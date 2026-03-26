Premium|Future of Digital Finance : भारतीय बँकिंग क्षेत्रात एआयचा वेगवान विस्तार; अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान

विक्रम अवसरीकरबँकिंग क्षेत्रात एआयचा प्रवास १९५०च्या दशकापासून सुरू होऊन आज एका अपरिहार्य तंत्रज्ञानापर्यंत पोहोचला आहे. जागतिक पातळीवर काही बँका एआयचा वापर करून ग्राहक सेवा, सुरक्षा आणि कार्यक्षमता यांमध्ये अभूतपूर्व सुधारणा घडवून आणत आहेत. भारतात यूपीआय, डिजिटल इंडिया आणि फिनटेक क्षेत्रांच्या वाढीमुळे एआयचा वापर आणखी वेगाने वाढेल, हे निश्चित आहे. या तंत्रज्ञानाचा जबाबदारीपूर्वक वापर केल्यास ते अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान ठरेल.तंत्रज्ञानामुळे बँकिंग क्षेत्र गेल्या काही दशकांत प्रचंड बदलले आहे. एकेकाळी बँकिंग म्हणजे फक्त बँकेच्या जवळच्या शाखेत जाऊन व्यवहार करणे, पासबुक अपडेट करणे आणि कागदपत्रांची पडताळणी करणे एवढ्यापुरतेच मर्यादित होते. आज मात्र मोबाईल बँकिंग, डिजिटल पेमेंट्स, रिअल टाइम व्यवहार आणि वैयक्तिक आर्थिक सल्ले देणाऱ्या प्रणाली या सगळ्यांमागे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहे. बँकिंग क्षेत्रात एआयचा वापर अचानक सुरू झाला नाही, तो गेल्या अनेक दशकांत टप्प्याटप्प्याने विकसित झाला आहे..Premium|AI Avatar Recruitment Ethics : ‘डीपफेक’ रिक्रूटर्सचा वाढता वापर; कॉर्पोरेट जगतातील नैतिकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह.जागतिक पातळीवर एआयचा उगम आणि विकासकृत्रिम बुद्धिमत्तेचा बँकिंग क्षेत्रातील प्रवास साधारणपणे १९५०च्या दशकापासून सुरू झाला. सुरुवातीला या तंत्रज्ञानाचा उपयोग फक्त साधे डेटा विश्लेषण आणि नियम आधारित अनुमान यांसाठी होत होता. परंतु १९९०च्या दशकात मशिन लर्निंग आणि न्यूरल नेटवर्कच्या उदयानंतर हे चित्र बदलले. जेपी मॉर्गन चेस, सिटीबॅंक आणि वेल्स फार्गो या प्रमुख अमेरिकी बँकांनी फसवणूक शोधण्यासाठी एआयचा वापर सुरू केला.सन २०००नंतरचा मोठा बदल - मशिन लर्निंगसन २०००च्या दशकात डीप लर्निंग आणि बिग डेटा तंत्रज्ञानाच्या उदयामुळे एआयचे सामर्थ्य अनेकपटींनी वाढले. परिणामी इंटरनेट बँकिंग, डिजिटल डेटा यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली. बँकिंगमध्ये मशिन लर्निंग आणि बिग डेटा ॲनॅलिटिक्स वापरले जाऊ लागले. या टप्प्यात क्रेडिट कार्ड फ्रॉड ओळखणे, ग्राहकांच्या खर्चाच्या सवयींचे विश्लेषण करणे, गुंतवणुकीचे अंदाज वर्तवणे, जोखीम व्यवस्थापन करणे या व अशा कामांसाठी एआय वापरले जाऊ लागले. अनेक जागतिक बँका व्यवहारांच्या पॅटर्नचा अभ्यास करून संशयास्पद व्यवहार लगेच ओळखू लागल्या. एचएसबीसी, बार्कलेज आणि डॉइश बॅंक यांनी २०१०-२०१९दरम्यान एआयआधारित ग्राहक सेवा प्रणाली राबवल्या. २०१७नंतर चॅटजीपीटीसारख्या जनरेटिव्ह एआय तंत्रज्ञानाच्या उदयानंतर बँकिंग क्षेत्रातील इंटेलिजन्स सेवांमध्ये क्रांतिकारी बदल घडला..सुरुवातीच्या अडचणी आणि आव्हानेएआय लागू करताना बँकांना अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला...१. डेटाची गुणवत्ता : बँकांकडे प्रचंड डेटा होता, पण तो विखुरलेला आणि अव्यवस्थित होता. एआयसाठी लागणारा ओरिजनल डेटा मिळवणे कठीण होते.२. गोपनीयता आणि सुरक्षा : ग्राहकांची आर्थिक माहिती अत्यंत संवेदनशील असते. एआय मॉडेलमध्ये हा डेटा वापरताना सायबर हल्ल्यांची भीती होती.३. पारदर्शकतेचा अभाव (ब्लॅक बॉक्स प्रॉब्लेम) : सुरुवातीच्या एआय मॉडेल्सनी एखादा निर्णय (उदाहरणार्थ, कर्ज नाकारणे) का घेतला, हे बँकांना स्पष्ट करता येत नव्हते.४. बदलाला विरोध : तंत्रज्ञानामुळे बँकिंगमधील जुन्या कर्मचाऱ्यांमध्ये नोकरी जाण्याची भीती आणि नवीन प्रणाली शिकण्याची अनास्था होती.जागतिक बँकांनी काढलेले तोडगेजगातील मोठ्या बँकांनी एआयच्या वापरामधील अडचणींवर कल्पक मार्ग शोधून काढले.१. जेपी मॉर्गन चेस : या बॅंकेने ‘कॉन्ट्रॅक्ट इंटेलिजन्स - COIN’ नावाचा प्रोग्रॅम तयार केला. जे काम करायला ३ लाख ६० हजार तास (मॅन अवर्स) लागण्याची शक्यता होती, ते काम या एआयने काही सेकंदांत पूर्ण केले.२. कॅपिटल वन : यांनी ‘इनो’ नावाचा इंटेलिजन्ट असिस्टंट तयार केला. हा असिस्टंट ग्राहकांच्या खर्चाच्या सवयींवर लक्ष ठेवून त्यांना धोक्याची सूचना देतो.३. बॅंक ऑफ अमेरिका : या बॅंकेची ‘एरिका’ ही एआयआधारित डिजिटल साहाय्यक प्रणाली आहे. ही प्रणाली ग्राहकांना खर्चाचे विश्लेषण, बिल पेमेंट, बचतीचे नियोजन यांसारख्या सेवा देते. लाखो ग्राहक या प्रणालीचा वापर करतात.४. डीबीएस बॅंक : सिंगापूरची डीबीएस बँक एआय वापरून अँटी-मनी लॉँडरिंग तपासणी करते. एआय व्यवहारांमधील संशयास्पद पॅटर्न ओळखून आर्थिक गुन्हे रोखण्यास मदत करते..Premium|AI World Models : शब्दांच्या पलीकडले 'एआय'; सध्याच्या जागतिक पातळीवरील एआय सेवाआजच्या प्रगत एआय युगात जागतिक बँका अनेक क्षेत्रांत सेवा पुरवत आहेत -१. फसवणुकीचा शोध आणि सुरक्षा : मास्टरकार्डचा 'डिसिजन इंटेलिजन्स' हा एआय प्रतिसेकंदाला कोट्यवधी व्यवहारांचे विश्लेषण करतो आणि संशयास्पद व्यवहार तत्काळ रोखतो. बॅंक ऑफ अमेरिकेने एआयचा वापर करून व्यवहारांतील फसवणुकीमध्ये ७० टक्के घट आणली आहे. पेपॅलदेखील एआय वापरून दरवर्षी अब्जावधी डॉलरचे नुकसान टाळतो.२. वैयक्तिक ग्राहक सेवा : वेल्स फार्गोचा फार्गो हा एआय असिस्टंट ग्राहकांना बजेट नियोजनात मदत करतो.३. कर्ज मूल्यांकन : परंपरागत सिबिल स्कोअरपेक्षा वेगळे, एआयआधारित मॉडेल, सोशल मीडिया वापर, खरेदीची सवय आणि डिजिटल फूटप्रिंट वापरून अधिक ॲक्युरेट क्रेडिट निर्णय घेता येतात. सिंगापूरच्या डीबीएस बॅंकेने एआयचा वापर करून कर्जमंजुरीचा अवधी दोन दिवसांवरून केवळ २० सेकंदांवर आणला, त्यामुळे ग्राहकांचा अनुभव अतिशय सुधारला.भारतातील सद्यःस्थितीभारतात एआय बँकिंग क्षेत्रात वेगाने विस्तार होत आहे.१. डिजिटल कर्जवाटप : पेटीएम आणि फोनपे या फिनटेक कंपन्यांनी एआयचा वापर करून लघुव्यावसायिकांना (एमएसएमई) वेगवान कर्ज देणे शक्य केले आहे. फंडातील व्यवहारांच्या विश्लेषणाच्या आधारे कर्जमंजुरी अवघ्या काही मिनिटांत होते. पूर्वी यासाठी आठवडे लागत असत.२. रोबो ॲडव्हायजरी सेवा : झिरोधा आणि ग्रो या गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म्सनी एआय वापरून सामान्य गुंतवणूकदारांना वैयक्तिक गुंतवणूक सल्ला देणे शक्य केले. पूर्वी ही सोय फक्त श्रीमंत वर्गासाठी उपलब्ध होती.३. एआयआधारित केवायसी : आनंद राठी आणि कोटक महिंद्रा बँकेने एआयआधारित केवायसी (नो युअर कस्टमर) प्रक्रिया राबवली..एआयचे भविष्य आणि आव्हानेएआयचा बँकिंग क्षेत्रातील वापर फायदेशीर असला, तरी काही आव्हानेही याबरोबरीने आहेतच. डेटा गोपनीयता, अल्गोरिदममधील पक्षपात, सायबर सुरक्षा आणि नोकरीवरील परिणाम हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. आरबीआयने एआय वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 'रेगटेक' (रेग्युलॅरिटी टेक्नॉलॉजी) वापरणे सुरू केले आहे. यामुळे एआयचा वापर नियंत्रित आणि जबाबदारीने केला जाईल असे वाटते. युरोपियन युनियनचा एआय ॲक्ट २०२४ आणि अमेरिकेचे फायनान्शिअल स्टॅबिलिटी ओव्हरसाइट बोर्ड एआयवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्रिय आहेत. भविष्यात क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि एआयचे एकत्रीकरण होऊन बँकिंग क्षेत्र आणखी वेगवान आणि सुरक्षित होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.भविष्यात बँकिंग अदृश्य होणार आहे, असे अनेक तज्ज्ञांना वाटते. बँक तुमच्या गरजा तुम्ही सांगण्याआधीच ओळखतील (हायपर-पर्सनलायझेशन), बटणे दाबण्याऐवजी फक्त बोलून पैसे ट्रान्सफर करणे किंवा बॅलन्स चेक करणे सोपे होईल (व्हॉइस बँकिंग), ब्लॉकचेन आणि एआच्या एकत्रीकरणामुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होतील, रिझर्व्ह बँकेचे डिजिटल चलन एआयच्या मदतीने अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापित केले जाईल.भारतीय बँकिंगमध्ये एआयचा प्रवेशसन २०१०-२०१७दरम्यान भारतीय बँकिंग क्षेत्रात एआयचा वापर हळूहळू वाढला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या प्रोत्साहनामुळे आणि यूपीआयच्या (युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस) यशामुळे डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आणि एआयच्या वापरासाठीचा पाया रचला गेला. आज भारतातील अनेक मोठ्या बँका एआय वापरत आहेत.एचडीएफसी बॅंकेने 'इव्हा' हा चॅटबॉट सुरू केला आहे. हा चॅटबॉट ग्राहकांच्या हजारो प्रकारच्या प्रश्नांना लगेच उत्तर देऊ शकतो, त्यामुळे ग्राहक सेवा अधिक जलद झाली.आयसीआयसीआय बँकेचा 'आयपॅल - iPal' चॅटबॉट दर महिन्याला लाखो ग्राहकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देतो आणि व्यवहारांमध्ये मदत करतो.एसबीआय बॅंकेने 'एसबीआय इंटेलिजेंट असिस्टंट' हा चॅटबॉट तयार केला आहे. एसआयए म्हणून ओळखला जाणारा हा चॅटबॉट बँकेच्या प्रतिनिधीप्रमाणेच ग्राहकांना दैनंदिन बँकिंगमध्ये मदत करतो.विक्रम अवसरीकर पुणेस्थित गुंतवणूक सल्लागार आहेत. 