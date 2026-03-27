Premium|Kailasa Temple Ellora : कैलास मंदिर; वेरूळच्या पाषाणी महाकाव्याची अद्भुत गाथा

अमोघ वैद्यमुख्य मंदिराच्या उत्तरेकडच्या भिंतीवर महाभारताचं महायुद्ध एखाद्या जिवंत पटासारखं उलगडतं. युद्ध करणारा अर्जुन असो, चक्रव्यूहात झुंजणारा वीर अभिमन्यू असो किंवा गदा उगारून दुर्योधनाचा पाठलाग करणारा भीम; या सर्वांचे सर्व प्रसंग पाषाणात कोरलेले असूनही आपल्या डोळ्यांसमोर प्रत्यक्ष घडत असल्याचा भास होतो. महाभारत संपल्यानंतरचे हरिवंश म्हणजेच श्रीकृष्णाच्या बाललीलांची शिल्पं आपल्याला वृंदावनात घेऊन जातात. वेरूळच्या पाषाणी महाकाव्यात रामायणाचीही गाथा एखाद्या जिवंत चित्रपटासारखी उलगडते. एलापुराचलगताद्भुतसन्निवेशं यद्वीक्ष्य विस्मितविमानचरामरेन्द्राः । एतद्स्वयंभुशिवधाम न कृत्रिमे श्री-दृष्टे दृशन्ति सततं बहु चर्चयन्ति । भूयस्तथाविधकृतौ व्यवसायहाने रेतन्मया कथमहो कृतमित्यकस्मात् । कर्तापि यस्य खलु विस्मयमाप शिल्पी तन्नाम कीर्तनमकार्यत येन राज्ञा।बडोदे येथे सापडलेल्या राष्ट्रकूटवंशीय राजा कर्क (दुसरा) याच्या शके ७३४मधल्या ताम्रपटातला हा भाग. .Marathi Literature Fiction : "निसर्ग काही भव्य रचण्यात वा मोडण्यात मग्न आहे..." मानवी अस्तित्वाचा वेध घेणारा एक अस्वस्थ संवाद.अर्थ - वेरूळच्या (एलापूर) डोंगरावर कोरलेली ही अद्भुत रचना पाहून, विमानातून जाणाऱ्या देवांनाही मोठा विस्मय वाटला. ते सतत असा विचार आणि चर्चा करू लागले, की ‘हे शिवाचे धाम (कैलास मंदिर) स्वतःहून निर्माण झाले असावे, कारण मानवनिर्मित कलेमध्ये इतके अलौकिक सौंदर्य दिसणे केवळ अशक्य आहे.’ ज्या शिल्पकाराने हे मंदिर घडवले, तो स्वतःदेखील ते पूर्ण झाल्यावर आश्चर्यचकित झाला. तो विचार करू लागला, ‘अरे! हे इतके अफाट कार्य मी तरी कसे काय केले असेल?’ कारण पुन्हा तशीच कलाकृती निर्माण करणे त्याच्या कौशल्याच्याही पलीकडचे वाटू लागले होते. ज्या राजाने (कृष्ण प्रथम) हे कीर्तिमान मंदिर बांधले, त्याचे नाव खरोखर अजरामर झाले आहे.वेरूळच्या डोंगररांगेतील लेण्यांचा हा प्रवास म्हणजे जणू मानवी कल्पनाशक्तीच्या उत्क्रांतीचा एक अद्भुत आलेख आहे. विविध लेणी आणि त्यांतले शिल्पपट न्याहाळल्यानंतर, आता आपण अशा एका टप्प्यावर आलो आहोत, जिथे पाषाण केवळ बोलत नाही, तर तो अथांग भक्तीचे आणि अजोड कौशल्याचे महाकाव्य गात असतो. समोर उभी असलेली ही वास्तू पाहून क्षणभर श्वास रोखला जातो आणि बुद्धी थक्क होते. ती वास्तू म्हणजे जागतिक स्थापत्यकलेचा सर्वोच्च कळस असलेलं ‘कैलास लेणं’ (लेणं क्रमांक १६).हे केवळ एक मंदिर नाही, तर एका अखंड डोंगराच्या पोटातून वरून खाली कोरलेले पाषाणातले एक जिवंत स्वप्न आहे. राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (प्रथम) याच्या संकल्पनेतून साकारलेलं हे लेणं म्हणजे मानवी जिद्दीची आणि ईश्वरी श्रद्धेची एक अशी गाथा आहे, जिला जगात तोड नाही. जिथं सामान्यतः बांधकामं पायाकडून कळसाकडे जातात, तिथं कैलासाच्या शिल्पकारांनी कळसाकडून पायाकडे जात एका महाकाय डोंगराला मंदिराचे रूप दिले.जेव्हा आपण या विशाल प्रांगणात पाऊल ठेवतो, तेव्हा समोर उभ्या असलेल्या त्या अवाढव्य हत्तींच्या प्रतिमा, भव्य स्तंभ आणि भिंतींवर जिवंत झालेले रामायण-महाभारताचे प्रसंग पाहून आपण एका वेगळ्याच युगात पोहोचतो. या भागात आपण अशा एका आश्चर्याचा वेध घेणार आहोत, ज्याला पाहताना आजही आधुनिक विज्ञानाचे हात टेकले जातात. चला तर मग, शिवाच्या या पाषाणी कैलासात प्रवेश करू या....‘आधी कळस आणि मग पाया’ असा वास्तुकलेचा उलटा वाटणारा, पण थक्क करणारा प्रवास म्हणजे हे लेणं. जागतिक वारशातला हा एक असा चमत्कार आहे, जिथं सामान्य बांधकामांचे सर्व नियम बाजूला सारून एका अखंड डोंगराला कळसाकडून पायाकडे कोरत मंदिराचं रूप दिलं गेलं. हे केवळ एक लेणं नसून एक ‘शैलमंदिर’ आहे. या वास्तूमध्ये पल्लव राजसत्ता आणि चालुक्य राजसत्ताकालीन शैलींची थोडी छटा दिसते. हे लयनमंदिर पूर्णपणे द्राविड शैलीत कोरलं गेलंय. ऐतिहासिक संदर्भांमध्ये या भव्य लेण्याचा उल्लेख ‘माणकेश्वर’ असाही सापडतो. कैलास हे केवळ मुख्य मंदिर नसून, त्याच्या आसपास असलेल्या शिवमंदिराच्या ओव्या, सरितामंदिर, लंकेश्वर लेणं आणि मातृका यज्ञगृह यांमुळे ते एक मोठं मंदिरसंकुलच झालं आहे. राष्ट्रकूटांची कीर्ती केवळ त्यांच्या तलवारीच्या धारेवर नव्हती, तर त्यांनी धर्म, विद्या आणि कलेलाही दिलेल्या आश्रयामुळे ती अजरामर झाली आहे.कैलास लेण्याच्या निर्मितीमागे एक अत्यंत भावूक आणि विलक्षण लोककथा सांगितली जाते. राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (प्रथम) याने कांचीपुरमवर विजय मिळवला. त्याच्या बरोबर त्याची राणी माणकावतीसुद्धा कांचीला गेली होती. कांचीतली सुंदर आणि भव्य मंदिरं पाहून राणीचे डोळे दिपून गेले. राणीनं कांचीच्या कैलासनाथ मंदिरासारखंच भव्य देवालय आपल्याकडेही असावं, असा हट्ट धरला. इतकंच नव्हे, तर जोपर्यंत या मंदिराचा कळस डोळ्यांनी पाहत नाही, तोपर्यंत अन्नग्रहण करणार नाही, असा कठीण पण तिनं केला. यामुळे संपूर्ण राजदरबार चिंतेत पडला, कारण एवढं विशाल मंदिर उभारायला कित्येक वर्षं लागणार होती. अशा वेळी पैठणच्या एका कल्पक स्थपतीनं मंदिर उभारण्याचा विडा उचलला. त्यानं बुद्धिचातुर्यानं मंदिराचं काम पायाकडून न करता थेट कळसाकडून म्हणजेच वरून खाली सुरू केलं. अवघ्या काही दिवसांतच त्यानं राणीला मंदिराचा कळस दाखवून तिचा नवस पूर्ण केला. जेव्हा राणीनं विचारलं, ‘पण बाकीचं मंदिर कुठे आहे?’ तेव्हा तो स्थपती नम्रपणे म्हणाला, ‘ते खाली दगडातच दडलेलं आहे, फक्त नको असलेला दगड आता बाहेर काढायचा आहे!’ या कथेत किती सत्यता आहे हे ठाऊक नसलं, तरी ज्यानं एका अखंड डोंगराला चिरून हे अद्भुत शिल्प साकारलं, तो स्थपती साक्षात विश्वकर्म्याचा जणू मुलगाच होता असं मानायला शंकाच नाही.स्थापत्यशास्त्राचा विचार केला, तर ३०० फूट लांब, १७५ फूट रुंद आणि तब्बल १०० फूट उंच असलेला हा पाषाणी डोलारा केवळ छिन्नी आणि हातोड्याच्या जोरावर उभारला आहे. भारतीय मंदिर स्थापत्यकलेतल्या पूर्णत्वाचा हा आजवरचा सर्वोत्तम प्रयत्न मानला जातो. अनेक दशकं हजारो कलाकार इथं काम करत होते, पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या अवाढव्य कामात एकाही कलाकाराकडून एकही चूक झाली नाही.हे लयनमंदिर दोन मजली असून नंदीमंडप, सभामंडप, अंतराळ आणि गर्भगृह हे सर्व मुख्य भाग वरच्या मजल्यावर अतिशय शास्त्रोक्त पद्धतीनं कोरलेले आहेत. लेण्यात मुखमंडप, दोन अर्धमंडप, एक विस्तीर्ण मुख्य मंडप, अंतराळ आणि पावित्र्यानं न्हाऊन निघालेलं गर्भगृह यांचा समावेश आहे. मंदिराच्या समोरच्या अंगाला असलेला डौलदार नंदीमंडप या द्राविड स्थापत्यशैलीला पूर्णत्व मिळवून देतो. या मंदिराच्या गर्भगृहाच्या मागच्या बाजूला पाच उपमंदिरं कोरलेली असून, लेण्याच्या उत्तर, दक्षिण आणि पूर्व अशा तिन्ही बाजूंच्या कड्यांवर अजोड शिल्पांचं नक्षीकाम पाहायला मिळतं.या मंदिराच्या भव्य दोन मजली गोपुरातून प्रवेश करताच, आपण जणू भगवान शिवाच्या एका अलौकिक विश्वात पाऊल ठेवतो. समोरच गजलक्ष्मीचं मंगलमय शिल्प आपलं स्वागत करतं, जिथं डौलदार हत्ती आपल्या सोंडेत सुवर्णकुंभ धरून लक्ष्मीला अभिषेक करत आहेत. या प्रवेशद्वारातून पुढे सरकताच अवाढव्य प्रांगणात डाव्या आणि उजव्या बाजूंना दोन अजस्र हत्ती आणि त्यांच्या शेजारीच कोरलेले दोन उत्तुंग कीर्तिस्तंभ दृष्टीस पडतात. विशेष म्हणजे, आपल्या परिचयाच्या २० रुपयांच्या नोटेवर याच कीर्तिस्तंभाचं प्रतिबिंब पाहायला मिळतं. इथं असलेले हे दोन भव्य हत्ती जणू या पाषाणी साम्राज्याचे रक्षक म्हणूनच उभे आहेत. हे काळे हत्ती म्हणजे हिमालयातल्या कैलासला प्रदक्षिणा मारणारे काळे ढगच. कैलास मंदिराच्या भव्य रचनेकडे नजर गेली, की सर्वप्रथम लक्ष वेधून घेतो तो त्याचा अधिष्ठानभाग, म्हणजे संपूर्ण वास्तूचा पाया. या भागात शिल्पकारांनी एक प्रभावी गजथर कोरला आहे. रांगेत उभे असलेले बलदंड हत्ती आणि व्याल यांची ही मालिका पाहताना असं भासतं की जणू हे सामर्थ्यवान प्राणी आपल्या खांद्यांवर संपूर्ण कैलास पर्वताचा भार पेलून उभे आहेत. त्यांच्या देहबांध्यातली ताकद, पुढे टाकलेले पाय आणि ताणलेले स्नायू पाहताना पाषाणालाही जणू जीव आला आहे असं वाटतं. या गजथरामुळे मंदिराच्या पायाला केवळ अलंकारिक सौंदर्यच लाभत नाही, तर संपूर्ण रचनेला भक्कमपणा आणि देदीप्यमान भव्यतेची जाणीवही प्राप्त होते.डावीकडून पुढे जाताना महिषासुरमर्दिनीचं रौद्र रूप आणि मदन-रतीचं शृंगारिक शिल्प न्याहाळत आपण सरिता मंदिरात प्रवेश करतो. कदाचित त्या काळातल्या स्थपतींना या रचनेतून एक गूढ आध्यात्मिक संदेश द्यायचा असावा. मंदिरात पाऊल ठेवण्यापूर्वी आपण या त्रिधारांसमोर नतमस्तक होतो, तेव्हा गंगेकडून शुद्ध आचरण, यमुनेकडून पूर्ण समर्पण आणि सरस्वतीकडून विवेकबुद्धीचं वरदान घेऊनच गाभाऱ्यात जावं, अशी एक मूक साद हे सरिता मंदिर आपल्याला घालत असतं. या त्रिवेणी संगमावर आपल्यातलं अज्ञान आणि अहंकार अर्पण करूनच खऱ्या अर्थानं शिवाची भेट घेता येते, हाच उदात्त विचार या शिल्पांच्या मांडणीमागे दडलेला जाणवतो.मुख्य मंदिराच्या उत्तरेकडच्या भिंतीवर महाभारताचं महायुद्ध एखाद्या जिवंत पटासारखं उलगडतं. युद्ध करणारा अर्जुन असो, चक्रव्यूहात झुंजणारा वीर अभिमन्यू असो किंवा गदा उगारून दुर्योधनाचा पाठलाग करणारा भीम; या सर्वांचे सर्व प्रसंग पाषाणात कोरलेले असूनही आपल्या डोळ्यांसमोर प्रत्यक्ष घडत असल्याचा भास होतो. महाभारत संपल्यानंतरचे हरिवंश म्हणजेच श्रीकृष्णाच्या बाललीलांची शिल्पं आपल्याला वृंदावनात घेऊन जातात. वेरूळच्या या पाषाणी महाकाव्यात दक्षिण भिंतीवर रामायणाची गाथा एखाद्या जिवंत चित्रपटासारखी उलगडते. प्रसिद्ध एकश्लोकी रामायण जसंच्या तसं डोळ्यांसमोर उभं राहावं यासाठी संपूर्ण शिल्पपट कोरलेला आहे. रामाचं तपोवन गमन, सुवर्णमृगाचा वध, सीतेचं हरण, जटायूचं बलिदान, सुग्रीवाशी झालेली मैत्री आणि अखेर रावण-कुंभकर्णाचा संहार! हा प्रसंग पाहत असताना आपण केवळ शिल्प पाहत नाही, तर जणू त्रेतायुगाचा अनुभवच घेतो..मंदिराच्या वरच्या मजल्यावर, मुखमंडपाच्या छताकडे (वितानाकडे) नजर टाकली, की हजार वर्षांपूर्वीचे नैसर्गिक रंग आजही आपलं अस्तित्व टिकवून आहेत हे पाहून थक्क व्हायला होतं. या भव्य मंडपाला ‘नवरंग मंडप’ असंही म्हणतात. या मंडपाच्या छतावर कोरलेलं नटराजाचं मोहक शिल्प एकदा बघा... साक्षात तांडव करतानाचं शिल्प चक्क हलताना जाणवेल आणि वाटेल की वर बघून कसं बरं हे शिल्प कोरलं असेल! गर्भगृहातल्या शिवलिंगाला नमस्कार करताना अंतराळातला शिल्पपट बघायला विसरायचं नाही. शिव, पार्वती, स्कंद आणि नंदी यांचा ‘फॅमिली फोटो’ अर्थात शिल्प अंधार असला तरी लक्ष वेधून घेतंच. गर्भगृहातल्या शिवलिंगाला नमन करून प्रदक्षिणापथावर आल्यावर मंदिराच्या शिखराचं सौंदर्य जवळून अनुभवता येतं.या प्रदक्षिणापथावर एक गमतीशीर आणि सुंदर दंतकथा सांगितली जाते. मंदिराच्या बाह्य भिंती आणि शिखराच्या मधल्या पोकळीत अनेक गंधर्वांची शिल्पं कोरलेली आहेत. असं म्हणतात, की साक्षात गंधर्व हे मंदिर पाहण्यासाठी पृथ्वीवर उतरले आणि याच्या सौंदर्यात इतके रममाण झाले, की अंधार पडण्यापूर्वी परत जाण्याचं भानच त्यांना राहिलं नाही, आणि ते कायमचे तिथंच पाषाणरूप झाले! जर स्वर्गातले गंधर्व या मंदिरावर भाळू शकतात, तर सामान्य मानवाचं काय!प्रदक्षिणा घालून आपण नवरंग मंडपात येतो. इथंच डावीकडच्या एका चौकटीवर नटराजाचं अत्यंत दुर्मीळ चित्र काढलेलं आहे. घाईघाईत अनेकदा पर्यटकांचं याकडे दुर्लक्ष होतं, पण हे चित्र पाहणं म्हणजे त्या काळातल्या चित्रकलेचा अनमोल ठेवा अनुभवणं आहे. प्रसिद्ध पुरातत्त्व अभ्यासकम. के. ढवळीकर यांच्या मते, ही चित्रं राष्ट्रकूटकालीन असून ती दख्खनच्या समृद्ध इतिहासाचा आरसा आहेत.मंदिराच्या अथांग गर्भगृहातून बाहेर पडताना, ही पाषाणगाथा आपल्याला एका स्तंभयुक्त प्रदक्षिणापथावर घेऊन जाते. इथं कोरलेली असंख्य शिल्पं म्हणजे जणू दगडाच्या पानांवर रेखाटलेलं एक समृद्ध ‘चित्रकथा पुस्तक’च आहे! रावणाची ती अनन्य नवविधा भक्ती असो किंवा प्रभू श्रीरामांची अथांग रामेश्वराप्रति भक्ती... शिव-पार्वतीच्या विवाहाचा सोहळा असो किंवा जीव आणि शिव एकच असल्याचं सांगणारं अर्धनारीनटेश्वर शिल्प... या प्रत्येक कोरीवकामात आपण स्वतःला विसरून हरवून जातो.या पाषाणी चित्रांमध्ये इतकं विलक्षण सामर्थ्य आहे, की जगभरातले मोठे अभ्यासकही जेव्हा इथं येतात, तेव्हा ते आपलं मोठेपण विसरून एखाद्या लहान मुलासारखं कुतूहलानं हे शिल्पपट न्याहाळू लागतात. एखाद्या गोष्टीच्या पुस्तकातली चित्रं पाहावीत आणि त्यात रमून जावं, तसाच अनुभव हे लेणं आपल्याला प्रत्येक पावलावर देतं. दगडाला मिळालेलं हे सजीव रूप पाहून मन थक्क होतं, वाटतं, मानवी कौशल्यानं एका कठोर पाषाणाला इतकं भावपूर्ण आणि प्रवाही कसं केलं असेल?.Premium|Chh. प्रदक्षिणा मार्गावरून खाली उतरताच आपलं स्वागत होतं ते 'रावणानुग्रह' या महाविशाल शिल्पानं! हे शिल्प पाहताना असं वाटतं, की त्या काळातल्या शिल्पकारांनी आजवर संपादन केलेलं त्यांचं संपूर्ण कसब आणि कौशल्य इथंच ओतलं असावं. कैलास पर्वत आणि तो उचलून धरलेला रावण दाखवण्यासाठी शिल्पकारांनी पाषाणात एक खोल खोबण तयार केली आहे. जेव्हा भगवान शिव आपला पाय टेकवतात, तेव्हा कैलासाचा तो अफाट भार पेलताना रावणाचे पुष्ट खांदे आणि ताणलेले स्नायू इतक्या वास्तववादी पद्धतीनं दिसतात, की आपल्याला त्याच्या ताकदीची प्रचिती येते.याच ओघात पुढे आल्यावर समोर दोन परस्परविरोधी भाव उभे ठाकतात. एका बाजूला अक्राळविक्राळ रूप धारण केलेली 'गजासुरवध' मूर्ती आहे. त्यात शिवाचा उग्र संहारक अवतार दिसतो आणि त्यांच्याच समोर अत्यंत शांत, स्थिर अशा कमलासनावर बसलेले 'महायोगी शिव'. हे दोन शिल्पपट म्हणजे जणू मानवी जीवनाच्या दोन टोकांच्या चौकटीच आहेत. अनेक तत्त्ववेत्त्यांनी रौद्र आणि शांत या दोन भावांचं ज्ञान सांगण्यासाठी हजारो पानं खर्च केली असतील, पण इथल्या शिल्पकारांनी मात्र हे गहन तत्त्वज्ञान केवळ दोन शिल्पांच्या माध्यमातून जगासमोर उलगडून दाखवलं आहे. जीवनात संहार आणि शांती या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, याची मूक साद हे पाषाण आपल्याला आजही घालतात.कैलासाच्या मुख्य मंदिराचा परिसर न्याहाळल्यानंतर आपण बाजूलाच असलेल्या 'लंकेश्वर' लेण्यात प्रवेश करतो. इथली अद्वितीय शिल्पकला पाहून मन स्तिमित होतं, पण या संपूर्ण सफरीचा खरा क्लायमॅक्स आपल्याला गाठता येतो तो म्हणजे तिथल्या 'नटराज' मूर्तीसमोर. चतुर प्रकारच्या तांडवात मग्न असलेल्या या नटराजाचं सौंदर्य शब्दातीत आहे. नखशिखांत सुशोभित आणि अत्यंत सुबकपणे कोरलेलं हे नटराज रूप पाहताना, पाषाणातून जणू नाद उमटत आहे की काय, असा भास होतो. शिवाची ती लयबद्ध हालचाल आणि चेहऱ्यावरचे अलौकिक भाव पाहून दगडालाही कंठ फुटला आहे असं वाटतं.तांडवाचा तोच झंकार मनात साठवून आणि कलेचा हा दिव्य अनुभव सोबतीला घेऊन, आपण या लेण्यांमधल्या मुकुटमणी असलेल्या कैलासातून बाहेर पडतो. पायऱ्या उतरताना मागं वळून पाहिल्यावर जाणीव होते, आपण इथून बाहेर पडलो असलो, तरी आपल्या मनाचा एक कोपरा त्या अथांग पाषाणातच कायमचा रेंगाळत राहिला आहे. हे केवळ एका राजानं उभारलेलं देवालय नाही, तर हजारो अनामिक कलाकारांनी दगडाच्या काळजात कोरलेलं एक जिवंत स्वप्न आहे. सह्याद्रीच्या कुशीतलं हे 'माणकेश्वर' आपल्याला हेच सांगतं, की जिथं अढळ श्रद्धा आणि अफाट जिद्द एकत्र येते, तिथं अशी कला जन्माला येते, जी काळाच्या ओघात कधीच पुसली जात नाही, तर ती लोकांसाठी पिढ्यान्पिढ्या प्रेरणादायी ठरते.अमोघ वैद्य पुणेस्थित भारतविद्या अभ्यासक आहेत. 