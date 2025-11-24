Premium|Kausar Munir Lyricist : कौसर मुनीर : एकांडी शिलेदार

प्रा. डॉ. प्रवीण घोडेस्वार कौसर मुनीर यांच्या लेखणीतून साकारलेली अनेक गाणी लोकप्रिय झाली आहेत. गेल्या एक दशकाहून अधिक काळापासून त्या हिंदी सिनेसंगीतप्रेमींचे मनोरंजन करीत आहेत. सध्या त्या आपल्या कारकिर्दीच्या शिखरावर आहेत, असे म्हणता येईल. आजच्या जवळपास सर्वच आघाडीच्या संगीतकार आणि निर्माते-दिग्दर्शकांसोबत त्या काम करीत आहेत. त्यांच्याशी झालेल्या दिलखुलास गप्पांचा संपादित अंश....हिंदी चित्रपटसृष्टीत सुरुवातीपासूनच गीतकार म्हणून उर्दू कवींचं प्राबल्य नि वर्चस्व आढळून येतं. मजरूह सुलतानपुरी, शकील बदायुनी, साहिर लुधियानवी, हसरत जयपुरी, निदा फाजली यांच्यापासून ते जावेद अख्तर आणि आजच्या इर्शाद कामिलपर्यंत काही उल्लेखनीय नावं सांगता येतात. हिंदी चित्रपटसृष्टीत गीतकार आणि संगीतकार म्हणून पुरुषांचं अधिराज्य दिसतं. गीतकार माया गोविंद आणि संगीतकार उषा खन्ना अशा हाताच्या बोटांवर मोजता येतील अशा स्त्रियांची नावं आठवतात. अलीकडच्या काळात स्नेहा खानवलकर यांनी संगीतकार म्हणून आपला ठसा उमटवला आहे. गुणवान असूनही त्यांना फारशी संधी मिळताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर कौसर मुनीर या महिला गीतकाराचे यश विशेष उल्लेखनीय आणि नजरेत भरणारे आहे, असे म्हणता येते. त्या केवळ गीतकारच नसून पटकथा लेखनही करतात.मुंबईत बांद्र्यात जन्म झालेल्या कौसर मुनीर यांचं शालेय शिक्षणही तिथंच झालं. त्यांनी झेवियर्स महाविद्यालयातून इंग्रजी साहित्यात पदवी घेतली. शिक्षणादरम्यानच त्यांच्यातल्या काव्यलेखनाला योग्य ते खतपाणी मिळालं. त्यांना लहानपणापासूनच कवितेची आणि संगीताची आवड होती. कविता आणि आकाशवाणीवरची जुनी हिंदी चित्रपटगीतं ऐकणं हा त्यांचा छंद होता. त्यांनी लहानपणी एक वही तयार केली होती, त्यात त्या आवडलेल्या गाण्याचे बोल लिहून ठेवायच्या. त्यावरून प्रेरणा घेत त्या लिहायच्या, स्वतःसाठी, स्वान्तसुखाय! लिहिलेलं कुठं प्रकाशित व्हावं असंही त्यांना कधी वाटायचं नाही. .Premium|Old Hindi Film Songs : ‘प्यासा’साठी थांबली वेळही... .हिंदी चित्रपट गीतकार वगैरे होण्याची त्यांना खरोखरच इच्छा नव्हती. माहितीपट आणि दूरचित्रवाणी कार्यक्रमासाठी संशोधनाच्या कामानिमित्त त्यांनी या क्षेत्रात पदार्पण केलं. एका जाहिरात संस्थेत कॉपी रायटर म्हणून कौसर यांनी आपल्या व्यावसायिक कारकिर्दीची सुरुवात केली. इथं त्यांना आपलं लेखनकौशल्य दाखविण्याची छान संधी मिळाली. कमीतकमी शब्दांत, मुद्देसूद आणि परिणामकारक लेखन कसं करावं, याचे धडे त्यांना इथं घेता आले. अशातच अचानक त्यांना एका सिनेमासाठी संवाद आणि गाणी लिहिण्याची संधी मिळाली. जस्सी जैसी कोई नही या दूरचित्रवाणी मालिकेसाठी त्यांनी लिहायला सुरुवात केली, यातल्या लेखकांच्या चमूचं नेतृत्व विजयकृष्ण आचार्य करीत होते. ते त्यांचा पहिला चित्रपट टशनवर काम करत होते. त्यांना कौसर यांच्या कवितेच्या आवडीबद्दलची कल्पना होती. एके दिवशी आचार्यांनी त्यांच्या चित्रपटातली गाणी ऐकवली. त्यावर कौसर यांनी काही सूचना केल्या, त्या आचार्यांना आवडल्या आणि त्यांनी कौसरना गाणी लिहिण्याचा प्रयत्न करायला सांगितलं. तेव्हाच ‘फलक तक साथ चल मेरे...’ या लोकप्रिय गाण्याचा जन्म झाला! या गाण्याआधी त्यांनी जस्सी जैसी कोई नहीचं शीर्षकगीत लिहिलं होतं.‘फलक तक...’ या गाण्याच्या यशानंतर कौसर मुनीर यांची हिंदी चित्रपटसृष्टीत ओळख निर्माण झाली. यानंतर त्यांनी इशकजादे, एक था टायगर, धूम-३ यांसारख्या लोकप्रिय चित्रपटांसाठी गाणी लिहिली. याशिवाय अभिनेत्री श्रीदेवीच्या सुंदर अभिनयानं सजलेल्या इंग्लिश-विंग्लिश चित्रपटाकरिता भाषा सल्लागार म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली. तसंच बेगम जान, फॅन्टम, बजरंगी भाईजान यांसारख्या चित्रपटांसाठी संवाद आणि पटकथालेखनही केलं..कौसर यांच्या पहिल्या गाण्यानंतर त्यांच्या ताज्या, टवटवीत लेखनशैलीवर युवा श्रोते फिदा झाले. टशन सिनेमा फारसा लोकप्रिय झाला नाही, पण त्यांच्याकडे असलेली निर्विवाद गुणवत्ता जाणकारांच्या नजरेत भरली. कौसर यांच्या गीतलेखनाचं वैशिष्ट्य म्हणजे, त्या श्रोत्यांच्या भावनांशी एकरूप होतात. प्रेम, असोशी, आनंद, हृदयभंग अशा वैश्विक भावनांचा काव्यमय आविष्कार त्या आपल्या गाण्यांमधून व्यक्त करतात. आजच्या युवकांचं भावविश्व आणि परंपरागत शाश्वत मूल्यांचा अनोखा संगम त्यांच्या गीतांमधून प्रतीत होत असतो. वानगीदाखल त्यांच्या ‘अगर तुम साथ हो’ (तमाशा), ‘लव्ह यू जिंदगी’ (डिअर जिंदगी), ‘आशियाना’ (बर्फी), ‘दिल धडकने दो’ (जिंदगी ना मिलेगी दोबारा), ‘माशाल्लाह’ (एक था टायगर), ‘परेशान’ (इशकजादे), ‘भर दो झोली’ (बजरंगी भाईजान), ‘मैं कौन हूं’ (सीक्रेट सुपरस्टार), ‘आज से तेरी’ (पॅडमॅन) अशा गाण्यांचा उल्लेख करता येईल.ह्या गाण्यांमधून त्या अष्टपैलू गीतकार असल्याचं सिद्ध होतं. शिवाय त्यांच्याकडे असलेली मानवी भावभावनांची खोलवर जाणीवही दिसून येते. गाण्यातले भाव आनंदाचे असोत वा विरहाचे, त्यातले शब्द श्रोत्यांच्या काळजात घर करतात. चित्रपटाची जातकुळी कोणतीही असो, त्यातल्या प्रसंगानुसार आणि गरजेनुरूप गीतरचना करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. त्यांच्यातल्या या क्षमतेमुळेच चित्रपटनिर्माते त्यांना प्राधान्य देतात. चित्रपट विनोदी असो अथवा प्रेमकहाणी किंवा नाट्यमय, कौसर यांची गाणी सहजतेने सिनेमाचा अचूक आशय पकडतात!.Premium| Hridaynath Mangeshkar Koli songs: लतादीदींच्या मार्गदर्शनाखाली हृदयनाथ मंगेशकरांच्या कोळीगीतांचा प्रवास .हिंदी संगीतसृष्टीत पाय रोवणं साधी गोष्ट नाही, म्हणूनच त्यात एखाद्या स्त्रीनं आपला अवकाश निर्माण करणं अतिशय कौतुकास्पद आहे. आपली प्रतिभा आणि अविचल निष्ठा यांच्या बळावर कौसर यांनी यश मिळवलं. अर्थात त्यांना सहजासहजी यश मिळालं नाहीये. सर्वच नवोदितांप्रमाणे त्यांनाही अनेक अडथळे आले. बऱ्याचदा गीतकार म्हणून त्यांचा नावाचा विचार व्हायचा, मात्र शेवटी एखाद्या प्रथितयश गीतकाराला संधी मिळायची. कौसर अशा साऱ्या अनुभवांना शांतपणे सामोऱ्या गेल्या. त्याविषयी त्यांनी कुठे नाराजी व्यक्त केली नाही. त्या आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करत राहिल्या. जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा तेव्हा सकस, आशयघन आणि श्रोत्यांना आवडतील अशा रचना देत राहिल्या. आपला लेखनाचा दर्जा टिकून राहील, तो खालावणार नाही याची पुरेपूर दक्षता घेत राहिल्या. जन्मजात प्रतिभा, तिला निरंतर कष्टांची जोड आणि सध्याच्या युवा पिढीचं सम्यक आकलन या गुणांच्या जोरावर त्यांनी यश संपादन केलं. एका अर्थाने गीतकार म्हणून कारकीर्द घडविण्यासाठी उत्सुक असलेल्या अनेक तरुण स्त्रियांसाठी त्या आदर्श ठरत आहेत असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.कौसर यांना इशकजादे या चित्रपटाविषयी विशेष ममत्व आहे. कारण सर्व गाणी लिहिण्याचा अनुभव देणारा त्यांचा हा खऱ्या अर्थानं पहिला चित्रपट. यात त्यांना आपलं लेखनकौशल्य दाखवायला संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळालं. त्या गाण्यांचं श्रोत्यांसमवेतच जाणकारांनीही कौतुक केलं. त्यांच्यामते फॅन्टम हा चित्रपट वेगळा होता, मात्र दुर्दैवानं तो फारसा चालला नाही. यातलं ‘नचदा...’ हे गाणं त्यांच्या फार आवडीचं आहे. ते लोकप्रिय झालं नाही याची त्यांना खंत वाटते. पार्टी साँग्ज, आयटम साँग्ज, वेडिंग साँग्ज लिहिणं त्यांना थोडं कठीण वाटतं. त्यांचे समकालीन गीतकार कुमार, अमिताभ भट्टाचार्य आणि मयूर पुरी अशी गाणी लिहिण्यात निष्णात आहेत असं त्या म्हणतात. कौसर यांनी अशा प्रकारची गाणी खूप कमी लिहिली आहेत. उदाहरणार्थ, ‘तू ही है’ (डिअर जिंदगी) या गाण्यातल्या काही शब्दांविषयी त्या काहीशा असमाधानी होत्या. त्यामुळे त्यांचे संगीतकार अमित त्रिवेदी यांना ते गीत दाखवायला त्या फारशा उत्सुक नव्हत्या. मात्र अमित त्रिवेदी यांना ही रचना खूप आवडली. याउलट ‘लव्ह यू जिंदगी...’ हे गाणं लिहायला कौसर यांना फार सायास पडले. कारण हे एक साधं गाणं होतं आणि त्या सोपेपणामुळेच त्यांना ते रचणं कठीण गेलं होतं. त्यांनी तीन-चार वेगवेगळ्या प्रकारे हे गाणं लिहिलं होतं. कठीण काव्य लिहिणं सोपं आहे आणि साधीसोपी रचना करणं अवघड, हे लोकांच्या लक्षात येत नाही, असं त्या म्हणतात..कोणत्याही लेखनासाठी सकसपणा आणि सर्जनशीलता हे दोन घटक महत्त्वाचे असतात. गाण्यातल्या भावना उत्कटतेनं नि प्रामाणिकपणे व्यक्त झाल्या असतील, तर रसिकांना ते भावतं आणि गीताचं कौतुक होतं. इतर कोणत्याही उद्योग-व्यवसायांत एका स्त्रीला ज्या अडचणी येतात, त्या या क्षेत्रातही येतात. हा प्रश्न कोणत्या एका क्षेत्राचा नसून समाजाचा असल्याचं त्यांना वाटतं. गीतकार एक कलावंत आणि एक तंत्रज्ञ दोन्ही असतो. दुर्दैवानं गीतकारांना काही वेळा कवींपेक्षा कमी लेखलं जातं. मुळात लिहिणं हीच एक कला आहे. कवींना त्यांना जसं वाटतं तसं लिहिण्याची मुभा असते, मात्र गीतकाराला सिनेमाचा आशय, त्यातले प्रसंग, त्यातल्या व्यक्तिरेखांचे कंगोरे ध्यानात घेऊन लिहावं लागतं. अनेकदा संगीतकारानं आधीच बांधलेल्या चालींवर शब्द योजावे लागतात. यामुळे गीतकाराचं काम जास्त कठीण असल्याचं कौसर म्हणतात. अलीकडे काही गीतकार आपल्या गाण्यात एखादा नवा वाक्प्रचार वापरण्याचा, नवं काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न करतात. बऱ्याच वेळा यात काव्य नसतं, तर चतुराई असते. असं वाटतं की श्रोत्यांना चकीत करण्यासाठी गीतकार वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरतोय, असं निरीक्षण कौसर यांनी नोंदवलं. हिंदी चित्रपटसृष्टीला त्यांच्या रूपाने अतिशय सक्षम, सशक्त आणि संवेदनशील गीतलेखन करणारी गीतकार लाभली आहे. त्यांची यशोगाथा अनेक नवोदित कवयित्रींना प्रेरणा देणारी ठरेल अशी आशा करायला हरकत नाही. त्यांना पुढील उज्ज्वल आणि यशस्वी वाटचालीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा!(प्रा.डॉ. प्रवीण घोडेस्वार हिंदी चित्रपट संगीताचे नाशिकस्थित अभ्यासक आहेत.) 