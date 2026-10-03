Premium|Kom Ombo Temple : नाईलच्या काठावर होरस आणि सोबेकच्या मंदिरांची अद्भुत सफर

विनोद द. मुळे नाईल नदीच्या काठावरच वसलेल्या कोम ओम्बो शहरात आगळीवेगळी मंदिरं आहेत. ससाण्याचं डोकं व उर्वरित शरीर माणसाचं असलेल्या इजिप्तची प्राचीन संरक्षक देवता होरस आणि मगराचं डोकं व उर्वरित शरीर माणसाचं असलेली देवता सोबेक यांची मंदिरं बघण्यासारखी आहेत. ही दोन मंदिरं एकमेकांची हुबेहूब प्रतिकृती असून त्यांतील मूर्ती मात्र वेगळ्या आहेत. मी सोळा-सतरा वर्षांचा असताना इजिप्तसह आफ्रिकेमधील जवळजवळ अकरा देशांची जीवनदायिनी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या नाईल नदीबद्दल एक जाडजूड पुस्तक वाचनात आलं. त्याच दरम्यान इजिप्तचा राजा तुतनखामेनच्या कबरीविषयीही एका हिंदी साप्ताहिकातील लेख वाचला. त्यामुळे नाईल नदी आणि राजा तुतनखामेनच्या कबरीने माझ्या मनावर असं काही गारुड केलं, की त्याच वेळी मी आयुष्यात एकदा तरी इजिप्तला भेट देण्याचा ठाम निर्धार केला.माझ्या बकेट लिस्टमधील ही गोष्ट नुकतीच पूर्ण झाली. मी सपत्निक इजिप्तवारी करून आलो. इजिप्तमध्ये पोहोचल्यानंतर गंमत झाली. आमच्या विमानाला लँडिंगकरता जागा रिकामी मिळत नव्हती, म्हणून आमचं विमान इजिप्तची राजधानी कैरोच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उंच आकाशात चकरा मारत होतं. त्यावेळी नुकताच सूर्य उगवला होता आणि संपूर्ण कैरो शहर सूर्याच्या सोनेरी किरणांमध्ये लखलखत होतं. उतरण्याकरता जागा मिळताच विमान उतरलं तसं आम्हीही विमानातून उतरून विमानतळावरचे सर्व सोपस्कार आटोपून एअरपोर्टच्या बाहेर पडलो. मुख्य दारावरच इजिप्तची प्राचीन संरक्षक देवी सेल्केटच्या दहा फूट उंच सोनेरी पुतळ्यानं आमचं लक्ष वेधलं. तिच्या डोक्यावर विंचवाची मूर्ती असून, दोन्ही हात पसरलेले होते आणि खाली लिहिलं होतं - वेलकम टू इजिप्त. .Premium|Kailasa Temple Ellora : कैलास मंदिर; वेरूळच्या पाषाणी महाकाव्याची अद्भुत गाथा .अशा प्रकारे आमची इजिप्त देशाची भ्रमंती सुरू झाली. सर्वप्रथम आम्ही कैरोच्या ‘नॅशनल म्युझियम ऑफ इजिप्शियन सिव्हिलायजेशन’ला भेट दिली. हे भव्य आणि सुंदर म्युझियम बघून डोळे दिपले नाहीत तरच नवल! येथे जवळजवळ एक लाखांपेक्षा अधिक विविध वस्तूंचा संग्रह आहे. त्यात तीन ते चार हजार वर्षं जुन्या ममीज व सोनेरी मुखवटे अशा वेगवेगळ्या वस्तूंचा समावेश आहे. हे म्युझियम बघून आम्ही पिरॅमिड्स बघण्यासाठी गेलो. गिझा येथील पिरॅमिड्स आणि स्फिंक्स बघून आम्ही भारावलो. इतक्या अवाढव्य पिरॅमिड्सचं बांधकाम तेव्हाच्या काळात कसं पूर्ण केलं असणार, असा विचार मनात चमकून गेला.कैरोहून आम्ही इजिप्तमधील दुसरे मोठे शहर, अलेक्झांड्रिया बघायला निघालो. ग्रीक राजा अलेक्झांडरने इसवी सन पूर्व ३००च्यादरम्यान हे शहर वसवले होते. या शहराचं नाव निघालं, की क्लिओपात्रा राणीची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. अलेक्झांड्रिया शहर भूमध्य सागरकिनारी वसलेलं आहे. येथील प्राचीन ग्रंथालय, रोमन ॲम्फिथिएटर आणि कोम-अल-शोकाफा येथील कॅटॅकोम्ब्स बघण्यासारखे आहेत. कॅटॅकोम्ब्स म्हणजे जमिनीखाली असलेले दोन किंवा तीन मजली कबरीस्तान. हे काहीसं शहरांत असलेल्या मल्टी लेव्हल पार्किंगसारखं, पण भूमिगत असतं. कॅटॅकोम्ब्स बघून आम्ही बसने प्राचीन लायब्ररीकडे जायला निघालो, त्यावेळी वाटेत आम्हाला जनाजा दिसला.इजिप्तला जाऊन आस्वान शहर चुकवणं शक्य नाही. नाईल नदीच्या काठी वसलेलं हे ऐतिहासिक शहर जगप्रसिद्ध आस्वान धरण आणि न्युबियन संस्कृतीकरता ओळखलं जातं. या शहरात सुमारे २,६०० वर्षे जुना हा मंदिरसमूह आहे. युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या फिली मंदिरांचा समूह बघण्याकरता जगाच्या कानाकोपऱ्यातून पर्यटक, इतिहास तज्ज्ञ आणि वास्तुशास्त्राचे अभ्यासक येथे येत असतात. या मंदिरसमूहांच्या ठिकाणी देवांना नैवेद्य अर्पण करणाऱ्या शासकांची कोरीव शिल्पं असलेलं एक भव्य प्रवेशद्वार आहे. तसेच दहा उंच व सुशोभित स्तंभ असलेले एक बंदिस्त सभागृह आहे..Premium|Indus Valley Civilization Port : सिंधू संस्कृतीचे खरे बंदर कुठे? लोथल, खंभातचा आखात आणि कच्छच्या रणातून उलगडणारा पुरातत्त्वीय शोध.येथील आणखी एक आकर्षण म्हणजे १९७०च्या दशकात नाईल नदीवर रशियाच्या आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या पाठबळावर अनेक इंजिनिअर्स आणि कामगारांनी आपला घाम गाळून बांधलेले आस्वान धरण. हे धरण बघत असताना मला त्यावेळचे इजिप्तचे लोकप्रिय नेते गमाल अब्देल नासेर यांची आठवण झाल्याशिवाय राहिली नाही. या धरणामुळे फक्त इजिप्त देशाचाच नाही, तर ज्या ज्या आफ्रिकी देशांमधून नाईल नदी वाहते, त्या सर्व देशांचा आर्थिक आणि सामाजिक कायापालट झाला आहे.नाईलच्या दोन्ही काठांवर दिसणारं सृष्टीसौंदर्य जवळून अनुभवायचं असल्यामुळे आम्ही आस्वानहून लक्सरपर्यंत नाईल नदीतून क्रूझनं प्रवास केला. वाटेत अबू सिम्बेल येथे सुमारे ३,३०० वर्षांपूर्वी बांधलेलं फेरो रामेसेस द्वितीय आणि त्याची सर्वात सुंदर व तितकीच बुद्धिमान पत्नी राणी नेफरतारी यांचं भव्यदिव्य मंदिर आणि पुतळे बघून डोळ्यांचं पारणं फिटलं. प्राचीन काळात इजिप्तच्या राजांना ‘फेरो’ म्हटले जात. या राजाचा काळ म्हणजे इजिप्तचा भरभराटीचा आणि समृद्धीचा सुवर्णकाळ होता. म्हणूनच बघताना आपल्या डोक्यावरची टोपी घसरून मागे पडेल इतके उंचच उंच आणि अवाढव्य पुतळे व मंदिरं या काळात बांधलेली आहेत.नाईल नदीच्या काठावरच वसलेल्या कोम ओम्बो शहरात आगळीवेगळी मंदिरं आहेत. ससाण्याचं डोकं व उर्वरित शरीर माणसाचं असलेल्या इजिप्तची प्राचीन संरक्षक देवता होरस आणि मगराचं डोकं व उर्वरित शरीर माणसाचं असलेली देवता सोबेक यांची मंदिरं बघण्यासारखी आहेत. ही दोन मंदिरं एकमेकांची हुबेहूब प्रतिकृती असून त्यांतील मूर्ती मात्र वेगळ्या आहेत. प्राचीन काळात इजिप्तमध्ये हिंस्र प्राण्यांना देवी-देवता म्हणून पूजण्याची पद्धत होती. या मंदिरांच्या भिंतींवर त्यावेळच्या औषधी वनस्पती आणि शल्यचिकित्सेत वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्रास्त्रांची मोठी चित्रं काढलेली आहेत. तसंच सण आणि विधींचा तपशील देणारा प्राचीन पंचांगही शिलालेख स्वरूपात कोरला आहे..नाईल नदीच्याच काठावर वसलेले लक्सर हे आणखी एक ऐतिहासिक शहर असून, याला सुमारे ३,४०० वर्षांचा इतिहास आहे. जगाच्या पाठीवर असलेल्या एकूण प्राचीन स्मारकांपैकी साधारण एक तृतीयांश स्मारकं लक्सरमध्ये बघायला मिळतात. त्यामुळे या शहराला ‘स्मारकांचं खुलं संग्रहालय’ म्हणून ओळखलं जातं. नाईल नदीतून लक्सरला जाताना एसना लॉक बघणे एक वेगळाच अनुभव आहे. एसना लॉक लिफ्टसारखे कार्य करते. नदीतून जाणाऱ्या लहान-मोठ्या बोटी व क्रूझच्या आकारानुसार नदीच्या पाण्याची पातळी कमी-जास्त करण्याकरता (म्हणजेच पाणी अडवण्याकरता किंवा सोडण्याकरता) मोठी लोखंडी दारं लावलेली आहेत. ती यंत्रांच्या साह्यानं उघडली व लावली जातात. यामुळे नदीच्या पाण्याची पातळी सहा ते आठ मीटर कमी-जास्त करता येते. हे सर्व ‘याची देही, याची डोळा’ बघण्याकरता इजिप्तला जावंच!एकंदरीत, लहानपणी केलेली इजिप्त भेटीची इच्छा पूर्ण झाली. इजिप्त एका दमात बघून समाधान झालं नाही. इजिप्तमधली नाईल नदी, पिरॅमिड्स, भव्य मंदिरं, पुतळे आणि उंचच उंच स्तंभ मला अजूनही खुणावताहेत. हे पुन्हा बघण्यासाठी परत इजिप्तला जाणं होईल अशी आशा...लेखक इंदूरस्थित हौशी पर्यटक व लेखक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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