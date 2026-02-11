Premium|Balanced Diet: डाळी आणि भरडधान्ये: संतुलित आहारासाठी आवश्यक घटक

साप्ताहिक

Lentils and coarse grains health benefits: डाळी आणि भरडधान्यांचा संतुलित आहार शरीराला प्रथिने, फायबर आणि सूक्ष्म पोषक घटक पुरवतो. यामुळे मधुमेह, हृदयविकार आणि लठ्ठपणापासून संरक्षण मिळते.
सकाळ वृत्तसेवा
प्रथिनांची गरज पूर्ण करण्यासाठी डाळी आणि सूक्ष्म पोषक घटकांसाठी भरडधान्ये यांचा मेळ घालणे ही काळाची गरज आहे. जर आपण आपल्या ताटात पुन्हा एकदा या पारंपरिक अन्नाला स्थान दिले, तर मधुमेह, लठ्ठपणा आणि हृदयविकारासारख्या समस्यांपासून आपण दूर राहू शकतो. निरोगी आरोग्यासाठी, डाळी आणि भरडधान्यांचा अंगीकार करणे कधीही फायद्याचे ठरते.

