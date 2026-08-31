Premium|Kolhapuri Language : रांगडी, रसरशीत अन् मनमोकळी कोल्हापुरी

कोल्हापूर जिल्ह्यात तालुका बदलला, की लहेजा बदलतो. कोल्हापूर जिल्ह्याची भाषिक गंमत अशी, की जिल्ह्याच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत गेल्यावर शब्द तेच राहतात, पण त्यांचा उच्चार, गती, स्वर व लहेजा बदलत जातो. कोल्हापूर शहर व करवीर परिसरातील बोलीला सर्वाधिक परिचित ‘कोल्हापुरी’ ठसका आहे. शहरातील प्रमाण मराठी, शिक्षण, माध्यमे आणि विविध भागांतून आलेले लोक यांमुळे भाषा संमिश्र झाली असली, तरी जुन्या भागात रांगडी छटा अजूनही स्पष्ट आढळते. ‘‘तुला आई हुडकालीया. कुठं गेल्तस?’’‘‘क्रिकेट खेळायला गेल्तो. तुझं काम न्हवं ते. आई काय म्हणत हुती?’’‘‘काय न्हाई. उद घालणार हाय तुला.’’‘‘चिडलीया म्हणं की!’’‘‘घरात गेलास की कळंलच. बा तर लयच तापलाय. न सांगताच कुठं पण जातईस म्हटल्यावर भडकणारच ते.’’‘‘ते न्हवं. पण मी सांगून गेल्तो की दाद्याला. त्यो बोल्ला न्हाई काय?’’‘‘ते काय म्हाईत न्हाई. घरात जा आधी. कसं शेकाटं बसत्यात बघ मग.’’‘‘तुमी बघा मजा. आमी खातो मार.’’हा संवाद ऐकला आणि चेहऱ्यावर हसू आलं नाही, तरच नवल! कारण या वाक्यांत केवळ संवाद नाही. त्यात कोल्हापूरचा स्वभाव आहे. थोडा रांगडा, थोडा मिस्कील, मनमोकळा, थेट आणि आपलेपणानं भरलेला. कोल्हापूरची भाषा ही केवळ बोली नाही; ती या मातीतल्या जगण्याची, नात्यांची आणि स्वभावाची ओळख आहे.कोल्हापूरच्या भाषेला ‘रांगडी’ म्हटलं जातं. मात्र ‘रांगडी’ म्हणजे असभ्य किंवा अडाणी नव्हे. उलट या शब्दात मातीशी जोडलेपण, बेधडकपणा आणि कृत्रिमतेचा अभाव आहे. कोल्हापूरकरांच्या बोलण्यात शब्दांपेक्षा त्यांचा लहेजा अधिक बोलका असतो. ‘लय शहाणा हाईस’, ‘कवा रं’, ‘काय रं?’, ‘कुठं निघालास?’, ‘काय म्हणताय?’, ‘आरं बाबा!’, ‘व्हय की!’, ‘नाय गा!’, ‘हाय की!’ अशी सहज बाहेर पडणारी वाक्यं कोल्हापूरची स्वतंत्र ओळख निर्माण करतात..Premium|Zulva Marathi Play : ‘झुलवा’ पुन्हा रंगभूमीवर येणार का? कलाकारांच्या नव्या प्रयत्नांनी कोल्हापुरात नाट्यविश्वाला मिळाली नवी दिशा.कोल्हापूरकर माणूस फार औपचारिकपणे बोलत नाही. पहिल्याच भेटीत समोरच्याशी जवळीक निर्माण करण्याची या भाषेची ताकद आहे. पुण्यातील एखाद्या माणसानं ‘आपण कुठे चाललात?’ असं विचारलं, तर कोल्हापूरकर सहज विचारेल, ‘कुठं चाललासा?’ ओळख वाढली की ‘कुठं?’ आणि अगदी जवळचा असेल तर ‘कुठं निघालास रं?’ असा स्वर येतो. या ‘रं’मध्ये अपमान नसतो; उलट आपलेपणा असतो. त्याचप्रमाणे ‘व्हय’, ‘नाय’, ‘हाय’, ‘काय रं’, ‘आरं’, ‘बगा’, ‘म्हणं’, ‘तसं काय नाय’ असे शब्द आणि त्यांचा उच्चार कोल्हापुरी संभाषणाची गोडी वाढवतात.कोल्हापुरी माणूस रागात असला तरी त्याच्या बोलण्यात एक वेगळाच रंग असतो. ‘‘काय रं, डोकं फिरलंय काय तुझं!’’, ‘‘नुस्ता परत भेटच. नदीवरच लाकडं पाठवतो तुझी’’ ही वाक्यं बाहेरच्या माणसाला कठोर किंवा उद्धट वाटू शकतात; पण कोल्हापूरकर मित्रांच्या गप्पांत ती सहज विनोदानंही वापरली जातात. भाषेतील शब्दांपेक्षा संदर्भ, आवाज व नातं महत्त्वाचं असतं.कोल्हापूर शहराचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झाला असला तरी जुन्या गावठाणात भाषेचा मूळ बाज अजूनही ऐकायला मिळतो. जुन्या पेठा, तालीम परिसर, बाजारपेठेच्या आसपासचे भाग आणि जुन्या कुटुंबांची वस्ती याठिकाणी संभाषणात स्थानिक लहेजा अधिक स्पष्ट जाणवतो. गावठाणातील भाषा केवळ शब्दांमुळे वेगळी होत नाही; तिच्या उच्चारांतही एक विशिष्ट ठसका असतो. वाक्यं अनेकदा लहान असतात; पण त्यात अर्थ भरपूर असतो.‘‘काय झालं?’’‘‘काय नाय.’’‘‘मग तोंड का पाडलंस?’’‘‘तसं काय न्हाई रे!’’या चार वाक्यांत पूर्ण प्रसंग उभा राहतो.घरातील वयस्कर व्यक्तींच्या बोलण्यात जुने शब्द, म्हणी व वाक्प्रचार अजूनही टिकून आहेत. पूर्वीच्या पिढ्यांमध्ये वापरले जाणारे अनेक शब्द आजच्या तरुणांच्या बोलण्यात कमी झाले असले, तरी गावठाणात ते अधूनमधून ऐकू येतात. तालीम संस्कृतीनंही भाषेला एक विशिष्ट पुरुषी, खमका बाज दिला आहे. ‘चल’, ‘ये’, ‘बस’, ‘काय झालं?’, ‘करून टाक’, ‘कशाला घाबरतोस?’ या साध्या वाक्यांतही आदेश, मैत्री, आत्मविश्वासाचा वेगळा सूर जाणवतो.जिल्ह्यात तालुका बदलला, की लहेजा बदलतो. कोल्हापूर जिल्ह्याची भाषिक गंमत अशी, की जिल्ह्याच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत गेल्यावर शब्द तेच राहतात. पण, त्यांचा उच्चार, गती, स्वर व लहेजा बदलत जातो. कोल्हापूर शहर व करवीर परिसरातील बोलीला सर्वाधिक परिचित ‘कोल्हापुरी’ ठसका आहे. शहरातील प्रमाण मराठी, शिक्षण, माध्यमे आणि विविध भागांतून आलेले लोक यांमुळे भाषा संमिश्र झाली असली, तरी जुन्या भागात रांगडी छटा अजूनही स्पष्ट आढळते. पन्हाळा, शाहूवाडीच्या डोंगराळ भागात बोलण्यात ग्रामीण बाज अधिक जाणवतो. पश्चिमेकडील भागात कर्नाटक आणि कोकणाच्या दिशेनं असलेल्या भाषिक संपर्काचा परिणामही काही प्रमाणात जाणवतो. स्थानिक शब्दसंपदा आणि उच्चारांमध्ये गावागावानुसार फरक आढळतो..Premium|Only Child Generation : डायनासोरसारखी लोप पावणारी नाती..!.गगनबावड्याचा परिसर डोंगराळ आणि पावसाळी. त्यामुळे येथील बोलीवर भौगोलिक संपर्काचा प्रभाव दिसतो. कोकणाच्या जवळिकीमुळे काही शब्द व उच्चार कोल्हापूर शहरातील बोलीपेक्षा वेगळे ऐकू येतात. राधानगरी, भुदरगड व आजरा या भागात ग्रामीण जीवनाशी निगडित शब्दसंपदा मोठी आहे. शेती, जंगल, पाऊस, डोंगर, जनावरं आणि स्थानिक व्यवसायांशी संबंधित अनेक शब्द बोलण्यात सहज येतात. ज्येष्ठ पिढीच्या बोलण्यात पारंपरिक बोलीचं रूप अधिक ठळकपणे टिकलेलं दिसतं. कागल, हातकणंगले आणि शिरोळ भागातील बोलीवर कर्नाटकाच्या सीमाभागाचा प्रभाव काही ठिकाणी जाणवतो. विशेषतः कन्नडभाषक संपर्कामुळे काही शब्द, उच्चार व वाक्यरचना स्थानिक बोलण्यात मिसळल्या आहेत. शिरोळचा प्रदेश कृष्णा-पंचगंगा खोऱ्याशी जोडलेला असल्यामुळे सांगली, बेळगाव व कर्नाटकातील सीमाभागाशी त्याचा सातत्यानं संपर्क राहिला आहे. त्यामुळे या भागातील भाषेला स्वतंत्र सीमाभाषक रंग प्राप्त झाला आहे.कोल्हापूर जिल्ह्याच्या भाषिक वैविध्याचा उल्लेख करताना चंदगडी बोलीचा उल्लेख अपरिहार्य आहे. चंदगड तालुका भौगोलिकदृष्ट्या कर्नाटक आणि गोव्याच्या दिशेनं असलेल्या प्रदेशाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे येथील भाषेवर मराठीबरोबरच कन्नड व कोकणी भाषिक प्रभाव आढळतो. चंदगडी ही केवळ ‘कोल्हापुरी मराठीचा वेगळा उच्चार’ नाही. तिची स्वतःची शब्दसंपदा, उच्चारपद्धती, वाक्यरचना आणि लय आहे. गाव बदललं तरी चंदगडच्या बोलीचा कानाला जाणवणारा ठसा कायम राहतो. कन्नडभाषक प्रदेशाशी दीर्घकाळ संपर्क असल्यामुळे चंदगडी भाषेत काही कन्नड शब्द आले आहेत. त्याचवेळी स्थानिक मराठीची स्वतंत्र रचना टिकून आहे. म्हणूनच चंदगडी ऐकताना कोल्हापूरची माती जाणवते, पण त्याचवेळी सीमाभागाचा स्वतंत्र भाषिक अनुभवही मिळतो. चंदगडीतील भाषिक विविधता ही कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सांस्कृतिक संपन्नतेचं उदाहरण आहे. भाषा सीमा मानत नाही. उलट दोन संस्कृतींच्या सततच्या संपर्कातून नवं रूप निर्माण करतं, याचा चंदगड हा उत्तम नमुना आहे.कोल्हापूरकर कुठेही गेला तरी ओळखला जातो! कोल्हापूरकर मुंबईला गेला, पुण्याला गेला, नाशिकला गेला किंवा देशाच्या दुसऱ्या भागात गेला, तरी काही वेळ बोलल्यानंतर त्याची ओळख पटते. ‘‘तुम्ही कोल्हापूरचे का?’’ हा प्रश्न अनेकदा अनोळखी व्यक्तीकडूनही ऐकायला मिळतो. याचं कारण केवळ ‘व्हय’ किंवा ‘नाय’ नाही. बोलण्याची पद्धत, शब्दांचा जोर, शेवटचा उच्चार, संभाषणाची गती आणि समोरच्याकडे लगेच मोकळं होण्याची वृत्ती या सगळ्यांचा मिळून ‘कोल्हापुरी लहेजा’ तयार होतो. पुण्यात नोकरी करणारा कोल्हापूरकर काही वर्षांनी पुणेरी शब्द वापरू लागेल. मुंबईत राहणारा मुंबईच्या भाषेतील काही शब्द आत्मसात करेल, तरी एखाद्या क्षणी फोनवर आईशी बोलताना त्याच्या तोंडून ‘व्हय गं’, ‘न्हाई रे’, ‘काय म्हणतीईस?’ असे शब्द बाहेर पडतात आणि त्याची माती पुन्हा आवाजातून प्रकट होते. परदेशात गेलेल्या कोल्हापूरकरांच्या बाबतीतही हेच. इंग्रजी, हिंदी किंवा इतर भाषा बोलताना उच्चार बदलू शकतात, पण मराठीत दोन वाक्यं बोलली की कोल्हापूरचा ठसा उमटतो. भाषा माणसाच्या स्मृतीत खोलवर रुजलेली असते. घरातील आई-वडिलांचा आवाज, आजी-आजोबांच्या गोष्टी, गावातील मित्रांच्या गप्पा, शाळेतील मैदान, तालमीतील हाका, बाजारातील व्यवहार या सगळ्यांतून भाषा अंगात मुरते..कोल्हापुरी भाषेची खरी ताकद तिच्या शब्दांत नाही, तर ती तिच्या आपलेपणात आहे. ‘काय रं?’ हा प्रश्न कधी प्रेमाचा असतो, कधी काळजीचा, कधी रागाचा आणि कधी गमतीचा. एकच शब्द, पण प्रसंगानुसार चार अर्थ! कोल्हापूरकरांची भाषा अनेकदा थेट असते. मनात एक आणि तोंडावर दुसरं असं कमी. त्यामुळे बाहेरच्या माणसाला सुरुवातीला हा लहेजा थोडा कडक वाटू शकतो. पण थोडी ओळख झाली की त्यामागची आपुलकी लक्षात येते. कोल्हापुरी भाषा माणसाला दूर ठेवत नाही. जवळ आणते. तिच्यात औपचारिकतेपेक्षा नात्याला महत्त्व असतं. म्हणूनच कोल्हापूरच्या भाषेतील शिवीगाळदेखील अनेकदा मित्रत्वाच्या संदर्भात विनोदाचा भाग होते. अर्थात, प्रत्येक संदर्भात ती योग्य असेलच असं नाही. वापर समजून घेतला, तर स्थानिक भाषेतली भावनिक सूक्ष्मता लक्षात येते.मोबाईल, समाज माध्यमं, दूरचित्रवाणी, चित्रपट, शिक्षण आणि स्थलांतरामुळे आजची भाषा झपाट्यानं बदलत आहे. तरुण पिढीच्या बोलण्यात मराठीसोबत हिंदी आणि इंग्रजी शब्द सहज मिसळतात. ‘‘काय रे, आज प्लॅन काय?’’ ‘‘काही नाही, घरीच चिल करतोय!’’ हा आजच्या कोल्हापूरचा नवा भाषिक नमुना आहे. मात्र, त्यामुळे कोल्हापुरी बोली संपत आहे असं म्हणणं घाईचं ठरेल. भाषा बदलते, पण तिचा गाभा टिकतो. नवीन शब्द येतात, जुने काही शब्द मागं पडतात. तरी उच्चाराचा ठसका, बोलण्याची लय व संवादातील आपलेपणा टिकून राहतो.आपण या बोलीकडे केवळ विनोदाचा विषय म्हणून पाहणार आहोत की सांस्कृतिक वारसा म्हणूनही जपणार आहोत, हा खरा प्रश्न आहे. कोल्हापुरी भाषेचं दस्तावेजीकरण होणं गरजेचं आहे. जुन्या पिढीतील शब्द, म्हणी, वाक्प्रचार, लोकगीतं, भारुडं, पोवाडे, तालीम संस्कृतीतील शब्द व गावोगावचे वेगळे उच्चार नोंदवले गेले पाहिजेत. कारण एखादी बोली नष्ट झाली, तर तिच्यासोबत त्या समाजाच्या जीवनाचा एक वेगळा अनुभवही नष्ट होतो.कोल्हापूरची भाषा म्हणजे फक्त ‘व्हय’, ‘नाय’, ‘आरं’, ‘रं’ एवढीच नाही. ती पंचगंगेच्या काठावरची बोली आहे. तालीम संस्कृतीचा दमदार आवाज आहे. शेताच्या बांधावरची हाक आहे. बाजारातील घासाघीस आहे. घराच्या अंगणातल्या गप्पा आहेत. जत्रेतील गोंगाट आहे. मित्रांच्या कट्ट्यावरचा विनोद आहे आणि संकटात धावून येणाऱ्या माणसाचा विश्वास आहे. म्हणूनच कोल्हापूरकर कुठेही गेला, कितीही मोठ्या शहरात राहिला, कितीही भाषा शिकला, तरी त्याच्या बोलण्यातला एक शब्द त्याची ओळख सांगून जातो. समोरचा विचारतो...‘‘तुम्ही कोल्हापूरचे वाटता... बरोबर ना?’’ आणि कोल्हापूरकर मिस्कील हसत म्हणतो...‘‘व्हय की! काय रं, आवाजावरूनच ओळखलं की काय?’’हीच तर कोल्हापुरी भाषेची गंमत आहे. ती ऐकू येते तेव्हा फक्त शब्द ऐकू येत नाहीत, कोल्हापूरची माती बोलताना ऐकू येते.लेखक दै. सकाळच्या कोल्हापूरआवृत्तीमध्ये बातमीदार आहेत.जुन्या मराठी चित्रपटांतली ‘कोल्हापुरी’ छापमराठी चित्रपटांच्या इतिहासात ग्रामीण महाराष्ट्र दाखवताना बोलीभाषेला मोठं स्थान मिळालं. विशेषतः कोल्हापूर व पश्चिम महाराष्ट्राच्या सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरणावर आधारित चित्रपटांमध्ये स्थानिक भाषेचा बाज प्रकर्षानं जाणवला. जुन्या मराठी चित्रपटांत गाव, शेत, तालीम, बाजारपेठ, वाडा, तमाशा, कुस्ती, जत्रा, शेतकरी आणि गावगाडा या जगाचं चित्रण करताना प्रमाण मराठीपेक्षा स्थानिक बोलीचा आधार घेतला जात असे. त्यामुळे पात्रं अधिक जिवंत वाटत. संवादातील ‘व्हय’, ‘नाय’, ‘आरं’, ‘काय रं’, ‘कशाला’, ‘कुठं’ यांसारखे शब्द प्रेक्षकांच्याकानाला आपलेसे वाटतात..कोल्हापूरचा चित्रपटसृष्टीशी असलेला जुना संबंधही महत्त्वाचा आहे. कोल्हापुरात चित्रपटनिर्मितीची परंपरा रुजली आणि महाराष्ट्राच्या चित्रपटविश्वात या शहराला विशेष स्थान मिळालं. त्यामुळे कोल्हापुरी वातावरण, तालीम संस्कृती, ग्रामीण जीवन आणि स्थानिक बोलण्याचा ढंग पडद्यावर अनेकदा आला. मात्र चित्रपटांतील ‘कोल्हापुरी भाषा’ ही नेहमीच शुद्ध किंवा तंतोतंत कोल्हापुरी बोली असेल असे नाही. अनेकदा ती पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध बोलींचं मिश्र रूप असे. कोल्हापुरातील कलाकारांनी ही भाषा अधिक समृद्ध केली. अभिनेते चंद्रकांत मांढरे, सूर्यकांत मांढरे, अरुण सरनाईक, भालचंद्र कुलकर्णी, राजशेखर, उषा नाईक, गणपत पाटील अशा कितीतरी कलाकारांची नावं घेता येतील, ज्यांच्या संवादांत कोल्हापुरी भाषेचा लहेजा होता. काही कलाकारांनी विनोदी परिणामासाठी तो अतिशयोक्तीनं मांडला. यातून एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झाली, कोल्हापुरी भाषेचा आवाज पडद्यावर आला, की पात्राला लगेच ग्रामीण, खमकं आणि बेधडक व्यक्तिमत्त्व प्राप्त होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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