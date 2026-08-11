Premium|Ladakh Travel : अहाहा! लडाख!

गौरी सहस्रबुद्धे लेह तसे मोठे आणि टुमदार व स्वच्छ शहर. हे शहर सर्व सोयीसुविधांनी युक्त आहे. लेह भारतीय सैन्याच्या अखत्यारित असल्याने येथे शिस्तीचे वातावरण दिसते. लेह मार्केटदेखील आखीव आणि देखणे आहे. येथील विमानतळ भारतीय सैन्याला अंतर्गत सेवा पुरवते. येथे वळणावळणावर स्मृतीप्रित्यर्थ, विजयार्थ किंवा स्वागतार्थ बांधलेले छोटे स्तूप दिसतात. जून महिना सुरू होताच वितळणारा बर्फ, खळखळ वाहत जाणाऱ्या सिंधू, झंस्कार, सुरु, श्योक, द्राससारख्या नद्या, तपकिरी रंगाचे उंच डोंगर, त्यांमधून जाणाऱ्या पायवाटा आणि रस्ते, जागोजागी पसरलेली हिरवळ, बर्फाचे पांढरे कडे, रंगीत फुलांची मधूनच डोकावणारी झुडपे असा अद्भुत, रम्य आणि आगळा निसर्ग लाभलेला प्रदेश म्हणजे लडाख.लडाख या शब्दाचा अर्थ आहे डोंगरमाथा पार करून जाण्यासाठी असलेली वाट. येथे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी डोंगर पार करावाच लागतो, त्यामुळे येथे अनेक ‘ला’ (पास) आहेत. लडाखचा प्रदेश समुद्रसपाटीपासून अकरा हजार फूट उंचीवर आहे. येथे ऑक्सिजनची कमतरता जाणवते. म्हणूनच तिथे पोहोचल्यावर हवेशी जुळवून घेण्यासाठी स्वतःला किमान एक ते दोन दिवस द्यावे लागतात. हे या हवेची सवय नसणाऱ्या सर्वांच्याच बाबतीत होते. हालचालींचा वेग थोडा मर्यादित ठेवून सतत भरपूर पाणी प्यावे लागते. अशा या लडाखमध्ये आम्ही एका टुरिस्ट कंपनीबरोबर गेलो. .श्रीनगर, सोनमर्ग, कारगिल आणि मग लेह असे उंचीचे एकेक टप्पे पार करत गेल्यामुळे प्रवास सुखाचा झाला. तिबेटियन संस्कृती आणि बौद्ध धर्माचा प्रभाव असलेली लडाखी माणसे अत्यंत शांत, कष्टाळू, प्रामाणिक आणि स्वच्छतेची भोक्ती आहेत. चीन आणि पाकिस्तान या दोन देशांशी संलग्न असलेल्या झंस्कार, काराकोरम यांसारख्या डोंगररांगा, त्यातील प्रत्येक डोंगरावर जांभळा, केशरी, पिस्ता अशा विविध रंगांचे खडक, कधी नुसतेच मोठे दगड तर कधी भुसभुशीत वाळूचा डोंगर, फुलांची झुडपे व रानटी गुलाबांचे मोठे ताटवे, बाजूला खळाळत जाणारी नदी असे सौंदर्य येथे जवळपास प्रत्येक वळणावर दिसते. हा आजूबाजूचा निसर्ग अनुभवताना दोन डोळे पुरे पडतील का, असा प्रश्न पडतो.भारतीय सैन्याच्या बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनने विजयक आणि हिमांक या दोन प्रोजेक्ट्सअंतर्गत अनेक रस्त्यांची निर्मिती केली आहे. या रस्त्यांवर लडाखी ड्रायव्हर्स लीलया गाडी चालवतात.श्रीनगरपासूनच भारतीय सैन्याचे सशस्त्र जवान दर १०० मीटर अंतरावर देशाच्या सुरक्षेसाठी ऊन, वारा, पाऊस, थंडी कशाचीही पर्वा न करता अहोरात्र पहारा देत असतात.कारगिल हा लडाखमधील एक जिल्हा. येथून द्रास, सुरु या नद्या वाहतात. काश्मीर आणि लडाखची सीमारेषा म्हणजे झीरो पॉइंट अर्थात झोझिला पास. या ठिकाणी बोगदा बांधला जात आहे. तो सुरू झाला, की लडाखला कधीही जाणे शक्य होईल.अत्यंत बिकट घाटांतून जाताना आम्हाला खाली अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी तंबू बांधलेले दिसले. पाच-सहा हेलिपॅड्सही बघायला मिळाली. वाटेत हिरवळीवर मेंढ्या, घोडे, गायी चरताना दिसल्या. सोबतीला उंच हिमकडे आणि ग्लेशियर्स होतीच. रस्त्यात घुमरी या ठिकाणी सैन्याचा तळ आहे. तिथे शंकराचे एक छोटे देऊळही आहे. ते पाहून आम्ही पुढे द्रास वॉर मेमोरियल पाहिले. डोंगराच्या पायथ्याशी असलेली तोलोलिंग आणि टायगर हिल ही स्मारके अत्यंत प्रशस्त आणि देखणी आहेत. येथे सैन्यातील जवान प्रत्यक्ष झालेल्या युद्धाचीमाहिती सांगतात, तेव्हा अंगावर शहारे येतात. सैन्यदलाच्या कार्यासाठी आर्थिक मदत म्हणून येथे काही वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. कारगिलमधील छुटुक येथील मुक्कामानंतर आम्ही लेहसाठी निघालो. बुद्धाच्या पवित्र भूमीला आता सुरुवात झाली होती. वाटेत मैत्रेय बुद्धाची दगडात कोरलेली भव्य मूर्ती बघितली. तिथे एका छोट्या मॉनेस्ट्रीमध्ये दर्शन घेऊन आम्ही १३ हजार फुटांवरील फोतू ला या ठिकाणी थांबलो..Premium|Wai Tourism : कृष्णाकाठी वसलेले वाई; इतिहास, निसर्ग आणि शांततेचा अविस्मरणीय प्रवास अनुभवण्यासारखा.चंद्रभूमीसारख्या दिसणाऱ्या लामायुरु गावातील मुलतानी मातीचा खडकाळ व डोंगराळ पृष्ठभाग, मातीची जुनी घरे, उंच पॉपलर वृक्ष (याचे लाकूड घर बांधण्यासाठी वापरले जाते), जिथे हलक्या वजनाची वाहने खेचली जातात ती मॅग्नेटिक हिल, हिरवट पाण्याची सिंधू आणि मातकट पाण्याची झंस्कार या नद्यांचा संगम अशा सर्व आश्चर्यजनक गोष्टी बघून खूप भारी वाटत होते. सिंधू नदीशेजारी लकीर हा अनेक किलोमीटर लांब असलेला रस्ता आहे. हा रस्ता येथील एक वैशिष्ट्य आहे. कारण या डोंगररांगांच्या जमिनीवर इतका सलग सरळ रस्ता सापडणे मुश्किल. धर्माचा प्रचार करण्याकरता आलेल्या शीख धर्मगुरूंचा पत्थर साहिब गुरुद्वारा लेहला जाण्याआधी २० किलोमीटर अंतरावर आहे. लडाखला जाताना वाटेत आम्हाला अनेक मराठी माणसे, जवान आणि बायकर्स भेटले. लेह मार्केटमध्ये ग्रीष्मा सोले रोकडे हिचे ‘खानावळ’ नावाचे मराठी हॉटेल पाहून अभिमान वाटला. अनेक परदेशी ग्राहकांना मिसळ किंवा चमचमीत खाणे आवडते असे तिने सांगितले.लेह हा लडाखमधील दुसरा जिल्हा आणि लडाखची राजधानी. लेह तसे मोठे आणि टुमदार व स्वच्छ शहर. हे शहर सर्व सोयीसुविधांनी युक्त आहे. लेह भारतीय सैन्याच्या अखत्यारित असल्याने येथे शिस्तीचे वातावरण दिसते. लेह मार्केटदेखील आखीव आणि देखणे आहे. येथील विमानतळ भारतीय सैन्याला अंतर्गत सेवा पुरवते. येथे वळणावळणावर स्मृतीप्रित्यर्थ, विजयार्थ किंवा स्वागतार्थ बांधलेले छोटे स्तूप दिसतात. येथे आल्यावर स्वागत म्हणून आम्हाला काहवा नावाचे चहासारखे पेय आणि खता नावाचे स्कार्फसारखे वस्त्र दिले. लेह बौद्ध धर्मियांची ही पवित्र भूमी असल्यामुळे येथे अनेक डोंगरकड्यांवर गोम्पा अर्थात मॉनेस्ट्रीज आहेत. आम्ही हेमिस, ठीकसे या गावातील मॉनेस्ट्रीज पाहिल्या. या ठिकाणी सर्व प्रेक्षणीय स्थळे डोंगरकड्यांवर आहेत. अत्यंत देखणी, भव्य, शांत प्रार्थनास्थळे, बुद्धाची उंच मूर्ती, बुद्धाच्या चित्रकथा रंगवलेल्या भिंती असलेल्या या ठिकाणी बौद्ध भिक्षूंचा वावर आढळला.देशाच्या रक्षणासाठी जिवाची पर्वा न करता लढलेल्या शहीद जवानांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ लेहमध्ये हॉल ऑफ फेम हे स्मारक आहे. येथे शत्रूंच्या सैन्याकडून जप्त केलेली शस्त्रे पाहायला मिळतात. शहिदांना रोज मानवंदना दिली जाते. जवानांनी कुटुंबाला लिहिलेली काही पत्रे बघायला मिळतात. एवढ्या दुर्गम प्रदेशात राहून जिवाची पर्वा न करता लढलेल्या आपल्या शूर सैनिकांची गाथा ऐकताना अंगावर काटा अन् डोळ्यांत पाणी येतेच. छाती अभिमानाने भरून येते आणि जोरात नारा दिला जातो, वंदे मातरम....काही शतकांपूर्वी बांधलेला लेहच्या राजाचा नऊ मजली उंच लेह पॅलेस आहे. परंतु, पर्यटकांना चौथ्या मजल्यापर्यंतच जाण्याची परवानगी आहे. आपल्या डोक्यातील राजाच्या राजवाड्याच्या कल्पनेपेक्षा तो एकदम वेगळा आहे. या भागात पाऊस नसल्यामुळे मातीच्या विटांचा वापर केला जातो. लाकडाचाही वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. पॅलेसच्या चौथ्या मजल्यावरून संपूर्ण लेह शहराचे दर्शन होते. हा प्रदेश प्राचीन काळापासून तिबेट व चीनकडून येणारा सिल्क रुट असल्यामुळे व्यापारासाठी येणारे व्यापारी, राजे यांचा येथे राबता असे. थ्री इडियट्स चित्रपटातील रॅंचोची शाळाही पाहिली. त्याची भिंतही अजून तशीच आहे. सिंधू नदीवरील भव्य घाटही खूप स्वच्छ आणि प्रेक्षणीय आहे. सिंधू नदीचे दर्शन आणि तिच्या पाण्याचा थंडगार स्पर्श यामुळे मन सुखावले. येथे आम्हाला आरतीही करायला मिळाली.लेहमध्ये जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात उंच १९ हजार फुटांवरील मोटररोड, खारदुंग ला आहे. येथे हिमालयाच्या बर्फाळ कडा आपल्या शेजारीच असतात, पण बर्फवृष्टी आणि ऑक्सिजनची कमतरता असते. म्हणून येथे फार वेळ थांबण्याची परवानगी नसते. खारदुंग ला उतरून आम्ही पुढे नुब्रा व्हॅलीत गेलो. हे आणखी एक आगळेवेगळे सौंदर्य. कोकणात जशा वाड्या असतात, तसे येथील रस्ते आणि घरे आहेत. येथील लोक अक्रोड, जर्दाळू, सफरचंद या फळांसह कोबी, फ्लॉवर, नवलकोल, गाजर, फरसबी या भाज्यांची शेती करतात.खूप पूर्वी व्यापारासाठी आलेल्या तिबेटियन व चिनी लोकांनी मंगोलियन वंशाचे वृद्ध, आजारी उंट येथेच सोडले. त्यानंतर येथे त्यांचे पुढचे वंशज जन्मले. या वंशजांच्या पाठीवर दोन कुबड असतात आणि यांची उंची कमी असते. या उंटांवरून आम्हाला सफरही करता आली. नुब्रा व्हॅलीमध्ये करड्या रंगाचे मोठे शीत वाळवंट आहे. या ठिकाणी आम्ही लडाखी स्त्रियांचे लोकनृत्य पाहिले. अतिशय शांत, सौम्य पण हुशार स्त्रियांनी आम्हालाही नृत्यात सामावून घेतले..पूर्व, पश्चिम, दक्षिण लडाख पाहून आम्ही पुन्हा लेहकडे निघालो. पहाटे लवकर निघून श्योक नदीपात्र पार करून आम्हाला पॅंगॉग त्सो या तळ्याच्या ठिकाणी जायचे होते. तोही एक भन्नाट अनुभव होता.सुमारे १४ हजार फूट उंचीवरील निळ्या रंगाच्या वेगवेगळ्या छटा दाखवणारे शांत, नितळ पण खाऱ्या पाण्याचे पॅंगॉग सरोवर निसर्गाचा जणू चमत्कारच आहे. भारत आणि चीनच्या सरहद्दीवर हे विस्तृत सरोवर पसरले आहे. पण हे सरोवर भारताला फक्त पंचवीस टक्केच लाभले आहे. गनिमी काव्याचे पुरस्कर्ते म्हणून भारतीय सैनिकांना प्रेरणा देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा देखणा पुतळा तळ्याकाठी उभारला आहे. सरोवराच्या समोरील तीन डोंगररांगांच्या पलीकडे चीनचा प्रदेश सुरू होतो आहे, म्हणून येथेही सैनिक तैनात असतात. पँगॉगच्या सुंदर अनुभवानंतर चांग लामार्गे आम्ही लेहला परतलो.मनसोक्त भटकून लेहला परतल्यावर वातावरणात व निसर्गात अनामिक शांतता आढळली. येथे घाटात एक पाटीही वाचायला मिळाली - ‘माउंटन्स स्पीक, लिसन केअरफुली’... अशा या सर्वांगसुंदर वैभवी प्रदेशाला मनात व डोळ्यांत साठवून आम्ही परतीचा प्रवास सुरू केला.लेखिका सांगलीस्थित शिक्षिका व हौशी पर्यटक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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