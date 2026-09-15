Premium|Study Room : KN-३० क्षेपणास्त्र रशियाच्या ताफ्यात; उत्तर कोरिया-रशिया लष्करी सहकार्यामुळे बदलणार जागतिक संरक्षण समीकरणे?

लेखक - प्रतीक बाबरजागतिक राजकारणात आणि युद्धतंत्रात आधुनिक क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान अत्यंत निर्णायक ठरत आहे. अलीकडच्या काळात उत्तर कोरियाकडून रशियाला प्रथमच प्राप्त झालेले KN-३० हे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरले आहे. हे केवळ एका अत्याधुनिक शस्त्राचे हस्तांतरण नसून बदलत्या आंतरराष्ट्रीय समीकरणांचे आणि रशिया-उत्तर कोरिया यांच्यातील वाढत्या लष्करी सहकार्याचे स्पष्ट प्रतीक आहे.अ) नामकरण, वर्गवारी आणि विकासाची पार्श्वभूमीKN-३० हे उत्तर कोरियाच्या Hwasong-11C (किंवा Hwasong-11Da) या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राचे पाश्चिमात्य नाव आहे. हे क्षेपणास्त्र उत्तर कोरियाच्या मूळ Hwasong-11 मालिकेची मोठी आवृत्ती असून, ते लघु-पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र (SRBM) श्रेणीत मोडते. हे तंत्रज्ञान उत्तर कोरियाच्या आधीच्या KN-२३ (Hwasong-11A) आणि KN-२४ (Hwasong-11B) या क्षेपणास्त्रांचा अधिक प्रगत आणि विस्तारित भाग मानले जाते. रशियाच्या प्रसिद्ध 'इस्कंदर' (Iskander-M) क्षेपणास्त्राच्या रचनेवर आधारित असलेले हे अस्त्र रडार यंत्रणांना चकवून अचूक मारा करण्याच्या उद्देशाने विकसित करण्यात आले आहे..Premium|Globalized Warfare : जागतिकीकरण, तंत्रज्ञान आणि इराण-अमेरिका संघर्ष; महायुद्ध नसले तरी जगभर धोक्याची घंटा.ब) तांत्रिक वैशिष्ट्ये, इंजिन आणि आकारमान१) आकारमान : याची लांबी सुमारे १०.१ ते १०.२ मीटर असून व्यास १.२६ मीटर इतका आहे.२) प्रणोदन प्रणाली : हे संपूर्णपणे घन इंधनावर (Solid Fuel) चालणाऱ्या आधुनिक इंजिनाने सुसज्ज असून, ते जमिनीवरील मोबाइल लाँचरद्वारे सहज प्रक्षेपित करता येते.३) घन इंधनाचे महत्त्व : पारंपरिक द्रव इंधनाच्या तुलनेत घन इंधनामुळे क्षेपणास्त्राला तत्काळ डागता येते (Quick reaction time). तसेच दीर्घकाळ साठवणूक आणि युद्धाच्या मैदानात जलद हालचाली करणे सोपे जाते.क) मारक क्षमता आणि विध्वंसक ताकदहे क्षेपणास्त्र जमिनीवरून ६०० ते ९०० किलोमीटर अंतरावरील लक्ष्यांचा वेध घेण्यास सक्षम आहे. याचा कमाल वेग मॅक ५ ते मॅक ६ (ध्वनीच्या वेगापेक्षा ५ ते ६ पट) इतका प्रचंड आहे. KN-३० सुमारे २,५०० किलोग्रॅम (२.५ टन) वजनाचे वजनदार पारंपरिक उच्च-स्फोटक वॉरहेड वाहून नेऊ शकते. लष्करी विश्लेषकांच्या मते, गरज पडल्यास हे क्षेपणास्त्र रणनीतिक अण्वस्त्र (Tactical Nuclear Warhead) वाहून नेण्यासही सक्षम आहे. शत्रूचे मजबूत बंकर्स, कमांड सेंटर्स आणि हवाई तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी हे अत्यंत प्रभावी ठरते..ड) नेव्हिगेशन आणि 'क्वाझी-बॅलिस्टिक' उड्डाण तंत्रज्ञान१) कमी उंचीवरील प्रवास : पारंपरिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांप्रमाणे अंतराळात अतिउंचावर जाण्याऐवजी हे क्षेपणास्त्र वातावरणाच्या वरच्या थरात सुमारे ५० किमी उंचीवर 'अर्ध-बॅलिस्टिक' (Low Quasi-Ballistic) मार्गाने प्रवास करते.२) अचूकता व दिशाबदल : यामध्ये इनर्शियल नेव्हिगेशन सिस्टम (INS) आणि सॅटेलाइट गायडन्सचा वापर करण्यात आला आहे. उड्डाणाच्या अंतिम टप्प्यात (Terminal Phase) एरोडायनॅमिक पंखांच्या साहाय्याने हे क्षेपणास्त्र अचानक दिशा बदलू (Pull-up Manoeuvre) शकते. यामुळे अमेरिकेची 'पॅट्रियॉट' (Patriot) सारखी प्रगत हवाई संरक्षण यंत्रणा चकवून अचूक मारा करणे याला शक्य होते.ई) भू-राजकीय आणि सामरिक परिणामरशियाच्या ताफ्यात KN-३० चे आगमन होणे हे जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानले जात आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, लांब पल्ल्याच्या व महत्त्वाच्या लष्करी लक्ष्यांवर वेगाने मारा करण्यासाठी रशियाकडून या अस्त्राचा वापर केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे पाश्चिमात्य देशांवर दबाव वाढला असून, रशिया आणि उत्तर कोरिया यांच्यातील धोरणात्मक व संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ झाल्याचे स्पष्ट होते. निष्कर्षतः, KN-३० हे क्षेपणास्त्र आधुनिक युद्धभूमीवरील अत्यंत घातक अस्त्र ठरत असून, ते जागतिक शक्ती संतुलनावर दूरगामी परिणाम करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.