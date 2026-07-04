Premium|Kashmir Shikara : काश्मीरचा शिकारा; हस्तकला, संस्कृती आणि पर्यटनाचा अद्वितीय संगम

वर्षा गजेंद्रगडकर कुशल कारागीर शिकाऱ्याच्या लाकडामध्ये सुंदर आकृतिबंध आणि प्रतिमा कोरतात. काश्मीरचं निसर्गसौंदर्य, तिथली धार्मिक प्रतिकं आणि काश्मिरी लोकसाहित्य यातली दृश्यं फार नजाकतीनं लाकडावर कोरली जातात. नाजूक लाकडी कोरीवकाम आणि सुंदर सजावट यांमुळे शिकारा फक्त एक बोट राहत नाही, तर काश्मिरी कारागिरी आणि कलाबुद्धी यांच्या अपूर्व संयोगाची ती साक्ष असते.काश्मीरचा भूप्रदेश खास कशिदा आणि केशरसाठी तर ओळखला जातोच, त्याचबरोबर तो इथल्या नद्या आणि तळ्यांमुळेही ओळखला जातो. खरंतर काश्मीरचा इतिहास तिथल्या जलाशयांखेरीज पूर्णच होऊ शकत नाही. दल, वुलर आणि निगीन सरोवरांच्या संथ पाण्यावर पिढ्यान्पिढ्या डुलणाऱ्या, सुंदर लाकडी कोरीवकाम असणाऱ्या हाऊसबोटींनी काश्मीरची दृश्यओळख निर्माण केली आहे. पर्यटकांच्या मनात या हाऊसबोटींची प्रतिमा तिथं जाण्यापूर्वीपासूनच पक्की झालेली असते. मात्र काश्मीरमधल्या पश्मीना शाली, कशिदाकाम केलेले कपडे आणि साड्यांकडे जसं आपण पर्यटक हस्तकला म्हणून बघतो, तसं सहसा हाऊसबोटींकडे पाहिलं जात नाही. याचं कारण म्हणजे, आपल्या मनानं हस्तकलेभोवती अतिशय नाजूक सौंदर्याचं वलय निर्माण केलेलं असतं. त्यामुळे एखाद्या भव्य, आलिशान घरासारख्या दिसणाऱ्या या हाऊसबोटींमध्ये राहण्याचा आनंद लुटतानाही हस्तकला म्हणून त्यांचा विचार केला जात नाही. .Premium|Geopolitics: प्राणी, पक्षी आणि वृक्षांच्या युद्धकथा, त्यांच्या मरणयातना कोण सांगेल? .हाऊसबोटीत राहणं हा पर्यटकांसाठी श्रीनगर, जम्मू आणि काश्मीरमधला खास आकर्षणाचा विषय आहे. झेलम नदी आणि सुंदर तळ्यांवर तरंगणारी हाऊसबोट म्हणजे काश्मीरच्या रम्य प्रदेशातलं जणू आपलं स्वप्नातलं घरच असतं. भोवतीची बर्फाच्छादित शिखरं, उंच जाणारे पाइनचे वृक्ष आणि संथ जलाशयात तरंगणाऱ्या, सगळ्या सुविधांनी युक्त हाऊसबोटीतला निवास अनुभवताना काळ थांबल्यासारखा वाटतो. वस्तुतः शिकारा या हाऊसबोटींपेक्षा आकारानं लहान बोटी असतात, पण बहुतेक वेळा शिकारा आणि हाऊसबोट या दोन्ही संज्ञा एकाच अर्थानं वापरल्या जातात. बहुउपयोगी शिकारा ही काश्मिरी लोकांची जीवनरेखा आहे. दळणवळणाचं आणि मासेमारीचं साधन, जलवनस्पती गोळा करणं असे अनेक उद्देश पूर्ण करणारा शिकारा काश्मीरचं सांस्कृतिक प्रतीक आहे. काही स्थानिक तरंगतं घर म्हणूनच त्याचा वापर करतात आणि काहीजण जलाशयात सफर करणाऱ्या पर्यटकांना लागणाऱ्या गोष्टी पुरवण्याकरता तात्पुरतं दुकान म्हणूनही शिकाऱ्याचा उपयोग करतात. या लहान बोटींमुळे जलाशयातल्या पाण्याचं चलनवलन होऊन त्यात अधिक प्राणवायू मिसळला जातो व त्यामुळे जलाशयांची परिसंस्था सुधारते.काश्मिरी संस्कृतीचा वैशिष्ट्यपूर्ण घटक असणाऱ्या हाऊसबोटी पारंपरिक हस्तकला आणि संपन्न इतिहासाचा मेळ घालत जवळपास ४०० ते ५०० वर्षं काश्मीरची ओळख जपत आल्या आहेत. आज काश्मीरमध्ये असणाऱ्या हाऊसबोटींचा उगम ब्रिटिश कालखंडात ब्रिटिशांच्या कृपेमुळे झाला असल्याचा एक समज रूढ आहे. भारतातल्या तीव्र उन्हाळ्यापासून काही काळ सुटका म्हणून काश्मीरमध्ये येणाऱ्या इंग्रज अधिकाऱ्यांनी हाऊसबोटी बांधण्याची कल्पना स्थानिक लोकांना दिली, असं सांगितलं जातं. पण हाऊसबोटींची परंपरा याहूनही खूप जुनी आहे. शिकारा किंवा हाऊसबोट अशी नावं त्या काळात प्रचलित नसली, तरी काश्मीरच्या जलाशयातल्या मोठ्या जहाजांचा ओझरता उल्लेख बाराव्या शतकात कल्हण या संस्कृत विद्वानानं लिहिलेल्या राजतरंगिणी या ग्रंथात आहे. काश्मीरमध्ये अनेक पिढ्यांपासून राहणारी ज्येष्ठ मंडळीही हाऊसबोटी पिढ्यान्पिढ्या काश्मिरात असल्याचं सांगतात.ब्रिटिश म्युझियमनं अगदी अलीकडे हाती घेतलेल्या हाऊसबोटींचं दस्तावेजीकरण करण्याच्या प्रकल्पात पुण्यातले काही अभ्यासक सहभागी आहेत. त्यांच्या नोंदींविषयीचा लेख एका दैनिकात प्रसिद्ध झाला आहे. त्यातही हे श्रेय इंग्रजांचं नसल्याचं पुण्यातल्या सायली आठले या अभ्यासिकेनं स्पष्ट केलं आहे. मुघल काळापासून शिकारा किंवा हाऊसबोटी काश्मिरात असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे..चांदण्या रात्री झेलममधून मुघल बादशहा जहांगीर अनेकदा नौकाविहार करायचा आणि त्याच्यासोबत जाणाऱ्या छोट्या बोटींमधून विहरत असलेले गायक आणि वादक त्याला संगीताची साथ द्यायचे, असे उल्लेख जुन्या ग्रंथांमध्ये आहेतच, पण आईन-ए-अकबरीमध्ये दल तलावाच्या सौंदर्यानं भारावून गेलेल्या अकबरानं भारतीय आणि पर्शियन कारागिरांना बोलावून त्यांना दुमजली हाऊसबोट बांधायला सांगितल्याचा उल्लेखही आहे. दरबारी कामासह खास कौटुंबिक समारंभ आणि संध्याकाळच्या संगीतसभा घेण्यासाठी या हाऊसबोटींचा उपयोग करण्याचा त्याचा मानस होता, अशा नोंदी या ग्रंथात आहेत. दुमजली हाऊसबोटीची कल्पना प्रत्यक्षात आल्यावर अकबर इतका खुश झाला, की त्यानं झेलममध्ये तशा अनेक बोटी तयार करायला सांगितल्या. अनेक मुघल चित्रांमध्येही या बोटी रेखाटल्या आहेत. अबुल फजलनं अकबराची भेट घेतल्यानंतर लिहिलेल्या या वर्णनात या बोटींचा उल्लेख ‘सरिता महाल’ म्हणून केला आहे. हाऊसबोटींचा उगम असा मुघल कालखंडात झाला असला, तरी ब्रिटिश राजवटीच्या काळात इंग्रज अधिकारी आणि युरोपीय प्रवाशांनी त्यांची लोकप्रियता वाढवली, ही मात्र वस्तुस्थिती आहे.स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काश्मिरी हंजी या ऋतूनुसार वेगवेगळे उद्योग करणाऱ्या भटक्या समुदायानं हाऊसबोटी बांधण्याचं आणि त्यांची देखभाल करण्याचं काम सुरू केलं. त्यांनीच काश्मीरला भेट देणाऱ्या भारतीय पर्यटकांसाठी या बोटींचं रूपांतर हॉटेल्समध्ये केलं. ‘तरंगणारे महाल’ म्हणून या हाऊसबोटींची जाहिरात केली जात होती. आधुनिक पर्यटन आणि काश्मीर की कली किंवा जब जब फूल खिले यांसारख्या अनेक हिंदी चित्रपटांमुळे हाऊसबोटी काश्मीरमधलं प्रमुख आकर्षण केंद्र झाल्या आणि या बोटी तयार करणाऱ्या कारागिरांची कला बहरत गेली. एका नोंदीनुसार, १९७०च्या दशकात काश्मीरमध्ये साधारणतः तीन हजार हाऊसबोटी होत्या.हाऊसबोटी देवदार झाडाच्या लाकडापासून तयार केल्या जातात. हे लाकूड टिकाऊ आणि जलरोधक असतं. बोटींचा तळ आणि बाजू तयार करून त्या जोडल्या, की मग त्यावर काही विशिष्ट प्रक्रिया करून बोटी रंगवल्या जातात. हाऊसबोटीचा नुसता सांगाडा तयार करायलाच पाच ते सहा महिने लागतात. साधारणपणे २५ ते ४० फूट लांबीच्या या बोटींना पुढे निमुळतं टोक असतं. बर्फ खाली घसरून जावा म्हणून कौलारू घरांसारखं वरचं छत उतरतं असतं. खरंतर बोटी बांधण्याचं हे काम म्हणजे अनेक कलांचा संगम आहे. यात सुतारकाम आहे, जोडकाम आहे, बोट पाण्यावर तरंगावी आणि तरंगताना तिचं संतुलन राहावं या दृष्टीनं तिचं डिझाईन आणि आकार तयार करण्याचं कसब आहे. या बोटी तयार करण्याच्या क्रियेत काश्मीरचं प्रसिद्ध कोरीवकामही समाविष्ट आहे. हे सगळं ज्ञान पारंपरिकरित्या कारागीर वडिलांकडून मुलांकडे संक्रमित होत आलं आहे.एका शिकाऱ्यात साधारणतः दोन ते सहा व्यक्ती राहू शकतात. कुशल कारागीर बोटीच्या लाकडामध्ये सुंदर आकृतिबंध आणि प्रतिमा कोरतात. काश्मीरचं निसर्गसौंदर्य, तिथली धार्मिक प्रतिकं आणि काश्मिरी लोकसाहित्य यातली दृश्यं फार नजाकतीनं लाकडावर कोरली जातात. नाजूक लाकडी कोरीवकाम आणि सुंदर सजावट यांमुळे शिकारा फक्त एक बोट राहत नाही, तर काश्मिरी कारागिरी आणि कलाबुद्धी यांच्या अपूर्व संयोगाची ती साक्ष असते. कोरीवकामाव्यतिरिक्त शिकाऱ्याला रंगांचीही अशी सजावट असते, की जलाशयाच्या स्वच्छ, नितळ, निळाशार पाण्यावर तो रंग विशेष उठून दिसतो. लखलखीत लाल, हिरवा आणि सोनेरी पिवळा हे रंग अधिक वापरले असतात. काश्मिरी संस्कृतीमधले हे पारंपरिक रंग आहेत. शिकाऱ्याच्या या रंगांमुळे केवळ नजरच सुखावत नाही, तर स्थानिक परंपरा आणि वारशाची उत्कट जाणीवही तिथं राहणाऱ्याच्या मनात झिरपत राहते. शिवाय, शिकाऱ्याच्या अंतर्भागातले किमती गालिचे, पडदे, सुंदर लाकडी फर्निचर यामुळे पर्यटकांना आलिशान आणि प्रेमळ आदरातिथ्याचा अनुभव मिळतो, तो वेगळाच!भारतीय आणि विदेशी पर्यटकांना भुरळ पाडणारी ही हस्तकला आता मात्र अस्तंगत होण्याच्या मार्गावर आहे. काश्मिरी संस्कृतीची खूण असणारी शिकारा बांधणीची ही कला येणारे शेवटचे मोजके कलाकार आता मोठं प्रश्नचिन्ह घेऊन जगत आहेत. यामागे अनेक कारणं आहेत. शिकारा बांधणीचं अर्थशास्त्र गेल्या वीस ते तीस वर्षांत पुष्कळ बदलत गेलं आहे. पारंपरिक हाऊसबोटीसाठी उत्तम प्रतीचं देवदाराचं लाकूड आवश्यक असतं. नाजूक कोरीवकाम आणि अनेक महिन्यांचं शारीरिक कष्ट यातून ही बोट तयार होते. पण विविध विकास कामांमुळे या प्रदेशातली झाडं व जंगलं कमी होत गेली आहे आणि साहजिकच लाकडाची किंमत गेल्या तीन ते चार दशकांत खूपच वाढत गेली आहे. शिल्लक असलेल्या झाडांचं लाकूड तोडण्यावर काश्मीरमध्ये कडक निर्बंध आहेत. आपल्याच परिसरात कारागिरांना पूर्वी मिळणारं लाकूड आता एकतर मिळत नाहीये, किंवा विकत मिळालंच तरी त्या लाकडाच्या किमती त्यांना परवडेनाशा झाल्या आहेत. पर्यायी लाकूड तेवढं भक्कम नसतं आणि आयात केल्या जाणाऱ्या विदेशी लाकडाच्या किमती अवाजवी असतात. त्यामुळे नव्या बोटी बांधणं कारागिरांना अशक्य होत आहे..Premium|Honest Taxpayers Vs Freebie Politics India : प्रामाणिक करदाते विरुद्ध मोफतखोरीचे राजकारण; कष्ट, गुणवत्ता आणि विशेषाधिकारांच्या अन्याय्य हिशेबावर टोकदार प्रश्न.याहूनही महत्त्वाचं कारण म्हणजे, विसाव्या शतकातली, विशेषतः शेवटच्या दशकातली जम्मू-काश्मीरमधली राजकीय अस्थिरता या प्रदेशातल्या पर्यटनावर आणि पर्यायानं शिकारा उद्योगावर मोठा आघात करणारी ठरली. पर्यटकांचा ओघ कमी झाल्यामुळे शिकारा मालकांपुढे आर्थिक संकट उभं राहिलं. अनेक बोटी नादुरुस्त अवस्थेत राहिल्या, काही ओस पडल्या आणि काहींनी त्या विकून टाकल्या. तलावांच्या प्रदूषणाचा प्रश्नही दिवसेंदिवस गंभीर होऊ लागल्यामुळे १९८८मध्ये फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारनं नव्या शिकाऱ्यांचं बांधकाम आणि जुन्यांची दुरूस्ती किंवा नूतनीकरण यांवर सरसकट बंदी घातली. काश्मीर खोऱ्यातल्या दहशतवादी कारवाया आणि कोविड महासाथीमुळेही शिकारा उद्योग धोक्यात आला. पर्यावरणविषयक कडक नियम आणि कायदे यांचा परिणाम म्हणून हाऊसबोटींची संख्या गेल्या तीस वर्षांत हळूहळू घटत गेली आहे. सध्या काश्मिरात ७५०हून कमी बोटी शिल्लक आहेत.कुशल कारागिरांच्या कमतरतेमुळेही अनेक शतकांचा वारसा असलेली कला अस्तित्वासाठी आता झगडते आहे. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत शिकारा उभारू शकतील असं डिझाईन, बांधणी आणि कोरीवकाम करणारे केवळ तीन कारागीर सध्या संपूर्ण जम्मू-काश्मीरमध्ये शिल्लक आहेत. हे बघितलं तर काश्मिरी शिकारा यापुढे फक्त चित्रांत किंवा छायाचित्रांतच पाहावा लागेल की काय, अशी काळजी वाटते. अर्थात, सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या या हाऊसबोटी जलाशयांच्या, विशेषतः दल सरोवराच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम घडवत आहेत, ही वस्तुस्थितीही नाकारता येणार नाही. प्रक्रिया न केलेलं सांडपाणी जलाशयात सोडणं, घन कचऱ्याचं प्रदूषण आणि जलाशयातली बोटींची गर्दी यांमुळे या सरोवरांच्या पाण्याचा दर्जा बिघडला आहे. परिणामतः जलाशयांची संपूर्ण परिसंस्था धोक्यात आली आहे. या सगळ्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू असले, तरी पर्यटन आणि परिसंस्थेचं संवर्धन यांतला समतोल सांभाळण्याचं आव्हान कायम आहे.साधारण १९९०च्या दशकाच्या पूर्वार्धापर्यंत हाऊसबोटी तयार करणाऱ्या कारागिरांना पर्यटनासाठी आणि स्थानिकांच्या कौटुंबिक वापरासाठीही सतत मागण्या यायच्या. आता बदललेल्या परिस्थितीत ही कला जिवंत ठेवणं आणि उदरनिर्वाह करणं या दोन्ही गोष्टी त्यांच्यासाठी अवघड झाल्या आहेत. २०२२पासून बोटींच्या, विशेषतः छोट्या बोटींच्या किरकोळ दुरुस्त्यांना परवानगी मिळाली आहे. पण कारागिरांना जगण्याकरता एवढा दिलासा पुरेसा नाही. ही कला जिवंत ठेवायची असेल, तर शासकीय धोरणं आणि त्यांची अंमलबजावणी, सरसकट बंदी आणि दुर्लक्ष यांच्यापलीकडे जायला हवं. पर्यावरणीय नियमांचं पालन करत मर्यादित शिकाऱ्यांच्या बांधकामाला परवानगी देणं, सांडपाणी प्रक्रियेची युनिट्स शिकाऱ्यांवरच उभारणं, सरोवरात एका वेळी असणाऱ्या शिकाऱ्यांच्या संख्येवर मर्यादा घालणं यांसारखे उपाय राबवणं शक्य आहे. विचारपूर्वक आखलेलं धोरण काश्मीरमधले जलाशय आणि ही हस्तकला दोन्हींना वाचवू शकेल. हाऊसबोटीकडे बाजारातली वस्तू म्हणून पाहण्याऐवजी काश्मिरी संस्कृतीचं प्रतीक म्हणून पाहिलं, तर तिच्या संवर्धनाचे अनेक पर्याय पुढे येऊ शकतील..या हस्तकलेच्या बाबतीत आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्याजोगी आहे. आज शिल्लक असलेल्या मोजक्या कारागिरांच्या केवळ डोक्यात आणि हातात या कलेचं ज्ञान शिल्लक आहे. त्यांना सहभागी करून काही टेक्निकल इन्स्टिट्यूट्स, जम्मू-काश्मीरचं विद्यापीठ किंवा अन्य कलासंस्थांनी त्यांची डिझाईन्स, निगडित तंत्रं आणि सगळ्या प्रक्रिया यांच्या नोंदी करून ठेवायला हव्यात. ब्रिटिश म्युझियमनं हा प्रकल्प सुरू केला आहेच, पण इतक्या जुन्या आणि समृद्ध कलेच्या पुनरुज्जीवनासाठी आपणच समग्रतेनं विचार करून पाऊल उचलायला हवं. या पारंपरिक कलेशी पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत अशा आधुनिक तंत्रांचा मेळ घालत हा वारसा पुढे कसा नेता येईल, याचा विचार करणं आवश्यक आहे.शिकारा बांधणीची कला नष्ट होणं म्हणजे फक्त पर्यटकांचं एक आकर्षण कमी होणं नव्हे, तर बोट उभारणीची वैशिष्ट्यपूर्ण कलापरंपराच यामुळे जीर्ण होत जाईल. गालिचे विणणं, लाकडी कोरीवकाम, कशिद्याच्या शाली अशा काश्मीरमधल्या इतरही काही हस्तकला यापूर्वी धोक्यात आल्या होत्या. पण बाजारपेठेचा पाठिंबा, योग्य सरकारी योजना आणि स्थानिक वारशाविषयीचा अभिमान यांद्वारे त्यांना पुन्हा जीवनदान मिळालं होतं. हाऊसबोटींच्या कलेला जगवण्यासाठी अशाच प्रयत्नांची गरज आहे. काश्मीरमधले जलाशय, तिथले लोक आणि काश्मीरचा इतिहास यांना सांधणारा हा दुवा कायम जिवंत ठेवणं अवघड असलं, तरी अशक्य मात्र नक्कीच नाही.वर्षा गजेंद्रगडकर पुणेस्थित पर्यावरण अभ्यासक, ललित लेखिका, बालसाहित्यकार आणि अनुवादिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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