Premium|Kant Philosophy : कांट, मार्क्स आणि रुसो यांच्या शांततेच्या विचारांमध्ये नेमका फरक काय?

रुसोला शांततेत स्वारस्य असल्यामुळे त्याने आधी पेरीच्या मतांची सकारात्मक मांडणी केली, इतकी तद्रुपतेने, की एखाद्याला ते रुसोचेच मत वाटावे. वस्तुतः तसे वाटल्यामुळेच की काय, त्याच्यावर टीकाही झाली. अशा आणि इतर काही कारणांमुळे कांटच्या राजकीय आणि विशेषतः शांतीसंबंधीच्या मतांची चर्चा करताना रुसोचा संबंध व संदर्भ सोडता येत नाही.मार्क्स हा कांटसारखाच विश्वकुटुंबवादी/ विश्वनागरिकतावादी (Cosmopolitian) होता. विश्वात शांती नांदावी अशी त्याचीही इच्छा होती याबाबत संशय घ्यायचे काही कारण नाही. तसेच दोघांच्याही मते सध्याचे जग युद्धसन्मुखच आहे. मात्र मार्क्ससाठी विश्वाचा कारभार एकछत्री होण्यासाठी सर्वत्र श्रमिकांचे राज्य यायला हवे. त्यांच्याच हातात सत्ता असायला पाहिजे. तथापि, हा एक अपरिहार्य असा ऐतिहासिक टप्पा झाला. समाजात मुळात श्रमिक आणि भांडवलदार मालक अशी विभागणीच असता कामा नये अशी अवस्था ही समाजवादी समाजरचनेची अंतिम अवस्था आहे आणि ती वर्गसंघर्षातूनच शक्य होणार आहे. तेव्हा राष्ट्रच काय पण सरकारसुद्धा कालबाह्य झालेले असेल! मार्क्स अशा प्रकारे अराज्यवादी (Anarchist) आहे.कांटबद्दल असे म्हणता यायचे नाही. त्यालाही शांततामय जगच हवे होते. त्यासाठी राष्ट्रांनी, वर्गांनी युद्धे करावीत अशी तो (मार्क्सप्रमाणे) शिफारस करीत नाही. मात्र युद्धे झाली आहेत व होणार आहेत हे त्याला मान्य आहे. नाइलाज म्हणून. कारण मानवाच्या इतिहासाची चालच अशी आहे, की अशा प्रकारच्या अवांछनीय, अनिष्ट मानल्या गेलेल्या घटनांमधूनच पुढील वांछनीय, इष्ट अवस्थेची वाट सुकर होते. कांटची इतिहासाची स्वतःची अशी एक उपपत्ती आहे. हा इतिहास मानव घडवतो, अशा प्रकारचा संघर्ष हा त्याच्या स्वभावाचाच एक पैलू आहे, असे तो मानतो; पण मानव हा मूलतः बुद्ध्यनुसारी (Rational) आहे व म्हणून तो सार्वत्रिक (Universal) असा विचार करू शकतो, जो त्याच्या नैतिकतेला कारण ठरतो. म्हणून तर इतिहासातील युद्धाच्या एखाद्या-दुसऱ्या घटनांकडे सुट्या पद्धतीने त्यांना वेगळे करून पाहिले तर शांतता स्थापन होणे अशक्यप्राय असल्याचा समज होऊन नैराश्य येऊ शकेल. तथापि, मानवी इतिहासाकडे एक बुद्ध्यनुसारी चालणारी प्रयोजनात्मक प्रक्रिया म्हणून समग्रतेने पाहिले, तर असे संघर्ष अंतिमतः शांततेकडे, विश्वैक्याकडे नेणारे टप्पे असल्याचे दिसून येईल. इतिहास हा अशा प्रकारे ‘Providence’युक्त (दैवी योजना) असतो. त्यामुळे मानव वरपांगी असामाजिक (Unsocialable) वाटला तरी त्याच्या या unsocialityमध्येच त्याची socialability अनुस्यूत असते..कांटच्या या विचाराबद्दल आणखी विवेचन करावे लागेल तेव्हा करूच. येथे मुद्दा असा आहे, की ‘क्रिटिक’ ग्रंथांना कांटच्या विचारांचे व विचारपद्धतीचे प्रमाणक (Paradigm) मानणाऱ्या अभ्यासकांना त्याचा हा विचार विसंगत (Contradictory) किंवा तार्किकदृष्ट्या शिथिल वाटल्यामुळे की काय किंवा या दोन प्रकारच्या विचारांची संगती कशी लावायची हे न समजल्यामुळे की काय, त्यांनी या म्हणजे क्रिटिकेतर विचारांकडे दुर्लक्ष केले असावे. एखाद्या महालामधील एक खोली कायमची कुलुपबंद असावी आणि ती उघडून आत काय आहे हे पाहायचे नाही असा जणू अलिखित संकेतच होता की काय कोण जाणे!ते काहीही असो, एकीकडे चिरेबंदी तार्किक वाटणारा कांट आपले विचार सर्वसामान्यांपर्यंत, अगदी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी त्यांना पेलतील असे ‘कोर्सेस’ सिद्ध करीत होता व त्यानुसार व्याख्यानेही देत होता. म्हणजे वर्गात शिकवीत होता. त्यामुळे आपल्यासारख्या अभ्यासकांनी अस्वस्थ किंवा विचलित व्हायचे कारण नाही.अर्थात मी म्हणतो त्याप्रमाणे मांडणी करीत कांटच्या दुर्लक्षित विचारांना गंभीरपणे घेत त्याच्या एकूण विचारव्यूहाची संगती लावू पाहणारे, ब्रह्मसूत्रांतील एक अर्थनिर्णायक सूत्राचा आधार घेऊन सांगायचे झाल्यास ‘तत्तु समन्वयात्’वादी अभ्यासक आहेत; पण त्यांचा आधार घेण्याऐवजी स्वतः कांटलाच का विचारू नये?त्यासाठी फार दूर जायचेही कारण नाही. ॲन्थ्रॉपॉलॉजी... ग्रंथाचा समारोप करताना मानवजातीसंबंधी तो स्वतःच लिहितो, ‘Thus we need to present the human species not as evil but as a species of rational beings, striving among obstacles to advance constantly from the evil to the good in this respect our intention is good but achievement is difficult because we cannot expect to reach our goal by the force consent of individuals but only through progressive organization of the citizens of the earth within and towards the species as a system which is united by cosmopolitical bonds.’.Premium|Paul Miller Report: विश्वराज्याच्या दिशेने; मिलरच्या अहवालातील विचार.मनुष्याचा विशिष्ट स्वभाव एक विशिष्ट समाजव्यवस्था सूचित करतो व विशिष्ट सर्वसमावेशक कॉस्मोपॉलिटियन राज्यव्यवस्थासुद्धा, असे जेव्हा कांट सांगायचा प्रयत्न करतो तेव्हा अशा प्रकारच्या सांगण्यात ‘क्रिटिकल’ काटेकोरपणा किंवा तार्किकता असणार नाही हे उघड आहे. मानवजात ही द्विस्वभावी असून, प्रसंगी या दोन स्वभावांमध्ये ओढाताण होते हे सत्य कशाच्या आधारावर सांगता येणार? त्याची ‘transcondental deduction’ किंवा तत्सम प्रक्रिया सांगता येणारच नाही. कांटच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘The character of the species as is well known from the experience of all times and all nations, is as follows. The human race taken collectively (as the entire human species) is a great number of people living successively and simultaneously. They cannot be without peaceful coexistence and yet they cannot avoid contineous disagreement with each other. Consequently they feel destined by nature to develop through mutual compultion and laws written by them, into a cosmopolitian society as the destiny of human race and this not without reasonable grounds for supposition that there is a natural inelination in this direction.’ या संदर्भात कांट एक वेगळा शब्दप्रयोग करतो. तो म्हणजे ‘moral physiognomy of our species.’खरेतर कांटचे ‘Van der Physiognomik’ (On Physiognomy) असे जर्मन प्रकरणच आहे. त्यात त्याने ‘Physiognomi’ची व्याख्या ‘The art of spying out the interior of human being by means of certain external signs given involuntarily’ अशी करताना दिसतो. आता या शरीराशी निगडित असलेल्या संकल्पनेची प्रतिमा वापरून ‘moral physiognomy’ असा शब्द निर्माण करतो. (या संदर्भात थोडे बाहेर जाऊन सांगायला झाले, तर एरवी कांट कितीही तार्किक युक्तिवादशील (argumentative) असला तरी एखाद्या बिंदूवर त्याला अशा अलंकारिकतेचा आश्रय घ्यावा लागतो आणि तो येतो.) कांटचा अनुवादक म्हणून गाजलेल्या हॅन्स व्हाहिंजर याची Philosophy of As If किंवा Fictionalism अशाच मुद्द्यांच्या आधारावर रचले गेले आहे.कांटच्या पूर्वीपासून मानवप्राण्याची व्याख्या करताना त्याच्या ‘रॅशनॅलिटी’ किंवा बुद्धिप्राधान्यतेवर भर देण्याची प्रथा प्रचलित होती. ग्रीक आणि ख्रिस्ती परंपरेतही दरम्यान रेने डेकार्टच्या काळापासून माणसाची व्याख्या यंत्राच्या संदर्भातही होऊ लागली. कांट येथे तिसराच एक मुद्दा उपस्थित करू पाहतो. तो कळण्यासाठी आपल्याला ग्रीक, यहुदी, ख्रिस्ती आणि मध्ययुगीन ग्नॉस्टिकपंथीय (Gnostic) पुराणकथांचा संदर्भ घ्यावा लागतो.पहिल्यांदा मानवाच्या नैतिक देहात काय दडले आहे हे समजून घ्यायचे झाल्यास त्याच्या मूळ भौतिक - पंचमहाभूतात्मक देहाची निर्मिती कोणी व कशी केली याचा धांडोळा घ्यायला हवा. मायथॉलॉजीत अर्थातच ती ईश्वराने केली; इतकेच काय, आपल्या स्वतःच्या प्रतिमेवरून आणि प्रतिमेसारखी केली अशी कथा धर्मात प्रचलित आहे. त्यामुळेच तो बुद्ध्यनुसारी झाला. बुद्धी, तिची भाषिक अभिव्यक्ती यासाठी प्रचलित ‘logos’ शब्द आपण जाणतोच. या ‘logos’ला ईश्वरी सत्ता देण्यात आली.आता कांट असा प्रश्न उपस्थित करतो, ‘If we now ask whether the human species can be considered a good or a bad race (it can be called a race only when one thinks of it as a species of rational beings on earth, compared to those rational being on other planets sprung as a multitude of creatures from one demiurge) then I must confess that there is not much to boast about.आपल्याला आपल्या मनुष्यत्वाची शेखी कधी मिरवता येईल असा प्रश्न पडलेला आहे. जर मनुष्यमात्राला (प्रजातीला) चांगला, सुष्ट किंवा दुष्ट, वाईट म्हणता येईल का? इतर ग्रहांवरील बुद्धिप्रधान जिवांच्या (beings) तुलनेत परग्रहावरील हे बुद्धिप्रधान जीव ‘डेमिअर्ज’नामक कारागिराने तयार केले. (त्याला विश्वकर्मा म्हणता येईल का?) पण ते race म्हणून नव्हे, तर species म्हणून नव्हे, तर समूह म्हणून असे तर त्याला सुचवायचे नसेल?येथील ‘तथापि’ (Nevertheless) हा शब्द फार महत्त्वाचा आहे. पुराणकथांचे विश्व असे सांगते, की या डेमिअर्जचा हातभार भौतिक जड विश्व आणि मानव निर्माण करण्यातही लागला होता. ईश्वराने हे कार्य आपण एकट्यानेच करण्याऐवजी मदतीला काही कारागीर घेतले. त्यातीलच डेमिअर्ज हा एक जडद्रव्याला मानवी चेहरामोहरा (Physiognomy) देण्यात त्याचाही हातभार लागला. मात्र तो काही खुद्द ईश्वराच्या तोडीचा नसल्याने त्याने मानवात एक मूर्खत्वही भरले. माणसाच्या चांगुलपणावर दुष्टपणा मात करतो तेव्हा खरेतर त्याच्यातील बुद्धीवर मूर्खपणाने मात केलेली असते असे कांटला सुचवायचे असते. असे असल्यामुळे अनुभवातून हा मूर्खपणा कमी होत जाऊन तो बुद्ध्यनुसार म्हणजे नीतीने वागेल हा कांटचा आशावाद आहे. माणसाच्या नैतिक देहात असा काही दुष्ट अंश असला तरीही!.Premium|European Peace Project : रुसो, पेरी आणि अतातुर्क यांच्या विचारांतून दिसणारा जागतिक बदलांचा प्रवास.या संदर्भात कांट वारंवार वापरत असलेला (human) ‘species’ हा शब्द फार महत्त्वाचा आहे. पुढे मार्क्सनेही मानव हा ‘species being’ असण्यावर भर दिलेला असतो. वैयक्तिक पातळीवरील आपापला स्वार्थ साधण्यासाठी होत असलेल्या व्यक्ती-व्यक्तींमधील संघर्ष गृहीत धरूनही मानववंश म्हणून आपण एक असल्याची जाणीव असणे हे त्याचे ‘species being’ होय. हे असे दुहेरी जीवन हे जणू मानवाचे भागधेय आहे. पाश्चात्त्य विचारवंतांच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास ती एक ‘human condition’ आहे. स्वतः कांट हा शब्द वापरताना दिसत नाही. तथापि, त्याच्या मानवशास्त्रीय विचारांचे आकलन करण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो. अलीकडे हॅना ॲरंट (Hannah Arendt) यांनी या संकल्पनेचा व्यापक प्रमाणावर उपयोग केलेला दिसतो. (हॅना ॲरंट या कांटप्रमाणेच मुळातील जर्मनभाषक असल्यामुळे त्यांनी केलेले कांटचे ‘इंटरप्रिटेशन’ गंभीरपणे घ्यायची गरज असली तरी दोन बाबींची नोंद घ्यायला हवी - १) त्या वंशाने व धर्माने ज्यू, कांट अर्थातच ख्रिश्चन आणि २) त्यांनी लावलेला कांटचा राजकीय विचाराचा अन्वयार्थ अपेक्षित गांभीर्याने घेतला गेला नाही. अर्थात त्यांच्या या ग्रंथात कांटचे संदर्भ तुरळकच दिसत असले, तरी त्यातूनच त्यांनी आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यावर कांटच्या राजकीय तत्त्वज्ञानावर व्याख्याने दिली. तीन व्याख्याने दोन भागांत त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झाली. त्यांचा हा प्रकल्प पूर्णतेला पोहोचण्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाले; तरी प्रकाशित दोन खंड पुरेसे म्हणता येतील असे आहेत आणि कांटला जे काही म्हणायचे आहे त्याला पुष्टी देणारे आहेत.संदर्भबाहुल्याचा विचार केला तर ॲरंटनी कांटच्या ॲन्थ्रॉपॉलॉजीच्या पुस्तकाचीही फारशी दखल घेतलेली दिसत नाही. त्यांचा मुख्य भर कांटच्या The Critique of the Power of Judgement या ग्रंथावर आहे. त्याच्या जोडीने मानववंशशास्त्राचे काही विचार डोकावत असतीलही. त्या स्वतः मुख्यत्वे आणि पेशाने राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक असल्यामुळे तसे होणे स्वाभाविक हा एक मुद्दा; पण दुसरा मुद्दा त्यांना कांटचे राजकीय तत्त्वज्ञान त्याच्या Critique of Judgementमधून काढायचे आहे!हॅन्स व्हाहिंजरच्या Philosophy of As If अर्थात Fictionalismचा ॲरंटवर किती प्रभाव होता हे माहीत नाही; पण त्यांच्या प्रकाशित व्याख्यानांना नीट समजून घ्यायचे असेल तर पार्श्वभूमी म्हणून निदान मदतगार (पद्धतिशास्त्रीय पातळीवरील) म्हणून त्याचा उपयोग होईल असे मला वाटते.हॅना ॲरंटच्या संदर्भात कांटसंबंधी काही सांगायचे झाल्यास ते रुसोला टाळून सांगणे शक्य नाही. व्हॉल्टेअर, कांट आणि रुसो हे समकालीन अत्यंत महत्त्वाचे तत्त्वनेते. त्या तिघांचा संंबंध ज्या युगाला ‘Enlightenment’ म्हणतात त्याच्या जडणघडणाशी तर येतोच, शिवाय रुसो-व्हॉल्टेअरचा संबंध स्वतंत्रपणाने फ्रेंच राज्यक्रांतीशी पोहोचतो..स्वतः कांटने अखेरच्या पर्वात शाश्वत शांतीविषयी (Perpetual Peace) पुस्तक लिहिले आणि त्यात जागतिक पातळीवरील शांततेचा पुरस्कार केला. त्यासाठी इतिहासाची अशी मांडणी केली, की त्याला पूरक ठरेल. त्यासाठी करायच्या कृतीमध्ये विश्व-शासनव्यवस्थेचा व समाजव्यवस्थेचा समावेश अर्थातच होता.अशा प्रकारची शांती रुसोलाही हवीच होती. त्यासाठी त्याने आपल्या परीने व पद्धतीने वैचारिक मांडणीही केली. त्याने त्याच्या आधी होऊन गेलेल्या सेंट पेरीच्या यासंबंधीच्या मतांचा ऊहापोह करणारे लेखनही केले हे आपण जाणतोच. त्याची बऱ्यापैकी विस्तृत चर्चा आपण केली आहे. आपण हेही निदर्शनास आणले आहे, की त्याला स्वतःला शांततेत स्वारस्य असल्यामुळे त्याने आधी पेरीच्या मतांची सकारात्मक मांडणी केली, इतकी तद्रुपतेने, की एखाद्याला ते रुसोचेच मत वाटावे. वस्तुतः तसे वाटल्यामुळेच की काय, त्याच्यावर टीकाही झाली. या टीकेत व्हॉल्टेअरही सहभागी होताच. मात्र याच पुस्तकासंबंधी नंतर लिहिलेल्या पुस्तकातून रुसोने त्यातील दोषही दाखवायला मागेपुढे पाहिले नाही.अशा आणि इतर काही कारणांमुळे कांटच्या राजकीय आणि विशेषतः शांतीसंबंधीच्या मतांची चर्चा करताना रुसोचा संबंध व संदर्भ सोडता येत नाही आणि अर्थातच हॅना ॲरंट यांचाही. याविषयी चर्चा पुढील लेखात.लेखक इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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