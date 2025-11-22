Premium|K-Fashion Trends : ट्रेंड के-फॅशनचा!

सोनिया उपासनीआपल्या वॉर्डरोबमध्ये थोडासा कोरियन टच आणायचा असेल, तर पेस्टल शेड्समधले ओव्हरसाइज्ड कपडे, चंकी स्नीकर्स आणि मिनिमल ॲक्सेसरीज यांच्यापासून सुरुवात करता येईल. यातूनच तुम्हालाही के-फॅशनचा तो मोहक आणि आत्मविश्वासाने भरलेला लुक मिळेल!आजच्या आधुनिक युगात फॅशन ही केवळ कपड्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती एक व्यक्तिमत्त्व व्यक्त करण्याची पद्धत बनली आहे. गेल्या काही वर्षांत जागतिक फॅशनजगतात कोरियन फॅशन म्हणजेच के-फॅशन हा एक मोठा ट्रेंड ठरतो आहे. कोरियन ड्रामा, के-पॉप आयडॉल्स आणि सोशल मीडियामुळे या फॅशनचा प्रभाव भारतात आणि विशेषतः आपल्या तरुण पिढीमध्ये झपाट्याने वाढत आहे. म्हणूनच जाणून घेऊ या तरुणाईमध्ये पॉप्युलर असलेल्या ह्या कोरियन ट्रेंडबद्दल...कोरियन फॅशन म्हणजे केवळ ट्रेंड नव्हे, तर ती त्यांची एक संस्कृती आणि जीवनशैली आहे. यात साधेपणा, नाजूक रंगसंगती, कम्फर्ट आणि आधुनिकतेचा सुंदर मिलाफ दिसतो. त्यामुळेच आज जगभरातील तरुण या फॅशनकडे आकर्षित होत आहेत. भारतात कोरियन कपडे, फुटवेअर आणि ॲक्सेसरीज ऑनलाइन स्टोअर्समधून सहज उपलब्ध होत आहेत.जर तुम्हालाही आपल्या वॉर्डरोबमध्ये थोडासा कोरियन टच आणायचा असेल, तर पेस्टल शेड्समधले ओव्हरसाइज्ड कपडे, चंकी स्नीकर्स आणि मिनिमल ॲक्सेसरीज यांच्यापासून सुरुवात करता येईल. यातूनच तुम्हालाही के-फॅशनचा तो मोहक आणि आत्मविश्वासाने भरलेला लुक मिळेल!.Premium|Fitness Accessories Guide : फिटनेसला द्या फिनिशिंग टच....कोरियन कपड्यांचे प्रकार कोरियन फॅशनमध्ये सुसंस्कृतता, साधेपणा आणि नाजूक आकर्षकता यांचा सुंदर मेळ आढळतो. कोरियन कपड्यांचे काही लोकप्रिय प्रकार - ओव्हरसाइज्ड कपडे : कोरियन फॅशनची सर्वात मोठी ओळख म्हणजे ‘कम्फर्ट’. सैलसर टी-शर्ट, हूडी, स्वेटशर्ट किंवा ब्लेझर हे कपडे केवळ आरामदायकच नाहीत, तर ते स्टायलिशही दिसतात. मुलगे आणि मुली दोघांमध्येही हा ट्रेंड खूप लोकप्रिय आहे. त्यामुळे मिडियम साइझ नीटनेटका बसणारे तरुण-तरुणी ट्रेंड फॉलो करण्याच्या उद्देशाने एक्स्ट्रा लार्ज साइझ वापरतात. लेअरिंग : एकाच कपड्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने वापरण्याची कला म्हणजे लेअरिंग. उदाहरणार्थ, टी-शर्टवर डेनिम जॅकेट, त्यावर कोट आणि त्यासोबत स्कार्फ अशा पद्धतीने कोरियन फॅशनमध्ये लेअरिंगद्वारे एक वेगळे स्टाइल स्टेटमेंट तयार होते. पेस्टल शेड्स आणि सॉफ्ट कलर्स : कोरियन डिझाईनमध्ये रंगांची निवड अतिशय शांत आणि डोळ्यांना सुखावणाऱ्या रंगांची असते. पिंक, मिंट, बेज, लव्हेंडर, स्काय ब्लू अशा सॉफ्ट शेड्स के-फॅशनचे खास वैशिष्ट्य आहे. प्लीटेड स्कर्ट्स आणि कार्डिगन कॉम्बो : मुलींच्या फॅशनमध्ये प्लीटेड मिनी स्कर्ट आणि हलका कार्डिगन यांचे कॉम्बिनेशन हा ‘कोरियन आयडॉल’ लुकचा भाग आहे. हा लुक गोंडस, आकर्षक आणि तरीही सभ्य वाटतो. हॅन्बोक : पारंपरिक कोरियन ड्रेस म्हणजे हॅन्बोक. आजकाल या पारंपरिक पोशाखाचे आधुनिक रूप बाजारात उपलब्ध आहे, ते पारंपरिकतेला आधुनिकतेची झळाळी देते. आजकालच्या टीन्समध्ये हा प्रकार खूप लोकप्रिय आहे. .फुटवेअरकपड्यांप्रमाणेच कोरियन फुटवेअरदेखील तरुणाईमध्ये खूप पॉप्युलर आहे. कोरियन फॅशनमध्ये केवळ कपड्यांना नव्हे, तर पादत्राणांनाही तेवढेच महत्त्व दिले जाते. कोरियन फुटवेअरचे काही ट्रेंड्स -चंकी स्नीकर्स : कोरियन फॅशनमध्ये ‘चंकी’ म्हणजे मोठ्या तळाचे स्नीकर्स खूप प्रसिद्ध आहेत. हे स्नीकर्स स्पोर्टी आणि यंग लुक देतात.लोफर्स आणि मेरी जेन शूज : ऑफिस किंवा कॅज्युअल वापरासाठी लोफर्स आणि मेरी जेन प्रकारचे बूट कोरियन आणि जगभरात इतर तरुणाईत खूप लोकप्रिय आहेत. हे शूज साधे, पण खूपच क्लासिक लुक देतात.अँकल बूट्स आणि लाँग बूट्स : हिवाळ्यात कोरियन फॅशनमध्ये बूट्स हा अविभाज्य भाग असतो, कारण तिथे तापमानाचा पारा शून्याच्या खाली जातो. स्कर्ट किंवा ट्रेंच कोटसोबत हे बूट्स घातल्यास एक परिपूर्ण कोरियन लुक तयार होतो.कॅज्युअल स्लिप-ऑन्स : दररोजच्या वापरासाठी आरामदायक स्लिप-ऑन शूज हे कोरियन स्टाइलमध्ये खूप ट्रेंडी आहेत आणि आता हळूहळू इतर देशातील तरुणांनीही आत्मसात केले आहेत..Saree Style Tips : साडी म्हणजे संस्कृती! सोनाली पाटीलने सांगितले, साडी का आहे तिचा 'सर्वांत कंफर्टेबल वेअर'? इअरिंग्जकोरियन फॅशनमध्ये दागिन्यांचा वापर अतिशय नाजूक आणि आकर्षक पद्धतीने केला जातो. विशेषतः इअरिंग्ज हा त्यांचा लुक पूर्ण करण्याचा महत्त्वाचा भाग असतात. विविध प्रकारचे फ्लोरल आणि नाजूक डिझाईन आणि चेरी ब्लॉसम इअरिंग्जच्या डिझाईनमध्ये वापरले जातात.मिनिमलिस्ट कानातले : लहान मोत्यांचे, छोट्या हृदयाच्या आकाराचे किंवा साध्या गोल कानातल्यांचे डिझाईन कोरियन स्टाइलमध्ये खूप लोकप्रिय आहे.असिमेट्रिकल कानातले : दोन्ही कानांत वेगवेगळ्या डिझाईनचे कानातले घालण्याचा हा फॅशन ट्रेंड आहे. तो आधुनिक आणि प्रयोगशील लुक देतो.चेन ड्रॉप कानातले : हलक्या साखळीच्या स्वरूपातील लांब कानातले हे विशेषतः पार्टी किंवा डेट लुकसाठी परिपूर्ण आहेत.मोत्यांचे कानातले : कोरियन फॅशनमध्ये पर्ल ॲक्सेसरीजला नेहमीच विशेष स्थान आहे. ते कोणत्याही पोशाखाला एक एलिगंट लुक देतात..ॲक्सेसरीजकोरियन फॅशनमध्ये ॲक्सेसरीज म्हणजे कपड्यांना पूरक अशी स्टाइल!हेअर ॲक्सेसरीज : बो क्लिप्स, स्क्रंचीज, सॅटिन बँड, हेडबँड्स अशा हेअर ॲक्सेसरीज कोरियन मुलींप्रमाणेच इतर मुलींमध्येही खूप ट्रेंडिंग आहेत.बॅग्ज : लहान क्रॉसबॉडी बॅग्ज, मिनी बॅकपॅक्स आणि टोट बॅग्ज या कोरियन स्टाइलचा महत्त्वाचा भाग आहेत. त्या साध्या असूनही आकर्षक दिसतात.स्कार्फ आणि कॅप्स : स्कार्फ आणि कॅप्स हे कोरियन लुक पूर्ण करण्यासाठीच्या अविभाज्य गोष्टी आहेत. त्याशिवाय हा लुक पूर्ण होत नाही. विविध पेस्टल शेडमधले फ्लोरल प्रिंटचे स्कार्फ अतिशय सुंदर दिसतात. हिवाळ्यात हलके स्कार्फ, बिनी कॅप्स आणि बेरेट्स या ॲक्सेसरीज लुक पूर्ण करतात.ज्वेलरी लेअरिंग : कोरियन फॅशनमध्ये हलक्या साखळ्यांचे किंवा 