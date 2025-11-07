Premium|Retirement Story: रिटायरमेंटनंतरचं आपलं आयुष्य कसं असेल ह्याचा विचार आता त्या करायला लागल्या होत्या..

सुप्रिया देवस्थळीहोऊ या रिटायर, नंतर बघू काय करायचं ते. आत्तापासून काहीतरी निश्चित करायचा अट्टाहास कशाला? नोकरीत असतानाच्या आयुष्याचा वेग आणि रिटायरमेंटनंतरचा वेग ह्यात फरक असू दे की! छान ३१ तारखेला व्हावं रिटायर, आराम करावा काही दिवस आणि मग बघावं पुढचा मार्ग काही दिसतोय का. आणि एकच एक पर्याय निवडायला पाहिजे असंही नाही. कुठं फार बांधून घ्यायला नको ही मुख्य गरज होती. बाकी कुठलंही काम करायला आवडेलच.सकाळचे नऊ वाजून गेले होते. ऑफिसला जाण्यासाठी आता निघायला हवं होतं, पण आज ज्योत्स्नाताईंचा मूड वेगळाच होता. सकाळपासूनच विचारांची चक्रं गरागरा फिरत होती डोक्यात. सरकारी सेवेतून निवृत्त व्हायला आता सहाच महिने शिल्लक राहिले होते. रिटायरमेंट जवळ यायला लागली, की रिटायरमेंटनंतरही काहीतरी पद, जबाबदारी मिळवण्यासाठी खटाटोप करणारे खूपजण त्यांच्या आसपास होते. त्यांच्या भाऊगर्दीत ज्योत्स्नाताई कुठेच नव्हत्या. त्यामुळे रिटायरमेंटनंतरचं आपलं आयुष्य कसं असेल ह्याचा विचार आता त्या करायला लागल्या होत्या. साठीमध्येही त्यांचा फिटनेस व्यवस्थित होता. अजून काही वर्षं त्या सहज आत्ताइतक्याच झपाट्यानं काम करू शकल्या असत्या. पण सरकारच्या अजस्र यंत्रणेत आता स्वतःला बांधून घ्यायला नको, असंही त्यांना वाटत होतं. त्यांचे वडीलही सरकारी नोकरीतच होते; अर्थात ज्योत्स्नाताई जेवढ्या मोठ्या पदापर्यंत पोहोचल्या तेवढ्या वरिष्ठ पदावर ते नव्हते. आई गृहिणी होती. पण त्या दोघांचेही आपल्या मूळ गावाशी संबंध घट्ट होते. त्या गावातल्या शाळेला मदत करायची, एखाद्या गरजू विद्यार्थ्याला मदत करायची अशी छोटी-मोठी कामं ते दोघं सतत करत असायचे. त्यांच्यासारखंच एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेसाठी काम करण्याचा पर्यायही ज्योत्स्नाताईंसमोर होता. .घरातल्या मदतनीसानं दोन-तीन वेळा ताईंकडे कटाक्ष टाकल्यावर त्या उठल्या आणि ऑफिसला निघाल्या. गाडीत बसल्या बसल्या कर्तव्य भवन, शांती भवन, नारी शक्ती भवन अशा वेगवेगळ्या सरकारी इमारती दिसत होत्या. ह्या इमारतींमधून आता कर्मचाऱ्यांची, अधिकाऱ्यांची लगबग होती. अशाच सरकारी कार्यालयांमध्ये जवळजवळ चाळीस वर्षं ज्योत्स्नाताईंनी व्यतीत केली होती. स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन जेव्हा वेगळ्या राज्यांत प्रशासकीय काम करण्याची संधी मिळाली, तेव्हा सामाजिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या सर्वस्वी वेगळ्या प्रदेशात जाऊन तिथल्या मातीशी, तिथल्या माणसांशी जुळवून घेणं सोप नव्हतं. कधी ते जमलं, कधी नाही जमलं. पण पराभव स्वीकारण्याची मुभा त्यांना कधी नव्हतीच. ज्योत्स्नाताईंनी सरकारी नोकरीत मोठ्या पदावर जावं आणि समाजासाठी काही भरीव काम करावं अशी त्यांच्या वडिलांची इच्छा होती. दुर्दैवाचा भाग असा की ज्योत्स्नाताई परीक्षा उत्तीर्ण होऊन मोठ्या अधिकारी होण्यापूर्वीच त्यांच्या वडिलांनी जगाचा निरोप घेतला होता. पण त्यांच्या इच्छेनुसार ज्योत्स्नाताईंनी कायमच समाजासाठी काहीतरी करत राहण्याचा वसा सोडला नव्हता. वरिष्ठ अधिकाऱ्याची असते तशीच केबिन ज्योस्त्नाताईंचीही होती. हवेशीर, भरपूर खिडक्या असणारी. त्यांच्या मुख्य टेबलाच्या बाजूच्या टेबलवर ताज्या फुलांचा मोठ्ठा गुच्छ ठेवलेला होता. भिंतीवरच्या कपाटांमधून त्यांना आणि त्यांच्या पूर्वाधिकाऱ्यांना मिळालेली स्मृतिचिन्हं व्यवस्थित लावून ठेवलेली होती. परदेश भेटींमध्ये त्या त्या देशाच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या वस्तूही त्या कपाटांमधून मांडून ठेवलेल्या होत्या. त्यातल्या प्रत्येक वस्तूशी त्यांची काहीतरी आठवण जुळलेली होती. मंत्रिमहोदयांच्या कार्यालयातून आलेल्या फोनमुळे ताईंच्या विचारांची साखळी तुटली. काही महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी मंत्रिमहोदयांनी त्यांना बोलावलं होतं. त्यांच्या मदतनीसानं त्यांना दिवसभरात असणाऱ्या मीटिंग्ज, भेटीगाठी, महत्त्वाची कामं ह्याबद्दल थोडक्यात सांगितलं. ती यादी ऐकून ताईंच्या मनात आलं, ‘हा एवढा कामाचा डोंगर आपण इतकी वर्षं सांभाळतोय की!’ काही अर्जंट स्वरूपाची कामं संपवून त्या मंत्र्यांकडे गेल्या. .मंत्र्यांचं कार्यालय म्हणजे कायम लगबग आणि धावपळ असणारं कार्यालय. इमारतीच्या सर्वात वरच्या मजल्यावर हे कार्यालय होतं. इथल्या खिडक्यांमधून राजधानीतील बराचसा हिरवागार परिसर दिसायचा. तिथल्या अधिकाऱ्यानं अत्यंत अदबीनं ज्योत्स्ना मॅडमना अभिवादन केलं आणि चर्चेच्या विषयाबद्दल थोडक्यात माहिती सांगितली. मॅडमनी सवयीप्रमाणे सगळं लक्षपूर्वक ऐकून घेतलं. मग त्यांनी त्या अधिकाऱ्याला म्हटलं, ‘‘मी तर आता काही महिन्यांत रिटायर होणार, माझं मत कुठे महत्त्वाचं आहे आता?’’ त्यावर अधिकारी लगबगीनं म्हणाला, ‘‘मॅडम सहा महिने हा काही कमी काळ नाही, होत्याची नव्हती होऊ शकते दुनिया एवढ्या वेळात. आणि रिटायर कशाला व्हाल तुम्ही एवढ्या लवकर? काहीतरी पोस्ट रिटायरमेंट असाइन्मेंट मिळेलच तुम्हाला.’’ केवळ दहा-बारा वर्षं सर्व्हिस झालेल्या त्या अधिकाऱ्याचे हे विचार ऐकून ज्योत्स्नाताईंना गंमतच वाटली. अजून २०-२५ वर्षं सर्व्हिस उरलेल्या त्या अधिकाऱ्याला आतापासून पोस्ट रिटायरमेंट असाइन्मेंट वगैरे सगळं माहीत होतं. मला आता एवढी वर्षं नोकरी करून एक प्रकारचा थकवा आला आहे, असं जर ह्याला आपण म्हटलं, तर ह्याची काय प्रतिक्रिया असेल, असा विचार मात्र त्यांच्या मनात नक्कीच आला. मंत्र्यांनी चर्चेची सुरुवात केली, ‘‘मॅडम तुम्ही आता लवकरच रिटायर होणार, त्यामुळे तुम्ही तुमची जबाबदारी दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यापूर्वी ह्या नवीन योजनेची व्यवस्थित घडी घालून द्यावी असं मला वाटतं.’’ सहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या रिटायरमेंटचा संदर्भ आज सगळ्याच संवादांतून येत होता. ४० वर्षांत कमावलेल्या प्रशासकीय कौशल्यानं ज्योत्स्नाताईंनी ती चर्चा पार पाडली. पुन्हा स्वतःच्या ऑफिसकडे जाताना त्यांची विचारांची चक्रं सुरू झाली, ‘इतकी वर्षं आपल्या पायाला भिंगरी होती, कितीतरी बदल्या झाल्या, किती प्रकारच्या बॉसेसबरोबर काम केलं... ह्याच काळात मुलांचे जन्म झाले, त्यांच्या शाळा-शिक्षण-आजारपणं, खूप साऱ्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या... पण ह्या सगळ्यात एक गोष्ट कायम होती, ती म्हणजे नोकरी! रोज उठून ऑफिसच्या विश्वात जाण्याची आणि दिवसभर तिथंच रमण्याची मुभा आणि संधी दोन्ही होत्या. एकदा का ऑफिसात पोहोचलं की दृष्टीआड सृष्टी. मग मुलं वेळेवर जेवली की नाही, घरातल्या पेशंटनं औषधं घेतली की नाही ह्या चिंतांची धार कमी व्हायची. घरातल्या रूढी आणि परंपरावादी मंडळींनी घरात कितीही छळलं, तरी ऑफिसमध्ये येऊन काहीतरी चांगलं आणि सकारात्मक करण्याची संधी होती.’ ज्योत्स्नाताई त्यांच्या ऑफिसात परत आल्या तोवर त्यांच्या भेटीसाठी वेळ घेतलेली माणसं आलेली होती. ह्यातल्या बऱ्याचशा भेटी औपचारिक, कोणी सहज भेट म्हणून, कोणी काहीतरी काम म्हणून आलं होतं. भेटायला येताना कोणी फुलं आणत, कोणी पुस्तक, कोणी काय आणि कोणी काय. ह्या सगळ्याचाच त्यांना कंटाळा आला होता. सरकारमधल्या अतिमहत्त्वाच्या पदावर पाचेक वर्षं काम करण्याची संधी थोड्याच अधिकाऱ्यांना मिळते, ज्योत्स्नाताईंना ती मिळाली होती. ह्या पाच वर्षांत खूप जग बघायला मिळालं, लोकांची सोन्याची मनं आणि मातीचे पाय अनुभवायला मिळाले होते त्यांना. .साठीनंतर तरी थोडी स्वस्थता नको का? असा प्रश्न त्यांना अलीकडे सारखाच पडत होता. पण ही स्वस्थतासुद्धा अंगाशी येईल का? रिकामपणाचा कंटाळा येईल का? चिडचिड होईल का? ह्या चिंता त्यांना अधिक सतावत होत्या. लग्नात नंतरही अनेक माणसं भेटत राहिली. वेगवेगळे विषय आणि त्यावरचं चर्वितचर्वण सुरू राहिलं.. रिटायरमेंटनंतर रोज इतका जनसंपर्क राहणार नाही ह्याची त्यांना अचानक जाणीव झाली. नेहमीचाच एक प्रश्न मनात उभा राहिला, दिवसभर घरात बसून काय करणार? आज दुपारी जेवायला मीरा यायची होती. मीरा आणि ज्योत्स्ना यांची जोडी अगदी प्रशिक्षणापासूनची. मीरा अलीकडेच रिटायर झालेली. ऑफिसात यायची तशीच आजही मीरा आली. सिल्कची उत्तम साडी, माफक मेकअप. आज मीरा विशेष उत्साहात होती. ती आता काही महिन्यांसाठी परदेशात मुलाकडे जाणार होती. मुलासाठी काय काय घेऊन जायचं, मग तिथं गेल्यावर कुठं कुठं फिरायचं याचा सगळा प्लॅन तयार होता तिचा. मीराच्या मुलाचं काही महिन्यांपूर्वीच लग्न झालं होतं. ज्योत्स्नाताईंनी सहज म्हटलं, ‘‘त्यांचा नवीन संसार आणि आता तू तिकडे सहा महिने जाऊन राहणार?’’ मीरा ह्यावर अगदी सहज म्हणाली, ‘‘अगं मी एवढा विचार करत नाही की त्यांना माझी अडचण होईल का! आणि मलासुद्धा एवढी सहा महिन्यांची फुरसत ह्याआधी कुठं मिळालेली कधी?’’ तरी ज्योत्स्नाताईंच्या मनात प्रश्न होतेच, ‘‘अगं पण तिथं सहा महिने तू राहणार? तिथं काही जास्त ओळखीपण नसतात. करणार काय दिवसभर?’’ ह्यावरही मीराकडे उत्तर होतंच, ‘‘आराम करणार, फिरणार, मुलांच्या आवडीचा स्वयंपाक करणार!’’ ह्यावर मग ज्योत्स्नाताई काही बोलल्या नाहीत. त्यांना मीराचा उत्साह समजत होता, पण त्यांच्या मनात प्रश्न येतच होते, की हे सगळं असं निभावणं आपल्याला जमेल का? ज्योत्स्नाताईंची मुलंही नोकरीनिमित्त परदेशातच होती. त्यांना भेटण्याच्या निमित्तानं वर्षातून एक-दोन फेऱ्या व्हायच्या. पण जेमतेम १०-१५ दिवसांच्या, त्यापेक्षा जास्त रजा मिळणं शक्यच नव्हतं. मुलांकडे गेल्यावर त्यांच्यासाठी त्यांच्या आवडीचा स्वयंपाक करायला ज्योत्स्नाताईंनाही आवडायचं, पण बरेच महिने तेच करत राहण्याचा उत्साह आपल्याकडे असेल का, असा प्रश्न त्यांना सतावत होता. जेवण आटोपून मीरा निघून गेली आणि जाताना आणखी बरेच विचार ज्योत्स्नाताईंच्या मनात सोडून गेल्या. .Premium|Generation Z : जेनझीकरण..! पण.. जेन झी लोकं हा लेख वाचतील का? वाचणं हा त्यांचा स्थायीभाव आहे का? .ऑफिस आटोपून आज संध्याकाळी ज्योत्स्नाताईंना एका लग्नाला जायचं होतं. त्यांच्यासारख्याच रिटायर होऊ घातलेल्या सहकाऱ्याच्या मुलीचं लग्न होतं. ज्योत्स्नाताईंचा नवराही लग्नाला येणार होता. खरंतर ह्या लग्नाला जाणं ही एक औपचारिकताच होती, टाळता येणार नाही अशीच. तिथंही पुन्हा सरकारी सेवेतील उच्च पदस्थ येणार... त्यांच्या मग त्याच नेहमीच्या चर्चा, हव्या त्या पोस्टिंग-ट्रान्स्फरसाठी चाललेल्या धडपडी... विचारानंच ज्योत्स्नाताईंना जाणं नको झालं. त्यांच्या आसपासचे सहकारीसुद्धा आता रिटायर झालेले किंवा लवकरच होणार होते त्यामुळे त्यांच्या चर्चांचं एक वेगळं गुऱ्हाळ. वर्षानुवर्षं उच्च पद आणि त्याबरोबर येणाऱ्या सगळ्या सोयी-सुविधा-तामझाम हे आता संपलेलं होतं. या बदलाशी जुळवून घेण्याची काहीजणांची धडपड तर केविलवाणीच. मनाला थोडं समजावत ज्योत्स्नाताई नवऱ्याबरोबर लग्नाच्या ठिकाणी पोहोचल्या. नवरा-नवरीला शुभेच्छा देण्याचे सोपस्कार पार पाडून दोघंही एका ठिकाणी बसले. त्याबरोबर दबा धरून बसल्यासारखं एक तरुण ऑफिसर जोडपं तिथं आलं. थोड्या शिळोप्याच्या गप्पा झाल्याबरोबर त्या मुलीनं विषय काढलाच. तिचं प्रमोशन तिच्या बॅचबरोबर झालं नव्हतं. त्यासाठी एका सिनियर ऑफिसरकडे मॅडमनी शब्द टाकावा अशी तिची इच्छा होती. ज्योत्स्नाताईंना वाटलं सरळ सांगावं, मी कशाला तुझ्यासाठी शब्द टाकू? तू माझ्याबरोबर कधी कामही केलं नाहीस, ऑफिसर म्हणून तुझे गुण-अवगुण मला माहीत नाहीत. पण इतक्या वर्षांच्या अनुभवानंतर कुठं आणि किती स्पष्ट बोलायचं ह्याचे आराखडे तयार होते त्यांच्या मनात. तात्पुरतं काही उत्तर द्यावं, तर ती ऑफिसर नंतरही पाठपुरावा करणार, हे ज्योत्स्नाताईंना माहीत होतं. ‘‘सर भेटले तर मी बोलते नक्की,’’ असं म्हणून त्यांनी विषय संपवायचा प्रयत्न केला. पण ती तरुणी इतकी भोळी नव्हती. तिनंही म्हटलं, ‘‘मॅडम तुम्ही स्वतःहून फोन केलात तर बरं होईल.’’ मनातल्या मनात ज्योत्स्नाताई वैतागल्या. सरकारी नोकरीत उच्च पदावर असल्यावर प्रत्येकाचीच काहीतरी अपेक्षा असतेच. त्यातल्या योग्य अपेक्षांना त्यांनी नेहमीच मदत करून न्यायही दिला होता. आपल्याला एखाद्याला मदत करता येते ह्याचं समाधानही होतं त्यात. आता मात्र त्याचाही कंटाळा आला होता त्यांना. तेवढ्यातच आणखी काही मंडळी तिथं आली आणि ज्योत्स्नाताईंची त्या संवादातून सुटका झाली. आता आलेल्या मंडळींमध्ये निवृत्त अधिकारी आणि त्यांची पत्नी होती. ह्या बाईंना ज्योस्त्नाताईंबरोबर आपली किती सलगी आहे हे दाखवायची फार हौस. त्यांनी लगेच आल्या आल्या ज्योत्स्नाताईंशी जबरदस्तीनं गळाभेट घेतली. ‘‘कशी आहेस गं? खूप बिझी बिझी ना नेहमीच?’’ असं कृत्रिम बोलायला सुरुवात केली. तिला आपण गप्प करू शकत नाही, हे ज्योत्स्नाताईंना माहीतच होतं. मग त्या अधिकाऱ्यांनी सुरुवात केली, ‘‘बरं झालं ह्याच्या मुलीचं लग्न हा नोकरीत असेपर्यंत पार पडलं. नंतर कोण विचारतोय आपल्याला, आत्ता नोकरीत आहोत तोवर त्याचा फायदा करून घेतलेला बरा.’’ ज्योत्स्नाताई आणि नवरा दोघांनी नाममात्र मान हलवली. ते ऑफिसर काही बोलणं थांबवायला तयार नव्हते. ते ज्योत्स्नाताईंना म्हणाले, ‘‘मग पोस्ट रिटायरमेंट प्लॅन काय?’’ ताई उत्तरल्या, ‘‘बघू, अजून काही नक्की नाही.’’ त्यांच्या ह्या उत्तरानं त्या अधिकाऱ्याला नवीन उत्साह आला. ‘‘अगं, असं कसं चालेल? पोस्ट रिटायरमेंट काहीतरी घे असाइन्मेंट. आणि त्याच्यासाठी आत्तापासूनच लाग कामाला. तुमचे मंत्री सज्जन आहेत. आत्ताच बोलणी कर त्यांच्याशी. आता हा बघ, मुलीचं लग्न पार पडलं की पोस्ट रिटायरमेंट असाइन्मेंटच्या कामाला लागेल.’’ ज्योत्स्नाताईंना ह्या सगळ्या चर्चा नको होत्या. हा सगळा आटापिटा का करावा असं त्यांना वाटायचं. आता साठीनंतर तरी थोडी स्वस्थता नको का? असा प्रश्न त्यांना अलीकडे सारखाच पडत होता. पण ही स्वस्थतासुद्धा अंगाशी येईल का? रिकामपणाचा कंटाळा येईल का? चिडचिड होईल का? ह्या चिंता त्यांना अधिक सतावत होत्या. लग्नात नंतरही अनेक माणसं भेटत राहिली. वेगवेगळे विषय आणि त्यावरचं चर्वितचर्वण सुरू राहिलं.घरी निघाल्यावर उद्याच्या ऑफिसमधल्या कामांचा विचार ज्योत्स्नाताईंच्या डोक्यात सुरू झाला. दुसऱ्या दिवशीच्या ऑफिसचे विचार नसतील तेव्हा आपण काय करणार, ह्या विचाराला त्यांनी निग्रहानं मागं टाकलं. वर्षानुवर्षं अधिकाराच्या पदावर राहण्याचाही कंटाळा येऊ शकतो हे समजू शकणारी माणसं कमीच होती. अगदी काही नाही तर काही कंपन्यांच्या बोर्डावर स्त्री डायरेक्टर म्हणून तरी जा, त्याची चांगली फी मिळतेच, असे पर्यायही अनेक लोक त्यांना सुचवत होते. .Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? . शारीरिक क्षमतांचा आणि अनुभवाचा उपयोग व्हावा असं ज्योत्स्नाताईंना वाटतं होतं, पण त्यांना बांधलेपणही नको होतं. ४० वर्षांच्या नोकरीच्या झपाट्यात अनेक गोष्टी करता आल्या नाहीत, त्या आता करता येतील अशी आशा होती, पण आता त्यात आपलं मन नक्की रमेल का, अशी शंकाही होती मनात. वर्षानुवर्षं घर आणि त्याची मॅनेजमेंट ह्या जबाबदाऱ्या दुसऱ्याला शिकवण्यात गेली, तर आता पूर्ण वेळ स्वयंपाकघर आपल्याला ताब्यात घ्यायला आवडेल का, असे प्रश्न त्यांना पडतच होते. स्वस्थ बसून राहणं हा त्यांचा स्वभावच नव्हता. पण नक्की कुठला पर्याय निवडावा हेही ठरत नव्हतं. खरंतर त्यांना वाटत होतं, ‘होऊ या रिटायर, नंतर बघू काय करायचं ते. आत्तापासून काहीतरी निश्चित करायचा अट्टाहास कशाला? नोकरीत असतानाच्या आयुष्याचा वेग आणि रिटायरमेंटनंतरचा वेग ह्यात फरक असू दे की! छान ३१ तारखेला व्हावं रिटायर, आराम करावा काही दिवस आणि मग बघावं पुढचा मार्ग काही दिसतोय का. आणि एकच एक पर्याय निवडायला पाहिजे असंही नाही. कुठं फार बांधून घ्यायला नको ही मुख्य गरज होती. बाकी कुठलंही काम करायला आवडेलच.’ त्यांच्या विचारांची रेल्वे भरधाव धावत असताना नवरा अचानक म्हणाला, ‘‘तो विनीत आहे ना, माझ्या मावसबहिणीचा मुलगा; त्याला काही अनुभवी माणसं हवी आहेत त्याच्या संस्थेच्या कामाची पुढची दिशा ठरवायला. मला विचारत होता, मामी आता रिटायर होणार, मला करतील का मदत?’’ज्योत्स्नाताईंनी नेहमीच्या सवयीनं म्हटलं, ‘‘नक्कीच, का नाही करणार त्याला मदत? माझ्या मुलासारखाच आहे तो.’’आता ज्योत्स्नाताईंच्या विचारांची गाडी पुन्हा धावायला लागली, ‘रिटायरमेंटनंतर अगदीच काही जबाबदारी स्वीकारली नाही, तरी विनितला मदत करू शकतोच की. आणि असे अनेक विनीत असतील मदतीची गरज असणारे. मग कशाला आत्तापासून ठरवायचं हे करू का ते करू? मिळतील यथावकाश सर्व प्रश्नांची उत्तरं...’(सुप्रिया देवस्थळी भारतीय नागरी लेखा सेवा अधिकारी असून, सध्या सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय इथे कार्यरत आहेत.)----------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 