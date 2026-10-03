Premium|Immanuel Kant Philosophy : कांट आणि रुसोच्या विचारांमधून आधुनिक राजकारणाची गुंतागुंत कशी उलगडते?

डॉ. सदानंद मोरे प्रमाण विश्वसनीय ज्ञानाच्या बाबतीत कांटने जे केले तसेच त्याने नीतिशास्त्राच्या प्रांतात नैतिक कृतीच्या निर्णयाच्या संदर्भात केले. त्यांच्या या ग्रंथाचे नाव The Critique of Practical Reason. या पार्श्वभूमीवर आता कांट रुसोच्या बाबतीत काय करतो हे पाहायला हवे. ज्या वैचारिक व राजकीय पार्श्वभूमीवर कांट आपल्या तत्त्वज्ञानाची मांडणी करीत होता तिचा आणि समकालीन (वा लगतपूर्व होऊन गेलेल्या) विचारवंतांचा नीट अभ्यास केल्याशिवाय त्याचे स्वतःचे विचार आणि योगदान नीट समजून घेता येणार नाही आणि ते समजून घेतल्याशिवाय नंतरच्या इतिहासातील शांतीचे आर्त समजणार नाही, अगदी किसिंजरपर्यंतचे, म्हणूनच हा खटाटोप.कांटच्या पुढ्यात जणू उभा ठाकलेला बलवान व प्रभावी प्रतिस्पर्धी म्हणजे अर्थातच रुसो हे सांगून झालेले आहे. रुसोच्या हयातीतच त्याचा प्रभाव जगाला समजून चुकला होता. फ्रेंच राज्यक्रांतीचा वैचारिक नायक (आणि खलनायकही) रुसोच होता असे मनापासून मानणारे अभ्यासक अस्तित्वात आहेत. विशेषतः राज्यक्रांतीत जो रक्तरंजित हिंसाचार झाला त्याला जबाबदार असलेला मॅक्समिलन रॉबिनस्पियर रुसोचा कट्टर अनुयायी समजला जायचा. आपले राजकारण रुसोच्या The Social Contractवर आधारित असल्याचा त्याचा दावा होता. रुसो जिला सामूहिक संकल्प किंवा इच्छाशक्ती म्हणतो, तिचे आपणच प्रत्यक्षातील रूप, निदान हस्तक असल्याची त्याची प्रामाणिक समजूत होती. एका बाजूला रुसोच्या ग्रंथातील उतारे उद्धृत करीत हा देहधारी समूहसंकल्प क्रांतीविरोधक मानल्या जाणाऱ्या व्यक्तींना देहदंडाची शिक्षा देत असे. रुसो त्याच्यासाठी एक दैवी अस्तित्व होते, साधारण व्यक्ती नव्हती. त्याच्या या कृत्यांची परिणती शेवटी त्यालाच मृत्युदंडाची शिक्षा भोगावी लागण्यात झाली. त्याने एक महामानव पंथासारख्या संघटनात्मक संस्थेची उभारणी केल्याचेही नमूद आहे. निदान सुरुवातीच्या काळात तरी नेपोलियनने रॉबिनस्पियर, त्याचा भाऊ ऑगस्टिन आणि त्याची जाकोबियन संघटना यांच्याशी हातमिळवणी केली होती. नंतर त्याचे स्वरूप कळल्यावर म्हणा, किंवा त्याच्या कृत्यांचा आपल्या राजकारणावर लाभदायक परिणाम होण्यापेक्षा हानी होण्याचा संभवत जास्त असल्याचे जाणवल्याने म्हणा, नेपोलियनने या मंडळींशी अंतर राखायला सुरुवात केली. असे असले तरीही रॉबिनस्पियर विरोधकांनी त्याला गिलोटिन दाखवल्यावर नेपोलियनला त्याच्या सहकारी किंवा सहानुभूतीदार समजून दोन आठवडे कोठडीत बंद करून ठेवले होते..नेपोलियनने सत्तेवर आल्यावर पहिल्यांदा काय केले असेल तर रॉबिनस्पियरच्या राजमान्यता लाभलेल्या पंथावर बंदी घातली व त्याला अभिप्रेत असलेल्या प्रजाराज्याची ‘युरोपियन’ अशी टीकात्मक संभावना करीत आपले वेगळेपण दाखवून दिले. मुळात स्वतःला राजसत्तेविरुद्ध असे बंड करून ती उलथून टाकणे हे नैतिक व वैधानिकदृष्ट्या अयोग्यच वाटत होते. तेवढ्यापुरती त्याने फ्रेंच राज्यक्रांती तिच्यातील सोळाव्या लुई राजाची हत्या व रॉबिनस्पियर कंपनीने केलेला हिंसाचार यांची निंदा केली असली तरी क्रांतीला अभिप्रेत असलेल्या राजकीय मूल्यांची त्याने प्रशंसा केल्याचे दिसून येते.येथे एका सर्वात चक्रावून टाकणाऱ्या मजेशीर गोष्टीचा उल्लेख करणे उद्बोधक व मजेशीरही ठरेल. कांटनंतरचा जर्मन कवी हेन्रीश हाइने याने Religion and Philosophy या शीर्षकाचा ग्रंथ लिहिला आहे. कांटवर टीका करताना तुलनेसाठी संदर्भ म्हणून त्याला कोणाची आठवण व्हावी, तर ती रॉबिनस्पियरची. त्याची टीका कांटविषयी अनेकांना वाटणाऱ्या आदराला छडा देणारी आहे.कांटला The arch-destroyer in the realm of thought अशी शिवीच (होय कांटसाठी ही शिवीच) हासडून तो म्हणतो, की कांट आणि रॉबिनस्पियरमध्ये अनेक साम्यस्थाने तर आहेतच, पण दहशतवादी कृत्यांत त्याने रॉबिनस्पियरलाही मागे टाकले आहे.येथे हाइनेला कांटचे विचारच दहशतवादी आणि खुनी वाटतात, अनेकांसाठी कांट महान तत्त्ववेत्ता असला तरीही! रॉबिनस्पियरने राजाची व अनेक फ्रेंच लोकांची हत्या केली हे खरे असले तरीही! ‘Kant killed God by dismautling the traditional rational arguments for theology in his Critique of Pure Reason.’ थोडक्यात कांट हा तत्त्वज्ञानातील रॉबिनस्पियरच आहे. त्याने प्रस्थापित कल्पनांची हत्या केली! ‘Immanuel Kant, the arch-destroyer in the name of ideas far surpassed Maximillian Robenspierre in terrorrism.’ आणखी काही सांगण्यापेक्षा हेन्रीशचा एक उताराच उद्धृत करणे समर्पक ठरेल - ‘It is said that right spirits become alarmed at the right of an executioner’s sword deism was executed in Germany. Kant far surpassed Robinspierre (the bloody hand of Rousseau) in terrorrism. In both we find the same unrelenting, cutting, unpoetic and sober honesty. In both the same attitude of distrust - Kant calls it critisism.’.Premium|Immanuel Kant Peace Philosophy : धर्म, तत्त्वज्ञान आणि शाश्वत विश्वशांती.खरेतर या निमित्ताने हाइनेने आधुनिक जर्मन तत्त्वज्ञानाचा एक इतिहास (बहुतेक मार्क्सच्या प्रभावातून) सांगितला आहे. त्या साऱ्या प्रकाराशी आपला संबंध नाही. आपला मुद्दा कांट आणि रॉबिनस्पियर यांच्या संबंधीचा आहे आणि तोही रुसोच्या संदर्भात. रॉबिनस्पियरला हाइने ‘रुसोचा रक्ताळलेला हात’ म्हणतो. तेथे रॉबिनस्पियरला व रुसोलाही तो काय समजतो हे स्पष्ट होते. आता रॉबिनस्पियरची तुलना कांटशी करायची झाल्यास कांटचा संबंध रुसोशी लावता येतो का? व कसा? हे प्रश्न विचारल्याशिवाय राहवत नाही. तो विचारून त्याचे उत्तर शोधण्याआधी हेच रूपक थोडे पुढे न्यायला हरकत नाही. हाइनेच्या मुद्द्याला अनुसरून केवळ पद्धतिशास्त्रीय (तुलनेच्या क्षेत्रातील) प्रवास म्हणून.रुसोचा हस्तक होऊन हिंसक कृतीच्या माध्यमातून रॉबिनस्पियरने फ्रेंच राज्याची वाट लावली. त्याला नेपोलियनने सावरले व त्याची काही काळापुरते का होईना साम्राज्य केले हे नाकारता येत नाही. तसाच प्रकार तात्त्विक कल्पनांच्या क्षेत्रात (रुसोला अनुसरून?) कांटने केला असल्यास व त्यातून तत्त्वज्ञानाचे प्रस्थापित राज्य अस्ताव्यस्त होऊन खुद्द जर्मनीमध्येच कांटचे वैचारिक राज्य स्थापन झाले असल्यास (ते झाले होते असा हाइनेचा दावा आहे) ते मोडण्याचे काम कोणी केले? तत्त्वज्ञानातील नेपोलियन कोण? अशा प्रकारचा प्रश्न हाइने विचारत नाही, पण न विचारताही त्याचे उत्तर त्याच्या एकूण वैचारिक प्रवासात अनुस्यूत आहे.या प्रश्नाचे उत्तर आहे हेगेल. हेगेल या तत्त्ववेत्त्याने कांटची मांडणी प्रतिवादीतच आपली एक नवी चित्सत्तावादी व्यवस्था उभी केली. त्याला नेपोलियनविषयी आदर होताच. कदाचित तो स्वतःला तत्त्वज्ञानातील नेपोलियन समजत असेल का?ते काहीही असो, तिकडे नेपोलियनचे साम्राज्य फार काळ टिकले नाही. त्याचा इंग्रजांनी पराभव केला.हाइने नेपोलियनसदृश हेगेलचे साम्राज्य उपमेसाठी तरी मान्य करील की नाही कोणास ठाऊक. पण केलेच आणि मग ते साम्राज्य कोणी उद्ध्वस्त केले असा प्रश्न त्याला विचारला तर त्याचे उत्तर येईल ‘कार्ल मार्क्स’!पुढे मार्क्सचेच वैचारिक साम्राज्य जगात पसरले आणि कम्युनिझमच्या राजकारणातून खरोखरचे साम्राज्यही उभे राहिले, जे निदान १९९०पर्यंत तगून राहिले. तिकडे नेपोलियनचे साम्राज्य इंग्रजांनी संपुष्टात आणले आणि आपले वासाहतिक साम्राज्य जगभर पसरवले. त्याचाच एक भाग म्हणून भारताला दीड शतक वावरावे लागले असते; इंग्रजांनी नेपोलियनचा पराभव केला नसता तर भारताचे काय झाले असते याचे एक उत्तर आहे - भारतात फ्रेंचांचे राज्य आले असते.आनुषंगिक वाटली तरी महत्त्वाची असलेली ही चर्चा आटोपती घेऊन थेट मुद्द्याला हात घालू. तो म्हणजे - रुसो आणि कांट यांचा वैचारिक संबंध आणि कांटने रुसोचे नेमके काय केले? (जसे मार्क्सने हेगेलला डोक्यावर उभे केले तसे काही?) काही तर करावेच लागणार, त्याला वळसा घालून टाळून पुढे जाणे शक्य नव्हते आणि एरवीही तो वैचारिक पळपुटेपणा ठरला असता. असाच प्रश्न ‘हेगेलचे काय करायचे?’ पुढे मार्क्स आणि एंगल्स यांच्यासमोर उभा राहिला. खरेतर त्या काळात कांटइतकाच हेगेलही प्रभावी विचारवंत म्हणून पुढे आला.कांट जिवंत नव्हता तरी त्याच्या वैचारिक साम्राज्याला आव्हान देत हेगेलने आपले राज्य उभारले होते. हेगेलला मानणारा ‘तरुण हेगेलवादी’ (Young Hegelians) या नावाचा अभ्यासकांचा वर्ग तेव्हा प्रतिष्ठेने मिरवत होता. सुरुवातीला त्यात मार्क्सही सामील होता. फ्यूरबाख हा तेव्हा त्याला आदर्श ज्येष्ठ यंग हेगेलियन वाटत होता..या काळात काय झाले याचा खुलासा करताना एंगल्सने एका पत्रात लिहिले आहे, ‘आम्हाला दोनच पर्याय उपलब्ध होते. एक तर आम्ही सांगतो आहोत तेच हेगेलला सांगायचे होते, अभिप्रेत होते, निदान अनुस्यूत होते; किंवा हेगेलला पूर्ण नाकारून त्याच्या अगदी विरोधात जाईल असा सिद्धांत मांडायचा.’मार्क्सने यातील दुसरा पर्याय निवडला. त्याने हेगेल व त्याचे चित्सत्तावादी (Idealist) जर्मन अनुयायी वा सहकारी यांच्यावर हल्ले चढवले. The Critique of Hegel’s Philosophy of Right आणि The German Ideology ही त्याची पुस्तके या संदर्भात प्रसिद्ध आहेत. अर्थात तरीही तो हेगेलच्या द्वंद्वात्मक पद्धतीचा (Dialectical method) लिहिण्याच्या शैलीवरही हेगेलचा प्रभाव टिकून राहिला असे त्याला केवळ ‘शाब्दिक’ म्हणत कोणी त्याचा बचाव का करेनात?रुसो आणि कांट यांच्या संदर्भात काय दिसून येते? पहिली गोष्ट अशी आहे की कांट आपल्यावरील रुसोचा प्रभाव नाकारत नाही. त्याचे श्रेय त्याला हातचे राखून न ठेवता देऊन टाकतो. जसा प्रकार त्याने ब्रिटिश तत्त्ववेत्ता डेव्हिड ह्यूम याच्या बाबतीतही केला आहे. ‘ह्यूमने मला माझ्या मताग्रही निद्रेतून जागे केले’ याची कबुली तो देतो. १७८३मध्ये प्रकाशित झालेल्या Prolegomena to Any Future Metaphysics या ग्रंथात तो स्पष्टपणे लिहितो, ‘I openly confess. The suggestion of David Hume was the very thing, which many years ago first interrupted my dogmatic slumber and gave my investigation in the field of speculative philosophy quite a new direction.’तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासात त्या काळात जर्मनीत बुद्धी (reason) हेच ज्ञानाचे उगमस्थान किंवा प्रमाण आहे असे मानणाऱ्या Rationalism या दर्शनपंथाचा प्रभाव होता. इंग्लंडमध्ये अनुभवाला प्रमाण मानणारा पंथ प्रभावी होता. ह्यूमने तो कळसाला पोहोचवला. जर्मनीमधील प्रचलित प्रभावी बुद्धिवादाच्या मर्यादा कांटच्या लक्षात आल्या त्या ह्यूमच्या संशयवादी अनुभववादामुळे. साहजिकच त्यात आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करावा लागला. तपशिलात न जाता एवढे सांगणे पुरेसे होईल, की ह्यूमच्या म्हणजे ब्रिटिश अनुभववाद (experientialism) आणि इकडच्या बुद्धिवाद या दोघांच्या अतिरिक्त दाव्यांच्या मर्यादा दाखवून त्यांचा केलेला समन्वय म्हणजेच कांटचे Critisism म्हणून मान्यता पावलेले नवे तत्त्वज्ञान. हे तत्त्वज्ञान सिद्ध करताना कांटने ज्ञाता आणि ज्ञेय यांची जी उलटापालट केली ती इतकी क्रांतिकारक होती की त्यामुळे तिला ‘कोपर्निकन क्रांती’ म्हणायचा मोह स्वतः कांटलाच झाला.हे सर्व करण्यासाठी कांटला ह्यूमला किंवा अन्य कोणाला डोक्यावर उभे करायची गरज वाटली नाही. ज्याची उचित स्थाने त्याला देऊन टाकणे हाच त्याचा उद्देश होता. त्यामुळे अनुभववाद आणि बुद्धिवाद या परस्परविरोधी तत्त्वव्यवस्थांमधील विरोध कमी होऊन अनुभव आणि बुद्धी या दोघांचेही ज्ञानप्रक्रियेमधील स्थान अबाधित राहिले..हा झाला तत्त्वज्ञानातील ज्याला प्रमाणमीमांसा (Epistenology) म्हटले जाते त्या शाखेचा मुद्दा. कांटचा The Critique of Pure Reason हा क्रांतिकारी ग्रंथ यालाच वाहिलेला आहे. प्रमाण विश्वसनीय ज्ञानाच्या बाबतीत कांटने जे केले तसेच त्याने नीतिशास्त्राच्या प्रांतात नैतिक कृतीच्या निर्णयाच्या संदर्भात केले. त्यांच्या या ग्रंथाचे नाव The Critique of Practical Reason. या पार्श्वभूमीवर आता कांट रुसोच्या बाबतीत काय करतो हे पाहायला हवे. ज्ञानमीमांसेच्या क्षेत्रात जेवढे महत्त्व आणि दबदबा ह्यूमचा होत, तेवढा किंवा त्यापेक्षा अधिक तो सामाजिक राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या प्रांतात रुसोचा होता.ह्यूमप्रमाणेच कांट रुसोचेही ऋण मान्य करायला संकोच करीत नाही. आपल्याला योग्य ती दिशा त्याच्यामुळे मिळाली असे कांट कबूल करतो. आणि मग काय? किती स्वीकारायचे? किती नाकारायचे? आणि कसे?लेखक इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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