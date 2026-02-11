Premium|Balanced Diet: डाळी आणि भरडधान्ये: संतुलित आहारासाठी आवश्यक घटक

प्रथिनांची गरज पूर्ण करण्यासाठी डाळी आणि सूक्ष्म पोषक घटकांसाठी भरडधान्ये यांचा मेळ घालणे ही काळाची गरज आहे. जर आपण आपल्या ताटात पुन्हा एकदा या पारंपरिक अन्नाला स्थान दिले, तर मधुमेह, लठ्ठपणा आणि हृदयविकारासारख्या समस्यांपासून आपण दूर राहू शकतो. निरोगी आरोग्यासाठी, डाळी आणि भरडधान्यांचा अंगीकार करणे कधीही फायद्याचे ठरते..आजच्या धावपळीच्या युगात आहार आणि आरोग्य यांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे जीवनशैलीशी संबंधित अनेक आजार बळावत आहेत. अशा वेळी आपल्या पूर्वजांनी पिढ्यान्पिढ्या सेवन केलेल्या डाळी आणि भरडधान्यांचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे. डाळी प्रथिनांचा मुख्य स्रोत आहेत, तर भरडधान्ये सूक्ष्म पोषकघटकांचे भांडार आहेत. त्यामुळे या दोन्ही घटकांचे सविस्तर फायदे, आहार पद्धती आणि प्रमाणाविषयी जाणून घेऊ या.डाळींचे आहारातील महत्त्वभारतीय आहारामध्ये डाळींना ‘प्रथिनांचे पॉवरहाऊस’ म्हटले जाते. विशेषतः शाकाहारी लोकांसाठी डाळ हा प्रथिनांचा सर्वात स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होणारा स्रोत आहे..डाळींचे प्रमुख फायदेप्रथिनांचा पुरवठा : स्नायूंची निर्मिती आणि शरीराची झीज भरून काढण्यासाठी डाळी अत्यंत आवश्यक आहेत. तूर, मूग, उडीद, मसूर आणि हरभरा या डाळींमधून शरीराला आवश्यक अमिनो ॲसिड्स मिळतात.उच्च फायबर (तंतुमय पदार्थ) : डाळींमध्ये फायबरचे प्रमाण भरपूर असते, त्यामुळे पचनसंस्था सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होतो.रक्तातील साखरेवर नियंत्रण : डाळींचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो. त्यामुळे मधुमेही रुग्णांसाठी डाळींचे सेवन अत्यंत गुणकारी ठरते.हृदयविकारापासून संरक्षण : डाळींमध्ये कोलेस्ट्रॉल नसते आणि त्यामध्ये असलेल्या पोटॅशियममुळे रक्तदाब नियंत्रित राहण्यास मदत होते.भरडधान्यांचे आहारातील महत्त्वसंयुक्त राष्ट्रांनी २०२३ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष’ म्हणून साजरे केले. त्यानंतर आपण भारतीय आपल्या खजिन्याविषयी जागे झालो. त्यानिमित्ताने का होईना, भरडधान्यांची चर्चा झाली आणि त्यांचे महत्त्व समोर आले. ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), वरी, कोडो, सावा यांसारख्या धान्यांना ‘श्रीअन्न’ म्हटले जाते.भरडधान्यांचे आरोग्यदायी फायदेग्लुटनमुक्त : गव्हामध्ये असलेल्या ग्लुटनमुळे अनेकांना पचनाचे विकार होतात. भरडधान्ये नैसर्गिकरित्या ग्लुटनमुक्त असल्याने ती पचायला हलकी असतात.खनिजांचा खजिना : नाचणीमध्ये कॅल्शियमचे प्रमाण भरपूर असते, जे हाडांच्या मजबुतीसाठी आवश्यक आहे. बाजरीमध्ये लोह भरपूर असते, ज्यामुळे ॲनिमियासारख्या आजारांपासून बचाव होतो.वजन नियंत्रण : भरडधान्यांमधील कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्समुळे पोट बराच वेळ भरलेले राहते, परिणामी सतत न खाल्ल्याने वजन कमी होण्यास मदत होते.अँटिऑक्सिडंट्स : ही धान्ये शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकतात आणि कर्करोगासारख्या आजारांचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकतात..डाळी व भरडधान्ये कशी खावीत?केवळ डाळी किंवा भरडधान्ये खाणे महत्त्वाचे नसून, ती कोणत्या स्वरूपात खाल्ली जातात यावर त्यांचे पोषण अवलंबून असते.मिश्र डाळी : एकाच प्रकारची डाळ खाण्याऐवजी दोन-तीन डाळी एकत्र करून ‘मिक्स्ड दाल’ करणे अधिक पौष्टिक असते.आंबवणे (फर्मेंटेशन) : इडली, डोसा यांसारखे पदार्थ डाळी आंबवून केल्यामुळे त्यातील प्रोबायोटिक्स वाढतात, ती आतड्यांच्या आरोग्यासाठी उत्तम असतात.भाकरी : ज्वारी किंवा बाजरीची गरम भाकरी हा आहारातील सर्वात उत्तम प्रकार आहे.आंबील किंवा कांजी : उन्हाळ्यात नाचणीची आंबील शरीराला थंडावा आणि ऊर्जा देते.खिचडी : तांदळाऐवजी वरी किंवा बाजरीची खिचडी, भाज्या घालून केल्यास तो एक परिपूर्ण आहार होतो.बेकिंग : सध्या नाचणीची बिस्किटे किंवा केकदेखील आरोग्यदायी पर्याय म्हणून खाल्ले जात आहेत..सेवनाचे योग्य प्रमाणकोणताही पदार्थ अतिप्रमाणात खाणे हानिकारक ठरू शकते. समतोल आहार राखण्यासाठी खालील प्रमाण लक्षात घ्यावे -डाळी/कडधान्ये : ६० ते ८० ग्रॅम (२ वाट्या शिजलेली डाळ). दुपारच्या आणि रात्रीच्या जेवणात विभागून खावीत.भरडधान्य : १०० ते १५० ग्रॅम. दिवसातून किमान एका वेळेच्या जेवणात धान्याचा समावेश असावा.(घटकांचे प्रमाण एका प्रौढ व्यक्तीस लागणाऱ्या शिफारशीनुसार दिले आहे.)बाजरीसारखी भरडधान्ये उष्ण प्रकृतीची असू शकतात, त्यामुळे हवामानानुसार त्यांची निवड करावी. हिवाळ्यात बाजरी आणि उन्हाळ्यात ज्वारी किंवा नाचणी उत्तम ठरते.काही सावधगिरीचे नियमपाण्याचे प्रमाण : भरडधान्यांमध्ये फायबर जास्त असल्याने ती खाल्ल्यानंतर भरपूर पाणी पिणे आवश्यक आहे, अन्यथा पचनाला त्रास होऊ शकतो.हळूहळू सुरुवात करावी : तुम्ही जर रोज गहू-तांदूळ खात असाल, तर अचानक पूर्णपणे भरडधान्यांवर येऊ नका. हळूहळू आठवड्यातून दोन-तीन दिवस आहारात समावेश करा, आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार प्रमाण वाढवत न्या.स्वच्छता : डाळी आणि धान्ये वापरण्यापूर्वी किमान चार ते पाच तास भिजत ठेवल्याने त्यातील ‘फायटिक ॲसिड’ निघून जाते, ज्यामुळे पोषणतत्त्वे शरीरात शोषण्यास मदत होते.डाळी आणि भरडधान्ये हे केवळ अन्न नसून ते निसर्गाने दिलेले औषध आहे. प्रथिनांची गरज पूर्ण करण्यासाठी डाळी आणि सूक्ष्म पोषकघटकांसाठी भरडधान्ये यांचा मेळ घालणे ही काळाची गरज आहे. जर आपण आपल्या ताटात पुन्हा एकदा या पारंपरिक अन्नाला स्थान दिले, तर मधुमेह, लठ्ठपणा आणि हृदयविकारासारख्या समस्यांपासून आपण दूर राहू शकतो. निरोगी आरोग्यासाठी, डाळी व भरडधान्यांचा अंगीकार करणे कधीही फायद्याचे ठरते. मात्र, आपल्याला शरीराला नेमकी कशाची गरज आहे याबाबतीत तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन मगच आहारात बदल करावेत.डॉ. प्रणिता अशोक पुणेस्थित आहारतज्ज्ञ आहेत..Premium|Diabetes Reversal: डायबेटिस रिव्हर्सल: जीवनशैलीतील बदलांनी मधुमेहावर विजय.प्रमुख डाळींमधील पोषणमूल्ये (प्रति १०० ग्रॅम)तूर डाळ : ३३५ कॅलरीज, २२ ग्रॅम प्रथिने, १५ ग्रॅम फायबर, फॉलिक ॲसिड, मॅग्नेशियम ही जीवनसत्त्वे.मूग डाळ : ३४८ कॅलरीज, २४ ग्रॅम प्रथिने, १६ ग्रॅम फायबर, व्हिटॅमिन बी-९, पोटॅशियम ही जीवनसत्त्वे.मसूर डाळ : ३४० कॅलरीज, २५ ग्रॅम प्रथिने, ११ ग्रॅम फायबर, लोह, झिंक ही जीवनसत्त्वे.हरभरा डाळ : ३६० कॅलरीज, २० ग्रॅम प्रथिने, १८ ग्रॅम फायबर, व्हिटॅमिन बी-६, मॅंगनीज ही जीवनसत्त्वे.उडीद डाळ : ३४१ कॅलरीज, २५ ग्रॅम प्रथिने, १८ ग्रॅम फायबर, कॅल्शियम, लोह ही जीवनसत्त्वे.प्रमुख भरडधान्यांमधीलपोषणमूल्ये (प्रति १०० ग्रॅम)ज्वारी : ३४९ कॅलरीज, १०.४ ग्रॅम प्रथिने,४.१ मिलीग्रॅम लोह, अँटिऑक्सिडंट्स.पचायला हलकी.बाजरी : ३६१ कॅलरीज, ११.६ ग्रॅम प्रथिने,८.० मिलीग्रॅम लोह.ऊर्जेचा उत्तम स्रोत.नाचणी : ३२८ कॅलरीज, ७.३ ग्रॅम प्रथिने,३४४ मिलीग्रॅम कॅल्शियम.हाडांच्या मजबुतीसाठी सर्वोत्तम.वरी : ३३१ कॅलरीज, १२.३ ग्रॅम प्रथिने,२.८ मिलीग्रॅम लोह..Premium|Diabetes Reversal: डायबेटिस रिव्हर्सल: जीवनशैलीतील बदलांनी मधुमेहावर विजय.स्नायूंच्या आरोग्यासाठी उत्तमराजगिरा : ३७१ कॅलरीज, १३.५ ग्रॅम प्रथिने, ७.६ मिलीग्रॅम लोह.उच्च प्रथिने आणि लायसिनयुक्त.यासाठी खा डाळी-भरडधान्येकॅल्शियमचा राजा : नाचणीमध्ये इतर कोणत्याही धान्यापेक्षा कैकपटीने जास्त (३४४ मिलीग्रॅम) कॅल्शियम असते. वाढत्या वयाच्या मुलांसाठी आणि महिलांसाठी हे अत्यंत उपयुक्त आहे.रक्तवाढीसाठी : ज्यांना ॲनिमिया (रक्ताची कमतरता) आहे, त्यांच्यासाठी बाजरी आणि मसूर डाळ उत्तम आहे, कारण त्यात लोहाचे प्रमाण जास्त असते.प्रथिनांचे प्रमाण : डाळींमध्ये धान्यांच्या तुलनेत दुप्पट प्रथिने असतात, म्हणूनच वरण-भात किंवा खिचडी हे एक परिपूर्ण अन्न मानले जाते (कारण धान्य आणि डाळी एकत्र आल्यावर सर्व अमिनो ॲसिड्स मिळतात)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 