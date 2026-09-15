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Premium|Study Room : KN-३० क्षेपणास्त्र रशियाच्या ताफ्यात; उत्तर कोरिया-रशिया लष्करी सहकार्यामुळे बदलणार जागतिक संरक्षण समीकरणे?

KN-30 Missile : रशिया-उत्तर कोरिया यांच्यातील वाढत्या लष्करी सहकार्याच्या पार्श्वभूमीवर KN-30 क्षेपणास्त्र चर्चेत आले आहे. Hwasong-11C म्हणून ओळखले जाणारे हे लघु-पल्ल्याचे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आधुनिक युद्धतंत्रातील महत्त्वाचे अस्त्र आहे.
KN-30 Missile

KN-30 Missile

esakal

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लेखक - प्रतीक बाबर

जागतिक राजकारणात आणि युद्धतंत्रात आधुनिक क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान अत्यंत निर्णायक ठरत आहे. अलीकडच्या काळात उत्तर कोरियाकडून रशियाला प्रथमच प्राप्त झालेले KN-३० हे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरले आहे. हे केवळ एका अत्याधुनिक शस्त्राचे हस्तांतरण नसून बदलत्या आंतरराष्ट्रीय समीकरणांचे आणि रशिया-उत्तर कोरिया यांच्यातील वाढत्या लष्करी सहकार्याचे स्पष्ट प्रतीक आहे.

अ) नामकरण, वर्गवारी आणि विकासाची पार्श्वभूमी

KN-३० हे उत्तर कोरियाच्या Hwasong-11C (किंवा Hwasong-11Da) या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राचे पाश्चिमात्य नाव आहे. हे क्षेपणास्त्र उत्तर कोरियाच्या मूळ Hwasong-11 मालिकेची मोठी आवृत्ती असून, ते लघु-पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र (SRBM) श्रेणीत मोडते. हे तंत्रज्ञान उत्तर कोरियाच्या आधीच्या KN-२३ (Hwasong-11A) आणि KN-२४ (Hwasong-11B) या क्षेपणास्त्रांचा अधिक प्रगत आणि विस्तारित भाग मानले जाते. रशियाच्या प्रसिद्ध 'इस्कंदर' (Iskander-M) क्षेपणास्त्राच्या रचनेवर आधारित असलेले हे अस्त्र रडार यंत्रणांना चकवून अचूक मारा करण्याच्या उद्देशाने विकसित करण्यात आले आहे.

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