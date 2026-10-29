Premium|Crispy Karanji Recipe : खुसखुशीत करंजी बनवायची आहे? वापरा या सोप्या रेसिपी

मीनाक्षी काटकरकरंजीची नाजूक अर्धचंद्रकोर फराळाच्या ताटाची शोभा वाढवते. सुबक आकाराची चविष्ट करंजी करणे ही सुगरणीची परीक्षाच असते. अशा या करंज्या खवय्यांना खेचून घेतातच...मगज व्हील करंजीवाढप३ ते ४ व्यक्तींसाठीसाहित्यपारीसाठी : दोन वाट्या मैदा, अर्धी वाटी बेसन, २ चमचे कडकडीत गरम तूप, अर्धी वाटी रवा, चिमूटभर मीठ.सारणासाठी : एक वाटी बेसन, अर्धी वाटी रवा, १ वाटी मगज बी पावडर, १ वाटी पिठीसाखर, पाव चमचा वेलची पूड, गरजेनुसार तूप.कृतीमैद्यामध्ये बेसन व रवा एकत्र करावे. त्यात मीठ व गरम तूप घालून घट्ट पीठ मळावे. हे पीठ वीस मिनिटे झाकून ठेवावे. सारण करण्यासाठी कढईत चार चमचे तुपावर बेसन मंद आचेवर आठ ते दहा मिनिटे खमंग भाजावे. बेसनाचा रंग बदलला व सुवास आला, की त्यात रवा घालून दोन मिनिटे परतावे. मग या मिश्रणात मगज बी पावडर घालावी व गॅस बंद करावा. मिश्रण पूर्ण थंड झाल्यानंतर त्यात पिठीसाखर व वेलची पूड घालावी. मिश्रण गरम असतानाच साखर घातली, तर मिश्रणाला पाणी सुटेल. आता मैद्याच्या पिठाच्या दोन मोठ्या व एकसारख्या पाऱ्या लाटाव्यात.त्या पाऱ्या एकावर एक ठेवून मधला भाग स्टार आकाराच्या साच्याने काढून घ्यावा. एका पारीवर सारण ठेवून त्यावर दुसरी पारी ठेवावी व कडा नीट दाबून बंद कराव्यात. कढईत तेल गरम करून करंज्या मंद आचेवर तळून घ्याव्यात.कोकोनट चिमणी करंजीवाढप३ ते ४ व्यक्तींसाठीसाहित्यपारीसाठी : दोन कप मैदा, २ मोठे चमचे बारीक रवा, २ मोठे चमचे गरम तुपाचे मोहन, चिमूटभर मीठ आणि गरजेनुसार दूध किंवा पाणी.सारणासाठी : दोन वाट्या खोबऱ्याचा बारीक कीस,१ वाटी पिठीसाखर, २ चमचे मिल्क पावडर, १ चमचा वेलची व जायफळ पूड, तळण्यासाठी तूप किंवा तेल.कृतीमैद्यामध्ये रवा, मीठ आणि गरम तुपाचे मोहन घालून हाताने एकत्र करावे. या मिश्रणात थोडे दूध किंवा पाणी घालून घट्ट पीठ मळून घ्यावे. हे पीठ एक तास ओल्या कापडाखाली झाकून ठेवा. सारण करण्यासाठी कढईत मंद आचेवर खोबऱ्याचा कीस परतावा. त्यात पिठीसाखर आणि वेलची व जायफळ पूड घालून मिश्रण चांगले एकत्र करावे. मिश्रण थंड झाल्यानंतर त्यात मिल्क पावडर घालावी. मैद्याच्या पिठाचे लहान गोळे करून त्याच्या पातळ पाऱ्या लाटून घ्याव्यात. पारीच्या मध्यभागी एक ते दोन चमचे सारण भरावे. ओल्या बोटाने पारीच्या कडा दुमडून त्यांना चिमणीचा आकार देऊन बंद कराव्यात. कढईत तूप किंवा तेल तापवून त्यात मंद ते मध्यम आचेवर करंज्या दोन्ही बाजूंनी हलक्या सोनेरी रंगावर खुसखुशीत तळून घ्याव्यात.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Premium|Global Innovation Index 2026: जगात Innovation मध्ये भारत कुठे आहे? पेटंट, संशोधन आणि प्रत्यक्ष उद्योगातील अंतर नेमके किती?.शेंगदाणा करंजीवाढप३ ते ४ व्यक्तींसाठीसाहित्यपारीसाठी : दोन कप मैदा, २ मोठे चमचे बारीक रवा, २ मोठे चमचे गरम तुपाचे मोहन, चिमूटभर मीठ, गरजेनुसार दूध किंवा पाणी.सारणासाठी : दोन वाट्या भाजलेल्या शेंगदाण्याचे कूट,१ वाटी पिठीसाखर, २ चमचे मिल्क पावडर, १ चमचा वेलची व जायफळ पूड, तळण्यासाठी तूप किंवा तेल.कृतीमैद्यामध्ये रवा, मीठ आणि कडकडीत गरम तुपाचे मोहन घालून हाताने एकत्र करावे. या मिश्रणात थोडे दूध किंवा पाणी घालून घट्ट पीठ मळून घ्यावे. हे पीठ एक तास ओल्या कापडाखाली झाकून ठेवावे. सारण करण्यासाठी कढईत मंद आचेवर शेंगदाणा कूट परतावे. त्यात पिठीसाखर आणि वेलची व जायफळ पूड घालून चांगले एकत्र करावे. कूट थंड झाल्यावर त्यात मिल्क पावडर घालावी. मैद्याच्या पिठाचे लहान गोळे करून त्याच्या पातळ पाऱ्या लाटून घ्याव्यात. पारी दुमडून त्रिकोणी करंजीच्या साच्यात ठेवून त्यावर एक ते दोन चमचे सारण घालावे व ओल्या बोटाने कडा बंद करून करंजी अलगद काढावी. कढईत तूप किंवा तेल गरम करावे. त्यात मंद ते मध्यम आचेवर करंज्या दोन्ही बाजूंनी हलक्या सोनेरी रंगावर खुसखुशीत तळून घ्याव्यात.कॅबेज करंजीवाढप४ ते ५ व्यक्तींसाठीसाहित्यपारीसाठी : दोन वाट्या मैदा, २ चमचे रवा, अर्धी वाटी तेल, अर्धी वाटी पालक प्युरी, चवीनुसार मीठ, चमचाभर ओवा.सारणासाठी : दोन वाट्या किसलेला पत्ताकोबी, १ बारीक चिरलेला कांदा, १ बारीक चिरलेली सिमला मिरची,२ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, १ चमचा लसूण पेस्ट, पाव चमचा हळद, १ चमचा लाल तिखट, अर्धी वाटी बेसन, चवीनुसार मीठ, १ वाटी चिरलेली कोथिंबीर, गरजेनुसार तेल.कृतीमैद्यामध्ये रवा एकत्र करून त्यात मीठ, ओवा, पालक प्युरी व गरम तेल घालून घट्ट पीठ मळावे. हे पीठ वीस मिनिटे झाकून ठेवावे. पत्ताकोबीत मीठ घालून दहा मिनिटे ठेवावे व घट्ट पिळून घ्यावे. कढईत थोडे तेल तापवून त्यात पत्ताकोबी परतून घ्यावा. मग त्यात बेसन घालून परतावे. कोथिंबीर पेरून हे मिश्रण थंड होऊ द्यावे. मैद्याच्या पिठाची पारी लाटून त्यात कोबीचे सारण भरावे. पाण्याचे बोट लावून कडा बंद कराव्यात. कढईत तेल तापवून मंद आचेवर करंज्या तळून घ्याव्यात. गरमागरम कॅबेज करंज्या तयार..बटाटा करंजीवाढप४ ते ५ व्यक्तींसाठीसाहित्यपारीसाठी : दोन वाट्या मैदा, २ चमचे रवा, अर्धी वाटी तेल, चवीनुसार मीठ, चमचाभर ओवा.सारणासाठी : दोन वाट्या उकडलेल्या बटाट्याचा कीस,१ बारीक चिरलेला कांदा, १ बारीक चिरलेली सिमला मिरची, २ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, १ चमचा लसूण पेस्ट, पाव चमचा हळद, १ चमचा लाल तिखट, अर्धी वाटी बेसन, चवीनुसार मीठ, १ वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, गरजेनुसार तेल.कृतीसर्वप्रथम मैद्यामध्ये रवा एकत्र करून त्यात मीठ, ओवा व गरम तेल घालावे आणि घट्ट पीठ मळावे. हे पीठ वीस मिनिटे झाकून ठेवावे. कढईत तेल तापवून त्यात कांदा, सिमला मिरची व हिरव्या मिरचीचे तुकडे परतून घ्यावेत. मग त्यात लसूण पेस्ट व हळद घालावी. आता या मिश्रणात बटाटा व बेसन परतावे. वरून कोथिंबीर पेरून मिश्रण थंड होऊ द्यावे. मैद्याच्या पिठाच्या पाऱ्या लाटून त्यात सारण भरावे. पारीच्या कडा ओल्या बोटाने बंद कराव्यात. कढईत तेल तापवून त्यात करंज्या मंद आचेवर तळून घ्याव्यात. गरमागरम करंज्या खाण्यासाठी तयार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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