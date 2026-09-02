Premium|Stock Market Investment : करूर वैश्य बँक; मोठ्या बँकांच्या गर्दीत दुर्लक्षित पण दिशादर्शक पर्याय

भूषण महाजनरानभुलीत सापडल्यावर खुणेचे झाड शोधावे लागते. मोठ्या बँकांच्या गर्दीत असे लहान झाड कधीकधी नजरेतून सुटते. करूर वैश्य बँक ही उद्याच सुसाट धावणारी गाडी नाही; तिचा वेगच मुळात मोजूनमापून ठेवलेला आहे. पण चकव्यातून बाहेर पडायचे असेल, तर वेगापेक्षा दिशा महत्त्वाची आणि येथे निदान दिशा तरी स्पष्ट दिसते.‘रानभूल’ म्हणजे घनदाट जंगलात किंवा ओसाड भागात दिशाहीन होऊन गोलगोल फिरत राहणे आणि स्वतःचा रस्ता विसरून जाणे होय. याला ग्रामीण भागात ‘चकवा लागणे’ असेही म्हणतात. पारंपरिक समज असा आहे, की जंगलात एकट्या असलेल्या माणसाला कोणतीतरी अदृश्य शक्ती किंवा भूत दिशा दाखवण्याऐवजी दिशाभूल करते. माणूस एकाच जागेवर वारंवार फिरत राहतो आणि त्याला बाहेर पडण्याचा मार्ग सापडत नाही. आपण सारे रानात नाही, तर शेअर बाजाराच्या जंगलात आहोत आणि येथेही ‘बाजारभूल’ लागली की काय अशी शंका येण्याजोगी परिस्थिती आहे. कुठल्याही बाजूला वाट दिसत नाही. पाहता पाहता त्रैमासिक निकालांचा मोसम जवळपास संपला. साधारणपणे ही तिमाही कंपन्यांना गेल्या तिमाहीपेक्षा चांगली गेली असे म्हटले पाहिजे. गेले महिनाभर परदेशी संस्थांच्या विक्रीसमोर देशी खरेदी जास्त मोठी आहे, तरीही शेअर बाजार वरची वाट धरत नाही. बरे गाडी उताराला लागली म्हणावे तर अधूनमधून पुन्हा खरेदीचा जोर वाढतो व आशा पल्लवीत होऊ लागतात. अशावेळी काय करावे बरे? चकव्यातून बाहेर पडण्याचे काही पारंपरिक उपाय आहेत.\t.Premium|Global Economy and Fuel Hike : ट्रम्प-जिनपिंग भेटीनंतर जागतिक बाजारात हालचाली; भारतीय गुंतवणूकदारांनो सावध राहा!.जिथे आहात तिथेच शांत बसा. चालणे तात्काळ थांबवा. मन शांत ठेवा आणि विचार करा. रोजच मार्केटमध्ये काही करायला न जाता आहे ते शेअर भांडार सांभाळा व त्याचे सिंहावलोकन करा.एखादी खूण शोधा. म्हणजे जंगलात एखादे वेगळे झाड किंवा खुणेची वस्तू लक्षात ठेवा व वेळ जाऊ द्या. चकव्यात ती पुन्हा पुन्हा दिसते. ती दिसली नाही म्हणजे आपण चकव्यातून बाहेर पडलो, असे समजावे. आजच्या काळात खुणेची वस्तू बँक निफ्टी असू शकते. म्हणजेच बँक निफ्टी ५७००० ते ५८५०० पातळीच्या चकव्यातून बाहेर पडली तरच बाजारात प्रवेश करा.संभ्रम कमी होईपर्यंत किंवा सूर्योदयापर्यंत वाट बघा. बाजारात तेजीचा प्रकाश दिसेपर्यंत थांबा.बँक निफ्टीकडे आशेने पाहायचे कारण म्हणजे निफ्टीत तिचा वाटा इतर एनबीएफसीबरोबर ३८ टक्के आहे. रिझर्व्ह बँकेने महागाई दराचा अंदाज कमी करून पाच टक्क्यांवर आणला आहे. तसेच जीडीपीचे अनुमान ६.७ टक्के दर्शवले आहे. व्याजदर वाढवलेले नाहीत. अंदाजापेक्षा महागाई वाढली, तर कदाचित ऑक्टोबरच्या बैठकीत काहीतरी उपाय करता येतील. महत्त्वाचे म्हणजे अनिवासी भारतीयांकडून दोन टक्के अधिक व्याज घेऊन ठेवी गोळा करण्याचा निर्णय अचूक ठरला.५० हजार कोटी रुपये जमा झाल्यामुळे या ठेवींवर बँकांना दिलेली सवलत सप्टेंबरपासून मागे घेतली आहे. रुपया स्थिर राहण्यासाठी हा उत्तम उपाय आहे.महागाई दराचा दुसरा परिणाम म्हणजे उद्योग व व्यवसायाकडून कर्जाची मागणी वाढत आहे. त्याला ठेवींची जोड मिळायला हवी. एचडीएफसी बँकेची हीच सल आहे. एचडीएफसीबरोबरच्या विलीनीकरणानंतर ठेवींचा सरासरी व्याजदर वाढला. नीम कमी झाली. शेअर बाजारामध्ये एचडीएफसी बँकेचा शेअर चालू वर्षी २५ टक्क्यांहून अधिक घसरला आहे आणि तो अनेक वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर (७१५ ते ७३० रुपयांदरम्यान) लोळत आहे. गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत होण्यामागे आणि शेअर मार्केटमध्ये बँक पिछाडीवर पडण्यामागे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (प्रशासन) आणि कायदेशीर अडचणी ही कारणे आहेत..मार्च २०२६मध्ये एचडीएफसी बँकेचे माजी चेअरमन अतनु चक्रवर्ती यांनी वैयक्तिक मूल्ये आणि नैतिकतेचे कारण देत अचानक पद सोडले आणि लगेचच सेंटिमेंट घसरले. तसेच विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास उडून मोठ्या प्रमाणात विक्री करण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे अमेरिकेत बँकेविरुद्ध गुंतवणूकदार फसवणूक खटला दाखल करण्यात आला. इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, बँकेने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला जास्त व्याज देण्यासाठी सुमारे ४५ कोटी रुपये मार्केटिंग खर्च म्हणून दाखवल्याचा आरोप आहे. दुष्टचक्र येथेच थांबले नाही, दुबई शाखेने एटी-१ बॉण्ड्सची अयोग्य विक्री केल्याप्रकरणी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. बँकेने बाह्य संस्थेकडून कायदेशीर ऑडिट करून पुनरावलोकनात कोणतेही गंभीर उल्लंघन केले नसल्याचे किंवा प्रशासकीय त्रुटी नसल्याचे म्हटले आहे. परंतु डळमळीत झालेला विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होण्यास काही काळ जावा लागेल.असे म्हटले जाते, की चांगला शेअर तात्पुरत्या अडचणीत सापडला, तर पुढे चालून तिथे केलेली गुंतवणूक चांगले फळ देते. वर उल्लेखलेले बँकेसमोरचे मळभ दूर झाले, तर बँक निफ्टीलाही चांगले दिवस येतील. आज हा शेअर पुस्तकी किमतीच्या पावणे दोनपटींना मिळतो. किंमत मिळकत गुणोत्तर जेमतेम १४.६ आहे. आपल्या सल्लागाराला विचारून निर्णय घ्यावा. अन्यथा काही दिवस त्यातील गुंतवणुकीचा काही हिस्सा दूर करून करूर वैश्य बँकेचा अभ्यास करावा. करूर वैश्य बँक हे नाव मराठी गुंतवणूकदारांच्या तोंडावर सहसा नसते. तमिळनाडूतल्या करूर गावातली शतकाहून जुनी व आकाराने लहान अशी ही खासगी बँक. या बँकेला गाजावाजा करण्याची सवय नाही. पण पहिल्या तिमाहीचा निकाल पाहिला की जाणवते गप्प राहून काम करणारी माणसे कशी असतात!निव्वळ नफा ७५५.७ कोटी रुपये म्हणजे गतवर्षीच्या याच तिमाहीपेक्षा ४५ टक्के अधिक आहे. व्याजाचे निव्वळ उत्पन्न १,४२२.७५ कोटी रुपये आहे, म्हणजे ३२ टक्क्यांनी वाढले आहे. निकालाच्या दिवशी शेअर ६.८९ टक्क्यांनी वधारला. एकूण व्यवसाय २.२७ लाख कोटी रुपयांवर गेला. कर्जे १.०४ लाख कोटी रुपये आणि ठेवी १.२३ लाख कोटी रुपये झाल्या. म्हणजे दोन्हींमध्ये सहा-सहा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ताळेबंदाच्या दोन्ही बाजू एकाच पावलाने चालणे ही दुर्मीळ गोष्ट झाली आहे. वर एचडीएफसीच्या संदर्भात ठेवींच्या सांगितलेल्या अडचणीचा येथे मागमूसही नाही..Premium|Nifty Stock Market : सेमीकंडक्टरपासून ट्रान्सफॉर्मर शेअर्सपर्यंत तेजी; निफ्टी २४,५०० पार करताना शेवटच्या मिनिटांत नेमकं काय घडलं?.खरी गंमत पुढे आहे. एकूण अनुत्पादक कर्जे ०.७४ टक्के आणि निव्वळ अनुत्पादक कर्जे अवघी ०.१९ टक्के आहेत. खासगी बँकांची कर्जे तुलनेने सरासरी अनुक्रमे १.६० टक्के आणि ०.४७ टक्के आहेत, म्हणजे उद्योगाच्या निम्म्याहूनही कमी. नवीन बुडीत खात्यांचे प्रमाण कमी असल्यामुळे तरतुदींचा बोजाही हलका. मालमत्तेची प्रत याहून स्वच्छ असणे अवघड. गेल्या पूर्ण वर्षाचा मालमत्तेवरील परतावा (आरओए) १.७३ टक्क्यांवरून १.९६ टक्क्यांवर गेला आहे. तिमाहीची नीम ४.२६ टक्के आहे आणि चालू वर्षाच्या नीमचे अनुमान वाढवावे लागेल असे व्यवस्थापनानेच सुचवले आहे. पण याच व्यवस्थापनाने स्वतःच्याच यशाला लगाम घातला, हे अधिक महत्त्वाचे. ‘आजवरची वाढ पाहून वर्षभराचा नफा ठरवू नका’ असे त्यांनी स्पष्ट बजावले. बँकेचे बहुतांश कर्जवाटप पहिल्या तिमाहीत आणि दुसऱ्या तिमाहीच्या काही भागातच होते; उत्तरार्धात गाडी आपोआप संथ होते. ही सुरुवातीची घाई नियोजित आहे, तेजीचे लक्षण नव्हे. एका तिमाहीचे आकडे पाहून वर्षाचे गणित मांडणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे.दुसरी गोष्ट ठेवींच्या खर्चाची. स्वस्त कासा ठेवी वाढवायच्या आणि कमी परताव्याची कर्जे सरळ नाकारायची असे बँकेने ठरवले आहे. ७.५ टक्के खालचे गृहकर्ज बँक देत नाही. ८.२५ ते ८.५ टक्क्यांच्या वर परतावा मिळत असेल, तरच कर्ज मंजूर होते. आकड्यांच्या मागे न धावता नफ्याच्या मागे धावणे, हा मुख्य फरक. तिसरी आणि सर्वात लक्षणीय गोष्ट म्हणजे, मोठ्या कॉर्पोरेट कर्जांकडे परत जायचे नाही हा निर्णय. रिटेल, कृषी आणि एमएसएमईमध्येच वाढ शोधायची. एकेकाळी याच बँकेचे पुस्तक कॉर्पोरेट कर्जांनी बिघडवले होते आणि ते स्वच्छ करायला वर्षे गेली. मोठ्या कर्जांकडे परतलो तर आजवरची सारी मेहनत वाया जाईल. त्यापेक्षा हळू वाढू पण चांगले वाढू, ही व्यवस्थापनाची भूमिका आहे. मोहाला नकार देणे ही बँकिंगमधील सर्वात अवघड गोष्ट. या सगळ्यात धोके नाहीत, असे मात्र नाही. वस्त्रोद्योग, सिरॅमिक्स आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रांवर भू-राजकीय कारणांमुळे लक्ष ठेवावे लागेल. पुढील सहामाहीत महसूल कमी होणार आहे, हे लक्षात ठेवावे लागेल..रानभुलीत सापडल्यावर खुणेचे झाड शोधावे लागते, हे वर म्हटलेच आहे. मोठ्या बँकांच्या गर्दीत असे लहान झाड कधीकधी नजरेतून सुटते. करूर वैश्य बँक ही उद्याच सुसाट धावणारी गाडी नाही; तिचा वेगच मुळात मोजूनमापून ठेवलेला आहे. पण चकव्यातून बाहेर पडायचे असेल, तर वेगापेक्षा दिशा महत्त्वाची आणि येथे निदान दिशा तरी स्पष्ट दिसते. नेहमीप्रमाणे हा गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. आधी अभ्यास करावा, आपल्या सल्लागाराशी बोलावे आणि मगच निर्णय घ्यावा. यादरम्यान टाटा व गोदरेज या दोन मोठ्या उद्योग समूहांत छोटी वादळे आली. एन. चंद्रशेखरन यांनी टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार होण्याची घोषणा केली. त्यानंतर टाटा समूहाच्या प्रमुख कंपन्यांच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण होऊन समूहाचे सुमारे ४५ ते ४७ हजार कोटी रुपयांचे बाजारमूल्य एकाच दिवसात कमी झाले. टीसीएस वगळता तो तोटा बराच सावरला आहे. चंद्रशेखरन यांच्या नऊ वर्षांच्या यशस्वी कार्यकाळात समूहाचा नफा पाचपटींनी वाढला होता. त्यांच्या जाण्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. असे म्हणतात, की चंद्रशेखरन यांना पाच वर्षांची मुदतवाढ हवी होती, मात्र बोर्डाच्या (विशेषतः नोएल टाटा) विरोधामुळे केवळ दोन वर्षांचाच प्रस्ताव ठेवण्यात आला. एकमत न झाल्याने चंद्रशेखरन यांनी स्वतःच फेरनियुक्ती न घेण्याचा निर्णय घेतला. नवीन नेतृत्वाकडे जितक्या जलद हस्तांतरण होईल, तितक्या जलद हे पेल्यातील वादळ शांत होईल.यानिमित्ताने सांगावेसे वाटते, की टाटा मोटर्सच्या वाहनविक्रीचा८० टक्के वाटा जेएलआरचा आहे. साहजिकच चीन व इंग्लंडच्या मागणीमुळे विक्री व नफ्यामध्ये वाढ होते. आपल्या आजूबाजूला टाटाच्या कितीही गाड्या दिसल्या, तरी नफा मात्र परदेशी मागणीमुळे दिसणार. परंतु टाटा कमर्शियल वाहनांचे तसे नाही. त्या शेअरचा जरूर अभ्यास करावा. अमेरिकेच्या कर्जाने ४० लाख कोटी डॉलरचा आकडा पार केला आहे. डॉलेक्स १००च्या खाली आहे. साहजिकच सोने-चांदी यांतील तेजी अशीच सुरू राहील असे वाटते.महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे.लेखक शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.