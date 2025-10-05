साप्ताहिक

Premium|Kindergarten Graduation : पदवीदानाचे अनुमान

Graduation Day : बालवाडीच्या पदवीदान समारंभाच्या दिवशी, सकाळी लवकर उठण्यापासून ते मुलीला ग्रॅज्युएशनच्या डगल्यात पाहून सासूवासाची (सासरी जायची) वेळ आठवून गहिवरणाऱ्या आईच्या आणि गुपचूप हसणाऱ्या बाबाच्या भावनांचा अनुभवलेला गोड क्षण.
Kindergarten Graduation

Kindergarten Graduation

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मैत्रेयी पंडित-दांडेकर

‘‘किती भराभर मोठ्या होताय गं तुम्ही! आत्ता म्हणता म्हणता तुमची सासरी जायची वेळ येईल,’’ असं दोन हुंदक्यांच्या अधलंमधलं तिचं वाक्य ऐकत आणि त्याच वाक्यांवर बाबाला चोरून हसताना बघत आम्ही माझ्या बालवाडीच्या पदवीदान समारंभास रवाना होतो!

Loading content, please wait...
family
education
student
childhood

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com