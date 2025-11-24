Premium|Kausar Munir Lyricist : कौसर मुनीर : एकांडी शिलेदार

साप्ताहिक

कौसर मुनीर : एकांडी शिलेदार

Hindi Film Music Writers : हिंदी चित्रपटसृष्टीत पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या गीतकार आणि संगीतकार या क्षेत्रात कौसर मुनीर यांनी आपल्या प्रतिभेच्या जोरावर एक दशकाहून अधिक काळ यशस्वी वाटचाल करत स्वतःचा ठसा उमटवला आहे. फलक तक साथ चल मेरे, लव्ह यू जिंदगी, अगर तुम साथ हो यांसारख्या लोकप्रिय गीतांमधून त्या प्रेम, आनंद, आणि विरह यांसारख्या मानवी भावनांचा काव्यमय आविष्कार प्रभावीपणे व्यक्त करतात.
प्रा. डॉ. प्रवीण घोडेस्वार

कौसर मुनीर यांच्या लेखणीतून साकारलेली अनेक गाणी लोकप्रिय झाली आहेत. गेल्या एक दशकाहून अधिक काळापासून त्या हिंदी सिनेसंगीतप्रेमींचे मनोरंजन करीत आहेत. सध्या त्या आपल्या कारकिर्दीच्या शिखरावर आहेत, असे म्हणता येईल. आजच्या जवळपास सर्वच आघाडीच्या संगीतकार आणि निर्माते-दिग्दर्शकांसोबत त्या काम करीत आहेत. त्यांच्याशी झालेल्या दिलखुलास गप्पांचा संपादित अंश...

