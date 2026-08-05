Premium|Easy Snack Recipes : घरच्या घरी बनवा चविष्ट खाकरा भेळ आणि कॉर्न पॅटिस

नीलिमा विजय खडतकरखाकरा भेळवाढप - २ ते ३ व्यक्तींसाठीसाहित्यचार ते पाच जिरे खाकरे, १ बारीक चिरलेला कांदा, १ बारीक चिरलेला टोमॅटो, १ टीस्पून रॉक सॉल्ट, १ टीस्पून चाट मसाला, अर्धा टीस्पून लाल तिखट, प्रत्येकी २ टेबलस्पून खारे शेंगदाणे, मसाला चणा डाळ व बारीक शेव, अर्ध्या लिंबाचा रस, २ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या.कृतीप्रथम खाकऱ्यांचा हाताने चुरा करावा. एका वाडग्यात खाकऱ्यांचा चुरा, कांदा, टोमॅटो व हिरव्या मिरचीचे तुकडे घालावेत. मग खारे शेंगदाणे व मसाला चणा डाळ घालून त्यात लाल तिखट, रॉक सॉल्ट, चाट मसाला घालावा. वरून लिंबाचा रस व शेव घालून मिश्रण छान एकजीव करावे. चटपटीत खाकरा भेळ तयार. .कॉर्न पॅटिसवाढप - २ ते ३ व्यक्तींसाठी.साहित्यएक कप वाफवलेले मक्याचे दाणे, २ उकडलेले बटाटे, प्रत्येकी १ टीस्पून हिरवी मिरची व आल्याची पेस्ट, चाट मसाला, जिरे पूड, अर्धा कप ब्रेडचा चुरा, चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार तेल.कृतीमक्याचे दाणे मिक्सरमध्ये जाडसर वाटून घ्यावेत. उकडलेले बटाटे कुस्करून घ्यावेत. वाटलेले दाणे व कुस्करलेले बटाटे एकत्र करावेत. त्यात हिरवी मिरची व आल्याची पेस्ट, चाट मसाला, जिरे पूड व मीठ घालावे. आवश्यकतेनुसार ब्रेडचा चुरा घालून सैलसर गोळा तयार करावा. आता छोटा गोळा घेऊन त्याची चपटी पॅटिस तयार करावीत. सर्व पॅटिस ब्रेडच्या चुऱ्यामध्ये दोन्ही बाजूंनी घोळवून घ्यावीत. पॅनमध्ये थोडे तेल घालून पॅटिस मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी खमंग भाजून घ्यावीत. तयार पॅटिस टोमॅटो सॉसबरोबर सर्व्ह करावीत..सोया पाॅकेट्सवाढप - ३ ते ४ व्यक्तींसाठी.साहित्यएक कप सोया चंक्स, पाव कप भाजलेले बेसन किंवा फुटाण्याचे पीठ, अर्धा कप बारीक चिरलेली कोथिंबीर,१ टेबलस्पून हिरवी मिरची व आल्याची पेस्ट, प्रत्येकी१ टीस्पून बडिशेप, चाट मसाला, आमचूर पावडर, साखर, ओवा, धने व जिरे पूड, चवीनुसार मीठ, अर्धा कप गव्हाचे पीठ, अर्धा कप मैदा, १ टेबलस्पून बेसन, गरजेनुसार तेल.कृतीसर्वप्रथम गव्हाचे पीठ, बेसन व मैदा एकत्र करावा. त्यात कडकडीत तेलाचे मोहन, ओवा व मीठ घालून पीठ मळून घ्यावे. ते दहा मिनिटे बाजूला ठेवावे. सोया चंक्स कोमट पाण्यात भिजत घालावेत व पाच मिनिटांनी पिळून घ्यावेत. मिक्सरमध्ये पाणी न घालता सोया चंक्स जाडसर वाटून घ्यावेत. कढईत फोडणीसाठी तेल तापवावे. त्यात हिरवी मिरची व आल्याची पेस्ट घालून परतून घ्यावे. नंतर त्यात वाटलेले सोया चंक्स घालावेत. मग त्यात बडिशेप, चाट मसाला, आमचूर पावडर, धने व जिरे पूड, मीठ, साखर, कोथिंबीर व भाजलेले बेसन घालून मिश्रण एकत्र करावे. झाकण ठेवून मिश्रणाला मंद आचेवर दोन मिनिटे वाफ येऊ द्यावी. दोन मिनिटांनंतर झाकण काढून सारण परतून घ्यावे व गॅस बंद करावा. मिश्रण थंड होऊ द्यावे. सुरुवातीला मळून घेतलेल्या पिठाच्या जाडसर पुऱ्या लाटून घ्याव्यात. त्याचे आयताकृती तुकडे कापून घ्यावेत. प्रत्येक तुकड्याच्या एका बाजूवर चमचाभर सारण भरून त्यावर दुसरी बाजू दुमडावी. मैद्याच्या पेस्टने टोक व्यवस्थित चिकटवून घ्यावे. ही पाॅकेट्स गरम तेलात मध्यम आचेवर खरपूस तळून घ्यावीत. सोया पाॅकेट्स सॉसबरोबर सर्व्ह करावीत.टीप : ही पाॅकेट्स तळण्याऐवजी ओव्हनमध्ये १८० अंश सेल्सिअसवर बेकही करू शकता..कच्च्या केळ्याचे सामोसेवाढप - ३ ते ४ व्यक्तींसाठी.साहित्यसारणासाठी : तीन मध्यम आकाराची कच्ची केळी, अर्धा कप बारीक चिरलेली कोथिंबीर, १ इंच आल्याचा तुकडा, ४ ते ५ हिरव्या मिरच्या, प्रत्येकी अर्धा टीस्पून जिरे, खसखस, हळद, बडिशेप, प्रत्येकी १ टीस्पून साखर, चाट मसाला, जिरे पूड, धने पूड, १ टेबलस्पून लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, अर्धा टीस्पून लिंबाचा रस, ४ ते ५ कढीपत्त्याची पाने, १ टेबलस्पून भाजलेल्या चण्याचे पीठ (फुटाणे किंवा डाळ).पारीसाठी : पाऊण कप बारीक रवा, अर्धा टीस्पून ओवा,२ टीस्पून कडकडीत तेलाचे मोहन, चिमूटभर मीठ.कृतीप्रथम रव्यामध्ये कडकडीत तेलाचे मोहन घालावे. मग त्यात ओवा व चिमूटभर मीठ घालून मिश्रण एकजीव करावे. थोडे थोडे पाणी घालून मिश्रण घट्ट भिजवून घ्यावे व पंधरा मिनिटे मुरत ठेवावे. सारणासाठी प्रथम केळीचे साल काढून केळी किसून घ्यावीत. कढईत तेल तापवून त्यात जिरे, बडिशेप, कढीपत्ता, मिरची व आल्याची जाडसर पेस्ट घालावी व मिश्रण परतून घ्यावे. नंतर त्यात लाल तिखट, हळद, धने व जिरे पूड, खसखस घालून फोडणी द्यावी व त्यात केळ्याचा कीस परतावा. चाट मसाला, लिंबाचा रस, साखर व मीठ घालून पाच मिनिटे झाकण ठेवून मिश्रणाला वाफ येऊ द्यावी. त्यानंतर त्यात भाजलेल्या चण्याचे पीठ घालावे. वरून कोथिंबीर घालून मंद आचेवर हे सारण पाच मिनिटे कोरडे होईपर्यंत छान परतून घ्यावे व नंतर थंड करावे. आता सामोसे करण्यासाठी भिजवलेल्या रव्याच्या मिश्रणाचे छोटे गोळे करावेत. प्रत्येक गोळ्याची पुरी लाटून पुरीचे दोन भाग करावेत. प्रत्येक अर्ध्या भागाला सामोशाचा आकार द्यावा. प्रत्येक सामोशात साधारण दोन चमचे सारण दाबून भरावे आणि पाणी लावून कडा चिकटवून घ्याव्यात. मध्यम आचेवर सामोसे लालसर रंगावर तळून घ्यावेत. कैरीची चटणी किंवा टोमॅटो सॉसबरोबर सामोसे खायला द्यावेत.टीप : हे सारण कोरडे असल्यामुळे दोन ते तीन दिवस टिकते. या सारणाच्या कचोऱ्या, करंज्या आणि पराठेही करता येतात. सामोसे बेकही करू शकता..आलू बोंडा रस्सावाढप - ३ ते ४ व्यक्तींसाठी.साहित्यएक कप गावरान हरभरे, २ मध्यम आकाराचे बारीक चिरलेले कांदे, १० ते १२ लसूण पाकळ्या, १ इंच आले, हिंग,पाव कप सुक्या खोबऱ्याचे काप किंवा कीस, ३ मध्यम आकाराचे उकडलेले बटाटे, प्रत्येकी १ टीस्पून धने, जिरे, हळद, काळा मसाला, १ टेबलस्पून लाल तिखट, २ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, अर्धी वाटी कोथिंबीर, ३ ते ४ कढीपत्त्याची पाने, पाऊण कप बेसन, अर्धा टीस्पून ओवा, चिमूटभर खायचा सोडा, चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार तेल, अर्धा टीस्पून मोहरी, १ तमालपत्र, २ लवंगा, २ ते ३ काळे मिरे.कृतीसाधारण सात ते आठ तास चणे भिजत घालावेत. भिजलेले चणे कुकरमध्ये तीन ते चार शिट्ट्या काढून मऊसर शिजवावेत. कढईत तेल तापवून त्यात कांदा परतावा. मग त्यात खोबऱ्याचे काप किंवा कीस, धने व जिरे घालून परतून घ्यावे. थंड झाल्यानंतर हे मिश्रण मिक्सरच्या भांड्यात घालून त्यात पाच ते सहा लसूण पाकळ्या, आले व पाणी घालून पेस्ट करावी. कढईत तेल गरम करून त्यात तमालपत्र, लवंगा, मिरे व हिंग घालावे व परतून घ्यावे. त्यात तयार पेस्ट, लाल तिखट, हळद व मीठ घालावे आणि तेल सुटेपर्यंत परतावे. मग बेसन घालून परत परतावे. त्यानंतर यात चणे व काळा मसाला घालावा. पाणी घालून हे मिश्रण दोन ते तीन मिनिटे उकळू द्यावे. वरून कोथिंबीर घालावी. झाला रस्सा तयार. आता आलू बोंड्यांसाठी प्रथम बटाटे कुस्करून घ्यावेत. कढईत तेल गरम करावे. त्यात मोहरी, जिरे व लसूण घालावा. लसूण लालसर झाल्यावर हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे, कढीपत्ता, लाल तिखट, हळद, मीठ व बटाटे घालून परतावे. वरून कोथिंबीर घालून एक वाफ येऊ द्यावी. आता या तयार मिश्रणाचे छोटे छोटे गोळे करावेत. एका भांड्यात बेसन घ्यावे. त्यात मीठ, ओवा, चिमूटभर खायचा सोडा व पाणी घालून पातळसर पीठ तयार करावे. बटाट्याचा गोळा बेसन पिठात बुडवून तेलात तळावा. मध्यम आचेवर सर्व आलू बोंडे तळून घ्यावेत. डिशमध्ये आलू बोंडे घेऊन त्यावर भरपूर रस्सा घालावा व वरून बारीक चिरलेला कांदा, शेव घालून सर्व्ह करावे..कॉर्न चाटवाढप - २ व्यक्तींसाठी.साहित्यएक कप वाफवलेले मक्याचे दाणे, अर्धा टीस्पून बटर, प्रत्येकी पाव टीस्पून मिरे पूड, लाल तिखट, चाट मसाला व लिंबाचा रस, चवीनुसार मीठ.कृतीप्रथम कढईत बटर घालावे. बटर वितळल्यावर त्यात वाफवलेले मक्याचे दाणे घालावेत. मग त्यात मिरे पूड, लाल तिखट, चाट मसाला व मीठ घालावे. मिश्रण मिनिटभर परतून घ्यावे म्हणजे मसाले दाण्यांना व्यवस्थित लागतील. गॅस बंद करावा व वरून लिंबाचा रस घालावा. गरमागरम कॉर्न चाट तयार.लेखिका ठाणेस्थित फूड ब्लॉगर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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