Premium|Buddhist caves: कान्हेरीच्या लेण्यांमध्ये इतिहास, ध्यान आणि साधनेचा अनोखा संगम

अमोघ वैद्यकान्हेरीच्या डोंगराच्या विविध स्तरांवर विखुरलेल्या विहारांच्या दुनियेत पावलं टाकल्यावर एका वेगळ्याच काळात आणि एका विस्मयकारक संस्कृतीत प्रवेश केल्याचा अनुभव येतो. या भव्य डोंगर उतारावर खोदलेल्या विहारांतून म्हणजेच भिक्षूंना निवास देणाऱ्या खोल्या आणि विश्रांती केंद्रांतून जसे आपण पुढे जातो, तसतसं त्या इतिहास, ध्यानमग्नता आणि साधना प्रतिबिंबित करतात. निसर्गाच्या सौम्य स्पर्शानं व्यापलेल्या डोंगराच्या कुशीत, मुंबईच्या बोरिवलीत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अंतर्गत कान्हेरीच्या डोंगरावर प्राचीन बौद्ध लेण्यांची शांतता दाटलेली आहे. वाळूच्या दगडात खोल कोरलेल्या या गुहांची दीर्घ शतकं भरलेली गूढता आणि भव्यता मनाला वेधून घेते. मुंबईच्या गर्दीतून थोडं दूर, उंचीवरून जिथं निसर्ग आणि अध्यात्माचा अनोखा संगम दिसतो, तिथं या लेणी त्यांच्या मूक, पण खोल गुजांनी पर्यटकांच्या मनात स्थिरता भरतात. गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू चौपाटी आणि महालक्ष्मी मंदिर यांच्या झगमगाटात यांची ओळख कमी झाली असली, तरी या डोंगरावर विखुरलेल्या १०९ लेण्यांमधील प्रत्येक शिल्प आणि कोरवट्या मनाला एक वेगळा श्वास देतात. दुर्गमता आणि माहितीच्या अभावामुळे या ठिकाणाला लोकांच्या मनात स्थान मिळालं नाही, पण हे ठिकाण पाहायला आलेल्या प्रत्येकाला नव्या आशेनं या लेणी भारून टाकतात.कान्हेरी हे पूर्वी शूर्पारक (सोपारा), वस्य (वसई) आणि कालयाण (कल्याण) या महत्त्वाच्या बंदरांच्या अगदी जवळचं स्थान होतं. या जिल्ह्यातील या स्थानिक बंदरांशी असलेल्या जवळीकीमुळे कान्हेरीनं अनेक काळ सांस्कृतिक, आर्थिक आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून महत्त्व कायम राखलं. हे बौद्ध धर्मप्रसारकांचे विश्रांतीस्थळ होतं आणि साधना व ध्यानसाधनेसाठीचं एक प्रमुख केंद्रही! .या रचनेत इतकी मोठ्या संख्येनं लेणी तयार होणं स्वाभाविक आहे. कारण येथे प्राचीन काळापासूनच मोठा बौद्ध समाज वास्तव्य करत होता. ध्यानधारणा, अभ्यास आणि अध्यात्माला दिलेलं स्थान असलेल्या या लेणी त्या काळच्या शिल्पकारांच्या निसर्गावरच्या प्रेमाची अभिव्यक्ती आहेत. कान्हेरी लेणी इतक्या भव्य व ऐतिहासिक असल्या, तरी त्या केवळ पाषाणाचा ठेवा नाहीत; त्या हजारो वर्षांच्या अध्यात्म्याचा, निसर्गाप्रतीच्या प्रेमाचा आणि शांततेच्या शोधाचा समुच्चय आहेत. इथं येणारा प्रत्येक प्रवासी इतिहास आणि निसर्गाच्या या अप्रतिम संगमात आत्मभान विसरून जाऊ शकतो.हे सांस्कृतिक वैभवशाली स्थळ अनेक शतकं जुनं असून, इ. स. पूर्व पहिल्या शतकापासून ते सातव्या-आठव्या शतकांदरम्यान कोरलं गेलं आहे. या गुहांचा वापर भिक्षूंनी पंधराव्या शतकापर्यंत ध्यान, साधना व निवासासाठी केला. कान्हेरी या नावाचा प्राचीन उल्लेख या ठिकाणाहून मिळालेल्या शिलालेखांत ‘कन्हगिरी’ व ‘कृष्णगिरी’ या नावांनी दिसून येतो. ही लेणी हीनयान (थेरवाद), महायान आणि वज्रयान संप्रदायाशी जोडली जातात.इथं शंभराहून अधिक अभिलेख असून, काही भित्तिचित्रंही पाहायला मिळतात. या लेण्यांमध्ये उत्कृष्ट जलव्यवस्था, दुर्मीळ बौद्ध शिल्पं आणि विशिष्ट लयन स्थापत्यशास्त्राचा संगम आढळतो. याठिकाणाचे प्रारंभिक उल्लेख फाहियान या बौद्ध भिक्षूनं इ. स. ३९९-४११ दरम्यान केलेल्या यात्रेत दिसतात. नंतर या लेण्यांचा अभ्यास अनेक विद्वानांनी केला, ज्यात राजेंद्रलाल मित्तर, भगवानलाल इंद्रजी, एम. के. ढवळीकर, सुरज पंडित अशा तज्ज्ञांचा समावेश होतो. .कान्हेरी लेण्यांमध्ये ध्यानगृह, निवासस्थान, चैत्यगृह व स्तूपांसारख्या अनेक प्रकारच्या वास्तू आहेत. इथं कोरलेल्या बुद्ध व अवलोकितेश्वराच्या मूर्ती, अभिलेख व भित्तिचित्रे प्राचीन बौद्ध धर्म आणि कलात्मकतेची कथा सांगतात. पाणी संकलनासाठी आखलेली जलव्यवस्था त्या काळातील पर्यावरणपूरक नियोजनाची उत्कृष्ट उदाहरणे आहेत.येथील बौद्ध लेणी दक्षिणेकडील डोंगर उतारावर वेगवेगळ्या स्तरांवर कोरलेली आहेत. या लेण्यांमध्ये अनेक शिलालेख आढळतात. विविध भिक्षू आणि भक्त उपासकांनी लेणी व संबंधित कार्यांसाठी दिलेल्या दानधर्माचा व भेटीगाठींचा इतिहास हे त्यांचे मुख्य विषय आहेत. एम. के. ढवळीकर यांनी या लेण्यांच्या शैली आणि शिलालेखांवरून तीन ठळक काळांची रूपरेषा मांडली आहे. पहिला कालखंड म्हणजे हीनयान लेणी(इ. स. पूर्व सुमारे १५० ते २००), दुसरा म्हणजे प्रारंभिक महायान लेणी (इ. स. २०० ते ३५०) आणि तिसरा म्हणजे नंतरच्या महायान कालखंडातील लेणी (इ. स. पूर्व ४५० ते ७००).अधिकांश लेण्यांची रचना खोल्यांसह मंडप, बाक आणि समोर व्हरांडा अशी असते. ही रचना भारतीय लयन स्थापत्यशास्त्रात अत्यंत अनोखी मानली जाते. बऱ्याच शिल्पांच्या मधे काळाच्या ओघात पाचव्या-सहाव्या शतकात नव्यानं कोरलेली शिल्पं आढळतात. काही लेण्यांची पूर्ण भिंतदेखील शिल्पांनी व्यापलेली असते. .पहिल्या कालखंडातील लेणं क्रमांक २ ते लेणं क्रमांक ७ यात काही ठिकाणी बुद्धांच्या किंवा बोधिसत्त्वांच्या प्रतिमा दिसत नाहीत. अभिलेखांच्या आधारे या क्षेत्रातील पहिली नोंद पाचव्या लेण्यामध्ये आढळणाऱ्या पाण्याच्या टाकीची आहे. नंतर दुसऱ्या शतकात तिसऱ्या लेण्याचं बड़े चैत्यगृह कोरलं गेलं. ते आकारानं कार्ला येथील चैत्यापेक्षा थोडं लहान आहे. या चैत्याच्या समोर विटांच्या स्तूपाचे अवशेष आहेत. लेण्याच्या प्रवेशद्वारावर दोन द्वारपाल उभे आहेत आणि व्हरांड्यातील स्तंभावर पश्चिम भारतातील सर्वांत प्राचीन दोन छोट्या बुद्ध मूर्ती आहेत. याशिवाय या लेण्यात यक्षसदृश्य शिल्पं, पाच फण्यांचा नाग आणि मिथुन शिल्पंदेखील पाहायला मिळतात. ‘२ ए’ ते ‘२ एफ’ या सहा लेण्यांच्या समूहात ‘२ एफ’ हे विहार लेणं आकारानं सर्वांत मोठं आहे. ते भिक्षूंना निवासस्थान देणारं आणि सर्वांत प्राचीन समजलं जातं. लेणं क्रमांक ४मध्ये सपाट छताचं गोलाकार चैत्यगृह असून, ही बौद्ध धर्मातील महत्त्वाची वास्तू आहे.दुसऱ्या कालखंडात (इ. स. २०० ते ३५०) २ ते ५ क्रमांकाच्या लेण्यांचा समावेश होतो. यामध्ये अनेक विहार आहेत. तिथं स्वतंत्र गाभारे दिसतात आणि लेण्यांत विविध बौद्ध देवता व बोधिसत्त्वांच्या भक्कम मूर्ती कोरलेल्या आहेत. या काळातील काही लेण्यांमध्ये रंगकामाच्या खुणाही दिसतात. या कालखंडातील महत्त्वाच्या लेण्यांमध्ये .Premium| Education is Important: "शिक्षण महत्वाचंच नाही" असं म्हणारे लोक व्हायरल का होत आहेत? .लेणं क्रमांक ५० आणि ६५ यांचा समावेश आहे. एका शिलालेखानुसार एका महिला भिक्षुणीने भिक्षूंसाठी दान केलेलं निवासस्थान इथं उभं केलं. चौथ्या समूहातील लेण्यांच्या रचनेत विविधता दिसते. त्यांच्यामागे पूजेसाठी देवता कोरलेल्या नसल्या, तरी स्थापत्यशास्त्राच्या एका पुढील टप्प्याचं दर्शन मिळतं. पाचव्या समूहातील लेणी ‘निर्वाण विथी’ म्हणून ओळखल्या जातात. इथं सुमारे साठ बांधव स्तूप आहेत. ते निर्वाणप्राप्त भिक्षूंच्या स्मृतीसाठी बांधलेले असावेत. या परिसरातून प्रसिद्ध आचाऱ्यांची नावं असलेले दहा ब्राह्मी शिलालेख सापडले आहेत. लेणं क्रमांक ४१ येथील एकादशमुखी अवलोकितेश्वराची मूर्ती जगातील सर्वांत प्राचीन दगडी प्रतिमा मानली जाते.तिसऱ्या कालखंडात (इ. स. पूर्व ४५० ते ७००) काही लेण्यांमध्ये नव्यानं शिल्प कोरली गेली आणि भित्तिचित्रेदेखील तयार केली गेली. या काळात कोकणात त्रैकुटकांचे राज्य होतं. हा काळ आठव्या शतकापर्यंत मानला जातो. लेणं क्रमांक ८मध्ये छोट्या खोल्या आहेत. लेणं क्रमांक ११ हे सर्वांत मोठं आणि ‘दरबार लेणं’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. इथं बुद्ध, अवलोकितेश्वर, पद्मपाणी यांच्या अनेक प्रतिमा आहेत. या लेण्याचा आकार वेरूळ येथील विहारांत साम्य दाखवतो आणि त्यावर शिलाहार राजाच्या काळातील शिलालेख आहे.मानुषी बुद्ध, मैत्रेय, अक्षोभ्य, तारा इत्यादी महत्त्वाच्या देवतांची शिल्पं येथील लेण्यांमध्ये पाहायला मिळतात. सातव्या शतकात चिनी बौद्ध भिक्षू ह्यूएनत्संग यांनी या लेण्यांना भेट दिली होती. तत्कालीन काळात कान्हेरी शिक्षणाचा केंद्रबिंदू होतं. तिथं प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य दीपांकर, अचल आणि दिन्नाग यांचं वास्तव्य होतं. या समूहातील बहुतेक लेण्यांवर पाण्याच्या टाक्या कोरलेल्या आहेत. पावसाचं पाणी वाहून नेण्यासाठी धातूच्या पन्हाळी तयार करण्यात आल्या आहेत. या पन्हाळी डोंगराच्या थरांमधील टाक्या जोडतात आणि त्यांमधून पावसाचं पाणी एका टाकीतून दुसऱ्या टाकीत नेत असतात, ज्यामुळे पाणी योग्य प्रकारे साठवलं जातं. टाक्यांमध्ये भरलेलं पाणी पन्हाळीतून परत वळवलं जातं. त्यामुळे अतिरिक्त पाणी साठत नाही. .मुंबईतील कान्हेरी हा हजारो वर्षं प्राचीन जलाशय आहे. तीन टेकड्यांवर विखुरलेल्या या लेण्यांच्या मधोमध सखल भागात या जलाशयाला एक खास संरचनेनं बांधलेल्या दोन भिंतीही आढळतात. या भिंती आयताकृती दगडांनी लोखंडी चुकांनी एकत्र केलेल्या आहेत. त्या इतक्या मजबूत आहेत की त्या अजूनही गंजलेल्या नाहीत. या भिंती पाण्याला आत शिरू देत नाहीत आणि अधिक पाणी बाहेर सोडण्यासाठी खाली एक आयताकृती दगडानं तोंड उघडणारी व्यवस्था केलेली आहे. त्यामुळे पाणी नियंत्रित व सुरक्षित पद्धतीनं बाहेर जाई.या जलाशयाच्या तीन बाजूंना पर्वत आहेत. पावसाळ्यात या पर्वतांच्या दऱ्यांमधून जास्तीचं पाणी बाहेर जाण्यास मदत होते. या योजना मठाच्या परिसराला पावसाळ्यातील पुरापासून संरक्षण देण्यासाठी अत्यंत प्रगत होत्या. आजही कान्हेरी लेण्यांजवळ या जलाशयाच्या भिंती मोठ्या दिमाखात उभ्या आहेत. जलाशयाजवळच्या एका स्वतंत्र शिलाखंडावर दुसऱ्या शतकातील एक शिलालेख कोरलेला आहे. त्यात या जलाशयासाठी केलेल्या दानधर्माचा उल्लेख आहे. .Premium| PM Modi SCO Summit: अमेरिकी वर्चस्वाचा मुकाबला करण्यासाठी भारताची नेमकी रणनीती काय?.कान्हेरीतील या जलव्यवस्थापनाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ती फारशी देखभाल न करता अजूनही यथास्थित काम करत आहे. प्राचीन काळी निसर्गशास्त्राचा अभ्यास करून केलेलं हे जलसंकलन आधुनिक काळासाठी आजही आदर्शवत आहे. या जलव्यवस्थापनातून निसर्गाचा आणि मानवाचा कसा संगम होऊ शकतो, याचा अभ्यास करता येतो. कान्हेरीच्या डोंगराच्या विविध स्तरांवर विखुरलेल्या विहारांच्या दुनियेत पावलं टाकल्यावर आपण एका वेगळ्याच काळात आणि एका विस्मयकारक संस्कृतीत प्रवेश केल्याचा अनुभव येतो. या भव्य डोंगरउतारावर खोदलेल्या विहारांतून म्हणजेच भिक्षूंना निवास देणाऱ्या खोल्या आणि विश्रांती केंद्रांतून जसे आपण पुढे जातो, तसतसं त्या इतिहास, ध्यानमग्नता आणि साधना प्रतिबिंबित करतात. विशेषतः लेणं क्रमांक ३४च्या छतावरील अपूर्ण चित्रांच्या पटाला थोडा स्पर्श केल्यावर त्या काळातील शिल्पकारांचं कौशल्य लक्षात येतं. याच डोंगरांमध्ये दगडी पायऱ्यांची शिस्तवारी होती, ज्यामुळे विविध स्तरांवरील विहार नीट जोडले गेले. या पायऱ्या केवळ चालण्यासाठी नसून, त्या भिक्षूंनी त्यांच्या साधनेमध्ये आठवणींचा ठेवा म्हणून जपलेल्या आहेत. या पायऱ्यांवरून चढत जाताना गुहांच्या आतल्या खोल हा वारसा आणि स्थळ केवळ भटकंतीसाठी नाही, तर आपल्याला अंतर्मुख होऊन स्वतःशी संवाद साधायला प्रेरित करतो. इथं शोधली गेलेली प्रत्येक कोरीव रेषा, तिच्या छायेतून उमटणारी प्रत्येक मूर्ती आणि वास्तू आपल्याला त्या काळातील लोकजीवन, धार्मिक श्रद्धा आणि नैसर्गिक प्रशंसा यांची साक्ष देते. कान्हेरी लेणी आपल्याला भारतीय स्थापत्य, शिल्पकलेची अत्युच्च शिखरे दाखवतात. इथं मानवानं प्राचीन काळातील निसर्गाशी अद्भुत समन्वय साधला आहे.(अमोघ वैद्य पुणेस्थित भारतविद्या अभ्यासक आहेत.) 