Premium|Kuda Caves : कुडा लेणी: कोकणच्या समुद्री व्यापाराचा आणि महाभोजांच्या वैभवाचा दगडात कोरलेला इतिहास!

अमोघ वैद्यकुडा म्हणजे दगडात कोरलेली एक सभ्यता, जहाजांवरून वाहणाऱ्या व्यापारवाऱ्यांचा प्रतिध्वनी, आणि कोकणाच्या अदृश्य वैभवाची अचूक आठवण. महाभोजांचं पुढे काय झालं, त्यांचं राज्य कधी लोप पावलं ही कथा अद्याप अपूर्ण आहे. परंतु कुडा लेणीसमूहानं इतिहासाचा धागा पुन्हा आपल्या हाती सोपवला. कदाचित उत्खननातून या कथेला शेवट मिळेल!कुडा हे रायगड जिल्ह्यातलं एक प्रशांत खेडेगाव आहे, मुंबई-गोवा महामार्गावर मुंबईपासून १३० किलोमीटर अंतरावर आणि माणगावच्या आग्नेय दिशेला २१ किलोमीटर अंतरावर वसलेलं. मुरुड-जंजिऱ्याच्या सान्निध्यात असल्यामुळे इथलं निसर्गसौंदर्य मनाला भुरळ घालतं. झाडांच्या सावलीत लपलेलं गाव आणि डोंगराच्या टेकडीतून अरबी समुद्राचं मनमोहक दृश्य, जणू काळानं आपल्या रहस्यांना समुद्राच्या लाटांशी जोडलंय की काय, असं वाटतं. आजूबाजूच्या मनमोहक निसर्गसौंदर्यामुळे पर्यटक आणि प्राचीन इतिहासाचे अभ्यासक इथं येतात. समुद्रतीराजवळील एका टेकडीत २६ शैलकृत गुहांचा संच आहे. इथून दिसणारं अरबी समुद्राचं दृश्य या लेण्यांच्या सौंदर्यात भर घालतं. त्या समुद्राच्या लाटांना मी इथं उभं राहून पाहतो आणि वाटतं की लेणी जणू लाटांशी बोलताहेत, त्यांचा रोमशी असलेला संबंध सांगताहेत!.कोकण रेल्वेच्या रोहा स्टेशनपासून २४ किलोमीटर अंतरावर कुडा हे गाव वसलेलं आहे. स्वतःचं वाहन घेऊन या लेणीसमूहाला भेट देणं सोयीस्कर ठरतं. महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या बसगाड्या रोज मुरुडपर्यंत धावतात, ते कुड्यापासून अंदाजे २४ किलोमीटरच्या परिसरात आहे.कोकणच्या डोंगरकड्यांत अलगद दडलेला कुड्याचा बौद्ध लेणीसमूह इसवी सनाच्या तिसऱ्या शतकातला आहे. त्या काळातील काही मोजक्या आणि खास लेणींमध्ये या समूहाचा उल्लेख जरूर होतो. पण गंमत अशी, की त्यांचा शोध लागल्याचा पहिला ठसा मिळतो १८४८मध्ये. तरीही पुढची कित्येक वर्षं हा समूह लोकांच्या नजरेआडच राहिला. कारणही तसंच होतं; कुड्यापर्यंत यायचं म्हणजे राजापुरीची खाडी पार करावी लागे, होडीचा आधार घ्यावा लागे, नंतर चढ-उताराच्या वाटा, गावोगावी करावी लागणारी चौकशी... प्रवासादगम्यान कराव्या लागणाऱ्या या सगळ्या कष्टांमुळे हे ठिकाण अभ्यासक, पुरातत्त्ववेत्ते किंवा अत्यंत जिद्दी प्रवासी यांच्यापुरतंच राखीव राहिलं..Premium|Saru Maru Buddhist Complex : इतिहासाच्या पानांतल्या रहस्यांचा शोध.आजचा काळ वेगळा आहे. मुंबईहून थेट कुड्यापर्यंत येणाऱ्या बसेस, सुधारलेले रस्ते आणि परिसरात वाढलेली वस्ती यामुळे हे लेण्यांचे गाव आता अगदी सहज गाठता येतं. कुडा म्हटलं की लगेच जवळचं मांदाड समोर येतं. मांदाड म्हणजेच प्राचीन रोमन लेखकांनी नोंद केलेलं मॅडागोरा हे बंदर, ही जाणीव झाली की या शांत दिसणाऱ्या खाडीकिनाऱ्याला एकदम आंतरराष्ट्रीय गंध येतो.मांदाड परिसरात झालेल्या उत्खननातून जवळजवळ दोन हजार वर्षांपूर्वीची मातीची भांडी, विटा, बांधकामाचे अवशेष हळूहळू बाहेर आले. त्यातून असा अंदाज मांडला जातो, की सातवाहन साम्राज्यातील महाभोजांच्या मांदव वंशाचं हे एक महत्त्वाचं राजकीय आणि व्यापारी केंद्र असावं. म्हणजेच आज आपण ज्या पायवाटेनं कुड्याच्या लेणींकडे जातो, ती पायवाट कदाचित कधीकाळी व्यापाऱ्यांच्या, भिक्षूंच्या, परदेशी दूतांचा ये-जा करण्याच्या गजबजलेल्या रस्त्याचा भाग असावी.कुड्याची लेणी, त्यांच्याजवळचं मांदाड, रोमन लेखकांनी उल्लेखलेलं मॅडागोरा आणि सातवाहनांच्या सत्ताकाळाचा हा सारा धागा एकत्र विणला जातो, तेव्हा हा परिसर केवळ पर्यटनस्थळ राहत नाही, तर प्राचीन भारताच्या समुद्री व्यापाराचा, बौद्ध संस्कृतीच्या प्रसाराचा आणि कोकणाच्या इतिहासाच्या खोल गाभ्याचा जिवंत पुरावा होतो..Premium|Sahyadri Devrai Mission : कुणाचेही ऐकू नका, झाड कापू देऊ नका .कुडा लेणी पूर्णपणे बेसॉल्ट खडकात कोरलेली आहेत. दगडाच्या पोटात उभं केलेलं जणू शांत, गूढ मंदिर. आत पाऊल टाकताच सर्वप्रथम नजरेत भरते ती बुद्धाची शांत प्रतिमा, त्यांसोबत समुद्री घोड्याचं तरल शिल्प, आणि दान देणाऱ्या युगुलाची मनाला भिडणारी मूर्ती. या साऱ्या शिल्पांमध्ये एक प्रगल्भ कलावैभव सामावलेलं आहे.पण खरी मोहिनी पडते ती प्रत्येक लेण्याच्या दारावर आढळणाऱ्या शिलालेखांची. कोरलेली ती अक्षरांची वळणं इतकी जिवंत आणि कुशल आहेत की दगडावर कोरलेली असूनही त्यांना जणू स्निग्ध, प्रवाही स्पर्श आहे असं वाटतं. जुन्नर, नाशिक किंवा इतर व्यापारी मार्गांवर आढळणाऱ्या शिलालेखांतील ब्राह्मी लिपीपेक्षा कुड्यातली लिपीची शैली किंचित वेगळी, अधिक स्थानिक वैशिष्ट्यांनी भरलेली आहे. तिच्या रेषांमध्ये या प्रदेशाची स्वतःची ओळख दडलेली आहे असं वाटतं.लेणी खोदण्यासाठी ठिकाण निवडताना प्राचीन वास्तुकार किती सूक्ष्म विचार करीत असत, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे कुडा. दगडाची निवड, त्याचा पोत आणि पाणी झिरपण्याची क्षमता पाहूनच लेणी कोरण्यास प्रारंभ होत असे. उन्हाळ्यात टाक्यांतील पाणी आटले, तरी आसपास बारमाही वाहणारे पाण्याचे स्रोत असावेत हीसुद्धा पूर्वतयारीच म्हणायची. या सर्वांत भर म्हणजे हा लेणीसमूह समुद्राच्या काठावर आहे; त्यांच्या समोरून दिसणारं नभ-समुद्राचं अद्भुत दृश्य आजही मन हरवून टाकतं..ही लेणी दोन टप्प्यांत उभारली गेली. क्रमांक १ ते १५ खालच्या स्तरातील, तर १६ ते २६ वरच्या स्तरातील लेणी. ही सर्वच लेणी बौद्धांच्या हीनयान, महायन परंपरेशी निगडित आहेत. ज्या पंथात प्रतिमा पूजेपेक्षा स्तूपपूजेला अधिक महत्त्व होते. बुद्ध प्रतिमांची स्थापनेची परंपरा इथं फार उशिरा, साधारण इसवी सनाच्या सहाव्या शतकात दिसू लागते. कुड्यातील २६ लेणींपैकी ४ लेणींना चैत्यगृहांचं स्वरूप आहे, आणि त्यांचं निरीक्षण केलं असता शैलीचा क्रमिक विकास स्पष्टपणे जाणवतो, अगदी प्रारंभिक साधेपणापासून नंतरच्या परिपूर्ण रचनेपर्यंत.पहिल्या लेणीतील बाह्य दीर्घिकेच्या मागील भिंतीवर, सभागृहाच्या प्रवेशद्वाराशेजारी, पाली भाषेत ब्राह्मी लिपीतील एक शिलालेख कोरलेला आहे. तो मजकूर असा आहे - ‘महाभोजिय सडगेरिय विजयाय पुतस महाभोजस मांदवस खंदपालितच लेखकस सुलभदत पुतस उतरदता पुतास, च सिवभुतिस स भयाय नदाय देयधम्मं (लेणी)’ या शिलालेखात महाभोज सडगेरी विजया आणि तिचा पुत्र महाभोज मांदव स्कंदपालित, दानाची नोंद करणारा लेखक सुलसदत व उतरदत्ता, तसंच दान देणारे शिवभूती आणि त्याची पत्नी नंदा या सर्वांचे उल्लेख आढळतात. या लेखाचा मूळ हेतू म्हणजे शिवभूती आणि नंदा यांनी, महाभोजी विजया व तिच्या पुत्राच्या स्मृतीप्रित्यर्थ केलेल्या देणगीची शाश्वत नोंद करून ठेवणं.कुड्यातल्या पहिल्या लेणीतल्या शिलालेखाचा दाता म्हणजे शिवभूती आणि त्याची पत्नी नंदा. हे दोघंही त्या काळातील महत्त्वाच्या व्यक्ती महाभोज सडगेरी विजया याचा पुत्र महाभोज मांदव खंदपालितयाच्या दरबारी लेखक म्हणून काम पाहत होते. व्यापारी मार्गांवर, बंदरांच्या जवळ आणि राजकीय केंद्रांशी संलग्न असलेल्या विहारांमध्ये लेखकाचं स्थान अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जाई; अशा व्यक्तीकडून लेणीसाठी दान दिलं जाणं म्हणजे त्या समाजातील सांस्कृतिक जागरूकतेचं द्योतकच!.विशेष म्हणजे, या लेखात अशी स्पष्ट जाणीव होते, की शिलालेख कोरणारे हात स्वतः दात्याचेच होते. अक्षरांना दिलेली आकर्षक, प्रयत्नपूर्वक वळणं, त्यातील सममिती आणि नाजूक रेषा पाहिल्या की जाणवतं हा कोरीवकाम करणाराच जणू आपल्या दानाचं स्वरूप स्वतःच्या अक्षरांमधून चिरंतर करत होता. दगडावर कोरलेल्या रेषा त्या काळातील कलागुणांची आणि अभिमानाची साक्ष देतात. इथलं सहाव्या क्रमांकाचं चैत्यगृह सर्वार्थानं परिपूर्ण चैत्य मानलं जातं. हे चैत्य सर्वात शेवटी कोरलं गेलं असून आकारानंही सर्वांत भव्य आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे याचं काम अर्धवट न राहता पूर्णत्वाला नेलं गेलं आहे, आणि त्याच्या रचनेत कुठंही घाई, त्रुटी किंवा अपूर्णतेची छाया दिसत नाही. वास्तुरचनेतील ह्या परिपक्वतेतून स्पष्ट लक्षात येतं, की त्या काळात इथं अनुभवी शिल्पकारांची फळी कार्यरत होती.लेणीतल्या शिल्पांची शैली पाहता ती सातवाहनकालीन असावीत असा ठोस अंदाज येतो. कार्ल्याच्या अधिक परिपक्व आणि सुबक शिल्पांच्या तुलनेत इथली शिल्पं किंचित ओबडधोबड भासतात, पण कुडा त्या काळातल्या महत्त्वाच्या कलाशाळांपैकी एक असावं, जिथं शिल्पकार विविध शैलींची प्रयोगशील सांगड घालत होते.चार चैत्यांव्यतिरिक्त लेणीत एक मंडप आणि तब्बल एकवीस विहार आहेत. या विहारांचं रूप अत्यंत विलक्षण आहे. पारंपरिक विहारांमध्ये मध्यभागी चौरसाकार सभामंडप व त्याभोवती खोल्या असा आराखडा असतो. परंतु लेणीतल्या विहारांची रचना पूर्णपणे वेगळी आहे. यामागचे कारणही अगदी स्पष्ट आहे. समुद्राच्या किनाऱ्यावरचा हा डोंगरकडा, त्याचा उतार, खडकाची रचना आणि उपलब्ध जागेची मर्यादा. वास्तुकारांना या नैसर्गिक संरचनेशी तडजोड न करता, उलट तिचाच उपयोग करून घेत विहारांची वैचित्र्यपूर्ण मांडणी करावी लागली.यामुळेच कुडा फक्त ऐतिहासिक नव्हे, तर वास्तुशास्त्रीय दृष्टीनंही अभ्यासकांना अतिशय आकर्षक वाटणारा ठेवा होतो. इथं प्रत्येक वळणावर शिल्प, दगड आणि समुद्र यांच्या अनोख्या संगमाची कथा उलगडत जाते. आज लेण्यात पावलांचा आवाजही सावकाश घुमतो. सभोवती समुद्राची झुळूक, कड्यावरून दिसणारे पाण्याचे अखंड पसरलेले निळे पट, आणि दगडांच्या आत कोरलेली अक्षरं हे सर्व प्रत्यक्ष पाहताना जणू काळ मागं फिरतो. दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या व्यापारी जीवनाची लगबग, महाभोजांच्या राजद्वारातील लोकवर्ग, लेखकांचे दगडात कोरलेले प्रयत्न, भिक्षूंच्या चैतन्यानं भरलेले विहार. हे सर्व अचानक पुन्हा जिवंत वाटू लागते.या समूहातील प्रत्येक लेणं आकारानं लहान असलं, शिल्पं साधी असली तरी त्यांच्या दगडात साठलेलं इतिहासाचं वजन प्रचंड आहे. या लेणीसमूहानं केवळ बौद्ध वास्तुकलेचा एक अध्याय उलगडला असं नाही, तर महाभोजांसारख्या विस्मृतीत गेलेल्या राजवंशाला पुन्हा इतिहासाच्या केंद्रस्थानी आणलं; शिलालेखांनी, नाण्यांनी, रोमन भांड्यांच्या तुकड्यांनी, आणि अनोख्या प्रतिकांनी कोकणाचा समुद्री इतिहास नव्यानं आकार घेतला. आज आपण या लेणीसमूहाकडे फक्त पर्यटनस्थळ म्हणून पाहिलं तर तो अन्याय ठरेल. कारण कुडा म्हणजे दगडात कोरलेली एक सभ्यता, जहाजांवरून वाहणाऱ्या व्यापारवाऱ्यांचा प्रतिध्वनी, आणि कोकणाच्या अदृश्य वैभवाची अचूक आठवण. महाभोजांचं पुढे काय झालं, त्यांचं राज्य कधी लोप पावलं ही कथा अद्याप अपूर्ण आहे. परंतु कुडा लेणीसमूहानं इतिहासाचा धागा पुन्हा आपल्या हाती सोपवला. कदाचित उत्खननातून या कथेला शेवट मिळेल, किंवा कदाचित ती कथा पुढे आणखी विस्तारित होईल. पण इतकं मात्र निश्चित, कुडाच्या शांत टेकडीवर आजही इतिहास दगडाच्या अंतरंगातून हळूच कुजबुजत राहतो... ऐकणाऱ्यानं फक्त थोडं थांबून तो आवाज ऐकायचा आहे!(अमोघ वैद्य पुणेस्थित भारतविद्या अभ्यासक आहेत.) 