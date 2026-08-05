साप्ताहिक

Premium|Easy Snack Recipes : घरच्या घरी बनवा चविष्ट खाकरा भेळ आणि कॉर्न पॅटिस

Easy Homemade Corn Patties Recipe : घरच्या घरी झटपट तयार होणारी खाकरा भेळ आणि कॉर्न पॅटिस हे चविष्ट, कुरकुरीत व हलकेफुलके स्नॅक्स आहेत. संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा पाहुणचारासाठी हे उत्तम पर्याय ठरतात.
Easy Snack Recipes

Easy Snack Recipes

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

नीलिमा विजय खडतकर

खाकरा भेळ

वाढप - २ ते ३ व्यक्तींसाठी

साहित्य

चार ते पाच जिरे खाकरे, १ बारीक चिरलेला कांदा, १ बारीक चिरलेला टोमॅटो, १ टीस्पून रॉक सॉल्ट, १ टीस्पून चाट मसाला, अर्धा टीस्पून लाल तिखट, प्रत्येकी २ टेबलस्पून खारे शेंगदाणे, मसाला चणा डाळ व बारीक शेव, अर्ध्या लिंबाचा रस, २ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या.

कृती

प्रथम खाकऱ्यांचा हाताने चुरा करावा. एका वाडग्यात खाकऱ्यांचा चुरा, कांदा, टोमॅटो व हिरव्या मिरचीचे तुकडे घालावेत. मग खारे शेंगदाणे व मसाला चणा डाळ घालून त्यात लाल तिखट, रॉक सॉल्ट, चाट मसाला घालावा. वरून लिंबाचा रस व शेव घालून मिश्रण छान एकजीव करावे. चटपटीत खाकरा भेळ तयार.

Loading content, please wait...
recipe
Indian
Healthy Lifestyle
food