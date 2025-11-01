Premium|Geopolitics: प्राणी, पक्षी आणि वृक्षांच्या युद्धकथा, त्यांच्या मरणयातना कोण सांगेल?

वर्षा गजेंद्रगडकर युद्धग्रस्त देशातल्या आत्ताच्या आणि पुढच्या अनेक पिढ्या युद्धाच्या भळभळत्या जखमा घेऊन जगतील. शिवाय या देशांमधल्या प्रचंड आर्थिक-सामाजिक नुकसानीचा विचारही कल्पनेपलीकडचा आहे. जगाच्या इतिहासात या सगळ्या विध्वंसाची आणि युद्धांत होरपळलेल्या माणसांच्या वेदनांची नोंद होईल, पण ज्यांना वाचा नाही, अशा प्राणी, पक्षी आणि वृक्षांच्या युद्धकथा, त्यांच्या मरणयातना कोण सांगेल? राजकीय धोके आणि पर्यावरणीय धोके यांनी एकमेकांच्या हातात हात घालून समोर येण्याचं प्रमाण अलीकडच्या काळात वाढत चाललं आहे. नैसर्गिक संपत्तीवर कब्जा मिळवण्यासाठीची स्पर्धा भूराजकीय ताण अधिक तीव्र करताना दिसते आहे. युद्ध आणि सशस्त्र संघर्ष यांमुळे हवा आणि पाण्याचं प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन, लोकसंख्या विस्थापन आणि पर्यावरणाच्या जागतिक प्रगतीचं अधःपतन होत राहतं आणि या सगळ्यामुळे अनेक परिसंस्थाच उद््ध्वस्त होतात. गेल्या तीन वर्षांतल्या तीन युद्धांनी हीच बाब अधोरेखित केली आहे. मुळात जगभरातील हवामान बदलाच्या संकटाची सध्याची स्थिती बघता, मानवजातीपुढचा परतीचा मार्ग आता जवळपास बंद झाला आहे, असंच म्हणायला हवं. त्यात पडणारी युद्धांची भर मानवजातीवर असह्य ओझं टाकणारी आहे. .युक्रेन-रशिया युद्धयुद्ध कुठलंही असो, ते सामाजिक-आर्थिक नुकसान करतं, तसंच निसर्गसंहाराची एक मालिकाही मागं ठेवून जातं. रशिया-युक्रेन युद्धाला २४ फेब्रुवारी २०२२पासून सुरुवात झाली आणि दुर्दैवाचे दशावतार म्हणावेत, तसे वाईट योग युक्रेनच्या वाट्याला आले. अननुभूत मानवी यातनांच्या जोडीला तिथल्या पर्यावरणावरही दीर्घकालीन आघात झाले आहेत. साडेतीन वर्षं झाली तरी अपरिमित हिंसेचा उद्रेक या देशात अजूनही होतो आहे. दिवसागणिक पर्यावरणीय नुकसानाची व्याप्ती वाढत चालली आहे.मुळात युद्धाच्या आधीच जगभरातल्या इतर देशांप्रमाणे युक्रेनही हवामान बदल आणि जैववैविध्याचा ऱ्हास यांसारख्या लक्षणीय पर्यावरणीय आव्हानांना तोंड देत होता. गेल्या ३० वर्षांत तिथल्या तापमानात जवळपास १.५ अंश सेल्सिअसनं वाढ झाली आहे. पुढच्या २५ वर्षांत सरासरी वार्षिक तापमानात तीन अंश सेल्सिअसनं वाढ होऊ शकेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. याचे परिणाम अनेक प्रकारे समोर येत आहेत. शेतीतल्या उत्पादनात होणारी घट हा यातील ठळक परिणाम! आधीच नाजूक झालेल्या पर्यावरणावर आघात करून युद्ध थांबलेलं नाही; पण पर्यावरण सुधारण्यासाठीच्या प्रयत्नांनाही ते खीळ घालत आहे. अधिवासांचं पुनरुज्जीवन, संरक्षित क्षेत्रांचं व्यवस्थापन आणि प्रजातींचं संवर्धन करण्यासाठीचे उपक्रम आणि त्यासाठीची गुंतवणूक याला युद्धामुळे संपूर्ण खीळ बसली आहे.युक्रेन हा नैसर्गिक अधिवास आणि प्रजाती यांचं मोठं वैविध्य असणारा देश आहे. मध्य आणि पूर्व युरोप यांच्यामध्ये पसरलेल्या मोठ्या प्रदेशाचा हा भाग ‘ग्रीन हार्ट ऑफ युरोप’ म्हणून ओळखला जातो. गवताळ प्रदेश, किनारी भागातले पाणथळ प्रदेश, अल्पाइन कुरणं, जनुकीय भांडार सांभाळणारी प्राचीन बीच जंगलं आणि खूप विस्तारित दलदलीच्या जमिनी अशा विविध परिसंस्थांची समृद्धी युक्रेनमध्ये आहे. युरोपमधलं ३५ टक्के जैववैविध्य युक्रेननं सांभाळलं आहे आणि प्राण्यांच्या जवळजवळ ७० हजार प्रजाती या देशात आहेत; त्यातल्या अनेक दुर्मीळ आणि जगातल्या सर्वांत धोक्यात आलेल्या प्रजातींपैकी आहेत. पण युद्धामुळे या नैसर्गिक खजिन्याचं फार मोठं नुकसान झालं आहे. अजस्र लष्करी वाहनांची ये-जा आणि स्फोटकं यांमुळे गेल्या तीन वर्षांत संरक्षित क्षेत्रातल्या आणि त्यांच्या बाहेरच्याही अधिवासांचं नुकसान झालं आहे. उपग्रहांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रशियाच्या हल्ल्यांमुळे लागलेल्या आगींमध्ये आजपर्यंत एक लाख हेक्टर्सवरच्या नैसर्गिक परिसंस्थांना मोठे धक्के बसले आहेत. युक्रेनच्या पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधने मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीप्रमाणे, बॉम्बवर्षाव, तोफगोळ्यांचा मारा, तेल प्रदूषण आणि लष्करी कारवाया यांमुळे या देशातल्या ३० टक्के संरक्षित प्रदेशांचं नुकसान झालं आहे. काही प्रदेश तर पूर्णपणे उद््ध्वस्त झाले आहेत. बर्न करारानुसार सुरक्षित असलेल्या देशभरातल्या ३७७ ठिकाणांपैकी २० टक्के ठिकाणांचा लष्करी कारवाईत संहार झाल्याचा उल्लेखही एका स्वयंसेवी संस्थेच्या अहवालात आहे. यात मोठं नैसर्गिक मूल्य असणारे अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण गवताळ प्रदेश आणि शिकारी पक्ष्यांना अन्न, निवारा आणि घरटी बांधण्यासाठी जागा पुरवणारी सिव्हर्स्की डोनेट्स नदीच्या काठावरची घनदाट जंगलं यांचा समावेश आहे. अशा ठिकाणी सैन्याच्या तुकड्या एकत्र आल्यामुळे या जैववैविध्यानं समृद्ध असलेल्या प्रदेशाची एकात्मताच संपुष्टात आली. युक्रेनमधल्या किमान १४ रामसर साइट्स म्हणजे आंतरराष्ट्रीय ओळख असलेल्या पाणथळ जमिनीही युद्धामुळे नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.युद्ध सुरू होऊन आता तीन वर्षं झाली; तीन वसंत ऋतू सरले. या काळात प्राणी, अन्न आणि जोडीदाराच्या शोधात असतात. आपल्या पिल्लांच्या वाढीवरही त्यांचं लक्ष असतं. या ऋतूत युक्रेनच्या समुद्रकिनाऱ्यावरून आणि उत्तरेकडच्या पोलिस्स्या भागातून शेकडो पाणबदकं स्थलांतर करतात. पांढरे बगळे आणि दुर्मीळ असे काळे बगळे याच कालावधीत दरवर्षी अंडी घालण्यासाठी युक्रेनमध्ये येतात. अस्वलांची शीतनिद्रा संपत आलेली असते. इतरही अनेक प्राण्यांच्या प्रजननाचा हा काळ असतो आणि त्यावेळी त्यांना शांतता हवी असते. पण दीर्घकाळ चाललेल्या युद्धानं या प्राण्यांचं जीवनचक्रच उद््ध्वस्त झालं. .युरोपमधलं ३५ टक्के जैववैविध्य युक्रेननं सांभाळलं आहे आणि प्राण्यांच्या जवळजवळ ७० हजार प्रजाती या देशात आहेत; त्यातल्या अनेक दुर्मीळ आणि जगातल्या सर्वात धोक्यात आलेल्या प्रजातींपैकी आहेत. पण युद्धामुळे या नैसर्गिक खजिन्याचं फार मोठं नुकसान झालं आहे. अजस्र लष्करी वाहनांची ये-जा आणि स्फोटकं यांमुळे गेल्या तीन वर्षांत संरक्षित क्षेत्रातल्या आणि त्यांच्या बाहेरच्याही अधिवासांचं नुकसान झालं आहे..युक्रेन-रशिया युद्धानं पर्यावरणावर आणखी एक मोठा आघात केला आहे. २०२२च्या फेब्रुवारीपासून २०२५च्या फेब्रुवारीपर्यंत एकूण २३० दशलक्ष टन इतका कार्बन डायऑक्साईड समकक्ष वायू वातावरणात सोडला गेला आहे. केवळ गेल्या वर्षभरात म्हणजे २०२४मध्येच ५५ दशलक्ष टन हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन झाल्याचं अनेक अहवालांनी सांगितलं आहे. या उत्सर्जनची तुलनाच करायची झाली, तर ते ऑस्ट्रिया, हंगेरी, चेक प्रजासत्ताक आणि स्लोव्हाकिया या सगळ्या राष्ट्रांच्या एकत्रित वार्षिक उत्सर्जनाइतकं किंवा खनिज इंधंनांवर चालणाऱ्या १२० दशलक्ष वाहनांच्या उत्सर्जनाइतकं आहे. २०२४मध्ये उत्सर्जनात वाढ होण्याचं एक कारण म्हणजे युक्रेननं स्वसंरक्षणासाठी केलेलं ठिकठिकाणच्या तटबंदीचं बांधकाम आणि खनिज इंधन वापरणाऱ्या रणगाड्यांचा आणि दारूगोळ्याचा मोठ्या प्रमाणात केलेला उपयोग.सध्या, युक्रेनमधल्या झपोरीझिया या अणुशक्ती प्रकल्पाची दुरावस्था झाली आहे. कुशल मनुष्यबळाची कमतरता, नियमित देखभालीचा अभाव आणि किरणोत्सर्जन नियंत्रण व्यवस्थेतल्या त्रुटींमुळे युक्रेन आणि युरोपातली आण्विक आणि किरणोत्सर्जन सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. याखेरीज या युद्धात युक्रेनच्या पर्यावरणाला अप्रत्यक्षपणेही मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. युद्धामुळे या देशातल्या जवळपास २४ संरक्षित प्रदेशांना त्यांचे संवर्धन कार्यक्रम बंद करणं भाग पडलं. जिथे जिथे सैन्याचे तळ होते, तिथे सैनिकांच्या तुकड्या बाहेर पडल्यावर या संरक्षित प्रदेशातल्या सगळ्या पायाभूत सुविधांचं अपरिमित नुकसान झालेलं दिसलं. युद्ध थांबलं तरी त्या पुन्हा कार्यरत कधी होतील, हे सांगणं अवघड आहे. ज्या संरक्षित प्रदेशांत लष्करी तळ नव्हते, त्यांनाही युद्धाची झळ लागलेली आहेच. रेंजर आणि इतर अनेक कर्मचाऱ्यांनी लष्करात किंवा सीमा सुरक्षा दलात नाव नोंदवलं आणि ते देशाच्या संरक्षणासाठी सिद्ध झाल्याने राष्ट्रीय उद्यानांचं प्रशासन आणि आवश्यक दैनंदिन कार्यवाही संपूर्ण कोलमडली. जे उद्यानांमध्ये राहिले त्यांना क्षेपणास्त्र हल्ले, ब्लॅक आउट आणि अन्नटंचाईला तोंड द्यावं लागल्यानं दैनंदिन काम करणं अवघड होऊन बसलं. शिवाय, अनेक राष्ट्रीय उद्यानं आणि संरक्षित प्रदेशांत निर्वासितांच्या छावण्या उभ्या कराव्या लागल्यानं या प्रदेशातल्या सुविधांवर असह्य ताण निर्माण झाला आहे. सिनेविर नॅशनल पार्क, कारपथिअन हे राखीव जैवक्षेत्र आणि युक्रेनच्या पश्चिम भागातल्या अनेक संरक्षित प्रदेशांनी गेल्या तीन वर्षांत देशांतर्गत विस्थापित झालेल्या किमान १५ हजारजणांना आश्रय दिला आहे. अशा स्थितीत या संरक्षित क्षेत्रांची अवस्था काय झाली असेल, याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी.पर्यावरणविषयक नियमांची अंमलबजावणी करणारं बहुतांश मनुष्यबळ युद्धजन्य परिस्थितीमुळे उद्भवलेल्या वेगळ्या कामांत गुंतल्यामुळे युक्रेनमध्ये संरक्षित प्रजातींची चोरटी शिकार आणि बेकायदेशीर वृक्षतोडीत प्रचंड वाढ झाली. यामुळे देशातल्या पाच भागात मिळून सुमारे ६५ हजार युरोचं नुकसान झालं असल्याचं युक्रेनच्या स्टेट एन्व्हायर्न्मेंटल इन्स्पेक्टरेटनं म्हटलं आहे. याखेरीज देशाच्या ज्या भागात सशस्त्र लढे सुरू होते, त्याठिकाणी फॉरेस्ट स्टुअर्डशिप काउन्सिलला वनव्यवस्थापनाची मान्यतापत्रं स्थगित ठेवावी लागली. यामुळेही बेकायदेशीर लाकूडतोड वाढली आणि मुख्य म्हणजे शाश्वत वन व्यवस्थापनासाठी अनेक वर्षं केलेलं काम धुळीला मिळालं. .युद्धात पाणीपुरवठा यंत्रणा आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचं नुकसान झाल्यामुळे नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात व्यत्यय येणं अपरिहार्य होतंच; शिवाय नैसर्गिक जलाशयही गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत प्रदूषित झाले आहेत. विशेषतः सांडपाणी आणि मलनिस्सारण केंद्रांवर झालेल्या बॉम्बवर्षावामुळे प्रक्रिया न केलेलं पाणी परिसरात पसरून आसपासचे जलस्रोत दूषित झाले आहेत. बॉम्ब पडून अनेक धरणांचं, विशेषतः जलविद्युत निर्मितीसाठी उभारलेल्या धरणांचं नुकसान झाल्यामुळे काही नद्यांच्या पाण्याचा दर्जा खूप कमी झाला आहे. युद्धामुळे झालेलं हवेचं प्रदूषण ही आणखी एक गंभीर बाब! बॉम्ब वर्षावामुळे ठिकठिकाणी लागलेल्या आगी, धूर आणि वाफा यांचा निवासी भागांसह त्या त्या परिसरातल्या हवेच्या दर्जावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. युक्रेनमधल्या तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या डेपोंवर आणि कोठारांवर तसंच औद्योगिक प्रकल्प आणि कारखान्यांवर आजपर्यंत अनेक हल्ले झाले आहेत. यामुळे वेगवेगळ्या विषारी रसायनांचा धूर हवेत मिसळत राहिला आहे. काही ठिकाणी या धुरांचे मोठे ढग आकाशात दीर्घकाळ तरंगत राहिले होते. उद्योग बंद झाल्यामुळे हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन कमी झालं असलं, तरी प्रदूषक वायूंचं उत्सर्जन मात्र वाढलं आहे.हे युद्ध थांबलं, (आणि ते लवकरात लवकर थांबायला हवंच!) तरी दुर्दैवानं युक्रेनमधल्या पर्यावरणावरचे आघात चालूच राहणार आहेत, कारण उद््ध्वस्त झालेल्या देशाची पुन्हा उभारणी करताना, नुकसानग्रस्त इमारती आणि पायाभूत सुविधा परत निर्माण करताना प्रचंड प्रमाणात नैसर्गिक साधनं वापरली जातील आणि त्यातून हरितगृह वायू आणि इतर प्रदूषकांची खूप निर्मिती होईल. काय बांधायचं, कसं बांधायचं, कुठलं साहित्य वापरायचं, याबाबतचे निर्णय करताना चक्रीय अर्थव्यवस्थेची तत्त्वं वापरून आणि हवामान आणि जैविक विविधतेच्या सुरक्षिततेचा विचार करून ही पुनर्बांधणी केली, तर पर्यावरणीय आघात कमी करणं शक्य आहे. मात्र, याकरिता या देशाला अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय निधीचीही मोठी गरज लागणार आहे. अशा अनेक आव्हानांना हा देश कसा सामोरा जाईल, हे काळच ठरवेल. .हमास आणि इस्राईल युद्धअलीकडच्या युद्धमालिकेतलं दुसरं युद्ध हमास आणि इस्राईल यांच्यातलं! निसर्ग हा या युद्धाचा मूकबळी ठरला आहे. ७ ऑक्टोबर २०२३ला सुरू झालेल्या या युद्धानं गाझाच्या पर्यावरणाचा फार मोठा घास घेतला आहे. हे नुकसान भरून काढता येणार नाही, इतकं मोठं आहे. गाझामधली ८० टक्के वृक्षराजी नष्ट झाली आहे. शिवाय, महत्त्वाच्या पाणथळ जमिनी, वाळूच्या टेकड्या, किनारी प्रदेशातले जलाशय आणि वाडी गाझा ही एकमेव महत्त्वाची नदी यांचं प्रचंड नुकसान झालं असल्याचं उपग्रहाकडून आलेल्या छायाचित्रांनी स्पष्ट केलं आहे. जमिनीवरचं हरित आवरण नाहीसं झाल्यामुळे पूर्वी अतिशय सुपीक, उत्तम सिंचन लाभलेल्या आणि जैविक विविधतेनं समृद्ध असलेल्या या प्रदेशातल्या मातीचा असा ऱ्हास केला आहे, की गाझापट्टीला दीर्घकालीन वाळवंटीकरणाला तोंड द्यावं लागणार, हे उघड आहे.गाझामधली पाणीपुरवठा यंत्रणा युद्धामुळे कोलमडली आहे. पॅलेस्टिनी कुटुंबं आता प्रदूषित विहिरी आणि टँकर्सकडून अनियमितपणे मिळणाऱ्या पाण्याच्या आधारेच दिवस काढताहेत. सांडपाणी प्रक्रियेच्या सुविधाही बंद पडल्या आहेत. अनेक प्रक्रिया प्रकल्पांवर बसवलेली सोलार पॅनल्स हल्ल्यांत नष्ट झाल्यामुळे ते प्रकल्प कार्यान्वित नाहीत. प्रत्यक्ष प्रक्रिया बॉम्ब वर्षावात जिथे सापडली आहे, तिथे सांडपाणी जमिनीवरून ओढ्यासारखं वाहत राहिलं आहे. अनेक ठिकाणी ते समुद्रात धबधबा सोडावा, तसं थेट वाहतं आहे. दररोज सुमारे ३.५ दशलक्ष घनफूट सांडपाणी समुद्रात मिसळत असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. याचा परिणाम म्हणून भूमध्यसागरी आणि जमिनीखालचे पाणीसाठे प्रदूषित झाले आहेत. हे भूजलसाठे मुख्यतः गाझामधल्या शेतीच्या सिंचनासाठी वापरले जातात. आता ते प्रदूषणमुक्त होण्याची शक्यता धूसर आहे. बॉम्ब वर्षावामुळे आणि लष्कराने जमिनीत खणलेले खंदक आणि भुयारं यांमुळे गाझापट्टीतल्या दोन तृतीयांश शेतजमिनी आणि या जमिनींवरच्या विहिरी आणि हरितगृहंसुद्धा बव्हंशी नष्ट झाली आहेत.गाझानं भूमध्यसागराच्या पूर्व किनाऱ्यालगत २४ मैलांची पट्टी व्यापलेली आहे. आकाराने लहान असली, तरी गाझा पट्टी जैविक विविधतेच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाची आहे. युरोप, पश्चिम आशियाई देश आणि आफ्रिकेतल्या वन्यजीवांचं एकत्र येण्याचं ठिकाण असलेल्या या प्रदेशात जवळपास वेगवेगळे १०० सस्तन प्राणी आणि पक्ष्यांच्या २५०हून अधिक प्रजाती आढळतात. इथल्या मुबलक भूजलसाठ्यांच्या आधारेच पॅलेस्टिनी नागरिक आणि वन्यजीवांना जगवलं आहे. वाळूतल्या उथळ विहिरींद्वारे होणारा गोड्या पाण्याचा अखंड पुरवठा आणि सुपीक माती यांमुळेच १९४८मध्ये इस्राईलच्या निर्मितीनंतर, तिथल्या लष्करानं हाकलून दिलेल्या पॅलेस्टिनींनी या समृद्ध गाझापट्टीचा आश्रय घेतला. पण तेव्हापासूनच गाझाची लोकसंख्या प्रचंड वेगानं वाढली. आज ती दोन दशलक्षाहून अधिक आहे. आता तर जगातल्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणांपैकी गाझा एक आहे. यामुळे तिथल्या भूजलावर असह्य ताण निर्माण झाला आहे. युद्ध सुरू होण्यापूर्वीही पाऊस आणि वाडी गाझा नदीच्या प्रवाहामुळे जमिनीत झिरपणाऱ्या पाण्यापेक्षा भूजलाचा उपसा तिप्पट होता. त्यातून इस्राईलनं बांधलेल्या धरणांमुळे खाली गाझा पट्टीतला नदीचा प्रवाह आधीच आक्रसला आहे; त्यामुळे जमिनीत झिरपणाऱ्या नदीच्या पाण्याचं प्रमाण आणखी कमी झालं आहे. गरजेपुरतंही गोडं पाणी उपलब्ध नसल्यामुळे समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करून नागरिकांना पिण्याचं पाणी पुरवलं जात होतं. पण ऑक्टोबर २०२३मध्ये युद्ध सुरू झाल्यावर गाझामधली सार्वजनिक पाणीपुरवठा यंत्रणाच उद््ध्वस्त झाली. उरल्यासुरल्या विहिरींचा पुरवठा निम्म्याहून कमी झालेला, खाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प ऊर्जेअभावी बंद पडलेले आणि इस्राईलमधून पाइपलाइनद्वारे होणारा पाणीपुरवठा त्या देशानं कमी केलेला! अशा वेळी प्रदूषित झालेल्या विहिरींच्या पाण्यावर दिवस काढण्यावाचून पॅलेस्टिनी नागरिकांपुढे पर्यायच उरलेला नाही. .गाझातील शांतता आणि आव्हाने.वाडी गाझा ही नदी गाझा आणि इस्राईल यांच्या सीमा वेगळ्या करणारी नदी! बगळे, करकोचे, फ्लेमिंगो, अनेक शिकारी पक्षी अशा अनेक पक्ष्यांसाठी त्यांच्या स्थलांतर मार्गातला महत्त्वाचा थांबा म्हणजे ही नदी पॅलेस्टिनी सनबर्ड या गाझाच्या राष्ट्रीय पक्ष्याचंही हे घर आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये प्रवाहाच्या वरच्या भागात पाणी वळवण्यात आल्यामुळे आणि निर्वासितांच्या छावण्यांमधलं सांडपाणी नदीत सोडलं जाऊ लागल्यामुळे या नदीची परिसंस्था आधीच धोक्यात आली होती. पण एकमेव नैसर्गिक संरक्षित प्रदेशाचा दर्जा देऊन गाझानं संयुक्त राष्ट्राच्या निधीतून या परिसंथेच्या पुनरुज्जीवनाचं काम सन २०२२मध्येच सुरू केलं होतं. पण युद्धानं या कामाला नुसतीच खीळ बसलेली नाही; ही नदी म्हणजे सांडपाणी वाहून नेणारं गटार आणि राडारोडा, स्फोटकं, शस्त्रास्त्रं, मृतदेह टाकण्यासाठी सोयीची कचरापेटी ठरली आहे.अल मवासी हाही गाझामधला निसर्गाचा एक सुंदर खजिना होता. इजिप्तच्या सीमेलगतची ही वाळूच्या टेकड्यांची निमुळती, सुपीक पट्टी आहे. अगदी कमी लोकसंख्या, समृद्ध वन्यजीवन आणि वाळूच्या टेकड्यांमध्ये असलेल्या अगदी चिमुकल्या पाणथळी असा हा मुळातला प्रदेश. भूजलच भूपृष्ठावर येऊन या पाणथळ जागा तयार झाल्या आहेत. एवढ्या लहान प्रदेशातही वन्यजीव अभ्यासकांनीपक्ष्यांच्या १३५ प्रजातींची, सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या २० प्रजातींची आणि सस्तन प्राण्यांच्या १४ प्रजातींची नोंद अलीकडच्या काही वर्षांतच केली होती. पण युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळातच नागरी वस्त्यांमध्ये बॉम्ब हल्ले झाले, तेव्हा घरं सोडून जावं लागलेल्या नागरिकांनी अल मवासीमध्ये आश्रय घेतला. इस्राईलनंही हा भाग सुरक्षित मानला जाईल असं जाहीर केलं, पण नंतर हमासला हुडकून काढण्यासाठी या भागात बॉम्ब हल्ले सुरू केले; आता इथं झाडांच्या ऐवजी फक्त बॉम्ब पडून तयार झालेले मोठे खड्डे शिल्लक आहेत. या दुहेरी आघातामुळे आधीच निर्वासितांच्या छावण्यांमुळे नाजूक झालेल्या या परिसंस्थेचा जवळजवळ पूर्ण विनाश झाला आहे. युद्ध थांबलं तरी पर्यावरणाचा सगळा ऱ्हास भरून यायला आणि सामान्य माणसांच्या जगण्यावरची काजळी जायला आणखी किती काळ लागेल कुणास ठाऊक? .Premium|Sherlock Holmes: प्रिय आर्थर..! गुप्तहेरांच्या जगात शेरलॉक होम्सची जादू १३८ वर्षांनंतर आजही कायम.इस्राईल आणि इराण युद्धयाचवर्षी जून महिन्यात तिसरं युद्ध झालं ते इस्राईल आणि इराण यांच्यामध्ये. इराणचा आण्विक प्रकल्प बंद पाडण्यासाठी इस्राईलनं १३ जूनपासून हवाई हल्ले केले. पुढचे बारा दिवस दोन्ही देशांनी परस्परांच्या लष्करी आणि नागरी सुविधा लक्ष्य मानून एकमेकांवर सशस्त्र कारवाया केल्या. अमेरिकेनंही याला हातभार लावला.सुरुवातीला इराणमधल्या फक्त आण्विक प्रकल्पांना आणि लष्करी तळांना लक्ष्य केलं गेलं तेव्हा पर्यावरणाचा प्रश्न आण्विक उत्सर्जनापुरता मर्यादित होता. सुदैवाने आजपर्यंतच्या अहवालांनी किरणोत्सारी रसायनांचं प्रदूषण जमिनीखालच्या त्या त्या ठिकाणांपुरतं मर्यादित राहिलं असल्याची आणि बाहेरच्या वातावरणातल्या प्रदूषकांच्या पातळीत वाढ झाली नसल्याची नोंद केली आहे. पण हे युद्ध पुन्हा पेटलं तर किरणोत्सर्गाचं भयंकर संकट या दोन देशांसह जगाच्या इतरही भागाला गिळंकृत करू शकेल.इराण आणि इस्राईल या दोन्ही देशांनी जसजशी आपली लक्ष्यं वाढवत नेली, तसतसे पर्यावरणाचे संभाव्य धोकेही वाढत गेले. लष्करी वाहनांची वर्दळ, क्षेपणास्त्रांचा वापर, ऑइल रिफायनरीज, गॅस डेपोंवरचे हवाई हल्ले, त्यानंतर लागलेल्या आगी यामुळे विषारी रसायनं आणि हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन दोन्हीकडे प्रचंड वाढलं आहे. हवा, पाणी आणि मातीचं प्रदूषण तर झालं आहेच; शिवाय सशस्त्र हल्ल्यांमुळे अनेक दीर्घकालीन पर्यावरणीय धोके निर्माण झाले आहेत. या युद्धात जंगलांसारखी महत्त्वपूर्ण निसर्गसंपदा आणि धरणांसारख्या पायाभूत सुविधा उद््ध्वस्त झाल्यामुळे कर्बसंचय करणारे नैसर्गिक साठे नष्ट झाले आहेत. याचा परिणाम जसा मानवी आरोग्यावर होतो आहे, तसंच परिसंस्थांचं प्रदूषण आणि अधिवासांचा संहार झाल्यामुळे जमिनीवरचे आणि सागरी वन्यजीव आणि जैविक विविधताही संकटात सापडली आहे.या तिन्ही युद्धांत किती माणसांचे बळी गेले याला सीमा नाही. युद्धग्रस्त देशातल्या आत्ताच्या आणि पुढच्या अनेक पिढ्या युद्धाच्या भळभळत्या जखमा घेऊन जगतील. शिवाय या देशांमधल्या प्रचंड आर्थिक-सामाजिक नुकसानीचा विचारही कल्पनेपलीकडचा आहे. जगाच्या इतिहासात या सगळ्या विध्वंसाची आणि युद्धांत होरपळलेल्या माणसांच्या वेदनांची नोंद होईल, पण ज्यांना वाचा नाही, अशा प्राणी, पक्षी आणि वृक्षांच्या युद्धकथा, त्यांच्या मरणयातना कोण सांगेल? म्हणूनच निसर्ग आणि पर्यावरण यांच्याविषयी प्रेम आणि काळजी असलेल्या प्रत्येकानं ‘युद्ध नको, शांतता हवी’ हा आग्रह सगळ्या स्तरांवर लावून धरायला हवा. हा आग्रहच आपलं भविष्य तारू शकेल.(वर्षा गजेंद्रगडकर पुणेस्थित पर्यावरण अभ्यािसका व लेखिका आहेत.)-------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 