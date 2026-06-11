Premium|Marathi recipe collection : खमंग कोथिंबीर वड्या ते पौष्टिक सूप; गृहिणींसाठी चमचमीत रेसिपींचा अद्भूत खजिना!

अंकिता कार्लेपनीर भुर्जी साहित्यअर्धा किलो पनीर, १ बारीक चिरलेला कांदा, १ बारीक चिरलेला टोमॅटो, गरजेनुसार बटर, ३ चमचे तिखट, ३ चमचे किचन किंग मसाला, प्रत्येकी २ चमचे धने व जिरे पूड, चवीनुसार मीठ, अर्धी वाटी कोथिंबीर, प्रत्येकी १ चमचा हिंग व हळद, गरजेनुसार पाणी.कृती कढईत बटर गरम करून त्यात हिंग आणि हळद घालावी. मग कांदा परतून घ्यावा. नंतर टोमॅटो आणि कोथिंबीर घालून मिश्रण छान एकजीव करावे. त्यात तिखट, किचन किंग मसाला, धने व जिरे पूड आणि मीठ घालावे. आता हे मिश्रण एकत्र करून त्यात थोडेसे पाणी घालावे, जेणेकरून भुर्जी कोरडी होणार नाही. सगळ्यात शेवटी कुस्करलेले पनीर घालावे आणि दोन मिनिटे भुर्जी शिजू द्यावी. चविष्ट पनीर भुर्जी तयार.नारळ-साखर-आंब्याचा मिश्र भात साहित्य एक वाटी बासमती तांदूळ, २ वाट्या खोवलेला नारळ, १ वाटी साखर, १ वाटी आंब्याचा रस, २ चमचे तूप, गरजेनुसार पाणी.कृती कुकरमध्ये तूप गरम करून त्यात खोवलेला नारळ, साखर व आंब्याचा रस घालावा. त्यानंतर त्यात स्वच्छ धुतलेला तांदूळ घालून गरजेनुसार पाणी घालावे. सगळे मिश्रण नीट एकत्र करावे व कुकरच्या तीन शिट्या काढाव्यात. गरमागरम भात तूप घालून सर्व्ह करावा. टीपआंब्याच्या रसाऐवजी फोडीही घालता येतात. आंब्याचा हंगाम नसताना तयार मँगो पल्प घालूनही हा भात करता येतो. .कारल्याचे कापसाहित्यचार कारली, १ ते २ चमचे तिखट, चवीनुसार मीठ, प्रत्येकी१ चमचा धने व जिरे पूड, गरजेनुसार तेल, प्रत्येकी अर्धा चमचा मोहरी व जिरे.कृतीकारल्याची साले आणि बिया काढाव्यात. मग उभी चिरून त्यांना मीठ लावावे. थोड्या वेळाने कारल्याला पाणी सुटेल.हे मिठाचे पाणी काढून घ्यावे. कढईत तेल तापवून त्यात मोहरी व जिरे घालावे. त्यात उभे चिरलेले कारल्याचे काप परतून घ्यावेत. आता तिखट, धने व जिरे पूड, मीठ घालून कारली नीट एकजीव करावीत व शिजवून घ्यावीत. कारल्याचे खरपूस काप तयार.रताळ्याची पोळीसाहित्यतीन उकडलेली रताळी, ३ वाट्या गूळ, १ चमचा तूप, गरजेनुसार कणीक .कृतीसर्वप्रथम उकडलेली रताळी तूप घालून मॅश करून घ्यावीत. मॅश केलेली रताळी खमंग परतून घ्यावीत. त्यात गूळ घालून मिश्रण शिजवून घ्यावे. हे मिश्रण म्हणजे रताळ्याचा हलवाच आहे. मिश्रण गार होऊ द्यावे. तोपर्यंत एका बाजूला थोडी सैलसर कणीक मळून घ्यावी. कणकेचा गोळा घेऊन त्यात रताळ्याच्या मिश्रणाचा गोळा भरावा व हलक्या हाताने पोळी लाटून घ्यावी. ही पोळी तुपावर खरपूस भाजावी. .कोथिंबीर वड्या साहित्यचार वाट्या कोथिंबीर, २ वाट्या तांदळाचे पीठ, २ वाट्या पाणी, गरजेनुसार तेल, २ चमचे तिखट, चवीनुसार मीठ, प्रत्येकी १ चमचा धने व जिरे पूड .कृतीसर्वप्रथम कोथिंबिरीची भाजी करून घ्यावी. एका बाजूला तांदळाचे पीठ आणि पाणी एकत्र करून घ्यावे. हे मिश्रण शिजत आलेल्या भाजीत घालावे. आता हे सगळे मिश्रण आणखी शिजवून घ्यावे. शिजल्यानंतर हे मिश्रण एका ताटात काढून थापावे. गार झाल्यानंतर मिश्रणाच्या वड्या पाडाव्यात. या वड्या तेलात खरपूस तळून घ्याव्यात. कोथिंबीर वड्या तयार.गाजर सूप साहित्यदोन गाजरे, गरजेनुसार तूप, अर्धा चमचा मिरे पूड, चवीनुसार मीठ, पाव चमचा हिंग, अर्धा चमचा जिरे.कृतीगाजराचे साल काढून त्याचे तुकडे करून घ्यावेत व कुकरमध्ये शिजवून घ्यावेत. गाजर गार झाल्यानंतर मिक्सरमधून बारीक करून घ्यावे. कढईत तूप गरम करून त्यात जिरे व हिंग घालावे. मग त्यात वाटलेले गाजर, मीठ व मिरे पूड घालून मिश्रण एकजीव करावे. त्यात थोडेसे पाणी घालून मिश्रणाला उकळी आणावी. उकळी आली की गाजराचे सूप तयार..पालक सूप साहित्यएक जुडी पालक, गरजेनुसार तूप, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा मिरे पूड, अर्धा चमचा जिरे, पाव चमचा हिंग.कृतीपालकाची पाने उकडून घ्यावीत. पाने गार झाल्यानंतर मिक्सरमधून त्यांची पेस्ट करून घ्यावी. कढईत तूप गरम करून त्यात हिंग व जिरे घालावे. मग त्यात पालकाच्या पानांची पेस्ट, मीठ व मिरे पूड घालून मिश्रण एकजीव करावे. या मिश्रणात थोडेसे पाणी घालावे व उकळी आणावी. तयार झाले पौष्टिक पालक सूप. भाताची टिक्कीसाहित्यदोन वाट्या तयार भात, २ चमचे तिखट, चवीनुसार मीठ,२ चमचे धने व जिरे पूड, गरजेनुसार तेल व रवा .कृतीतयार भातामध्ये तिखट, मीठ, धने व जिरे पूड घालावी. आता या भाताच्या लहान टिक्क्या कराव्यात. तव्यावर तेल गरम करावे. आता या टिक्क्या रव्यात घोळवून तेलात शॅलो फ्राय कराव्यात. सॉसबरोबर टिक्क्या सर्व्ह कराव्यात..सफरचंद शेक साहित्यदोन सफरचंदे, चवीनुसार साखर, गरजेनुसार दूध, आवडीनुसार बर्फाचे तुकडे.कृतीसफरचंदाची साले न काढता फोडी करून घ्याव्यात. मिक्सरमध्ये सफरचंदाच्या फोडी, दूध आणि साखर एकत्र फिरवावे. हा शेक ग्लासमध्ये काढून त्यात आवडीप्रमाणे बर्फ घालावा. ॲपल शेक तयार.नाचणीची धिरडीसाहित्यचार वाट्या नाचणीचे पीठ, २ चमचे तिखट, चवीनुसार मीठ, प्रत्येकी २ चमचे धने व जिरे पूड, ४ चमचे दही, गरजेनुसार पाणी.कृतीनाचणीच्या पिठामध्ये तिखट, मीठ, धने व जिरे पूड, दही आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून पीठ सरसरीत भिजवावे व दहा मिनिटे मुरत ठेवावे. मग तव्यावर धिरडी घालावीत. ही धिरडी लोणचे किंवा सॉसबरोबर खायला द्यावीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.