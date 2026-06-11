Premium|Arun Shevate poetry : कवी अरुण शेवते यांच्या पन्नास वर्षांच्या समृद्ध काव्यप्रवासाचे संचित; 'तळघर' कवितासंग्रहाचे मार्मिक रसग्रहण!

मयूर भावेप्रेयसीपासून आईपर्यंत, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येपासून निवडणुकांपर्यंत, कावळ्यांपासून बगळ्यांपर्यंत आणि उन्हापासून पावसापर्यंत कोणत्याही विषयावर त्याच तन्मयतेनं, सच्चाईनं आणि पोटतिडकीनं लिहिणारा हा कवी असा कसा?अवचितपणे एखाद्या संध्याकाळी घरात वर्षानुवर्षं जपलेलं गाठोडं कपाटातून काढावं, लौकिकार्थाने त्यातल्या काही अर्थपूर्ण, तर काही अगदीच निरर्थक गोष्टींना पुन्हा पुन्हा पाहावं, ‘खरं म्हणजे हे टाकून द्यायला हवं...’ असं स्वतःशीच म्हणत एखादी वस्तू हातात घोळवत घोळवत शेवटी ‘असू दे... बघू नंतर...’ असं म्हणून पुन्हा तशीच ठेवावी... या कृतीला जबाबदारी म्हणावं, तर ती कोणीही आपल्यावर टाकलेली नसते आणि काम म्हणावं तर त्यातून हाती काहीही लागणार नसतं, तरीही प्रत्येक जीव असं एखादं गाठोडं उराशी बाळगून असतो. ते नावाला त्याचं असलं, तरी त्यात भवतालाचे कित्येक संदर्भ असतात, घटनांचे मणी ओवणारे धागे असतात, माणसांचे कढ-उसासे-हास्याचे कल्लोळ-प्रेमाचे हुंकार आणि हतबलतेचे आवाजही असतात. त्यामुळे ही कृती असते ‘आठवणींचा रियाज’!.Premium|Parents' Struggles and Memories : आजीच्या आठवणींचा ठेवा; नातवंडांसाठी लिहिलेल्या गोष्टींमधून जपला जाणारा कुटुंबवारसा.मराठी साहित्यविश्वात कवी, संपादक आणि प्रकाशक अशी ओळख असलेले अरुण शेवते यांच्या निवडक कवितांचा संग्रह तळघर या शीर्षकाखाली प्रकाशित झाला आहे. समीक्षक डॉ. रणधीर शिंदे यांनी ह्या कवितांचे संपादन केले आहे. साधारणतः १९७५मध्ये अरुण शेवते यांनी काव्यलेखनाला प्रारंभ केला. २०२५मध्ये त्यांच्या लेखनप्रवासाला ५० वर्षं पूर्ण झाली. या काळात प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या १५ काव्यसंग्रहातल्या निवडक कवितांचा समावेश तळघरमध्ये करण्यात आला आहे. शीर्षकाबाबत भूमिका मांडताना डॉ. शिंदे लिहितात, ‘या संपादनास ‘तळघर’ असे शीर्षक दिले आहे. ते शेवते यांच्या कविसंवदनेशीलतेला शोभणारे आहे. त्यांच्या कवितेत स्मृतींना मध्यवर्ती स्थान आहे. या स्मृतींनी त्यांच्या कवितेला विशिष्ट आकार प्राप्त झाला आहे. कविसंज्ञेच्या तळघरातल्या असंख्य स्मृती कवितारूपात साक्षात झाल्या आहेत. त्यामुळे हे शीर्षक अन्वर्थक ठरेल, असे वाटले.’‘तळघरा’त शिरण्यापूर्वीच त्याच्या दिशेनं जाणाऱ्या पायऱ्या जसं आपलं लक्ष वेधून घेतात, तसं अन्वर हुसेन यांचं मुखपृष्ठ लक्ष वेधून घेतं. पुस्तकांच्या रंगबेरंगी आकारलेल्या पायऱ्या आणि त्यावर काळ्या शाईत लिहिलेली ‘तळघर’ अशी अक्षरं... हे असं चटकन एका नजरेत कळत नाही. तळघरात शिरताना पायऱ्या उतरण्याआधी जसं क्षणभर थांबावं लागतं, तसं मुखपृष्ठाच्या उंबरठ्यापाशी काही काळ वाचकाला थांबावंच लागतं. सुरुवातीला डॉ. रणधीर शिंदे यांंचं नेटकं मनोगत आणि त्यानंतर प्रदीर्घ प्रस्तावना आहे. सुमारे ४५ पानांच्या या प्रस्तावनेत विविध मुद्द्यांच्या आधारे शिंदे यांनी अरुण शेवते यांचा लेखनप्रवास, कवितांची वैशिष्ट्यं व तिचा विविधांगी पैस, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे काही पैलू... अशी मांडणी केली आहे. शेवते यांची खासियत असलेल्या ‘मालिकाकविता’ प्रकाराबद्दलही भाष्य आहे. शेवते यांच्या ‘अल्पाक्षरी’, पण प्रदीर्घ परिणामकारक कवितेच्या तळघरात शिरताना तिथं काय आणि कसं पाहायचं... काय आणि कसं वेचायचं... हे शिंदे यांनी तपशीलवार सांगितलं आहे. सुमारे २०० कवितांचा या संग्रहात समावेश करण्यात आला आहे.माणसांच्या समाधीपाशी आम्ही जात नाही गेल्यावर अश्रू वाहावे लागतात.आमच्या अश्रूंच्या केव्हाच समाध्या झाल्यात माणसांची वाट पाहत...संग्रहाच्या अगदी सुरुवातीला असलेली अवघ्या चारच ओळींची ही कविता. मात्र, तिची झेप ती किती! वाट पाहण्यापासून समाधीपर्यंत पोहोचण्याचा सगळा प्रवास ती कवेत घेऊन कागदावर अवतरते. शेवते यांच्या कवितेत प्रतिकांचा, रूपकांचा व प्रतिमांचा सर्जनशील वापर अाहे. ‘कावळा’ हे प्रतीक वापरून लिहिलेल्या काही कविता आहेत. शेवते यांचा पहिला संग्रह कावळ्यांच्या कविता (१९८०) हाच आहे. त्यापैकी ही कविता पाहा -सगळ्यांना सोडून यमानेआमची नेमणूक केलीत्याला माहीत होतंमाणसाच्या पिंडाला शिवतानाआम्ही आमचा रंग बदलणार नाही.माणसाच्या जगण्यातल्या विसंगतीवर बोट ठेवणारं याहून परखड, मार्मिक भाष्य कुठलं असेल?‘कावळा’ याप्रमाणेच ‘घोडा’ हे प्रतीक वापरलेल्या कविताही तेवढ्याच संवेदनशील आहेत. मानवी भावविश्व उलगडणारं हे प्रतीक त्याच्या स्वभावाप्रमाणेच ऐटीत घोडदौड करताना दिसतं. या दौडीत सगळ्याच विजयाच्या रपेटी, आनंदाचे क्षण आहेत असं नव्हे, काही पराभवाचे क्षण, शल्यही आहेत. वानगीदाखल ही कविता पाहू या -विजयस्तंभ उभारला जातानाफुलांचा अभिषेक होतोघोड्याला नाल ठोकणारेबेवारशी होतात.महात्मा गांधी अर्थात बापूजी आणि तीन माकडं या संदर्भाचा वापर करून लिहिलेल्या कवितांना राजकीय, सामाजिक परिस्थिती, ऐतिहासिक घटना आणि वर्तमान यांची किनार आहे. ‘तीन माकडांचं स्मारक’ या कवितेत कवी लिहितो -तीन माकडांचं स्मारक संसदेसमोर बांधायला हवंउद्या पुढच्या पिढीने इतिहासाकडे दाखले मागितले तरमाकडांचं आयुष्य वाचता येईलउद्याची पिढी इतिहासाला माफ करणार नाही.भवतालाचे नाद-संवाद टिपणारी शेवते यांची संवेदनशीलता ही अशी एका रात्रीत किंवा एका हंगामात तयार झालेली नाही. अनेक वर्षांच्या मनाच्या मशागतीतून हाताशी आलेलं हे सर्जनाचं पीक आहे. ते ‘जीवनगाना’वर डोलतं आहे. आपलं जीवनगान काय, हे सांगताना शेवते लिहितात -कालची-आजची व्यथा जाळूनउद्याची आसवं पुसूनकविता जन्माला येतेआशावादाच्या फुलांना जन्म देऊन....आज रडणाऱ्याला हसवायला हवंउद्याचं जीवनगान गायला हवं.प्रवाहाला धरूनच, पण थोड्या वेगळ्या, हटके विषयांवर लिहिताना कवीनं ‘ती’च्यावर लिहिलंच नाही, असं अजिबातच नाही. मात्र, त्यातही त्याचं वेगळेपण दिसतं. कदाचित त्या तिच्याच पाऊलखुणा आहेत, ज्या त्याला आठवणींच्या तळघरात घेऊन जाताहेत.तळघरातल्या खिडक्यांनाकुठलाच रंग नव्हतातू तळघराला दारही ठेवलं नाहीसतळघराला कुठलीच पाऊलवाट नव्हतीतळघरतुझ्यासारखंच होतं!प्रेयसीपासून आईपर्यंत, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येपासून निवडणुकांपर्यंत, कावळ्यांपासून बगळ्यांपर्यंत आणि उन्हापासून पावसापर्यंत कोणत्याही विषयावर त्याच तन्मयतेनं, सच्चाईनं आणि पोटतिडकीनं लिहिणारा हा कवी असा कसा? यावरही त्यांनी एक कविता लिहिली अाहे, त्यासाठी संग्रह वाचायला हवा.विख्यात कवी, गीतकार गुलज़ार आणि अरुण शेवते यांचा स्नेह सुपरिचित आहे. गुलज़ार यांनी शेवते यांचं केलेलं नेमकं वर्णन हेच पुस्तकाचं मलपृष्ठ आहे. तो खऱ्या अर्थानं या संग्रहाचा ‘ब्लर्ब’ आहे. गुलज़ार म्हणतात -अरुण पंचवीसचादेखील नाही वाटत,आणि पन्नास वर्षांपासून कविता लिहितो आहे.काही लोक एवढ्याशा लहान वयात मोठी कामं करतात.त्यांच्यावर वयाची वर्षं चढतच नाहीत.स्वतःवर ‘वयाची वर्ष’ चढू न दिलेल्या या ‘कवी’चा आणि ‘माणसा’चासुद्धा प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे. त्याचं म्हणणं प्रत्येक संवेदनशील व्यक्तीनं ऐकावं असं आहे. याचं कारण,कवी जमिनीवरच राहतातआठवणींच्या प्रदेशातपावलांचे ठसेकवितेत उमटत राहतात.मयूर भावे सकाळ एनआयईचे पुणेस्थित उपसंपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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