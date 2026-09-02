Premium|Kallalavi Plant : शोला-ए-गुल की बात चली

डॉ. मंदार दातार उष्णकटिबंधीय आफ्रिका आणि आशिया हे खंड कळलावीचं घर. आपल्या सह्यादीत, विदर्भात, दख्खनच्या माळरानांवर कळलावी आढळते ती काटेरी झुडपांत, जंगलाच्या कडांवर एक कंदयुक्त वनस्पती म्हणून. पावसाळ्यात अचानक उगवणारी, फुलणारी आणि परत जमिनीत जाणारी ही अजब वनस्पती आहे.थो र माणसं एखाद्या महाप्रचंड, जग बदलून टाकणाऱ्या कामातून बाहेर पडल्यानंतर विश्रांती म्हणून काय करतात? तर दुसरं काम हाती घेतात. अवघ्या वैज्ञानिक विश्वात खळबळ माजवणाऱ्या आणि भविष्यातील विज्ञानाचा प्रवाहच बदलून टाकणाऱ्या ओरिजिन ऑफ स्पिशीज या १८५९मध्ये आलेल्या ग्रंथानंतर उत्क्रांतिवादाचा पिता मानल्या जाणाऱ्या चार्ल्स डार्विननं नजर टाकली ती आपल्या परिसरात वाढणाऱ्या वेलींवर. वेली स्वतः उभ्या राहू न शकणाऱ्या आणि आधार कसा शोधावा या विवंचनेत असणाऱ्या वनस्पती. डार्विननं त्याच्या विश्रांतीकाळात केलेल्या अभ्यासातून एक अद्वितीय पुस्तक जन्माला घातलं - द मूव्हमेंट्स ॲण्ड हॅबिट्स ऑफ क्लायम्बिंग प्लांट्स. डार्विननं १८६५मध्ये लिहिलेलं हे पुस्तक त्याच्यासाठी एक आनंददायक अनुभव होता. डार्विन म्हणतो, वेली चतुर आहेत. खोड तयार करण्यासाठी काळ आणि ऊर्जा खर्च न करता, शेजाऱ्याच्या खांद्यावर उभं राहून प्रकाश मिळवणं त्यांना सहज जमलं आहे. निसर्गामध्ये जगण्याच्या स्पर्धेतली ही एक सर्वोत्तम रणनीती आहे. डार्विन या वेलींचं कौतुक करताना अजिबात थकत नाही. तो पुढे लिहितो, ‘निसर्गाच्या साम्राज्यात वर झेपावणाऱ्या वनस्पतींमध्ये आढळणाऱ्या सर्वात सुंदर अनुकूलनाचं एक उदाहरण आहेत वेगवान वाढणाऱ्या वेली. अगदी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला पेरणी करूनही पावसाळ्याच्या मध्यावर आपल्याला फळं देणाऱ्या श्रावण घेवडा, भोपळा, कारली यांसारख्या विलक्षण वनस्पती या वेली आहेत. ‘आजोबा कोय पेरतील, तर नातू फळं खाईल’ या टेस्ट क्रिकेटच्या शैलीच्या विपरीत टी२० खेळणाऱ्या या वनस्पती आहेत. .Premium|Monsoon Memories : जिभेवर उतरणारा पाऊस.हे आपण बोलत आहोत ते आपल्या डोळ्यांसमोर वाढणाऱ्या आपल्या बागेतल्या वेलींबद्दल. पण त्यांच्याही पुढे जाऊन निसर्गात वाढणाऱ्या रानटी वेली तर एकापेक्षा एक चमत्कार दाखवणाऱ्या आणि त्यामुळे निसर्गप्रेमींचे नमस्कार घेणाऱ्या आहेत. आपल्या परिसरात वाढणाऱ्या वेलींमधील सगळ्यात अद्भुत, सगळ्यात देखण्या आणि सगळ्यात कुशल वेलीला बक्षीस द्यायचं ठरवलं तर ते मिळेल अग्निशिखा म्हणजेच कळलावीला. ग्लोरिओसा सुपर्बा या लॅटिन नावामध्येच अग्निशिखा आपले सगळे गुण सांगून जाते. ग्लोरिओसा म्हणजे वैभवशाली, विख्यात आणि सुपर्बा म्हणजे अप्रतिम. कोण म्हणतं वनस्पतींची वैज्ञानिक नावे रटाळ असतात? इंग्रजीत ग्लोरी लिली, फ्लेम लिली किंवा क्लायम्बिंग लिली म्हणवल्या जाणाऱ्या या वेलीला मराठीत गावाकडे एक नाव आहे ‘आगीनफूल’.या आगीनफूल किंवा अग्निशिखेचं फूल फारच वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या फुलानं जणू गुरुत्वाकर्षण नाकारलं आहे. सहा पाकळ्या, पण त्या खाली झुकलेल्या नाहीत, तर त्या मागं वरच्या दिशेनं वळलेल्या आहेत, जणू पेटलेल्या ज्वाळाच! या वळलेल्या (रिफ्लेक्स्ड) पाकळ्यांमुळे मधले सहा पुंकेसर आणि त्यांच्यामध्ये उठून दिसणारा एक लांब, काटकोनात वाकलेला किंजल्क हा स्त्रीकेसराचा भाग पूर्णपणे अनावृत्त होतो, ही या फुलानं मुक्तहस्ते केलेली सौंदर्याची उधळणच. विल्यम ब्लेकचे शब्द उसने घेऊन हे सगळं नाट्य ‘वर्क ऑफ गॉड’ वाटणारं. पाकळ्यांच्या कडा लहरदार, किंचित सुरकुतलेल्या, वाघाच्या नखांसारख्या वळलेल्या आहेत. म्हणूनच अग्निशिखेचं एक नाव वाघनखी असंही आहे. सगळ्या फुलांचा रंगही एक नाही. कळ्या हिरव्या, मग त्या हळूहळू पिवळ्या होतात. फुलांच्या पाकळ्या खालच्या भागात पिवळ्या, वरच्या भागात लाल आणि मधे दोन्हींचं मिश्रण. फुलाचं वय वाढेल तसा पिवळा रंग कमी होत जातो व लाल अधिकाधिक गडद होत जातो. जणू आतली आग अजून भडकतेय. एकाच फुलाचा वयानुसार होणारा हा रंगबदल उत्क्रांतिशास्त्रीय संकेत आहे. नव्या पिवळ्या फुलात मकरंद जास्त असतो, तर जुन्या, लाल तपकिरी फुलात मकरंद कमी होतो. वाघनखीचं फूल उलटं वळलेलं असलं तरी मकरंद गळून जात नाही, कारण पाकळ्यांच्या आतल्या बाजूला एक छोटी थैलीसारखी रचना असते. त्याला अभ्यासक म्हणतात ‘पाऊच नेक्टरी’. त्यात मकरंद सुरक्षित असतो. पिएरिडी (Pieridae) कुळातली फुलपाखरं फुलाच्या मध्यभागी, उघड्या पुंकेसरांमध्ये येऊन पाऊच नेक्टरीमधला मकरंद घेतात. पण इथं एक विलक्षण गोष्ट घडते. परागकण फुलपाखराच्या शरीरावर नाही तर पंखांवर लागतात आणि तो वाकलेला किंजल्क नेमका त्या पंखाला स्पर्श करेल अशा कोनात उभा असतो. किती अद्भुत भूमितीय रचना आहे ना ही!.Premium|Marathi Family Story : हलकेफुलके संवाद, कौटुंबिक अपेक्षा आणि तरुण मनाची धम्माल कहाणी.पण वाघनखीतला वाघ केवळ दृष्टीला भावणारा नाही, तर दृष्टीआडच्या सृष्टीतही आहे. या वनस्पतीच्या पानांमध्ये, बियांमध्ये आणि विशेषतः कंदात कोल्चिसीन नावाचं घातक रसायन असतं. हे रसायन पेशींच्या विभाजनात अडथळा आणते. वनस्पतीनिर्मित अत्यंत विषारी, अगदी प्राणघातक रसायनांमध्ये याचं नाव घेतलं जातं. वनस्पतीनं हे रसायन शाकाहारी प्राण्यांपासून बचावासाठी एक रासायनिक शस्त्र म्हणून तयार केलं. पण माणसानं या शस्त्राचा वेगळा उपयोग शोधला. कोल्चिसीन आज संधिवातावरचं एक महत्त्वाचं औषध आहे. वैद्यकात वाघनखीच्या कंदाचा प्रसूती-उत्प्रेरक (ऑक्सिटोसिक) म्हणून उपयोग केला जातो. बाळंतपणाच्या कळा वाढवणारे या वनस्पतींचे गुण आपल्या पूर्वजांनीही ओळखले होते. म्हणूनच मराठीतलं या वनस्पतीचं नाव आहे ‘कळलावी’- म्हणजे प्रसूती कळा वाढवणारी.उष्णकटिबंधीय आफ्रिका आणि आशिया खंड हे कळलावीचं घर. आपल्या सह्यादीत, विदर्भात, दख्खनच्या माळरानांवर ती आढळते काटेरी झुडपांत, जंगलाच्या कडांवर एक कंदयुक्त वनस्पती म्हणून. पावसाळ्यात अचानक उगवणारी, फुलणारी आणि परत जमिनीत जाणारी ही अजब वनस्पती आहे. मात्र फुलं आणि रसायनं याव्यतिरिक्त कळलावीचं सर्वात अनोखं वैशिष्ट्य म्हणजे तिचे तणावे म्हणजे टेंड्रिल्स - आधारासाठी आणि वर जाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्प्रिंग्स. पण बाकीच्या तणावाधारी वनस्पतींसारख्या या स्प्रिंग्ज खोडावर नसतात, तर पानाच्या टोकावर असतात. पान उमलतं, वाढतं आणि त्याचं टोक हळूहळू एका लांब, सूक्ष्म, वळणदार तंतूमय तणाव्यात रूपांतरित होतं. हा तणावा जवळच्या झुडपाला, काट्याला, गवताच्या काडीला स्पर्श होताच विळखा घालतो आणि मग मुळात लेच्यापेच्या खोडाची कळलावी आकाशाकडे झेपावू लागते. डार्विनही या पर्णारोही वनस्पतींवर (लीफ-क्लायम्बर्स) विशेष ध्यान ठेवून होता. तो म्हणतो, की पान आणि तणावा ही एकाच अवयवाची दोन रूपं आहेत. उत्क्रांतीनं एकाच रचनेला दोन कामं दिली. एक भाग प्रकाशसंश्लेषण करतो, दुसरा आधार शोधतो. पण यामुळे कळलावी काटेरी झुडपांतच वाढते. आसपास झुडपं नसतील, तर ना तणाव्याला आधार मिळतो ना कळलावीला अस्तित्व मिळते..हिरव्यावरती तांबडभूलआगीनफूल आगीनफूलदुर्बल बुंध्याशी ते लढतेतणावारुपी आक्रीत घडतेझुडुपांच्या खांद्यावर चढतेशेजाऱ्यांना देऊन हूलआगीनफूल आगीनफूलमोहकतेला येते जागशिवारामध्ये उगवे आगश्रावणातही सजतो फागरानोमाळी पेटे चूलआगीनफूल आगीनफूलअंगामध्ये खच्चून विषही न भेट वा, हे न अमिषभक्षांपुढती महाखविसखाता त्यांना पडे मलूलउत्क्रांतीचे सूत्र कमालविषकन्येचे अद् भूत जालपुष्पकपोली भरते लालपानांच्या कानाशी डूलआगीनफूल आगीनफूलकल्पना करा, आपल्या सफरीदरम्यान झालेल्या विविध रोगांमुळे आजारी असणारा, ओरिजिन ऑफ स्पिशीजच्या पर्वताएवढ्या कामामुळे थकलेला डार्विन विश्रांतीच्या काळात वेलींची निरीक्षणं करत आहे आणि त्या वेलींमध्येच त्याला आपल्याच उत्क्रांतीच्या सिद्धांताची तत्त्वं दिसत आहेत आणि तो आपल्या सहकाऱ्यांशी यावर चर्चा करत आहे. किती बहरीचा प्रसंग आहे हा! भोपळे, पडवळ, काकड्या, कलिंगड माणसाळवणाऱ्या आद्य शेतकऱ्यांपासून ते आपल्या बागेत इतर कोणाकडेही नसलेली वेल हवी अशी इच्छा धरणाऱ्या युरोपातील मध्ययुगीन उमरावांपर्यंत इतिहासात वेलींची किती चर्चा झाली असेल! त्यात परत अग्निशिखेसारखी अत्यंत उपयुक्त, औषधी, देखणी वेल असेल तर? शायर असग़र सलीम म्हणतात ‘गुलशन गुलशन शोला-ए-गुल की ज़ुल्फ़-ए-सबा की बात चली’... निसर्गात फुलांच्या ज्वाळेची, पहाटवाऱ्याच्या झुळकींची चर्चा सुरू आहे. शोला-ए-गुल म्हणजे फुलांची ज्वाळा. कळलावीसाठी याहून दुसरा अचूक शब्दच नाही. ती ज्वाळाच आहे, काटेरी झुडपातून उठणारी, पिवळ्यातून लाल होणारी, आपल्या सौंदर्यात विष लपवणारी. सबा अफ़ग़ानी म्हणतात तसं ‘सिर्फ शबनम ही शान-ए-गुलिस्ताँ नहीं, शोला-ओ-गुल का भी दौर चलता रहे!’ अग्निशिखेची चर्चा सदैव अशीच होत राहो!लेखक पुणेस्थित आघारकर संशोधन संस्थेमध्ये संशोधक व आययूसीएन पश्चिमी घाट वनस्पती विशेषज्ञ समूहाचे सदस्य अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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