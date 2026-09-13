Premium|Lakshmanresha Serial : कबड्डीनं वेडावलेला सदाशिव...

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com अंतिम सामन्यात मालिकेतल्या हिरॉइन्स जिंकतात आणि समोरची टीम हरते असा सीन... काही केल्या हिरॉइन्स जिंकेनात... कारण समोर खऱ्या खुऱ्या खेळाडू... त्यांना हरणं काही जमेना... कारण खऱ्या खेळाडूंना कधी हरायचं शिकवलेलंच नसतं.. जिंकण्यासाठीच त्यांच्या पायाला माती लागते.. त्यांची समजूत घातली... हरा म्हणून विनंती केली... अखेर हिरॉइन्स जिंकल्या, तेव्हा खऱ्या खेळाडू खेळ खोटा असला तरी ‘हरलो’ म्हणून रडत होत्या...हा रोल आधी कोण करणार होते माहीतये ? नाना पाटेकर... त्यांच्याच नावाची चर्चा सुरू होती पण नाना पाटेकर करतील की नाही.... ही शंका होतीच. त्यात ते टीव्ही सीरियल करतील की नाही असाही विषय झाला आणि मग अनेक नावांवर चर्चा झाली.... मग मी तुझं नाव पुढे केलं. चॅनल आधी नाही म्हणत होतं. मग त्यांना पटवून दिलं आणि तुझी या सीरियलमध्ये मी वर्णी लावली.‘लक्ष्मणरेषा’ही मालिका बऱ्याच वर्षांपूर्वी झी टीव्हीवर आली होती. शंभरच एपिसोड करायचं म्हणून तयार केलेलं एक कॅप्सुल असा त्याचा फॉरमॅट होता.त्या मालिकेतल्या सदाशिव जगदाळे तथा भानू जगदाळे या भूमिकेच्या पात्र योजनेच्या निमित्ताने जी चर्चा झाली त्यातला अंश मालिकेचे निर्माते शशांक सोळंकी मला सांगत होते.शशांक सोळंकीने कायमच माझ्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण आणि आपल्याला हे जमेल का? अशा वाटायला लावणाऱ्या भूमिका मला दिल्या. ते करताना प्रसंगी त्यांनी व्यवस्थापनाशी वाद घातलेला आहे. त्याच्या आणि माझ्या ऋणानुबंधावर पुढं सविस्तर येईलच..‘लक्ष्मणरेषा’एक पराभूत कबड्डीचा अतिशय नामवंत खेळाडू, अनेक पुरस्कार मिळवलेला. पण राष्ट्रीय संघामध्ये त्याची असोसिएशन अंतर्गतच्या राजकारणामुळे वर्णी लागत नाही. घरची परिस्थिती वाईट. कबड्डीच्या वेडापायी वय वाढत गेलेलं. किमान खेळाडू कोट्यातून तरी नोकरी लागेल या आशेवर कबड्डीला अनेक वर्षे दिली. पण लढावू वृत्ती, त्याचा बाणा, हांजी हांजी न करणे यामुळे कुणाच्याच गुडबुकमध्ये नसलेला. याच कबड्डीच्या वेडापायी प्रेयसी गमावून बसलेला आता अति दारूच्या आहारी गेलेला सदाशिव जगदाळे या मालिकेत साकारायचा होता.शशांक सोळंकीने त्याच्या ऑफिसला बोलावून मला या मालिकेचं कथानक सांगितलं होतं. नॅरेशन (कथाकथन) ही शशांकची खासियत. हे त्याच्या आसपास असणाऱ्या सगळ्यांनाच ज्ञात आहे.म्हणजे आपण जवळपास येत आहोत. मेन लीड शशांकच्या ऑफिसच्या बाहेर आल्यावर माझ्या मनात उमटलेला हा पहिला सुस्पष्ट उद्गार.. तेच वाक्य कर्ता, कर्म, क्रियापद उलट करून मनात फिरत राहिलं बराच वेळ.तयारी करायला पाहिजे. महत्त्वाचं काम आहे. वेगळं आहे. रियलिस्टिक आहे. असं मी स्वतःशीच पुटपुटू लागलो. थोडं मोबाइल जास्त पाहणं झालं किंवा अनावश्यक विचार करू लागलो. अनुत्पादक गोष्टींवर वेळ खर्च होऊ लागला की वाटे, हे महत्त्वाचं काम आपल्याकडे आलं आहे. आपण हे उत्तमच केलं पाहिजे.आमचे एक शिक्षक म्हणायचे ‘आपण केलेली भूमिका नंतर कुणाला करता नाही आली पाहिजे. त्यावर आपला न पुसता येणारा ठसा असावा. छाप असावी. जेव्हा जेव्हा या आणि अशा भूमिकांचा विषय निघेल, त्यावर ऊहापोह होईल, त्यात आपलं नाव अग्रक्रमानं आलं पाहिजे.’ यातलं सगळंच नाही घेता येत पण विषय प्रवेश करायला हे सगळं स्फूर्तिगीतासारखं काम करतं. असेही अखंड गीत आपल्याला येऊ नये. ध्रुवपद तरी येईल? चार ओळी तरी येतील? गेला बाजार चाल तर लक्षात राहील? त्या धर्तीवर एक bigining point धरून अभ्यास आरंभला.अनेक कर्तबगार चेहरे परिस्थितीनं कालौघात हरवलेले नजरेसमोर ठेवू लागलो. कुणी सांगितलेले... जवळून पाहिलेले... पराभूत झालेले आहेत पण मान्य न करणारे. नावांची जंत्री नजरेसमोर जमू लागली.माझ्या कॉलेजमध्ये एक मुलगा ‘तु मेरी जिंदगी है, तू मेरी आशिकी है...’ हे आशिकी सिनेमातलं गाणं अतिशय अप्रतिम गात असे. संपूर्ण महाविद्यालयात त्याची क्रेझ होती. त्याच्या त्या गाण्यावर भाळून एक मुलगी त्याच्या प्रेमात पडली. कालांतरानं त्यांचं लग्न झालं. माझे कॉलेज संपले. मी दिल्लीहून (NSD) परत आलो, तर ती मुलगी मला चिंताक्रांत अवस्थेत एका डिपार्टमेंटल स्टोअरच्या बाहेर उभी असलेली दिसली. मी जवळ गेलो. तिचं लक्ष नव्हतं. ती स्वतःमध्येच हरवून गेली होती..Premium|Milind Shinde Popatwale Singer : 'पर्याय नसून अपरिहार्य कसे व्हावे?' अंतिम यादीतून नाव बाद होणाऱ्या प्रत्येक कलाकाराची अंतर्मुख करणारी गोष्ट.‘बाळूचं काय चाललंय?’ती भानावर आली.रडून तिनं सगळा वृत्तान्त सांगितला. ‘आता बाळू काहीच करत नाही. ज्या गाण्यावर भाळून त्याच्या प्रेमात पडले, लग्न केलं, ते गाणंही तो गात नाही. खूप पितो आणि सारंच पॉलिटिक्स.. पॉलिटिक्स.. पॉलिटिक्स झालं माझ्यासोबत.. असं म्हणत राहतो...’बाळू आठवला. बाळूची गोष्ट... मनात रुतली.सदाशिव जगदाळे बांधायला पहिला धागा सापडला. अनेकदा मुलाखतींमध्ये एक प्रश्न विचारला गेलेला, तुम्ही या भूमिकेची तयारी कशी केली? त्यावर ‘चला आता सकाळी उठलो आहे, नऊ वाजले आहे, चला बसू आणि भूमिकेची तयारी करू... असं घडत नसावं. माझ्यापुरतं निरीक्षण म्हणाल तर आधी केलेलं काम, त्यात केलेल्या चुका (आधी केलेलं काम तीनचार महिन्यांनी हे आपण किती वाईट केलंय किंवा यापेक्षा चांगलं करता आलं असतं, इथं असे केलं असतं तर बरं झालं असतं.) वाचलेलं साहित्य, कथा कादंबऱ्या, लेखक-दिग्दर्शकानं दिलेले नॅरेशन आणि समोर असलेलं स्क्रिप्ट या सगळ्यांमधून जो अर्क निघेल ती तुमची भूमिका असं ढोबळमानानं धरू या... असे अनेक पराभूत बाळू, दादा, आप्पा एकत्र करून त्यातून एक भाऊ जगदाळे कोरायचा होता.दिल्लीला शिकत असताना एम. के. रैना नावाचे प्राध्यापक होते. ते म्हणत ‘भूमिका करताना अडचण येत असेल... धागा सापडत नसेल... एकच गोष्ट तुम्हाला वाट काढून देऊ शकते, ते त्या नाटकाचं, सिनेमाचं स्क्रिप्ट...उदा. देताना ते म्हणत..‘जैसे लोगोंके लिये... बायबल, कुरान, गीता है... वैसे आर्टिस्ट के लिये उसका स्क्रिप्ट होना चाहिए. सारे जबाब नही मिलेंगे. बार बार पढो. जब अटक जाओगे... हार जाओगे... फिरसे पढो... बार बार पढो...या मालिकेत पाच-सात मुली. त्यांना त्यांचं कबड्डीचं मैदान सोडवायचं आहे आणि ते मैदान एक बिल्डर नायिकेच्या वडिलांना (विनय आपटे) हाताशी धरून गिळंकृत करणार आणि ते मैदान सोडायचं असेल तर महाराष्ट्रातल्या सगळ्यात उत्तम टीम सोबत कबड्डीची मॅच जिंकून दाखवा तरच ते मैदान तुम्हाला मिळेल. यासाठी त्या मुलींचा एका सक्षम कोचचा शोध, त्यातून सदाशिव जगदाळेचं प्रयोजन. तो झगडा... मुली कोचच्या मदतीने ते मैदान कसे सोडवून घेतात अशी सीरियलमॅटीक अट... प्लॉट....या मालिकेत तेव्हा काम करणाऱ्या जवळपास सगळ्या मुली आज उत्तम काम करत आहेत. पल्लवी वाघ, यशश्री मसुरकर, आरती मोरे, नम्रता कदम, अमृता लोखंडे- रावराणे अनेक मालिकांमध्ये या दिसतात. या मालिकेतले खलनायक विनय आपटे. एक पर्व एक शाळा.‘मी या शहरातला सगळ्यात मोठा क्रिमिनल.. लॉयर...’ हा आभाळमाया या मालिकेतला त्यांचा संवाद तसाच कानात जपून ठेवलाय. त्यातल्या ‘पॉज’ सकट.क्रिमिनल आणि लॉयरमधला पॉज किती जागा भरून काढतो... एकदा ऐकाच कधी...आपटेंचा आणि माझा नेहमीच स्नेह राहिला आहे आणि त्यांनी दिग्दर्शित केलेल्या ‘कथा अरुणाची’ या नाटकात मी काम केल्यापासून...शर्टाची वरची दोन बटणं उघडी ठेवणं फार कमी मंडळींना शोभून दिसतं. त्यातले एक विनय सर.‘लक्ष्मणरेषा’ या मालिकेच्या कपडेपटात राजेश नावाचा एक मुलगा काम करत असे. तो मला सांगायचा विनय सर आतेही पुछते हैं आज कौन कौन आर्टिस्ट हैं हमने आपका नाम बताया तो बोलते हैं आज जल्दी पॅकअप होनेवाला हैं...हे राजेशचं संदेशवहन...विनय सरांना ‘वन सीन वन शॉट’ ही योजना फार आवडत असे. सीन वाचून झाला की ते माझ्याकडे पाहून म्हणत ‘one shot’ करू या... विनय सरांना नाही कोण म्हणणार...?‘वन सीन वन शॉट’ ही योजना, एकच सीन, ॲक्शन आरोळी आल्यावर सुरू झाला की कट म्हणेपर्यंत तो अखंड करायचा. याच्या मध्ये कुठलाही कट नाही... --- क्लोजअप्स किंवा तुकडे नाही, सलग... काही दिग्दर्शक ट्रॉली (रेल्वेच्या रुळासारखे छोटे रूळ त्यावर कॅमेरा ठेवला जाणार तो मागेपुढे करण्याची सोय असलेले यंत्र)चा आधार घेऊन त्याची नटाच्या हालचालींसोबत बांधलेली हालचाल योजना (Blocking, choriography) त्यामुळे आपोआपच विविध शॉट्स किंवा आकार तयार होतात.सरांचा हा आवडता प्रकार... आणि त्यांच्यासोबत अनेक वेळा मी या प्रात्यक्षिकात सामील झालो आहे.विनय सरांसोबत केलेला वन सीन वन शॉट म्हणजे जणू ‘विलंबित ख्यालच’ असे...या मालिकेच्या निमित्ताने पाच विविध दिग्दर्शकांसोबत त्यांच्या पद्धतीनुसार काम करण्याची संधी मिळाली. या मालिकेची सुरुवात नंदू काळे या दिग्दर्शकाने केली. नंदू काळे मूळचा औरंगाबादचा. नाट्यशास्त्राची पदवी घेऊन मुंबईला आला. मराठी नाट्य चित्र व्यवसायात फार रमला नाही. तो हिंदीकडे सरकला. सहायक म्हणून काम करता करता अगदी ऐतिहासिक ठरलेल्या सोनी टी.व्ही. वरच्या सी.आय.डी. या मालिकेचा दिग्दर्शक झाला. त्याला शशांक सोळंकीनं हेरलं. नेमलं..Premium|Milind Shinde Popatwale Singer : 'पर्याय नसून अपरिहार्य कसे व्हावे?' अंतिम यादीतून नाव बाद होणाऱ्या प्रत्येक कलाकाराची अंतर्मुख करणारी गोष्ट.नंदू काळेसोबत मी कधीच काम केलं नव्हतं. कधी पाहिलंही नव्हतं.सेटवर गेल्या गेल्या त्यांना विचारलं. काय म्हणू...? नंदू सर म्हणू की नंदू चालेल... डोकेदार हसला. नंतरच... नंदूच चालेल. तेव्हापासून नंदू सर्कती झाला. सखा झाला. या सर्कती (दोस्तीची) गोष्ट पुढे येईलच. मराठीत नवा असला तरी झटून काम करत असे. नंतर मंदार देवस्थळी हा मालिका विश्वातला हुकमी एक्का. याच्यासोबतही या मालिकेचे काही भाग केलं आणि ‘वादळवाट’ मालिकेच्या वेळी जमलेला स्नेह इथं वृद्धिंगत झाला.निरंजन पत्की... अतिशय शिरतर्रार अवलिया. निरंजनला जर माहीत असेल आज एखाद्या कलाकाराचं ‘आउट टाइम’ (जाण्याची वेळ) असेल, तर तो त्याला सकाळपासूनच बजावून ठेवे. आउट टाइमच्या हिशेबानं रचना करतोय. वेळेत जायचं...नंतर पुढे थांबणार असशील तर तसं सांग. तशी रचना करायला... इतकं पारदर्शक... घड्याळाबरहुकूम...समतोलाच्या चष्म्यातून... गणेश रासने यांनीही काही भाग दिग्दर्शित केले. संगीताची अप्रतिम जाण असणारे रासने त्यांच्या या अंगाने सीन्समध्ये रंग भरत. मालिकेचा समारोप केला गौतम कोळी या अप्रतिम मनस्वी दिग्दर्शकानं, गौतमसोबत मी आधीही काम केलं होतं. अतिशय संयमी, इतका की तो सेटवर आहे की नाही असं वाटावं... तो शांतपणे त्याचं चित्र कोरत असतो. बडेजाव नाही... आरडाओरडा नाही. वक्तशीर गौतम कोळी सोबत एक प्रसंग करतानाची हृद्य आठवण आहे. या मालिकेत मुलींच्या कोचिंगसाठी पैसे कमी पडतात म्हणून मी एका मोठ्या उद्योगपतीच्या घरी जावं ... ते आणि त्यांची पत्नी खूप दानशूर आहेत ते नक्की मदत करतील असं मुली सांगतात म्हणून मी त्या अतिशय आलिशान घरी जातो... घर कसलं... महालासारखं... पेंटहाउस जणू... की अजून काय... सदाशिव जातो. नोकर सांगतो मालकीण येतायत. सदाशिव वाट पाहतोय... बराच वेळ... कंटाळतो... त्याचा स्वाभिमान दुखावतो... तो निघायचा विचार करतो तोच आवाज येतो... सदाशिव... असा प्रसंग होता. आवाज ऐकल्यावर तो वर पाहतो... आणि चकित होतो. प्रसंग वाचल्यावर गौतमला मी विचारलं असं करता येईल का... की सदाशिवनं वर पाहून चकित होण्याऐवजी कदाचित खाली मान घालून वाट पाहतोय. निघायच्या तयारीत आहे. ‘सदाशिव’ असा आवाज येतो. वर पाहण्याआधी तो आवाज नुसता ऐकूनच चकित होतो की हा तर कित्येक वर्षांपूर्वी कानात साठवलेला आपल्या प्रेयसीचा आवाज आहे... तो वर न पाहता खालीच अस्वस्थ, बेचैन, अगतिक होतो... आणि मग आता तिला कसं सामोरं जायचं म्हणून अतिशय धाडसानं गच्च भरलेल्या डोळ्यांनी तिच्याकडं पाहतो... असं केलं तर... एक क्षण विचार करून गौतमनं त्याचा हसरा खळीदार होकार माझ्या पाठीवर टेकवला. नंतर गौतमनं त्याचं सिनेमातंत्र वापरून प्रसंग आणखी उंचीवर नेला. आम्ही अजूनही कधी भेटलो की या प्रसंगाची आठवण येतेच... तो तसाच खळीवर हात ठेवून देखणं हसतो...या मालिकेच्या काही प्रसंगांचं चित्रीकरण दादरच्या आझाद हिंद मंडळाच्या मैदानावर झालं. कर्णोपकर्णी बातमी पोचली... ज्यांच्या मुलाचं, ---- आताचं आयुष्य या कबड्डीच्या खेळामुळं त्यातल्या राजकारणामुळं बरबाद झालं... वाया गेलं... अशी मंडळी मैदानाच्या गेटच्या बाहेर जमत... सदाशिवच्या येण्याची वाट पाहत... तोपर्यंत माझ्याकडे डोक्यापर्यंत वर काच असलेली स्वच्छ पांढरी इस्टीम गाडी आली होती. ती लावत असताना हे आप्त दिसत. हात हातात घेऊन जवळपास दररोज ते त्यांच्या व्यथा सांगत... कुटुंबाची झालेली वाताहत सांगत. हातावर पाणी पडे डोळ्यातलं... तो ओघळ पायावर पडे... जमिनीवर पडून त्याचा काळा डाग होई... सूर्य तापला की तो डाग प्रकाश गिळून टाके... मग बाउन्सर मध्ये पडत... दूर करत... बाउन्सरचे ते... दूर लोटणं त्यांचं काम...अंतिम सामना आमची टीम जिंकते... मैदान मिळतं... असा प्रसंग होता... त्यात काही अगदी देशपातळीवर, राज्यपातळीवर खेळलेल्या काही महिला खेळाडू होत्या. अंतिम सामन्यात मालिकेतल्या हिरॉइन्स जिंकतात आणि समोरची टीम हरते असा सीन...काही केल्या हिरॉइन्स जिंकेनात... कारण समोर खऱ्या खुऱ्या खेळाडू... त्यांना हरणं काही जमेना... कारण खऱ्या खेळाडूंना कधी हरायचं शिकवलेलंच नसतं.. जिंकण्यासाठीच त्यांच्या पायाला माती लागते.. त्यांची समजूत घातली... हरा म्हणून विनंती केली... अखेर हिरॉइन्स जिंकल्या तेव्हा खऱ्या खेळाडू खेळ खोटा असला तरी ‘हरलो’ म्हणून रडत होत्या... आणि हिरॉइन्स फक्त सीरियलमध्ये जिंकल्या होत्या... कलावंत ऑन-ऑफ असावा असं सांगितलं जातं... मालिका संपली तेव्हा माझा श्वास सदाशिवमध्ये अडकला होता...आणि सदाशिवचा कबड्डीत... पुन्हा.....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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