Premium|Kindergarten Graduation : पदवीदानाचे अनुमान

मैत्रेयी पंडित-दांडेकर‘‘किती भराभर मोठ्या होताय गं तुम्ही! आत्ता म्हणता म्हणता तुमची सासरी जायची वेळ येईल,’’ असं दोन हुंदक्यांच्या अधलंमधलं तिचं वाक्य ऐकत आणि त्याच वाक्यांवर बाबाला चोरून हसताना बघत आम्ही माझ्या बालवाडीच्या पदवीदान समारंभास रवाना होतो!.कित्येक दिवस, महिने, जवळजवळ वर्ष-दीड वर्ष वाट पाहत असलेली ती जून महिन्यातील शुक्रवार सकाळ अखेरीस उजाडते. सूर्याबरोबर मीदेखील साडेसहाऐवजी ५.५३लाच आरवते. मम्माच्या तालबद्ध घुरर्रर्रर्र फुस्सससचा आज मला मुळीच राग येत नाही. पण तरीही मी तिला गदागदा हलवून जागी करते आणि लवकर उठून खाली जाण्याच्या विनवण्या करते. पहिल्या मागणीत काही मंजूर करेल ती मम्मा कसली? पण नॉन स्टॉप गिरमिटिंग ऑलवेज वर्क्स यू नो! शेवटी वैतागून मम्मा एकदाची आळोखेपिळोखे देत ६.३७ला उठते. तोवर बाहेर उजाडलेलं असतं. दुसऱ्या खोलीत साखरझोपेत असलेल्या तातीला माझ्या आणि मम्माच्या प्रेमळ(?) संवादांनी खडबडून जाग येते.एरवीसारखा कोणताही चेंगटपणा न करता, सकाळचे सगळे कार्यक्रम चटाचट आटपून आम्ही दोघी पटापट खाली नाश्त्याला जातो. सटरफटर काही न मागता झटाझट पीनट बटर घशाखाली ढकलतो आणि आरडाओरड न करता सटासट केसातल्या जटा सोडवून केस बांधून घेतो. आमच्यात झालेल्या या खटाखट बदलानं पालक अचंबित होतात. सूर्य पश्चिमेला उगवला का बघायला मम्मा खिडकीपाशी जाते आणि तिला ‘अरेच्चा! हाच तो दिवस’ असल्याची जाणीव होते. गेली साडेचार वर्षं मम्माच्या डोळ्यासमोरून साडेचार सेकंदांत तरळून जातात. .त्या साडेचार सेकंदांत ती माझ्या अंगात दुप्पट मापाचा विसविशीत काळा डगला आणि डोक्यावर पिवळा गोंडा असलेली काळी चौकोनी टोपी चढवते. ते करताना तिला आणखी भरून येतं. ‘‘किती भराभर मोठ्या होताय गं तुम्ही! आत्ता म्हणता म्हणता तुमची सासरी जायची वेळ येईल,’’ असं दोन हुंदक्यांच्या अधलंमधलं तिचं वाक्य ऐकत आणि त्याच वाक्यांवर बाबाला चोरून हसताना बघत आम्ही माझ्या बालवाडीच्या पदवीदान समारंभास रवाना होतो!भीमरूपी महापदवी, वज्र नीवाला जाहली ।हुशारी जन्मतः येता, तातीदूता मनोरंजना ।।वाढत्या मापाच्या काळ्या डगल्यातली पन्नासेक चिमुरडी शेंबडी पोरं, त्यांचे सुटाबुटातले आईवडील, काहींचे टकाटक तयार होऊन आलेले आजी-आजोबे आणि फुगे-फुलांनी सजवलेली शाळा काहीच, कोणीच अजिबात ओळखू येत नसतं. फोटोसाठी मम्मापेक्षा जास्त ससेमिरा करणारे फोटोग्राफर; क्रीमने ओथंबलेला उंच केक; आमच्यासाठी मांडून ठेवलेल्या त्याहून उंच ट्रॉफ्या; पार्श्वसंगीत म्हणून सगळ्यांचा कलकलाट; अशी अवतीभवती नुसती चंगळ(!) असते. अगदी भरमसाट नातेवाईक असलेलं मिनी लग्न म्हणा ना, फक्त नवरा किंवा बायको, चकचकीत टोचरे इंडियन कपडे आणि इंडियन जेवण नसलेलं!.गुच्छ ते फुगविले फुगे माऊथा, शर्ट अन डगली बरीं ।बडबड मुखी अखंडित, घंटा किंकिणी नागरा ।।मग गुरं हाकावीत तसं आमच्या पोरांच्या सहजपणे भरकटणाऱ्या घोळक्याला इकडेतिकडे भरकटू न देता, नटलेल्या व त्यामुळे ओळखू न येणाऱ्या टीचर समारंभाच्या हॉलमध्ये हाकत घेऊन येतात. कोणी रडत, कोणी भेदरलेल्या नजरेनं प्रेक्षकांत आई-बाबांना शोधत, कोणी टीचरचा पाय खेचत, आणि कोणी हसत असे आम्ही सगळे सजवलेल्या स्टेजवर येतो.अजागळी भगिनी भ्राता, सकळां उठवी बळें ।सौख्यकारी दुःखहारी, भूत अंगात कधी येईका ।।आमचे हावभाव कसेही असले तरी आमची शेंबडी नाकं मात्र अभिमानानं वर असतात, वाढत्या मापाच्या टोप्या डोळ्यात शिरू नयेत हा केवळ नाक वर असण्यामागचा योगायोग बरं का! फी-दाता डबे-माता, सांग बाता त्यांना पुन्हा ।पुण्यवंता पुण्यशीला, फाड ना फीचा चेक हा ।।.भाषणबाजी करायला आम्ही तयार नसलो, तरी पालक आणि शिक्षक आमची पोपटपंची ऐकायला आसुसलेले असतात. मग आम्हीपण आमचं नाव आणि (आम्हाला पढवलेलं) आमचं आयुष्यातील ध्येय सगळ्यांना रडतखडत, लाजत, पुटपुटत किंवा किंचाळत सांगतो.माईक उचली बाहो, आवेशें लोटला पुढें ।बाबानी तातीमम्मानी, देखतां अश्रू ढाळती नवे ।।ते ऐकून समोर बसलेल्या आई-वडिलांच्या डोळ्यातल्या अश्रुधारा आणि त्यांनी पिटलेल्या टाळ्या यांची जुगलबंदी सुरू होते. मग आम्हा सर्वांना आमच्या मॉडर्न आर्टसाठी (म्हणजे कागदावर ओढलेल्या रेघोट्या), दुपारी झोपल्याबद्दल, रोज शाळेत वेळेवर जाण्याबद्दल, सर्वात जास्त नाक वाहण्याबद्दल अशा वर्षभरातल्या बारीक किंवा सारीक, वाढीव किंवा काढीव, खुट्ट किंवा गलेलठ्ठ अचिव्हमेंट्ससाठी नोबेलतुल्य पारितोषिकं बहाल केलीजातात.थप्पीच्या थप्पी नासणे, फेकावे कागद गडे ।आपला वाटतो शोनु, किती का नाक त्याचे गळें ।।अभिमानानं आणि वाढत्या मापाच्या डगल्यात हवा शिरल्यानं आमच्या छात्या फुलून येतात. आम्ही डोळ्यात जाणाऱ्या टोप्या अखेरीस हवेत भिरकावतो आणि अशाप्रकारे अंजान बालकांना पदव्या दान करून माझं 'बालवाडीचं ग्रॅज्युएशन' मोठ्या थाटात पार पडतं.आणिला अॅवार्ड नेला, आला गेला मनोगती ।बालवाडीसी टाकिले मागे, गतीसी तुळणा नसे ।।या सोहळ्याने पालक नेहमीप्रमाणे कन्फ्युज्ड असतात. म्हणजे त्यांच्या खायच्या दातांना हे आवडत असतं, पण दाखवायचे दात याला 'राईचा पर्वत करणं' म्हणत असतात. आम्ही मात्र आयुष्यात राईच पाहिली नसल्याने हा पर्वत आहे हे मानायला आमच्याकडे रेफरन्स पॉइंटच नसतो. आणि ते काही असलं, तरी जर मम्मा-बाबापेक्षा मी १७ वर्षं लवकर टोपी उडवू शकले, तर ती माझी उत्तम कार्यक्षमता म्हणायची, नाही का?अतिरिक्त केले गोळा, त्रासिले पालकमंडळा ।वाढतां वाढतां वाढें, भेदिलें शून्यमंडळा ।।.सगळं आटपून आम्ही घरी जायला निघतो. पालकांच्या मनात एव्हाना आमच्या झालेल्या पर्वताची राई करण्याचे विचार थैमान घालू लागतात आणि तोच रस्त्यावर एक होमलेस काकू दिसतात. मम्मा मनातल्या मनात सॉलिड खूश होते. चान्स पे डान्स मारून आम्ही कसं थँकफुल, ग्रेटफुल, प्रिव्हिलेज्ड आहोत याचा पाढा वदवते, आणि दुसऱ्या क्षणाला थोड्याशा कमी अपराधी भावनेनं, दाखवायच्या दातांवर खायच्या दातांची कवळी लावून, 'प्राऊड_मॉम' हॅशटॅगत माझे पदवीदान समारंभाचे फोटो कोणत्याही अनुमानाशिवाय असल्या नसल्या सगळ्या समाज माध्यमांवर अभिमानाने पोस्टून टाकते.हे बघा तुम्ही नशिबी, आभारी उपकारी बरी ।गुढ हे हो मिळतो स्नेह, आख्या समाजमाध्यमावरी ।।इति श्री मम्माविरचितं पदवीदानपुराणस्तोत्रम संपूर्णम ।।(मैत्रेयी पंडित-दांडेकर कॅलिफोर्नियास्थित बायोमेडिकल इंजिनिअर आहेत.) 