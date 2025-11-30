Premium|Basic Makeup Kit : लग्नसराईसाठी बेसिक मेकअप किट

स्वप्ना सानेलक्षात असू द्या, मेकअप चेहरा खुलून दिसण्यासाठी करावा, चेहऱ्याचे फीचर्स हायलाइट करायला करावा; मेकअपचा अतिरेक झाला, तर तो मेड-अप लुक दिसतो. सणवार आटोपले आहेत. गुलाबी थंडी जाणवतेय. आणि आता सनई-चौघडे वाजण्याचे मुहूर्त सुरू झाले आहेत. या वातावरणात उत्साह असतो तो छान छान कपडे घालून तयार होण्याचा. लग्नघरी नवरीच्या मेकअपची जबाबदारी तर मेकअप आर्टिस्टची असते. पण बाहेरगावाहून येणाऱ्या इतर नातेवाइकांसाठी मेकअप आर्टिस्ट उपलब्ध असतील असे नाही. अशा वेळी करायचे काय? बाहेरगावी किंवा कोणत्याही फंक्शनला जाताना काय सोबत घ्यायचे हे माहीत असले, की मेकअप करणे सोपे जाते.सगळ्यात पहिला टप्पा म्हणजे, तुम्ही काय आऊटफिट घालणार आहात ते ठरवावे, म्हणजे त्यानुसार तुम्हाला मेकअप, हेअर स्टाइल आणि इतर ज्वेलरी निवडता येईल..Premium|Science Story: डॉ. शशिशेखर यांचा जेलीफिश संशोधन; चिरतारुण्याचा शोध.हेअर स्टाइल निवडतानाहेअर स्टाइल निवडताना तुमचे ओरिजिनल केस कसे आहेत, त्यानुसार स्टाइल ठरवावी. हेल्दी आणि बऱ्यापैकी चांगले केस असतील, तर छान हेअरकट करून ब्लो ड्राय करू शकता. किंवा जुडा घालायचा असल्यास, एक्सटेन्शन न लावता तुमच्या स्वतःच्याच केसांचाही घालता येईल. पण कमी आणि शॉर्ट केस असतील तर तयार अंबाडा मिळतो, त्याला क्लिप असते, तो घ्यावा आणि केसांना लावावा. हल्ली खूप छान आणि नॅचरल दिसतील असे स्विच बाजारात मिळतात. कोणाला अंबाडा नको असेल, तर आधीच हेअर कट करून घ्यावा आणि ब्लो ड्राय करून केस सेट करावेत..मेकअप किटमेकअप किट तयार करताना काय बेसिक सामान लागेल ते बघावे, उगाच खूप सारे प्रॉडक्ट्स घेऊन उपयोग नाही.बेसिक मेकअप प्रॉडक्ट्समध्ये प्रायमर, कन्सिलर आणि फाउंडेशनचे टू इन वन किट, कॉम्पॅक्ट पावडर, बेसिक आयशॅडो किट, लिप ॲण्ड चीक कलर किट, आय लायनर आणि लिप लायनर असे प्रॉडक्ट्स येतात. मेकअप रिमुव्हर वाइप्स नेहमी सोबत ठेवावेत. तसेच हायड्रेशनसाठी मॉइस्चरायझर नक्की सोबत असावे.ह्यातूनही काही प्रॉडक्ट्स कमी करता येण्यासारखे आहेत, उदाहरणार्थ प्रायमर स्किप करून डायरेक्ट फेस सीरम लावल्यास तेही चांगले हायड्रेटिंग असते. त्यानंतर तुम्ही सीरमवर फाउंडेशनऐवजी बीबी क्रीमही वापरू शकता. ज्यांना अजिबातच मेकअपचा अनुभव नाही, त्यांना हे फार सोयीचे आहे. लिप लायनर आणि लिपस्टिकचे ऑल इन वन क्रेयॉन मिळतात. त्यात चार ते पाच शेड्स असतात. नंतर काजळ आणि आय लायनरचीही टू इन वन पेन्सिल मिळते. त्यामुळे अगदी मोजक्या प्रॉडक्ट्समध्ये तुमचा मेकअप होऊ शकतो..Premium|Resort Stay Experience : रिसॉर्टची मज्जा.बेसिक मेकअप कसा करावा?सर्वप्रथम चेहरा स्वच्छ धुऊन भरपूर हायड्रेट करावा. त्यासाठी तुमच्या त्वचेच्या प्रकारानुसार मॉइस्चरायझर लावावे किंवा हायड्रेटिंग सीरम लावावे. पाच मिनिटे सेट होऊ द्यावे.त्यानंतर प्रायमर लावून फाउंडेशन लावावे. प्रायमर स्किप करायचे असल्यास डायरेक्ट फाउंडेशनही लावता येते किंवा बीबी क्रीम लावू शकता. कुठेही पॅच राहणार नाही असे एकसारखे लावावे.त्यावर कॉम्पॅक्ट पावडर लावून सेट करावे.जर ब्लश लावायचे असेल, तर कॉम्पॅक्टवर पावडर ब्लश लावावे. क्रीम ब्लश असल्यास कॉम्पॅक्ट लावायच्या आधी ब्लशचे डॉट्स लावून चीक बोनवर पसरवावेत. नंतर कॉम्पक्ट लावून सेट करावे. ब्लश लावता येत नसेल, तर आधीपासून प्रॅक्टिस करावी. हल्ली इंटरनेटवर बऱ्याच व्हिडिओ उपलब्ध आहेत, ज्या बघून तुम्हाला शिकता येईल. अगदीच नाही जमले, तर ब्लश स्किप केला तरी चालेल.लीप लायनर आणि लिपस्टिक जरूर लावावे. तुमच्या आऊटफिटच्या कलरप्रमाणे लिप कलर सिलेक्ट करावा. सहसा मरून, रेड, मजेंटा हे कलर्स वापरले जातात.काजळ आणि लायनर लावायच्या आधी, लिपस्टिकच्या शेडचे डॉट्स आयशॅडोसारखे लावावेत. ह्यासाठी वेगळी शॅडो किट घ्यायची गरज नाही. किट असली तर ऑप्शन्स भरपूर आहेत, ते कलर्स तुम्ही मिक्स करून लावू शकता.शेवटी काजळ आणि आय लायनर जरूर लावावे. हे लावल्यावर डोळे ब्राइट दिसतात आणि मेकअप पूर्ण दिसतो.इव्हिनिंग लुक असेल तर तुमच्या किटमध्ये शिमर पावडर असू द्या. मेकअप पूर्ण झाल्यावर चेहऱ्यावर ‘T’ झोन आणि चीक बोनला हलके शिमर किंवा हायलायटर लावावे. खूप जास्त लावू नये, एक हलका स्ट्रोक पुरेसा असतो.वरील माहिती अगदी बेसिक मेकअपबद्दल दिली आहे, त्यात कन्सिलिंग वगैरे करायचे असल्यास त्याप्रमाणे प्रॉडक्ट घ्यावे लागेल आणि आधी कसे लावायचे ते शिकावे लागेल.वरील माहिती सामान्यतः सर्व वयोगटातील स्त्रियांसाठी आहेत. खूप मॅच्युअर आणि सुरकुत्या असलेली त्वचा असेल, तरी हा बेसिक मेकअप करता येतो. फक्त काजळ आणि लायनर ऑप्शनल आहेत..Premium|AI Hotels Las Vegas 2025 opening : ‘एआय हॉटेल्स’ची अनोखी दुनिया....महत्त्वाचे...सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे मेकअप जास्त काळ टिकण्यासाठी प्रॉडक्ट चांगल्या क्वालिटीचे वापरावेत.त्वचेला चांगले हायड्रेट करावे.वॉटर प्रूफ आणि स्वेट प्रूफ प्रॉडक्ट वापरावे.कुठेही अतिरेक करू नये, नाहीतर मेकअप पॅची दिसतो.नेहमी लक्षात असू द्या, मेकअप चेहरा खुलून दिसण्यासाठी करावा, चेहऱ्याचे फीचर्स हायलाइट करायला करावा; मेकअपचा अतिरेक झाला, तर तो मेड-अप लुक दिसतो.मेकअप रिमुव्हरने चेहरा पुसून नंतर टोनर जरूर लावावे आणि त्वचेला भरपूर हायड्रेट करावे.कार्यक्रमाआधी फेशियल जरूर करावे.चेहऱ्यावर अतिरिक्त केस असल्यास ब्लीच किंवा फेस वॅक्स करून घ्यावे, म्हणजे मेकअप चांगला सेट होतो, स्मूथ फिनिश दिसते.(स्वप्ना साने नागपूरस्थित कॉस्मेटॉलॉजिस्ट आणि ब्यूटी थेरपिस्ट आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 