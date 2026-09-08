Premium|Karl Marx Philosophy : इमॅन्युअल कांट आणि कार्ल मार्क्स

डॉ. सदानंद मोरे मुद्दा सरळ आणि स्पष्ट आहे, कांटचे तत्त्वज्ञान कल्पितात - अलौकिकातले आहे. मार्क्सला इथे आणि आता श्रेयप्रेयसत्याचा शोध घ्यायचा आहे. कांट आकाशातील चंद्र-ताऱ्यांच्या शोधात, तर मार्क्स ‘ग्राउंड रिॲलिटी’च्या तपासात... पण हे खरे आहे का? मार्क्सने कांटला नीट समजून तर घेतले नाही?जगाचा इतिहास आणि भूगोल बदलण्याचा पराक्रम ज्यांच्या नावांवर जमा करावा लागतो अशा महानायकांमध्ये कार्ल मार्क्सचा समावेश करावा लागतो. १८१८मध्ये जन्मलेल्या या जर्मन तत्त्ववेत्त्याला कांट, हेगेल, गटे अशा मातब्बरांचा वारसा लाभला होता. इतिहासाला कलाटणी देणारी फ्रेंच राज्यक्रांती या मातब्बरांच्या समोर घडली होती. कांटच्या मोहिमा पाहता आल्या नसल्या, तरी नेपोलियनने युरोप जिंकण्याच्या मोहिमा हेगेलला पाहता आल्या हा इतिहाससुद्धा मार्क्ससाठी फार प्राचीन नव्हता. हेगेलला तर नेपोलियन म्हणजे इतिहासाचेच काय पण इतिहासाच्या आत्म्याचे जणू मानवी अवतरण वाटले. त्याच्या स्वतःच्या जेना या शहरी विजेत्या नेपोलियनने केलेला प्रवेश त्याने अनुभवला. हेगेल आणि गटे एकापाठोपाठ एक निवर्तले (१८३१ आणि १८३२मध्ये) तेव्हा कार्ल मार्क्स विद्यार्थिदशेत होता. गटे त्याचा आवडता कवी होताच; पण हेगेलच्या तत्त्वज्ञानाचा त्याच्यावर लक्षणीय प्रभाव पडला होता. ज्यांना ‘यंग हेगेलियन’ म्हटले जायचे अशांच्या अभ्यास व कृतिगटात तो त्याच्या तारुण्यात समाविष्ट झाला होता. पुढे विशेषतः फ्यूरबाख या मुळातील हेगेलवादी पण नंतर हेगेलच्या प्रभावातून बाहेर पडलेल्या तत्त्ववेत्त्याच्या संगतीमुळे मार्क्सही तसाच बाहेर पडला. हेगेलच्या चैतन्यवादाला (Idealism) नाकारून भौतिकतावादी होताना मार्क्सने जे काही केले त्याला डोक्यावर उभे करणे म्हणण्याइतपत बदल केला. अर्थात तरीही हेगेलच्या द्वंद्वात्मक (Dialectical) पद्धतीचा मात्र त्याने त्याग केला नाही. म्हणून तर त्याच्या स्वतःच्या भौतिकवादाला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद म्हटले जाते. अर्थात या झाल्या नंतरच्या घटना. १८३७मध्ये म्हणजे वयाची विशी गाठली तेव्हा मार्क्स उच्च शिक्षणासाठी बर्लिनमध्ये होता. तेथील डॉक्टरांचा समूह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विचारवंतांच्या समूहाचा तो सर्वांत लहान सदस्य असणार यात शंका नाही..Premium|Financial Freedom for Youth : तरुणांनी आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी काय करावे?.याच वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे नोव्हेंबर महिन्यात मार्क्सने वडिलांना लिहिलेल्या पत्रातून त्याच्या अभ्यासाचा, वाचनाचा, विचारशक्तीचा आणि विशेष म्हणजे स्वतंत्र बाण्याचा आवाका दिसून येतो.सध्याचा काळ संक्रमणाचा काळ असल्याचे नोंदवत मार्क्स पुढे लिहितो, की या काळात ‘We feel ourselves compelled to observe the past and future with eagle-eyes of thought in order to attain consciousness of our actual position indeed world history itself loves such looking back and inspection which often impresses it with appearance of retrogation and stagnation, while it is only sitting back in the easy chair in order to comprehenced itself and to intellectually penetrate its our activity, the act of spirit.’ पत्रातील या परिच्छेदाच्या शेवटच्या वाक्यातील शेवटचे तीन शब्द लक्षणीय आहेत. मार्क्स इतिहासाच्या प्रक्रियेविषयी लिहितोय, वर्तमानाविषयीही लिहितोय. वर्तमान समजण्यासाठी भूतकाळाचे आणि (संभाव्य) भविष्यकाळाचे संदर्भ महत्त्वाचे असल्याचे सांगतोय आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे इतिहासाचा नायक किंवा अभिकर्ता (Agent) दुसरे-तिसरे कोणी नसून हेगेल ज्याला spirit - चैतन्य, विश्वचैतन्य म्हणतो ते असल्याचे सांगतोय हा त्याच्यावरील हेगेलचा प्रभाव होय. जाता-जाता सांगायला हरकत नाही. मार्क्स या काळात अर्थातच तरुण होता, रोमँटिक होता, प्रेमात पडलेला होता आणि त्यामुळेच की काय कविताही करीत होता. मात्र त्याने या काळात रचलेल्या कवितांमध्ये फिश्ते, कांट, हेगेल अशा तत्त्वज्ञांवर केलेल्या कवितांचाही समावेश होता हे सांगायला पाहिजे. त्यांच्याकडे नंतर वळू. अगोदर या पत्रामधील काही मुद्द्यांचा परामर्श घेऊ.मार्क्स या काळात कायद्याचाही अभ्यास करीत होता. रोमन कायद्यातील काही मुद्दे त्याने वडिलांशी ‘शेअर’ केले आहेत. त्यांचा संबंध अधिकारांच्या तत्त्वज्ञानाशी (Philosophy of Rights) पोहोचतो (नंतर त्याने Hegel’s Philosophy of Rightsची समीक्षा करणारे पुस्तकही लिहिले.)आता त्याने पत्रात निर्दिष्टिलेल्या विचारवंतांची व लेखकांची नावे सांगतो ते त्याचा आवाका लक्षात येण्यासाठी - लेसिंग, सोल्जर, विंकलमन, लुडेन, टॅसिटस, ओव्हिड, क्लाइन, फ्यूरबाख, ग्रॉलमन, वेनिंग, इनगेहाइम, मुल्हेनबाख, ॲरिस्टॉटल, बेकन, रायमारूस. फिश्ते, कांट आणि हेगेल हे तर तेव्हाचे महत्त्वाचे विचारवंत. हेगेलसंबंधी मार्क्स काय लिहितो ते पाहा - ‘During my period of poor health I had gotten to know Hegel from beginning to end, including most of his students through several meetings with friends. In Stralow I got into a Doctor’s club...---in argument here many conflicting views were pronounced and I became even more firmly bound to the contemporary world philosophy.’या सर्व वाचनाचा, फिश्ते, कांट आणि मुख्य म्हणजे हेगेलच्या विचारांचा परिणाम काय झाला हे मार्क्स आधीच नोंदवतो. ‘A curtain was fallen my holiest of holies was ripped apart and new gods had to be set in their place.’ अगोदर ज्यांना थोर मानत होतो आणि ज्यांच्या विचारांना प्रमाण समजत होतो, त्यांच्याविषयीचे भ्रमपटल दूर झाले व त्यांच्या जागी नव्या दैवतांची स्थापना करावी लागली असे जे मार्क्सने म्हटले, ते फिश्ते, कांट व हेगेल या त्रिमूर्तीला उद्देशून.आपल्या सध्याच्या चर्चेचे केंद्र कांट असल्याने त्याच्यासंबंधी मार्क्स काय म्हणतो याचा परामर्श घ्यावा लागणारच आहे; पण त्याआधी त्या वयात त्याला सर्वांत भावलेल्या हेगेलविषयी थोडे -‘I had read fragments of the Hegelian philosophy, whose grotesque rocky melody did not please me. I wanted to dive down into the ocean one more time, but with the certain intention of finding that the nature of the mind is just as necessary, concrete and sure - grounded as the corporeal nature. I no longer wished to practice the fencing arts but to bring pearls into the sunlight.’.Premium|Open Source AI Revolution : जागतिक महासत्तांची गणितं कशी बदलली?.या उताऱ्यावरून तरुण मार्क्सचा आत्मविश्वास कोणाच्याही जसा लक्षात येईल तशीच त्याची महत्त्वाकांक्षासुद्धा. आणि खरोखर त्याने हे सर्व नंतरच्या काळात सिद्ध करून दाखवले याविषयी कोणतीही शंका असायचे कारण नाही. पण नंतरच्या काळाविषयी विधान करायची काय गरज? हेन्रीच मार्क्स या आपल्या वडिलांना लिहिलेल्या याच पत्रातून मार्क्सने आपण संवादाच्या रूपात लिहिलेल्या चोवीस पृष्ठांच्या कृतीचा उल्लेख केला आहे. तिचे नाव तसे क्लिन्थेस (Cleanthes) पण स्पष्टता यावी म्हणून त्याचा विस्तार केल्यामुळे अंतिमतः ते ‘Cleanthes or Starting Point and Necessary Progress of Philosophy’ असे झाले. क्लिन्थेस हा ग्रीक परंपरेतील प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ झेनो याचा शिष्य. मुळात मुष्टियोद्धा असलेला इ.स.पू. चौथ्या-तिसऱ्या शतकातील, अस्सॉस नगरीचा हा माणूस पुढे तत्त्वज्ञ झाला. त्याचा गुरू झेनो हा स्टोइक तत्त्वज्ञानाचा प्रवक्ता. त्याची गादी क्लिन्थेसने चालवली. त्याने झेनोचा विचार पुढे नेला. स्टोइक पदार्थविज्ञान (Physics) सिद्ध केले. स्टोइक तत्त्वज्ञानाचा विकास जडवादाच्या दिशेने केला. (मार्क्सच्याही अगोदर त्याची दखल डेव्हिड ह्यूम या ब्रिटिश संशयवादी तत्त्ववेत्त्याने घेतली होती याची नोंद करायला हवी.) त्याने पन्नासेक ग्रंथ लिहिल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात आज त्याची एकही संपूर्ण रचना उपलब्ध नाही. मात्र त्याने Zeus - झिअस (आपल्याकडील वरूणदेवतेशी समांतर) देवाला उद्देशून लिहिलेले काव्य (hymn स्वरूपातील) उपलब्ध आहे.मार्क्सने लिहिलेल्या उपरोक्त संवादाचे स्वरूप पत्रातून वडिलांना कळवले आहे. ते असे - ‘Here Art and Science, which have gotten entirely separated from each other, were to some extent unified, and like vigorous wanderer I strode into the work itself conceptually as religion, as nature and as history. My last proposition was the beginning of Hegelian systems and his work for which I acquainted myself to some extent with natural science, Schelling and history and which caused me endless headaches...’ हा संवाद लिहिताना आपल्यावर विलक्षण ताण आला असल्याचेही कार्लने नमूद केले आहे.ज्याप्रमाणे कांट आणि हेगेल हे स्वतंत्र आणि स्वयंपूर्ण दर्शनांचे (तत्त्वव्यवस्थांचे) प्रणेते ठरले, तसेच मार्क्सही अशाच एका दर्शनाचा प्रणेता ठरला तो काही उगाच नाही. हा संवाद लिहिल्यानंतर ‘From irritation I could not think at all for a few days walked around like mad in the garden...’ अशी मार्क्सची अवस्था झाली होती!आता मुद्दा आपल्या चर्चेच्या केंद्रस्थानाचा म्हणजे अर्थातच कांटचा. मार्क्स पत्रात लिहितो -‘From the Idealism which by the way I had compared and nourished with the Kantian and Fichtean I arrived at the point of seeking the idea in actuality itself. If the gods had earlier dwelt over the earth so they were now made into its centre.’ या विधानातून उपरोक्त तत्त्ववेत्त्यांच्या स्थानाचा व प्रतिष्ठेचा बोध होतो हा एक मुद्दा; पण मुख्य मुद्दा म्हणजे ‘I arrived at the point of seeking the idea in actuality itself.’तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासात अगदी मागे जाऊन पाहायचे झाले तर प्लेटोपर्यंत जावे लागते. प्लेटोच्या तत्त्वज्ञानात ‘ideas’ किंवा कल्पनांचे जग वेगळे आणि भौतिक वस्तूंचे जग वेगळे. ‘Idea’ या परिपूर्ण (Perfect) असतात, तर त्यांची प्रतिबिंबे किंवा प्रतिमा असलेल्या भौतिक वस्तू अपूर्ण असतात. म्हणजेच ही दोन वेगळी व स्वतंत्र जग आहेत. या भौतिक जगात पूर्णत्व शक्य नाही.मार्क्सला असे विश्व (येथे ‘Point’) अभिप्रेत आहे, ज्यात आदर्श व परिपूर्ण अशा कल्पना प्रत्यक्षात अवतरलेल्या असतील! नंतरच्या काळात हेगेलपासून फारकत घेऊन वेगळ्या प्रकारच्या जडवादी तत्त्वज्ञानाने मार्क्सलाही प्रभावीत करणाऱ्या फ्यूरबाखची समीक्षा करताना (Theses on Fearbach) मार्क्सने तत्त्ववेत्त्यांच्या संदर्भात केलेले विधान सर्वश्रुत झाले. ‘The Philosophers have inturpreted the world in various ways; the point, however, is to chage it.’.या विधानात कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जर्मन तत्त्ववेत्त्यांप्रमाणे केवळ वैचारिक पातळीवर अन्वयार्थ लावणे पुरेसे नसते. त्यासाठी कृती (अर्थात क्रांती) करावी लागते, असा संदेश गेला हेही आपण जाणतो. हे विधान मार्क्सने १८४५मध्ये म्हणजे ‘क्लिन्थेस’ संवादानंतर आठ वर्षांनी केले. या वेळी त्याचे वडील हेन्रीच हयात नव्हते. मार्क्सने नोव्हेंबर १८३७मध्ये त्यांना पाठवलेल्या, आपण ज्याची चर्चा केली, त्या पत्रानंतर पाच-सहा महिन्यांनी त्यांनी जगाचा निरोप घेतला.येथे आपल्याला मार्क्सच्या चरित्राची किंवा तत्त्वज्ञानाची चर्चा करायची नाही. मांडणी केली ती कांटच्या तत्त्वज्ञानाच्या संदर्भात. जग बदलण्यासाठी (न्याय, समता इत्यादी) संकल्पनांना प्रत्यक्षात, वास्तवात आणण्यासाठी त्याने क्रांतिकारक कृतीचा शोध लावला तो फ्यूरबाखसंबंधीच्या उद्धृत विधानानंतर अवघ्या तीनच वर्षांनी, १८४८मध्ये. कम्युनिस्ट पक्षाच्या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून मार्क्सला अभिप्रेत असलेली समाजवादी समाजव्यवस्था अस्तित्वात आणण्यासाठी संघर्ष, हिंसात्मक संघर्ष अपरिहार्य पण अर्थातच समर्थनीय वाटत होता.कांटला जगात शाश्वत शांतता नांदावी असे वाटत होते.कांटच्या काळातील युद्धसंघर्ष हा राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील होता. मार्क्सला वर्गसंघर्ष अभिप्रेत होता. उत्पादन साधनांचे मालक असलेल्या व त्यामुळे एकूण व्यवस्थेवर नियंत्रण असलेल्या शोषक भांडवलदारांचा वर्ग विरुद्ध श्रम करणारा शोषित कामगारांचा वर्ग यांच्यामधील संघर्ष. अर्थात या संदर्भात १८३७वरून एकदम १८४५वर उडी मारायची गरज नाही. दरम्यानच्या काळातही मार्क्स कांटच्या विचारांचा अन्वयार्थ लावत त्याच्यावर टीका करीत होताच. १८३९मध्ये लिहिलेल्या एपिक्युरसच्या तत्त्वज्ञानावरील नोटबुक, तसेच १८४१मधील डेमोक्रिट्स आणि एपिक्युरस यांच्या तत्त्वज्ञानातील भेद स्पष्ट करणारे लेखन, १८४२मधील कायद्याच्या ऐतिहासिक संप्रदायाच्या तात्त्विक जाहीरनाम्यावरील लेखन आणि अर्थातच १८४५-४६मधील (अर्थात फ्यूरबाखवरील सिद्धांतावरील लेखनाच्या आसपासचे) लेखन यातून मार्क्स कांटवर टीका करताना दिसतो. राहता राहिला मुद्दा १८३७मधील कवितांचा. त्यातील शिलर, गटे, कांट, हेगेल आदींसंबंधीच्या कविता, ज्याला एपिग्राम (Epigram) म्हटले जाते, त्या प्रकारच्या आहेत. एपिग्राम हा एक छोटेखानी, बुद्धीला आवाहन करणारा प्रकार मानला जातो.मार्क्सचा एक एपिग्राम कांट आणि फिश्ते यांच्यावर आहे -‘Kant and Fichte soar to heavens blueSeeking for some distant landI but seek to grasp profound and trueThat which - in the street I find’(पृथ्वीवरील म्हणजेच सर्वसाधारण लौकिक जगातील व्यवहारांबद्दल असमाधानी असलेल्या) कांट आणि फिश्ते यांनी निळ्या आकाशातील दूरच्या भूमीसाठी उड्डाण केले. मला मात्र इथल्याच रस्त्यावर सापडू शकणाऱ्या गहन-गंभीराचा आणि सत्याचा शोध घ्यायचा आहे.मुद्दा सरळ आणि स्पष्ट आहे, कांटचे तत्त्वज्ञान कल्पितात - अलौकिकातले आहे. मार्क्सला इथे आणि आता श्रेयप्रेयसत्याचा शोध घ्यायचा आहे. कांट आकाशातील चंद्र-ताऱ्यांच्या शोधात, तर मार्क्स ‘ग्राउंड रिॲलिटी’च्या तपासात.पण हे खरे आहे का? मार्क्सने कांटला नीट समजून तर घेतले नाही?लेखक इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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