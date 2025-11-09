सप्तरंग

दर्शनीय ‘बुलडाणा’

बुलढाणा जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध लोणार सरोवरासह लवणासुर राक्षसाचा वध दर्शवणारे दैत्यसुदन मंदिर आणि रघुजीराजे भोसले यांच्या काळातील गोधानापूरचा किल्ला ही स्थापत्यकलेची अद्भुत स्थळे एका दिवसात पाहण्यासारखी आहेत.
Lonar Crater: The Global Wonder and Local Legend

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ओंकार वर्तले - ovartale@gmail.com

बुलडाणा जिल्हा लोणार सरोवरासह अनेक मंदिरांच्या स्थापत्यरचना, नाजूक कोरीवकाम, ऐतिहासिक आणि पुरातन वास्तूंनीही लक्षवेधी आहे. सिंदखेडराजा, दैत्यसुदन मंदिर, गोधानापूरचा किल्ला ही सर्व एका दिवसात पाहता येतात.

