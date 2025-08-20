Premium|Kolhapur: गुळापेक्षा गुळमाटझ्यार आमचं कोल्लापूर.!

संकेत कृष्णात पाटीलसमोरच्यानं वाक्याची सुरुवात, ‘आरं, ते नव्हं,’ अशी केली तर वाघ कोल्हापूरचाच किंवा वाघीण कोल्हापूरचीच हे स्पष्ट होतं. इथल्या भाषेत ग्रामीण बाज आहे, पण तो अप्रगत म्हणून भासवला जात नाही, तर अभिमानानं मिरवला जातो. कोल्हापुरी भाषा एकाच श्रद्धेने सहज बोलली जाते आणि त्याचा ना अविर्भाव बाळगला जातो ना लाज बाळगली जाते, असते ती फक्त सहजता!कोल्हापूर ऊर्फ ‘कोल्लापूर’च्या शब्दप्रपंचात तुमचं नादखुळा स्वागत आहे. महादेवी ऊर्फ माधुरी हत्तिणीचा विषय सध्या चांगलाच गाजतोय. या विषयाच्या निमित्तानं राजकीय, आर्थिक, न्यायिक, तार्किक कवच बाजूला करून इथल्या लोकांची भावनिक संवेदनशीलता जर तुम्ही ढवळून पाहिली, तर माणुसकीचा रंकाळा तलाव तुम्हाला ओसंडून वाहताना दिसेल. प्रेम, आपुलकी, आदर, रांगडेपणा, चवदारपणा, दिलदारपणा, निवांतपणा, सहजपणा, समृद्धता आणि माणुसकीची भिंत तुम्हाला कुठं ‘गावल’ तर ती ह्याच मातीत! कोल्लापूरचं पाणी पिऊन, हवा खाऊन, मातीत बागडून, ‘जेवाण’ खाऊन माणूस लई भारी म्हटला नाही, तर ‘हान की बडीव, धुळ्ळा उडीव’ होण्याची दाट शक्यता आहे. आता वरील वाक्य अतिशयोक्ती, उपहास आणि आवेशानं ओतप्रोत भरलं आहे, पण तुम्ही कोल्हापुरात पूर्ण नवीन असाल आणि तुमच्या डोळ्यावर कोल्हापूरविषयी ‘झापडं’ असतील, तर तुम्हाला त्यातील मजेशीरपणा जाणवण्याऐवजी धमकीवजा उर्मटपणा वाटेल. इथली भाषा आणि माणसं समजून घ्यायची असतील, तर शब्दाच्या मूळ अर्थासहित त्याचा स्थानिक बदललेला अर्थ, कोल्हापूरचा विशेष शब्द, समोरच्या व्यक्तीचा टोन ह्या लहानातलहान गोष्टी तुमच्या ‘डोस्क्यात मुंग्या आणायचं’ काम करतील. माझी लेखणी तुम्हाला कोल्हापूरचा रस्ता ‘दावल’, पण या साऱ्याचा अनुभव आणि अनुभूती मात्र तुम्हाला कोल्हापूरच्या गल्लीबोळांत फिरूनच घेता येईल. त्यामुळं एकदा कोल्हापूरला निवांत नक्की या! .प्राचीन इतिहास असलेल्या ह्या अनोख्या शहरानं जुन्या काळापासूनच आपलं वेगळेपण कायम जोपासलं आहे. सातवाहन, वाकाटक, कदंब, शिलाहार, मौर्य, चालुक्य, मराठा अशा अनेक ऐतिहासिक सत्तेच्या सारीपाटाचे मंच अनुभवलेली ही भूमी. आई अंबाबाईच्या, जोतिबाच्या धार्मिक माहात्म्यानं ‘दक्षिण काशी’ची बिरुदावली मिळवलेला हा प्रदेश! छत्रपती शिवबा, संभाच्या स्वराज्य यज्ञात पन्हाळ्याची विशाल छाती घेऊन खंबीर हुबा राहिलेला ह्यो प्रांत! महाराणी ताराराणीच्या मर्दुमकीने अंबाबाईचं दर्शन घेतलेली ही आपली करवीर नगरी! माझ्या राजर्षी शाहूंच्या वैचारिक, सामाजिक, व्यावहारिक, सांस्कृतिक, धाडसी शड्डूचा आविष्कार म्हणजे आजचं आमचं कोल्हापूर! ‘पंचगंगा माय माझी खळाळून गातिया, रान माझं मन माझं भिजवून जातिया’ असं म्हणत ‘जगात भारी आम्ही कोल्हापुरी!’ असा मायेचा ओलावा देणारं जिवंत शहर. इथली तिखट पण चवदार, मायाळू पण राकट, शिवराळ पण सात्विक माणसं म्हणजे कोल्हापूर आणि कोल्हापूर म्हणजे ही आपली हक्काची माणसं! पटका, बंडी, धोतर ते शर्ट-पँट असू दे, नाहीतर लुगडं, चोळी, नऊवारी ते जीन्सचा आधुनिक बाज असू दे; इथल्या कपड्यात असलेला माणूस त्याच्या कपड्यांवरून नाही तर अस्सल, मनमोकळ्या, सहज सुंदर, गावरान माणुसकीनं ओतप्रोत भरलेल्या स्वभावावरूनच ओळखला जातो.अनेक तज्ज्ञांनी इथल्या इतिहासानुसार, भाषेनुसार, भौतिक व्यावसायिकतेनुसार, सामाजिक आणि राजकीय वैचारिकतेनुसार, नैसर्गिक समृद्धतेनुसार कोल्हापूरचा उल्लेख वारंवार केला आहे. अलीकडे ट्वेल्थ फेल फेम सनदी अधिकारी मनोज कुमार यांची एक मुलाखत पाहण्यात आली.आपल्या कार्य इतिहासामध्ये त्यांना भावलेल्या शहरांमध्ये त्यांनी कोल्हापूरचा विशेष उल्लेख केला आहे. त्यात ते म्हणतात, की आजही कोल्हापुरातल्या कुणाचा फोन आला तर त्यांची सुरुवात, ‘साहेब जेवलासा काय?’ अशीच असते. त्यांच्याप्रमाणेच खूप साऱ्या लोकांना या शहराविषयी एवढं प्रेम, आपुलकी वारंवार व्यक्त करावीशी वाटते, तेव्हा याची सखोलता जाणून घेणं क्रमप्राप्त ठरतं. .महाविद्यालयात माझ्यासोबत दुष्काळी पट्ट्यातील एक विद्यार्थी मित्र शिकत होता. तो मला वारंवार म्हणायचा, ‘लेका, कोल्हापूरला जन्म तर घेता आला नाही, पण इथली बायको करून इथला जावई होणार आणि इथेच मरणार!’ राऊतवाडीच्या धबधब्याकडे फिरायला गेलो असता त्याच्या डोळ्यातली अपार श्रद्धा तुम्ही अनुभवली असती, तर ही अतिशयोक्ती नाही हे त्याच्या डोळ्यातील अश्रूंनी तुम्हाला सांगितलंच असतं! हे अनुभव माझ्याप्रमाणेच खूप साऱ्या कोल्हापूरकरांनी घेतले आहेत. पण तरीही प्रश्न उरतो ‘खास’बागेसारखा कोल्हापूरचा हा विषय का खास आहे?समोरच्यानं वाक्याची सुरुवात, ‘आरं, ते नव्हं,’ अशी केली तर वाघ कोल्हापूरचाच किंवा वाघीण कोल्हापूरचीच हे स्पष्ट होतं. इथल्या भाषेत ग्रामीण बाज आहे, पण तो अप्रगत म्हणून भासवला जात नाही, तर अभिमानानं मिरवला जातो. कोल्हापूरचं सगळ्यात भारी भाषिक वैशिष्ट्य काय? असा सवाल जर तुम्ही मला केला तर मी आवर्जून सांगेन, की कोल्हापुरात लिंगभेदाच्या पलीकडे, व्यावसायिकतेच्या पलीकडे, धर्म-जातीच्या पलीकडे, सामाजिक-आर्थिक, गरीब-श्रीमंत वर्गवारीच्या पलीकडे जाऊन कोल्हापुरी भाषा एकाच श्रद्धेने सहज बोलली जाते आणि त्याचा ना अविर्भाव बाळगला जातो ना लाज बाळगली जाते, असते ती फक्त सहजता! म्हणजे शिवाजी विद्यापीठातल्या नॅनो टेक्नॉलॉजीमधील उच्चशिक्षित प्राध्यापक असू देत किंवा गंगावेशच्या भाजी मंडईत भाजी विकायला आलेल्या गावाकडच्या आजी असू देत, नागाळा पार्क-राजारामपुरीतील उच्चपदस्थ व्यक्ती असू दे, नाहीतर शिवाजी पेठेतील कट्ट्यावर किंवा गावाकडं पेपर वाचत बसलेली मंडळी असू देत; विवेकानंद कॉलेज, महावीर कॉलेज, न्यू कॉलेज किंवा कुठल्याही महाविद्यालयात जाणारे तरुण-तरुणी असू देत, नाहीतर रंकाळ्यावर सकाळ सकाळी ‘अजून आम्ही तरनं बांड हाय’ असं म्हणणारं ज्येष्ठांचं मंडळ असो; इंग्लिश मीडियमधला विद्यार्थी असो, नाहीतर अंगणवाडीला जाणारं शेंबडं पोर असो, कोल्हापुरी भाषेच्या वापरामध्ये कुठेही तुम्हाला संकोच जाणवणार नाही. थोडक्यात ‘कोल्हापुरी बोलायला सुट्टी द्यायची नाही’ असा एक पवित्रा इथं जन्माला आलेल्या प्रत्येकानं घेतला आहे याची खणखणीत जाणीव तुम्हाला झाल्याशिवाय राहणार नाही. .अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण, रांगडी, पण तितकीच मधाळ इथली माणसं आणि भाषाही आहे! तुम्ही खूपदा मराठी चित्रपटांमध्ये, मालिकांमध्ये इथले शब्दप्रयोग अनुभवले असतील. तुम्हाला मी निवडक शब्दप्रयोग वाक्यप्रयोग समजावण्याचा प्रयत्न करतो. इथं कशाला काय म्हणतील याचा नेम नाही. बाहेरच्या लोकांसाठी जो खांब असतो तो कोल्हापुरात ‘डांब’ होतो आणि डांबावरची लाइट जाते.बाहेर नळाला पाणी येतं, पण कोल्हापुरात ‘चावी’ला पाणी येतं. सगळा महाराष्ट्र ७८ला अठ्ठ्याहत्तर म्हणेल, पण जर समोरचा ‘अष्ट्यात्तर’ म्हणाला की भाऊ कोल्हापूरचाच हे फिक्स! लाइट सुरू करण्यासाठी बटण वापरणाऱ्या बाहेरच्या जगाला कोल्हापुरात आल्यावर ‘खटका मारून’ लाइट सुरू करावी लागते. ‘खटक्यावर बोट’ या संकल्पनेचा उदय याच शब्दाची कमाल. आमच्या आज्यांनी ‘तुजा मुडदा बशिवला भिताडाला’ या अजरामर, कधी प्रेमळ, तर कधी जहाल वाक्प्रयोगातील ‘भिताड’ म्हणजे मराठीतील भिंत हेही मजेशीरच. खूप फिरून पुन्हा त्याच जागेवर परतल्यावर कोल्हापूरकरांच्या तोंडातून आपसुकच ‘आरून फिरून गंगावेशीत’ निघणं सहज आहे.घरी दुरुस्तीच्या किंवा बांधकामाच्या कामासाठी आलेल्या व्यावसायिक व्यक्तीला आदरानं ‘मिस्त्री’ म्हणत ‘च्या’ देण्याची इथं परंपरा आहे आणि मिस्त्रीनं ‘आयदान’ (लोखंडी पार) किंवा ‘मारतूल’ (स्क्रू ड्रायव्हर) मागितलं तर काय द्यायचं हा प्रश्न तुम्हाला पडू शकतो. इथं कुणीही माणूस घरला आला की आग्रह फक्त ‘च्या’चाच नसतो, तर जेवाण करूनच त्याचं आदरातिथ्य केलं जातं. आणि जेवण करत असताना माणूस लाजत असेल-नसेल तरी ‘घ्या की अजून, त्येला काय हुतंय, भरल्या गाडीला चिपाडाचं वझं!’ हा विशिष्ट प्रेमाचा आग्रह कोल्हापुरातच! रगात (रक्त), ढोपर (कोपर), बुंडूकल्या (खूप लहान), इदुळा (या वेळेपर्यंत), सोमार (सोमवार), सुक्किरवार (शुक्रवार), भस्का (भगदाड), यरवाळी (लवकर) असे खूप सारे शब्द तुम्हाला त्यांच्या रसाळ आणि मजेशीर उच्चाराने आणि चपखल वापराने एक कुतूहलपूर्ण आणि रोमांचक अनुभव देतील एवढं मात्र नक्की! .कोल्हापुरात फक्त शब्दच नाहीत, तर वाक्प्रचार किंवा शब्दसमूह आणि शिव्यासुद्धा एवढ्या अनोख्या आहेत की ‘विषयच हार्ड’ होतो. एखादा माणूस ‘थर्ड मारून’ जातो त्यावेळी तो ठरवलेल्या नियोजनातून कलटी मारून गेलेला आहे हे सिद्ध होऊन जातं. वेगाच्या बाबतीत बोलतानापण कोल्हापूर ‘ऐंशीनं गेलो, ऐंशीनं आलो’ असं म्हणायचं आणि जसं आधुनिक गाड्यांचा वेग वाढला, तसं कोल्हापूरपण अपडेट झालं आणि ‘ऐंशीत पाच घालून गेलो’ म्हणू लागलं! ‘काय मर्दा ‘हुं’ म्हणून करायलास’ असं कानावर पडलं, की कोणीतरी खूप जास्त प्रमाणात काहीतरी करत आहे हे समजून जावं.कांडाप काढलं, धुळ्ळा उडिवला, डांडरून काढलं, शिप्पारस करू नकोस, आयाटान करू नकोस, रिक्षा फिरवू नकोस, वाडीचार लावायचा नाही असं म्हणणारी माणसं नेमकं काय म्हणतायत हे समजून घेणं खूपच रंजक आणि मजेशीर आहे आणि ते कोल्हापूरच्या मातीत येऊनच समजून घ्यावं. कोल्हापुरकरांच्या भांडणातसुद्धा कलात्मकता असते. ‘पायतानानं क्यास (केस) काढीन’ म्हणणारा माणूस नेमकं काय करेल याचा अंदाज लावायच्या भानगडीत पडू नका. ‘आमच्यासंग वाकडं तर नदीवर लाकडं!’ हे यमक पंचगंगेच्या घाटावर दम देऊन घेऊन जातं. ‘गप जा नायतर पिशवीत हाडं भरीन’ असे प्रयोगसुद्धा तुम्हाला अचंबित करू शकतात. असे अनेक भांडणातही सृजनशील विचार निर्माण करणारे वाक्प्रचार कोल्हापुरात ढिगानं आहेत.बाहेर शिवी ही शिवी असते, खरं कोल्हापुरात शिवी प्रत्येक वेळी शिवी नसते. सोप्या शब्दांत सांगायचं, तर इथं शिवीचा ठरावीक शब्द अत्यंत घनिष्ठ नात्यात संवादाचं प्रतीक बनतो. Xडच्या हा शब्द तर इतका सहज मानला जातो, की त्याच्या मूळ अर्थापासून तो कित्येक कोस दूर त्या त्या परिस्थितीनुसार अर्थ असतो आणि तो फक्त ज्यांना ते माहिती असतं त्यांच्याच लक्षात येतो. शिवीबाबत कोल्हापुरात गल्लत होते, कारण इथं शिवीचा शब्द हा जहाल, जळजळीत भांडणं करण्यासाठीही वापरतात आणि त्याच्या उलट माया, प्रेम व्यक्त करण्यासाठीही वापरतात. हो, हा मजेशीर विरोधाभास आहे. अनुभवानं, माणूस त्यावेळी कुठल्या लहेजामध्ये, कुठल्या स्वरात बोलतोय, त्यानुसार त्याचा अर्थ घेतला जातो. उदाहरणार्थ, कोल्हापुरात जुन्या वयस्कर स्त्रिया 'भाड्या' हा शब्द भांडणात सर्रास वापरतात आणि अतिशय विखारी स्वरूपात वापरतात. पण मजेशीर विरोधाभास हा, की स्वतःच्या नातवाला माया करायलाही त्या हाच शब्द वापरतात आणि तोही पूर्ण वेगळ्या अर्थानं! माझी आजीसुद्धा मला लाडानं तशी हाक मारायची. म्हणूनच शिव्या या प्रत्येक वेळी शिव्याच असतात ह्या तुमच्या तर्कसिद्धांताला इथं तडा जाऊ शकतो.कोल्हापूरचे अभिनेते स्वप्नील राजशेखर यांची एक मुलाखत आहे यूट्यूबवर. त्यात त्यांनी एक महत्त्वाचा पूर्वग्रह खोडून काढला आहे, तो म्हणजे 'कोल्हापूरचं जेवण तिखट असतं ही शुद्ध अफवा आहे. उलट कोल्हापूरचं जेवण चविष्ट असतं आणि इथं सगळं प्रमाणात असतं!' विषय तांबड्या-पांढऱ्या रश्श्याचा असो किंवा झुणका-भाकरीचा, घराघरात तुम्हाला वेगवेगळी चव आणि तितकीच चांगली माणसं अनुभवायला मिळतील. याचं सर्वात महत्त्वाचं कारण, जे बहुधा तुम्हाला माहीत नसेल, ते आज तुमच्यासमोर आणतो.बाहेर तिखट म्हणून मिरचीचा भुगा किंवा फारतर कांदा-लसूण तिखट वापरलं जातं. पण कोल्हापूर भागातील प्रत्येक घरात तिखट हे अतिशय विशिष्ट पद्धतीनं केलं जातं, ज्याला 'चटणी' म्हणतात. ह्यात तीसपेक्षा जास्त मसाले आणि ब्याडगी, लवंगी, संकेश्वरीसह वेगवेगळ्या मिरच्या प्रत्येक घरातल्या चवीच्या गरजेनुसार वेगवेगळ्या प्रमाणात वापरल्या जातात. ही खूप किचकट आणि कौशल्याची प्रक्रिया आहे आणि बहुतांश पारंपरिक पद्धतीनं आमच्या माऊली ती प्रक्रिया शिकत आल्या आहेत.विचार करा प्रत्येक घरातील तिखट म्हणजे चटणीची वेगळी टेस्ट, त्यामुळे तुम्हाला कोल्हापुरात घराघरांत वेगळी चव अनुभवायला मिळते आणि तीही एकापेक्षा एक सरस! कोल्हापूरची खाद्यपरंपरा अतिशय समृद्ध आणि सर्वसमावेशक आहे. त्यामुळं इथं वडापाव की ब्रेड हे प्रश्न निरर्थक आणि आडगे (अडाणी) मानले जातात. बाहेर जो वडापाव मानला जातो, त्याला कोल्हापुरात बॉम्बे वडा ही विशेष ओळख आहे आणि चौकोनी ब्रेड आणि पातळ चटणीबरोबर दिला जाणारा वडा ही कोल्हापूरची खासियत आहे. अशा एकमेवाद्वितीय कोल्हापूरविषयी माझं एक विशेष निरीक्षण मांडतो. आम्ही कोल्हापूरकर छत्रपती शिवराय आणि राजर्षी शाहू महाराजांना बाप मानणारी माणसं आहोत. कोल्हापूरच्या समृद्ध रचनेपाठीमागं यांचा सर्वात मोठा वाटा आहे. कारण सहकाराची कर्मभूमी आणि सत्तेचं विकेंद्रीकरण करून लोकांना शिकवून लोकांच्या हातात सत्ता द्यायची भूमिका घेतलेल्या राजाचे आम्ही वारस आहोत. इथल्या मुली व स्त्रिया अगदी मुलांप्रमाणे मी जेवलेऐवजी जेवलो, मी आलेऐवजी मी आलो असं बोलतात तेव्हा ती व्याकरणाची चूक नाही, तर शाहू महाराज आणि महाराणी ताराराणीनं पेरलेल्या स्त्री-पुरुष सहजीवन आणि सममहत्त्वाचं प्रतीक आहे, असं मला नेहमी वाटतं.दंगलींपासून आजपर्यंत अलिप्त राहिलेलं आमचं कोल्हापूर पुढेही तसंच राहील ही आशाही शाहू-फुले-आंबेडकर जगणाऱ्या या भागात जिवंत आहे. कुस्ती आणि कला एकाचवेळी मिरवणारी ही माती आहे. केशवराव भोसले नाट्यगृह ज्यावेळी आगीनं हिरावून घेतलं, तेव्हा आग आमच्या काळजालाही बेचिराख करत होती. राधानगरीची भव्यता, पंचगंगेची समृद्धता, रंकाळ्याचं सौंदर्य, पन्हाळ्याचा गारवा, आमच्या अंबाबाई, जोतिबा यांची पुण्याई, कोकणची साथ, चंदगड-गडहिंग्लजचा घनदाटपणा, समृद्ध उद्योग वारसा, समर्थ कला आणि क्रीडाप्रेम आणि आमच्या आभाळाएवढ्या छत्रपतींचे उपकार फेडण्याची कुवत अंगी निर्माण व्हावी, हीच काय ती मागणी आता विश्वात्मक देवे!प्रत्येक चळवळीचा उगम होणारा बिंदू चौक अजूनही घोषणा देतोय, लक्षात ठेव शाहूंचं पांग फेडाय लागतंय आणि भावा कोल्हापुरसाठी कायम लढाय लागतंय!(संकेत कृष्णात पाटील कोल्हापूरस्थित लेखक आहेत.) 