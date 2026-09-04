Premium|Kolhapur spiritual tourism : ‘दक्षिण काशी’ची पवित्र भूमी

नंदिनी नरेवाडी‘दक्षिण काशी’ असा मान असलेल्या कोल्हापूरची ओळख प्रामुख्याने करवीरनिवासिनी आई अंबाबाई आणि दख्खनचा राजा जोतिबा यांच्यामुळे सर्वदूर पसरलेली आहे. याशिवायही कोल्हापूरचा संपूर्ण भूभाग प्राचीन शिल्पकला, गूढ इतिहास आणि निसर्गदत्त आध्यात्मिक स्थळांनी समृद्ध आहे. कृष्णेच्या काठावर बाराव्या शतकातील पाषाणकला जपणारे खिद्रापूरचे कोपेश्वर मंदिर असो वा नृसिंहवाडीतील दत्तस्थान; या भूमीतील प्रत्येक मंदिराला स्वतःचा असा एक गौरवशाली इतिहास आहे. गगनबावड्याच्या डोंगरातील गूढ गुहा-मंदिरांपासून ते आजरा-चंदगडच्या डोंगरातील प्राचीन शिवपिंडींपर्यंत अनेक विस्मयकारक स्थाने या जिल्ह्यात आहेत. कात्यायनी आणि येळवण जुगाईसारखी जागृत शक्तिपीठे, कणेरी मठाचा सांस्कृतिक वारसा, कुंभोजचे बाहुबली तीर्थक्षेत्र आणि कसबा बीडच्या सातेरी डोंगरासारखी निसर्गरम्य देवस्थाने कोल्हापूरला अधिक समृद्ध करतात. डोंगररांगा, नद्यांचे किनारे आणि घनदाट जंगलांच्या कुशीत वसलेली ही मंदिरे केवळ धार्मिक श्रद्धेची केंद्रे नसून भारतीय स्थापत्यकलेचा आणि संस्कृतीचा अमूल्य ठेवा आहेत.कोपेश्वर मंदिर, खिद्रापूरशिरोळ तालुक्यातील खिद्रापूर येथे कृष्णा नदीच्या काठावर वसलेले कोपेश्वर मंदिर बाराव्या शतकातील शिलाहार आणि यादवकालीन स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना आहे. या पूर्वाभिमुख शिवमंदिराचे मुख्य आकर्षण म्हणजे ‘स्वर्गमंडप’. या मंडपाचे वर्तुळाकार छत आकाशाकडे उघडे असून ते ४८ नक्षीदार दगडी खांबांवर तोललेले आहे. या मंदिरात महादेवाच्या पिंडीसमोर नंदी नाही, हे याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे. दक्ष यज्ञाच्या कथेनुसार, नंदी नारोबाच्या वाडीजवळील धोपेश्वर मंदिरात असल्याचे मानले जाते. मंदिराच्या बाहेरील भिंतींवर गजथर (हत्तींची रांग), सुरसुंदरी, देव-देवता आणि रामायण-महाभारतातील प्रसंग अत्यंत बारकाईने कोरलेले आहेत..Premium|Kumaon Travel : कुमाऊँचा दहा दिवसांचा प्रवास; हिमालय, मंदिरे आणि निसर्गाचा अविस्मरणीय अनुभव .काळभैरव मंदिर, गडहिंग्लज गडहिंग्लज शहराच्या शेजारी वसलेले काळभैरव मंदिर हे दक्षिण महाराष्ट्र आणि उत्तर कर्नाटकातील हजारो भाविकांचे कुलदैवत व ग्रामदैवत आहे. मंदिराच्या गर्भगृहात काळभैरवाची भव्य, काळ्या पाषाणातील मूर्ती स्थापित असून शेजारी जोगेश्वरी देवीची मूर्ती आहे. हे मंदिर ऐतिहासिक असून त्याचा सभामंडप विस्तीर्ण आहे. दरवर्षी चैत्र महिन्यात येथे मोठी जत्रा भरते. पालखी सोहळ्याला हजारो भाविक उपस्थित राहतात. गगनगिरी महाराज आश्रम व मंदिर, गगनबावडा गगनबावड्याच्या उंच डोंगरावर, ऐतिहासिक बावडा किल्ल्याच्या (भगवंतगड) परिसरात प.पू. गगनगिरी महाराजांचा आश्रम आणि मंदिर वसलेले आहे. गगनगिरी महाराजांनी याच ठिकाणी दाट जंगलात आणि नैसर्गिक गुहेत वर्षानुवर्षे जलतप आणि खडतर साधना केली होती. येथे महाराजांचे समाधी मंदिर, ध्यानमंदिर असून आश्रमातून सह्याद्रीच्या डोंगररांगा आणि कोकणाचे विहंगम दृश्य दिसते. साधक आणि पर्यटकांसाठी हे अत्यंत शांत व ऊर्जा देणारे ध्यानकेंद्र आहे. श्री क्षेत्र रामलिंग (धुळोबा) मंदिर, हातकणंगले हातकणंगले शहरालगतच्या टेकडीवर वसलेले श्री रामलिंग धुळोबा मंदिर हे जिल्ह्यातील अत्यंत जागृत आणि प्रसिद्ध देवस्थान आहे. वनवासादरम्यान प्रभू श्रीरामांनी या डोंगरावर शिवलिंगाची स्थापना करून तपश्चर्या केली होती, अशी या स्थानाची पौराणिक ख्याती सांगितली जाते. काळ्या पाषाणातील या प्राचीन मंदिराचा परिसर विस्तीर्ण असून, येथे महादेवाच्या पिंडीसह धुळोबा (काळभैरवाचे रूप) देवाची पूजा केली जाते. निसर्गरम्य टेकडी, पायऱ्यांची वाट आणि महाशिवरात्रीला भरणारी मोठी जत्रा हे या क्षेत्राचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. येळवण जुगाई देवी मंदिर, शाहूवाडी शाहूवाडी तालुक्यातील सह्याद्रीच्या उंच डोंगरपठारावर, विशाळगडाच्या परिसरात येळवण जुगाई मंदिर वसलेले आहे. जुगाई देवी ही अंबाबाईची बहीण मानली जाते आणि ती या दुर्गम भागातील रक्षणकर्ती देवता म्हणून पूजली जाते. घनदाट जंगल, सतत वाहणारे वारे आणि पठारावरील विस्तीर्ण निसर्ग यामुळे या देवस्थानाला वेगळे महत्त्व आहे. नवरात्र आणि चैत्र पौर्णिमेला येथे मोठी यात्रा भरते. .Neelkanth Mahadev : इथेच महादेवांनी प्राशन केले हलाहल विष! ऋषिकेशजवळील नीलकंठ महादेव मंदिरामागची थरारक कथा.श्री क्षेत्र नृसिंहवाडी (दत्त मंदिर), शिरोळकृष्णा आणि पंचगंगा नदीच्या पवित्र संगमावर वसलेले नृसिंहवाडी हे दत्त संप्रदायातील अत्यंत पूजनीय तीर्थक्षेत्र आहे. येथे दत्तगुरूंचे द्वितीय अवतार मानले गेलेले श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी यांनी दीर्घकाळ तपश्चर्या केली होती. या मंदिरात कोणत्याही देवतेची मूर्ती नसून कृष्णा काठावरील औदुंबर वृक्षाच्या छायेत स्वामींच्या ‘मनोहर पादुकां’ची स्थापना केलेली आहे. पूरकाळात जेव्हा कृष्णा नदीचे पाणी वाढून थेट गाभाऱ्यातील पादुकांना स्पर्श करते, तेव्हा त्याला ‘दक्षिणद्वार स्नान सोहळा’ म्हटले जाते. अपवाद वगळता दरवर्षी दक्षिणद्वार सोहळा होतो. तो पाहण्यासाठी भाविकांची गर्दी होते. कणेरी मठ पुणे-बंगळूर महामार्गाजवळ कणेरी गावात टेकडीवर वसलेले सिद्धगिरी महासंस्थान हे शैव परंपरेतील सुमारे १२०० वर्षे जुने पीठ आहे. येथे बाराव्या शतकातील जागृत सिद्धेश्वर महादेवाचे प्राचीन शिवमंदिर आहे. या मंदिराच्या परिसरात ‘सिद्धगिरी ग्रामजीवन संग्रहालय’ उभारण्यात आले असून, त्यात जुन्या काळातील स्वयंपूर्ण भारतीय खेड्याचे आणि बारा बलुतेदार पद्धतीचे हुबेहूब पुतळे आणि देखावे मांडलेले आहेत. याशिवाय येथे मोठी गोशाळा, सेंद्रिय शेती प्रकल्प आणि भव्य निसर्गोपचार केंद्र कार्यरत आहे. कात्यायनी देवी मंदिर, कोल्हापूर कोल्हापूर शहरापासून सुमारे १२ किलोमीटर अंतरावर कणेरी-कात्यायनी परिसरातील घनदाट जंगलात हे मंदिर वसलेले आहे. पुराणातील उल्लेखांनुसार, कोल्हासुराचा वध करताना अंबाबाईच्या साहाय्यासाठी आलेल्या अष्टमातृकांपैकी कात्यायनी देवी हे एक प्रमुख शक्तिपीठ मानले जाते. हे काळ्या पाषाणातील प्राचीन हेमाडपंथी शैलीचे मंदिर असून मंदिरासमोर बारमाही पाण्याने भरलेले एक नैसर्गिक पाण्याचे कुंड आहे. निसर्गाच्या कुशीत शांत वातावरणात वसलेल्या या मंदिरात नवरात्रोत्सव मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो.बाहुबली क्षेत्र, कुंभोजहातकणंगले तालुक्यातील कुंभोज येथील टेकडीवर वसलेले बाहुबली हे दिगंबर जैन समाजाचे प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे. येथील मुख्य आकर्षण म्हणजे टेकडीच्या माथ्यावर उभारलेली भगवान बाहुबलींची २८ फूट उंच एकाश्म (एकाच पाषाणातील) दिगंबर मूर्ती. या परिसरात २४ तीर्थंकरांची सुंदर मंदिरे, मानस्तंभ आणि ध्यानमंदिरे आहेत. विसाव्या शतकातील थोर जैन संत पूज्य आचार्य देशभूषण महाराज आणि १००८ आदिसागर महाराजांची ही तपोभूमी मानली जाते. सातेरी शंकराचे मंदिर कोल्हापूर शहरापासून जवळ असलेल्या करवीर तालुक्यातील कसबा बीड गावाजवळच्या उंच डोंगरावर हे प्राचीन व जागृत सातेरी शंकराचे मंदिर वसलेले आहे. एका उंच डोंगरावर निसर्गाच्या कुशीत असलेल्या या मंदिरात महादेवाची पिंड आणि सातेरी देवीची एकत्र पूजा केली जाते. डोंगरावरून भोवतालच्या विस्तीर्ण परिसराचे आणि शेतांचे विहंगम दृश्य दिसते. निसर्गरम्य शांत वातावरण, डोंगराची चढण आणि महाशिवरात्र, तसेच श्रावण महिन्यात भाविकांची होणारी गर्दी ही या देवस्थानाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. ट्रेकर्स, निसर्गप्रेमी आणि भाविकांसाठी हे एक उत्तम आध्यात्मिक केंद्र आहे. रामतीर्थ, आजरा आजरा शहरालगत हिरण्यकेशी नदीच्या पात्रात रामतीर्थ हे धार्मिक व नैसर्गिक पर्यटन स्थळ आहे. नदीच्या खडकाळ पात्रात पाणी उंचावरून कोसळते. याच खडकांवर प्राचीन शिवमंदिरे, नंदी आणि लहान घुमट बांधलेले आहेत. प्रभू श्रीरामांनी वनवासात असताना येथे काही दिवस मुक्काम केला होता आणि शंकराची पूजा केली होती, अशी श्रद्धा आहे. नदीच्या खळाळत्या पात्रात वसलेले हे तीर्थक्षेत्र वर्षभर भाविकांना आणि पर्यटकांना आकर्षित करते. हिरण्यकेशी मंदिरआंबोली-आजरा सीमा हिरण्यकेशी नदीचा उगम होतो त्या आंबोलीच्या घाटाजवळ हे प्राचीन हिरण्यकेशी मंदिर वसलेले आहे. मंदिराच्या गर्भगृहामागे एक नैसर्गिक पाषाण गुहा आहे. या गुहेतून स्वच्छ पाण्याचा अखंड प्रवाह बाहेर पडून हिरण्यकेशी नदीचे रूप घेतो. मंदिरामध्ये हिरण्यकेश्वराची (महादेवाची) पिंड आणि देवीची मूर्ती आहे. घनदाट अरण्य, पाषाणातील थंडगार पाण्याचा झरा आणि नित्य शांतता हे या मंदिराचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. टेंबलाई देवी मंदिर, त्र्यंबोली कोल्हापूर शहरातील पूर्वेकडील एका टेकडीवर त्र्यंबोली अर्थात टेंबलाई देवीचे ऐतिहासिक मंदिर आहे. पौराणिक कथेनुसार, कोल्हासुर राक्षसाशी झालेल्या युद्धानंतर योग्य मान न मिळाल्यामुळे अंबाबाईवर रुसून तिची धाकटी बहीण टेंबलाई या टेकडीवर येऊन बसली. या पौराणिक संदर्भामुळे ललिता पंचमीच्या दिवशी खुद्द अंबाबाईची पालखी टेंबलाई टेकडीवर जाऊन देवीची भेट घेते आणि हा ‘कोहळा फोडण्याचा’ विधी पाहण्यासाठी हजारो भाविक जमा होतात. टेकडीवर तोफेची जागा आणि विस्तीर्ण परिसर पाहायला मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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