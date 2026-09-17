Premium|Konark Sun Temple : कोणार्क मंदिरामागची अदृश्य व्यवस्था; बया चकादातून उलगडते हजारो हातांची कहाणी

शंतनू परांजपेकोणार्ककडे आपण फक्त एक भव्य कलात्मक रचना म्हणून पाहू नये. ते एक कार्यरत जग होते. त्या जगात आदेश, जबाबदाऱ्या, अहवाल, बक्षिसे, दंड, प्रतिष्ठा, नाराजी आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या कामाचा थकवाही होता. या सर्वांना धरून ठेवणारे माध्यम म्हणजे बया चकादा ही नोंद. बया चकादा आपल्याला दाखवतो, की मध्ययुगीन भारतातील राजसत्ता केवळ दाने देणारी किंवा युद्धे करणारी नव्हती.कोणार्कची जन्मकथा या सदराच्या मागील लेखात (विजयाचे मंदिररूपी स्मारक, ता. ५ सप्टेंबर) आपण नरसिंहदेवाचा राजकीय इतिहास बघितला. बंगाल मोहिमा, गौडेश्वर ही उपाधी, युद्धातून मिळालेली संपत्ती आणि सूर्यदेवतेच्या रथाच्या रूपात स्वतःच्या कारकिर्दीची आठवण टिकवण्याची राजाची इच्छा या सगळ्यांतून कोणार्कचा संकल्प आकाराला आला. परंतु राजाचा संकल्प आणि प्रत्यक्ष मंदिर यांच्यामध्ये एक कठीण आणि अत्यंत गुंतागुंतीचा प्रवास होता. त्या प्रवासात दगड होते, नद्या होत्या, ऋतू होते, कामगार होते, पैसा होता, विविध धार्मिक विधी होते आणि रोज घेतल्या जाणाऱ्या शेकडो छोट्या निर्णयांची मालिका होती. या सर्वांना एकत्र बांधणारी गोष्ट म्हणजे कोणार्कच्या मागे उभी राहिलेली संघटनरचना.मोठ्या मंदिरांचा विचार करताना आपण बहुतेक वेळा राजाचे नाव, देवतेचे नाव, स्थापत्यशैली आणि शिल्पकारांचे कौशल्य यांवर भर देतो. पण एवढ्या मोठ्या मंदिरासाठी केवळ कौशल्य पुरेसे नसते. हजारो लोकांना वर्षानुवर्षे एका ठिकाणी कामाला ठेवणे, त्यांचे अन्न, निवास, वेतन आणि कामाचे विभाग सांभाळणे, शेकडो मैलांवरून दगड आणणे, वेगवेगळ्या कामांसाठी योग्य कारागीर नेमणे, त्यांच्यातील वाद मिटवणे, खर्चाचा हिशोब ठेवणे आणि शेवटी मंदिराच्या धार्मिक पूर्णतेपर्यंत सर्व घडामोडी व्यवस्थित पार पाडणे ही कामे सहज होऊ शकत नाहीत. कोणार्कच्या बाबतीत बया चकादा आपल्याला दाखवतो, की या सर्वांमागे जाणीवपूर्वक उभी केलेली एक विशिष्ट पदश्रेणी होती..दर्शनीय ‘बुलडाणा’.बया चकादा ही पदश्रेणी एखाद्या आखीव-रेखीव तक्त्याप्रमाणे नाही. त्यात ‘अमुक व्यक्ती वर, तमुक व्यक्ती खाली’ अशी यादी नाही. परंतु नोंदी काळजीपूर्वक वाचल्या, की कोण निर्णय घेतो, कोण कोणाला सांगतो, कोणाला कोणत्या कामासाठी किती मोबदला मिळतो, कोण स्थळावर असतो आणि कोण दूरवरून संसाधने आणतो, हे हळूहळू स्पष्ट होते. मंदिराची दगडांमधून रचना उभी राहते, तशीच या हिशोबवहीच्या विखुरलेल्या नोंदींमधून एक प्रशासन रचना उभी राहते.या रचनेच्या शिखरावर होता महाश्रम म्हणजे स्वतः राजा नरसिंहदेव. ओडिशातील राजासाठी वापरली जाणारी ही संज्ञा फक्त आदरार्थी नाही. कोणार्कच्या संदर्भात महाश्रम हा दाता, आश्रयदाता, अर्थपुरवठादार आणि अंतिम निर्णयकर्ता होता. मंदिराचा संकल्प त्याच्याकडून आला, मोठे आर्थिक स्रोत त्याच्या नियंत्रणाखालून वळवले गेले आणि महत्त्वाच्या प्रसंगांना त्याची उपस्थिती अपेक्षित मानली गेली. बया चकादातील काही नोंदींनुसार राजा स्थळावर येतो, काम पाहतो; काही वेळा राजा येणे अपेक्षित असून येत नाही, तर काहीवेळा संकटात प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करतो असे दिसते. म्हणजे तो दूर बसून फक्त दान देणारा राजा नव्हता; या प्रचंड अशा कामावर त्याची लक्ष ठेवणारी नजर होती.राजाच्या खालोखाल बालश्री नावाचा एक महत्त्वाचा मंत्री होता. बालश्री झालाधर देव याने सातव्या अंकवर्षात कामांची तपासणी केली, अशी नोंद आहे. थोडक्यात राजाच्या अनुपस्थितीत कामावर लक्ष ठेवणे ही त्याची जबाबदारी असावी असे वाटते. जेव्हा मंदिरावर कलश बसवण्याच्या प्रसंगी मोठे संकट निर्माण झाले, तेव्हा बालश्रीनेच पुरुषोत्तम मंदिर (पुरी) आणि काशी येथून तज्ज्ञांना बोलावले. या घटनेवरून त्याच्या अधिकाराचा विस्तार दिसतो. तो केवळ राजाचा संदेशवाहक नव्हता; आवश्यक वेळी दुसऱ्या धार्मिक संस्थेतून, दुसऱ्या विद्वत्ता केंद्रातून आणि बाह्य तज्ज्ञतेतून मदत उभी करू शकणारा तो अधिकारी होता. राजाच्या इच्छेला कार्यरूप देण्यासाठी अशा व्यक्तीची गरज असते. कोणार्कमध्ये बालश्रीने ती भूमिका निभावली.या राजकीय स्तराशी समांतर एक धार्मिक स्तर होता. त्यात राजगुरू भुवनेश्वर यांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे होते. ते फक्त प्रतिष्ठापनेच्या दिवशी मंत्र म्हणणारे पुरोहित नव्हते. बया चकादातील उल्लेखांवरून त्यांची भूमिका बांधकामाच्या आरंभीच्या भूमिशुद्धीपासून अखेरच्या यज्ञशाळांच्या मोजणीपर्यंत दिसते. मंदिराची भूमी पवित्र करणे, बांधकामातील महत्त्वाच्या टप्प्यांना धार्मिक मान्यता देणे, प्रतिष्ठापनेची व्यवस्था पाहणे आणि पवित्र भूमितीशी संबंधित कामात सहभागी होणे या सगळ्यांत राजगुरूंचा सहभाग होता. कोणार्कमध्ये बांधकाम आणि पूजा या दोन स्वतंत्र गोष्टी नव्हत्या; दगड उभे राहत असतानाच त्यांना धार्मिक अर्थ प्राप्त होत होता..जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी सदैव कटिबद्ध.या धार्मिक अधिकाराच्या समांतर तांत्रिक अधिकार होता सूत्रधाराचा. कोणार्कचे सूत्रधार सदाशिव समंतराय महापात्र होते. सूत्रधार हा शब्दच अर्थवाही आहे - सूत्र धारण करणारा. मंदिराची भूमी मोजणे, दोरांनी आराखडा आखणे, दगड मांडणे, जमिनीची समतलता तपासणे, प्रतिमेचे प्रमाण निश्चित करणे, संपूर्ण बांधकामाचा तांत्रिक विचार पाहणे ही सूत्रधाराची जबाबदारी होती. आज आपण वास्तुविशारद आणि मुख्य बांधकाम करणारा यांना वेगवेगळे पाहतो; पण त्या काळात सूत्रधाराच्या हातात कल्पना, प्रमाण, रचना आणि अंमलबजावणी यांचा एकत्रित अधिकार होता. सूत्रधाराची जबाबदारी केवळ गौरवाची नव्हती; ती फार मोठा ताण देणारी होती. कलश बसवताना आलेले संकट याची साक्ष देते. मंदिराच्या शिखरावर कलश नीट बसत नव्हता. हे मंदिराच्या पूर्णतेशी निगडित काम होते. दहा वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या कामाच्या शेवटी अशी अडचण आल्यावर सूत्रधार निराश होऊन स्थळ सोडून गेला आणि राजाला पत्र पाठवले, अशी नोंद येते. या एका प्रसंगातून त्या पदावर असलेला मान आणि मानसिक ताण दोन्ही दिसतात. सूत्रधार नावापुरता प्रमुख नव्हता; मंदिराची प्रतिष्ठा त्याच्या कौशल्याशी जोडलेली होती.सूत्रधाराखाली वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी म्हणून काही महापात्र काम करत होते. गदाधर महापात्र हे संरचनात्मक कामात सूत्रधाराचे निकट सहकारी दिसतात. त्यांनी भूमिरेखा आखण्यापासून दगडांपर्यंत आणि सिंहासनावरील बारीक छिन्नीकामापर्यंत विविध कामांत सहभाग घेतला. कोणार्कसारख्या वास्तूसाठी असा अधिकारी आवश्यक होता, जो सूत्रधाराच्या संकल्पनेला प्रत्यक्ष दगडात उतरवू शकेल. नारायण महापात्र यांची भूमिका याहून थोडी वेगळी आणि अत्यंत महत्त्वाची होती. बया चकादामध्ये त्यांचे वर्णन बांधकामाचे, रोजच्या प्रगतीचे आणि दगड उचलण्याचे पर्यवेक्षण करणारे अधिकारी असे आले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ते या सर्व घडामोडी हिशोब लिहिणाऱ्याला सांगत असत. यावरून कोणार्कच्या कामकाजातील पद्धत समजते. बांधकामस्थळी प्रत्यक्ष काय घडते, किती काम झाले, कोणत्या दगडाची हालचाल झाली, कोणता खर्च उद्भवला ही माहिती नारायण महापात्रांच्या माध्यमातून विद्याधर पट्टनायकाच्या लेखी जगात प्रवेश करत होती. म्हणजे कोणार्कमध्ये दगड बसवणे आणि त्याचा हिशोब लिहिला जाणे यांमध्ये ही एक महत्त्वाची कडी होती.नारायण महापात्र फक्त अधिकारी नव्हते, तर ते स्वतः शिल्प आणि बांधकामाशी जोडलेले होते. मुखशालेसमोर सात घोडे उभे करण्याशी, रथकार म्हणून रथरचनेच्या निर्देशांशी आणि प्रतिष्ठापनेच्या एका विशिष्ट कृतीशी त्यांचे नाव जोडलेले होते. यावरून त्या काळातील पदे आजच्या कठोर विभागणीप्रमाणे नव्हती, हे दिसते. एखादा अधिकारी पर्यवेक्षकही असू शकतो, तांत्रिक जाण असलेला कारागीरही असू शकतो आणि धार्मिक किंवा समारंभिक प्रसंगात कार्य करणारा प्रमुखही असू शकतो. गंग महापात्र यांचे स्थान पाथुरिया समुदायाच्या प्रमुखाशी जोडलेले दिसते. पाथुरिया म्हणजे दगडाला स्थापत्यरूप देणारे कारागीर. थोडक्यात सांगायचे झाले तर पाथरवट. कोणार्कसारख्या मंदिरात पाथुरिया ही केवळ मजूरवर्गाची शाखा नव्हती; ती संपूर्ण बांधकामाचा कणा होती. कोणता दगड कसा कापायचा, कोणत्या आकारात आणायचा, त्याची बसवणी कशी होईल, शिल्पासाठी कोणता पृष्ठभाग योग्य राहील या सर्वांत त्यांची भूमिका होती. गंग महापात्रांना अखेरीस मिळालेली मोठी भेट त्यांच्या तांत्रिक आणि सामाजिक स्थानाची जाणीव करून देते. ते फक्त एक कुशल कारागीर नव्हते; ते मोठ्या कारागीर समूहाचे प्रमुख होते..या तांत्रिक जगाच्या शेजारी प्रशासकीय जग उभे होते. दळबेहेरा हे किला बायालिसाबती परिसराचे वंशपरंपरागत प्रमुख होते. त्यांचा हा अधिकार मंदिरामुळे निर्माण झाला नाही. उलट त्यांच्या आधीपासून असलेल्या प्रादेशिक अधिकाराचा उपयोग मंदिराच्या कामासाठी झाला. पुढे मंदिर पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना मंदिराचे अधीक्षक म्हणून स्थान मिळाले, काही गावांच्या महसुलाशी संबंधित सवलती मिळाल्या आणि वार्षिक उत्पन्नाची तरतूद झाली. यावरून कोणार्कचे काम संपल्यानंतरही संघटनरचना संपत नव्हती. बांधकामातून पुढे मंदिरसेवा, देखभाल आणि संस्थात्मक अधिकार यांची व्यवस्था तयार होत होती.विद्याधर पट्टनायक या संपूर्ण व्यवस्थेतील वेगळ्याच स्वरूपाचा अधिकारी होता. तो दगड उचलत नव्हता, पण दगड उचलल्याची नोंद त्याच्यापर्यंत येत होती. तो शिल्प घडवत नव्हता, पण शिल्पकाराला दिलेला मोबदला त्याच्या वहीत लिहिला जात होता. तो छावणीतील अन्न शिजवत नव्हता, पण धान्य, स्वयंपाकी आणि कोठार यांचे हिशोब त्याच्या जगात येत होते. त्याच्या हाताखाली बारा करण (अकाउंटंट) होते. कोठाराशी संबंधित धान्य मोजणारे आणि साठवणाकडे लक्ष ठेवणारे स्वतंत्र लोक होते. हिशोब ठेवणे ही फक्त लिहिण्याची क्रिया नव्हती; ती नियंत्रणाची पद्धत होती.श्याम पट्टनायक यांचे नाव बांधकाम स्थळावरील कोठार आणि खजिन्याशी जोडलेले दिसते. ते छावणी-खजिना आणि कोठार या दोन्हींचे प्रभारी होते. यामुळे विद्याधराच्या मुख्य हिशोबाला स्थळावरील भौतिक साठ्याची माहिती मिळत होती. दगड, धान्य, नाणी आणि कामगार यांची मोजणी वेगवेगळी असली, तरी ती परस्परांशी जोडलेली होती. कोणते साहित्य आले, कोणते वापरले गेले, कोणाला मोबदला दिला, कोणता पुरवठा शिल्लक आहे या सगळ्यांचा ताळमेळ नसता, तर एवढे काम वर्षानुवर्षे सुरू राहू शकले नसते.या रचनेत कारागीर आणि कामगारांचा मोठा आधारस्तर होता. शिल्पी, पाथुरिया, स्वांस्य पाथुरिया, महाराण, लोह ओतणारे कामारकांत, कांसारी, सोनार, चित्रकार, जाळीकाम करणारे, रथकार अशी अनेक कौशल्ये या एकाच कामात उतरली होती. प्रत्येकजण मंदिराच्या अंतिम रूपात वेगवेगळ्या प्रकारे सामील होता. कोणार्कच्या शिल्पांच्या सूक्ष्मतेमागे जितका कलाकाराचा हात आहे, तितकाच दगड योग्य मापात कापणाऱ्या पाथुरियाचा आणि त्या दगडाला योग्य उंचीवर नेणाऱ्या कामगाराचा हात आहे. इतिहासात नाव केवळ मोठ्या लोकांचे टिकते; पण बया चकादा लहान पदांचीही नोंद ठेवतो, हे त्याचे वेगळेपण आहे.या मोठ्या छावणीमध्ये वाद होणे अपरिहार्य होते. म्हणूनच पंचकोठा नावाची पाचजणांची वादनिराकरण व्यवस्था नेमली गेली होती. दामोदर पट्टनायक, घना पट्टनायक, महारथ, मुख्य अधीक्षक आणि छावणी अधीक्षक अशा व्यक्ती या मंडळाशी संबंधित दिसतात. छावण्यांतील तणाव सोडवण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करावी लागली, यावरून कोणार्कचे काम किती मोठ्या मानवी समूहावर चालले होते हे दिसते. मदुराईहून आलेल्या शिल्पकारांचा वाद असो किंवा कामगारांमध्ये निर्माण झालेला संघर्ष असो, हे प्रश्न केवळ जोरजबरीने सुटत नव्हते; त्यासाठी ठरावीक मध्यस्थीची गरज होती..याच रचनेत गुप्त माहिती पुरवणाऱ्या अधिकाऱ्याचाही उल्लेख येतो. सुभ गुप्त कंचुकी या गुप्त माहिती अधिकाऱ्याने छावणीत काय चालले आहे याची माहिती राजाला पुरवली, अशी नोंद आहे. हे तपशील एखाद्या मंदिराच्या सौंदर्यवर्णनात क्वचितच येतील; पण कोणार्कच्या खऱ्या इतिहासात ते महत्त्वाचे आहेत. हजारो माणसे एका ठिकाणी राहतात, मोठ्या प्रमाणात पैसा आणि साहित्य फिरते, राजकीय प्रतिष्ठेचे काम सुरू असते, तेव्हा माहितीवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक होते. कोणार्कचे बांधकाम भक्तीचे कार्य असले, तरी त्यावर राज्यकारभाराची सावली सतत होती.या सगळ्या पदांची नुसती नावे घेतली, तर ती कोरडी यादी वाटू शकते. पण त्यांचे परस्परसंबंध पाहिले, की कोणार्कची निर्मिती नव्याने समजते. महाश्रम संकल्प आणि अधिकार देतो. बालश्री संसाधने पुरवतो आणि महत्त्वाच्या क्षणी हस्तक्षेप घडवतो. राजगुरू धार्मिक दिशा सांभाळतो. सूत्रधार प्रमाण, आराखडा आणि बांधकामाचे तंत्र सांभाळतो. महापात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि पर्यवेक्षण करतात. दळबेहेरा प्रादेशिक आणि पुढील संस्थात्मक जबाबदारीशी जोडलेले आहेत. करण हिशोब सांभाळतात. कोठार अधिकारी पुरवठा नियंत्रित करतात. पंचकोठा वाद मिटवते. कारागीर आणि मजूर मंदिराला शरीर देतात. या सर्वांशिवाय कोणार्कची कल्पना दगडात उतरली नसती.कोणार्ककडे आपण फक्त एक भव्य कलात्मक रचना म्हणून पाहू नये. ते एक कार्यरत जग होते. त्या जगात आदेश, जबाबदाऱ्या, अहवाल, बक्षिसे, दंड, प्रतिष्ठा, नाराजी आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या कामाचा थकवाही होता. या सर्वांना धरून ठेवणारे माध्यम म्हणजे बया चकादा ही नोंद. बया चकादा आपल्याला दाखवतो, की मध्ययुगीन भारतातील राजसत्ता केवळ दाने देणारी किंवा युद्धे करणारी नव्हती; ती कामे विभागू शकत होती, मोजू शकत होती, त्यांचा हिशोब ठेवू शकत होती आणि मंदिराच्या पूर्णतेनंतर पुढील व्यवस्था आखू शकत होती.या लेखमालेत कोणार्कच्या दगडांमागील जग हळूहळू उलगडत आहे. पहिल्या लेखात आपण बया चकादाची ओळख करून घेतली. दुसऱ्या लेखात नरसिंहदेवाचा राजकीय इतिहास पाहिला. पुढच्या भागात आपण या यंत्रणेच्या पायाशी असलेल्या माणसांकडे वळू. कामगारांची भरती कशी झाली, ते कुठून आले, वेदपुर आणि रूपसा या छावण्या कशा उभ्या राहिल्या, आणि कोणार्कच्या निर्मितीत हजारो हात कसे गुंतले आणि मंदिर पूर्णत्वास कसे गेले...लेखक पुणेस्थित सनदी लेखापाल व इतिहास अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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