेतून, गाण्यातून व्यक्त होण्याची संधी देणारं कवितेचं घर आणि ते साकार होण्यासाठी कारणीभूत ठरलेले श्रीकांत पेटकर यांचं कार्य लेखिका वाचकांसमोर मांडते. आधुनिक काळात उपलब्ध असलेली सामाजिक माध्यमं, झालेली डिजिटल क्रांती लेखिकेला वरदानासारखी वाटत असली, तरी त्यांचा दुरुपयोग करून सामान्यजनांची फसवणूक करण्याच्या ठकांच्या क्लृप्त्या सांगून लेखिका वाचकांना सावध करते.स्वतः कवयित्री असलेल्या लेखिकेला पावसाची भुरळ नाही पडली तरच नवल! पावसाची सुरुवात करणाऱ्या आषाढाचा आणि मेघदूताचा साहित्यात घनिष्ठ संबंध. कलावंत व्हायचं असेल तर मेघदूत जगायला शिका, मेघदूत होऊन जा! हा अवनीन्द्रनाथ टागोरांचा संदेश लेखिका आपल्या लेखातून प्रभावीपणे देते. ‘तू आनंदघन होऊन ये’ या लेखामध्ये कवितेतल्या वर्षासरींनी वाचकांना भिजवताना जागतिक तापमानवाढीमुळे निसर्गानं धारण केलेल्या रौद्ररूपाचंही वर्णन करते.या पुस्तकात मोगरा फुलला या सदरात प्रसिद्ध झालेले लेख तसंच २०२४च्या दिवाळी अंकांत प्रकाशित झालेल्या काही लेखांसह एकूण ३१ लेखांचा समावेश आहे. या सर्व लेखांमधून वैयक्तिक, सामाजिक, लेखनविषयक अनुभव मांडत असताना पुस्तकाचं शीर्षक ठरलेल्या मोगरा फुलला या लेखामध्ये ज्ञानेश्वर माउलींच्या मोगरा फुलला या अभंगाचे आध्यात्मिक विवेचन लेखिका करते. हा लेख वाचताना मनाचा गाभारा अतीव आनंदानं भरून गेल्यासारखं वाटतं..मोगरा फुलला हे सर्वार्थानं सहजसुंदर, सात्विक पुस्तक असून त्याचं अतिशय प्रसन्न मुखपृष्ठ निरंजना शहा या चित्रकर्तीनं साकार केलं आहे. पुस्तकातलं सुलेखन चित्रकार साधना कदम यांचं आहे. फुरसतीच्या वेळात पुन्हा पुन्हा वाचल्यावर मनाला एक प्रकारची शांतता देणारं हे पुस्तक निश्चितच संग्राह्य आहे.मोगरा फुलला - ललित लेखसंग्रहप्रकाशन : जे.के. मीडिया, ठाणेलेखिका : ज्योती कपिलेकिंमत : ₹ २५०/-पाने : १५६चला, पुन्हाशाळेत जाऊ या! - बालगीतेलेखक : मोहन काळेप्रकाशन : ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबईकिंमत : ₹ १५०पाने : ६७(डॉ. मधुमंजिरी गटणे मुंबईस्थित मुद्रितशोधक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.