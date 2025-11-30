साप्ताहिक

Premium|Basic Makeup Kit : लग्नसराईसाठी बेसिक मेकअप किट

Simple Makeup Tips for Beginners : लग्नसराई आणि समारंभांसाठी कमीत कमी उत्पादने वापरून, चेहऱ्याला नैसर्गिकपणे खुलवणारा बेसिक मेकअप किट कसा तयार करावा आणि तो कसा लावावा, याबद्दल कॉस्मेटॉलॉजिस्टने दिलेले मार्गदर्शन.
Basic Makeup Kit

Basic Makeup Kit

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

स्वप्ना साने

लक्षात असू द्या, मेकअप चेहरा खुलून दिसण्यासाठी करावा, चेहऱ्याचे फीचर्स हायलाइट करायला करावा; मेकअपचा अतिरेक झाला, तर तो मेड-अप लुक दिसतो.

सणवार आटोपले आहेत. गुलाबी थंडी जाणवतेय. आणि आता सनई-चौघडे वाजण्याचे मुहूर्त सुरू झाले आहेत. या वातावरणात उत्साह असतो तो छान छान कपडे घालून तयार होण्याचा. लग्नघरी नवरीच्या मेकअपची जबाबदारी तर मेकअप आर्टिस्टची असते. पण बाहेरगावाहून येणाऱ्या इतर नातेवाइकांसाठी मेकअप आर्टिस्ट उपलब्ध असतील असे नाही. अशा वेळी करायचे काय? बाहेरगावी किंवा  कोणत्याही फंक्शनला जाताना काय सोबत घ्यायचे हे माहीत असले, की मेकअप करणे सोपे जाते.

सगळ्यात पहिला टप्पा म्हणजे, तुम्ही काय आऊटफिट घालणार आहात ते ठरवावे, म्हणजे त्यानुसार तुम्हाला मेकअप, हेअर स्टाइल आणि इतर ज्वेलरी निवडता येईल.

Loading content, please wait...
festival
wedding
Makeup
Makeup Tips

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com