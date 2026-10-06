Premium|Maharashtra Drought : श्रावणातील हिरव्या शिवारापासून दुष्काळाच्या भयाण वास्तवापर्यंतची शेतकऱ्यांची व्यथा

शेतीला पूरक इतर व्यवसायातून किंवा प्रयोगशीलतेच्या माध्यमातून शेतकरी जागतिकीकरणाने निर्माण झालेल्या अनेक पदरी आव्हानांना तोंड देत आहे. तरीही इतर व्यवसायाच्या तुलनेत शेती व्यवसाय अशाश्वत आहे. त्यातच दुष्काळाची आपत्ती असेल, तर कृषी व्यवस्थेचे सर्व अर्थकारणच कोलमडून जाते, हे वास्तव आहे. आजच्या काळात शेतीवाडीत अवतरलेला ‘बखाडीचा दुष्काळ’ भीषण आहे. एका वर्षी पडलेला दुष्काळ पुढची काही वर्षे शेतकऱ्यांना गांजत असतो, यात शंका नाही.यावर्षी कृषी व्यवस्थेवर भीषण संकट कोसळून शेतीवर असणारे सर्व अर्थकारणच कोलमडून गेले आहे. ‘सुनसान बसून असतात माणसं खेड्यापाड्यात रया नाही. भाळावरचे रुसले आभाळ त्याला थोडीही दया नाही’, अशी आज सर्वदूर गावखेड्याची अवस्था आहे. खरे म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात, श्रावणात शिवारसृष्टीवर कशी सगळी चैतन्यकळा पसरलेली दिसते. श्रावण महिना म्हणजे सण-उत्सवाचा महिना. ‘श्रावणमासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे’ अशा वातावरणात सृष्टीचैतन्याचा गाभूळगाभा कसा ओथंबून आलेला असतो. घरातील बिजवाई शेतातून उगवलेली असते. त्यामुळे घरात, गावात अजिबात करमत नाही. गावात फक्त जर्जर झालेले, वृद्धत्वाने वाकलेले म्हातारे, म्हाताऱ्याच धापा टाकत असलेले दिसून येतात. बाकीचा तरुण वर्ग, बायका-माणसे शेतीच्या कामात मग्न असलेले दिसतात. शिवारातल्या पिकाने बाळसे धरलेले असते. त्याची आंतरमशागत करून म्हणजे डवरणी, निंदण करून आजच्या काळात योग्य वेळी रासायनिक खतांची योग्य मात्र देऊन, फवारणी करून बाळसे धरलेल्या पिकांना तारुण्याकडे नेण्याची जबाबदारी आता शेतकऱ्यांवर आलेली असते. त्यामुळे शिवारातील प्रत्येक शेतात बायका-माणसे काम करताना दिसतात; त्या कष्टातही परिसर रम्यतेमुळे आनंदाने भरलेला दिसून येतो. .Premium|Sant Namdev : संत नामदेव आणि तत्कालीन भारत.याच काळात माळरानाच्या बगाऱ्याने गुरे राखणाऱ्या गुराख्याची बासरी सर्वदूर मोहतुंबी धून पसरवतच असते. शेतावरच्या बायका निंदण-खुरपण करताना, एकमेकींची लाडिक थट्टा-मस्करी करून खळखळून हसत असतात. माहीत असणारे सुख-दुःखाचे, शृंगाराचे लोकगीत म्हणून मनाचा पिसारा फुलवून आनंदित झालेल्या असतात. ‘सीता वहिनीच्या अंगाचा येते वास, दादाच्या खिशामंदी केवडा बारोमास’ अशा रोमँटिक लोकगीताच्या लहरी सर्वत्र संचारत असतात. यात थोडीही अतिशयोक्ती नाही. कारण अशाच वातावरणावर भाळून माझ्याकडून कवितांची निर्मिती झाली. शेतकरी कुटुंबातील जन्म असल्यामुळे अगदी बालपणापासूनच, म्हणजे आईच्या कडेवर बसून येण्याच्या वयापासून मी शेतीवाडी, कृषिकर्म आणि सुख-दुःख अनुभवले आहे. शेतावरच्या आनंदकळेने आनंदून गेलो आहे. तर कधी दुःखाने व्याकूळ होऊन आटून गेलो आहे. यानिमित्ताने पावसाळी शिवाराचे श्रावणातील शेतीवाडीचे वर्णन करणारी एक कविता आवर्जून आठवते. अशा या मोहतुंबी शेतशिवारात राबणारा शेतकरी या कवितेतून निवेदन करतो-चिंब भिजल्या रानात वाहे तृप्ततेची लाटतोल सावरत गेली दूर शिवारात वाटशेतातल्या कामासाठी पायवाटेनं चालतीबैल गळ्यातील माळा बोल सुखाचे बोलती...अशा या चैतन्यकळा लाभलेल्या वातावरणात शेतकरी-शेतमजूर प्रसन्नचित्त असतो. मागच्या वर्षीच्या काळात जो काही यायचा तो बरा-वाईट हंगाम हाताशी आलेला असतो. खळ्या-दळ्यातील मातेरं कुतेरं सावडून जमा केलेले असते. देणेकऱ्यांंचे तगादे चुकवले असतात. वैशाखाच्या वणव्यात उन्हाळी मशागतीची नांगरणी वखरणीचा कामे एकसरणी-दुबारणी पाळ्या देऊन केलेली असते. त्यातच मग पावसाळा येतो. पेरणीच्या कामांची, बी-बियाणांची, खतांची चिंता लागून राहते. पुन्हा बॅंकांच्या, पतपेढ्यांच्या दारी चकरा मारून लाव-लागवडीची जुळवाजुळव केलेली असते. इकडे गोठ्यातल्या दावणीतल्या बैलांचे, गुराढोरांचे दावे बांधताना, स्वतःचा गळा मात्र कर्जाच्या पर्यायाने व्याजाच्या दावणीला गुंतवून दिलेला असतो. असा सगळा बिया-भरणाचा मेळमाळ करून शेतात तिफणीच्या काकरातून दाण्यासोबत स्वतःच्या मनातील स्वप्ने पेरलेली असतात.घरातले होते-नव्हते सगळे शिवारात पेरून आता शेतकरी नव्या हंगामाची वाट पाहत असतो. एकावर एक पाऊस पडतो अन् पेरलेले उगवून येते. बाळसे धरायला लागते. मग पिकांतील आंतरमशागतीची कामे सुरू होतात आणि श्रावण महिन्यात या शेतकऱ्याची अवस्था, ‘हातातली बीजवाई मातीतून उगे, पिकांच्या या वाढीतून पांडुरंग भेटे...’ अशी असते. अशातच पंढरीची आषाढीची वारी येते. आखाडी नावाचा पुरणपोळीचा, गोडाधोडाचा सण घराघरांतून साजरा केला जातो. आसरा पूजन सवाशनीच्या म्हणजे सुहासिनीच्या हातून होते. मग नागपंचमी येते. गल्लीतल्या झाडांना झोके बांधून मनाचाही झोका उंचावला जातो. पोळा, गौरी-गणपती, पितरपाठ म्हणजे पितृपक्ष, दसरा-दिवाळी अशी सण उत्सवांची मालिकाच या काळात कृषिजन संस्कृतीत साजरी केली जाते. हे वर्षानुवर्षांचे पारंपरिक चित्र आहे. ते बहुतांश प्रमाणात म्हणजे दुष्काळाची परिस्थिती वगळता असेच असते.मात्र, एखादवर्षी पाऊस कोसळायचाच विसरून जातो. तेव्हा पेरणीसुद्धा होत नाही. तेव्हा कोरडा दुष्काळ पडतो. तर कधीकधी भयानक पाऊस पडत राहतो. एकतर शेतावर पेरणीच होत नाही अन् कधी झालीच तर अतिपावसामुळे, अतिवृष्टीमुळे पिके पाण्यातच कुजून, सडून जातात. त्यावेळी ओला दुष्काळ पडतो. अशा या कोरड्या दुष्काळाच्या आणि ओल्या दुष्काळाच्या झळा कृषी व्यवस्थेने अनेक वेळा सहन केल्या आहेत..महाराष्ट्रात १९६५, १९६६ यावर्षी कोरडा दुष्काळ पडण्याचे संदर्भ येतात. मात्र, त्यातल्या त्यात १९७२मध्ये महाराष्ट्रात पडलेला कोरडा दुष्काळ सर्वात मोठा आणि तीव्र स्वरूपाचा होता. त्याच्या भयावह आठवणी आजही जुन्या पिढीतील लोक सांगतात. त्या काळात सरकारने खणतीची आणि गिट्टी फोडण्याची कामे काढून शेतकरी आणि शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून दिला होता. लोकांना भूकबळीपासून वाचविण्यासाठी त्यावेळी ‘सुखडी’ वाटप केली जात असे. अन्नधान्याची आणि पिण्याच्या पाण्याची या काळात तीव्र टंचाई निर्माण झाली होती. त्यावेळी परदेशातून मिलो (मायलो) ज्वारी आणि जवघाटी गव्हाची आयात केल्याच्या आठवणी जुनी-जाणती माणसे सांगतात. त्यावर्षीच्या दुष्काळानंतरच कृषीसंस्कृतीत हाराकीचे आगमन झाले होते. हाराकी म्हणजे हायब्रीड, रासायनिक खते, कीटकनाशके यांचा उपयोग करून शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यात आले होते आणि देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याचे प्रयत्न झाले होते. त्यानंतरच्या काळातही महाराष्ट्रात १९९२, २००२, २०१३ आणि २०१८मध्ये प्रभावित करणारे कोरडे दुष्काळ पडले होते.याउलटचा प्रकार म्हणजे ओला दुष्काळ. सततच्या किंवा मुसळधार पावसामुळे शेतात पाणी तुंबून, साचलेल्या पाण्यात पिके कुजून किंवा सडून जातात. खरिपाचा हंगाम जवळपास नष्ट होऊन जातो आणि शेतकरी हवालदिल होतो. असा दुष्काळ म्हणजे ओला दुष्काळ. अशा ओल्या दुष्काळाची परिस्थितीही महाराष्ट्रात काही वर्षे निर्माण झाली होती.बखाडीचा दुष्काळमात्र, यंदा म्हणजे २०२६मध्ये महाराष्ट्रात बखाडीचा दुष्काळ पडला, असे म्हणता येईल. ‘बखाड’ हा प्रादेशिक शब्द असून, ज्यावेळी पावसात फार मोठा खंड पडतो आणि शेतातील पिके सुकू लागतात तेव्हा शेतकरी ‘बखाड पडली’ असा शब्दप्रयोग करतात. एल निनोचा प्रभाव, विषम पर्जन्यमान आणि जागतिक तापमानवाढ इत्याची बाबींमुळे यंदा पावसामध्ये भर पावसाळ्यात ४५ ते ५० दिवसांचा प्रदीर्घ खंड पडला. त्यामुळे भारी जमिनीतील ८० टक्के, साधारण जमिनीतील ९० टक्के आणि हलक्या जमिनीतील १०० टक्के पिके आधी सुकून-सोकाटून आणि आता वाळून कोळ झाली आहेत. शेतशिवारातील सोयाबीन, तूर, उडीद, कपाशी अशी पिके आता नष्टप्राय झाली आहेत. काही शेतकऱ्यांनी उपलब्ध साठा वापरून पिके जगविण्याचा प्रयत्न केला; पण जमिनीत पुरेसे पाणीच मुरले नाही, तर ते विहिरीत येणार कुठून? उपसलेल्या विहिरींनी जो तळ गाठला तो पुन्हा वर आलाच नाही. कारण मस्तकातच नाही तर नाकात येणार कुठून? सुपातच नाही तर जात्यात येणार कुठून? विहिरीतच नाही तर पोहऱ्यात येणार कुठून? काही काळ शेतकऱ्यांची पिके हिरवी दिसली; पण ती सर्व काडावर गेली. म्हणजे पाने हिरवी झाली, पण लागलागीला आणि फूल-पाने-शेंगा लागीला संधीच मिळाली नाही. त्यामुळे सोयाबीन हिरवे, पण फांद्यांना शेंगाच नाहीत अशी अवस्था झाली. त्यात पांढऱ्या माशीचा प्रादूर्भाव वाढला. ‘यलो मोझॅक’ नावाच्या रोगाने थैमान घातले. शेंगा चिमल्या, दाणे भरलेच नाहीत. ४०-४५ दिवसांच्या या पावसाच्या खंडकाळात कोरड पडली. नंतरच्या काळात तर खरिपाचे एकही पीक उरले नाही. खरिपाचा अक्षरशः पाचोळा झाला आणि शेत-शिवारात मरणकळा पसरली. व्याकूळ झालेले शेतकऱ्यांचे डोळे रोज आभाळाकडे वळत होते; पण पाऊस पडत नव्हता. नाजूक, कोवळ्या बाळसे धरलेल्या पिकांची मुळे, खोडे वाळून गेली. पानांची चाळणी होऊन पानझड झाली. तग धरून राहणारे पीक म्हणून कपाशीची ओळख आहे. म्हणजे सोयाबीन, उडीद, मूग, तूर इत्यादी पिकांपेक्षा ते दणकट असते. पावसाची ताडण सहन करते. मुख्यत्वे भारी जमिनीतच कपाशीची लागवड केली जाते. त्यामुळे इतर पिकांच्या तुलनेत ती थोडी तग धरून राहते. पण आता तिचीही मर्यादा संपली. प्रतिकारशक्ती संपुष्टात आली आणि लाल्या, करपा, हळद्या, दहिया इत्यादी रोगांनी हल्ला करून कपाशीचे पीकही गिळंकृत केले. अशाप्रकारे एकेक पीक नष्ट होऊन या बखाडीच्या दुष्काळाने सध्या सर्वत्र भकास, उदासवाणे वातावरण निर्माण झाले आहे आणि शेतकऱ्यांची अवस्था,किती जपले पिकांना निगा झटून राखलीहंगामाच्या गर्भात या काळी काणीच झोंबलीकिती मागोवा घेतला नाही चाहूल लागलीपावसाची बखाड ही उभ्या शिवारी बाधलीकुठे गेली मेघा तुझी काया स्नेहल सावळीनभ रिकामे रिकामे काळी भूई भेगाळली......अशी भेगाळून गेली. ज्या खरिपाच्या भरवशावर शेतकऱ्यांनी नवी स्वप्ने पाहिली होती, ती उन्हाच्या तडाख्यात वाळून कोळ झाली. ज्या दिवसांत शिवारात हिरवी चैतन्यकळा पसरलेली असते, सृष्टीचैतन्याचा गाभूळगाभा गच्च ओला असतो, तिथे आज अवकळा पसरली आणि महाराष्ट्राचा ग्रामीण भाग या मरणकळा भोगून त्रस्त, घायाळ झाला.विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, काही अंशी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी खरिपाच्या हंगामाची, त्यातून येणाऱ्या उत्पन्नाची आशा बाळगून असतो. त्याला आता काही आशाच उरली नाही. अशी अवस्था झाली आहे.शेतकऱ्यांचा खुंदळघासआता ऑक्टोबर सुरू झाला आहे, तरी अद्याप पावसाचा मागमूस नाही. मध्यंतरी पावसाच्या तुरळक सरी काही भागात होत्या; पण हा पाऊस चकवा देणारा ठरला. आला, आला म्हणताच निघून गेला. म्हणजे जवळपास आलाच नाही. तब्बल दोन महिन्यांचा पावसाचा खंड पडलेला आहे. या काळात खरिपाचा हंगाम पूर्णतः उद्ध्वस्त झालेला आहे. समजा आता ऑक्टोबर महिन्यात पाऊस आला तरी त्याचा पिकांसाठी काहीच उपयोग नाही. कारण उभ्या पिकांचा वाळून पाचोळा झालेला आहे. उडीद, मूग, ज्वारी, सोयाबीन, कपाशी अशा खरिपाच्या कोणत्याच पिकातून शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळाले नाही. मिळण्याची आशाही नाही. खर्च मात्र वारेमाप झालेला आहे. रासायनिक खते, संकरित बियाणे, कीटकनाशके यांचे भाव प्रचंड होते. लागवडीवर हेक्टरी २५ हजार रुपये खर्च झाला. त्यात डवरणी, खुरपणी, स्वतःची मेहनत, मजुरी खर्च यामुळे उत्पादन खर्चातच कृषी व्यवस्थेचे कंबरडे मोडले.खरे म्हणजे शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळावा यासाठी शेतकरी प्रत्येक वर्षी टाहो फोडतो; पण बाजार यंत्रणेत त्यांना न्याय मिळत नाही. त्यात भरीस भर म्हणजे सध्या शेतीवाडीवर पेरणीनंतरच्या काळात आणि नंतरही कायम एक संकट असते. उन्हाळ्याच्या रखरखीनंतर पावसाळ्यात शेतकरी पेरणी करतो, त्यावेळी तासातून कोवळे पीक उगवून येते. तेव्हा आजूबाजूची कुरणे, जंगले उजाड झालेली असतात. म्हणताना आजूबाजूला राहणारे वन्यप्राणी या उगवत्या शेताकडे धाव घेतात. त्यात रोही, रानडुकरे, हरणे कळपाने येतात. उगवत्या पिकाचा घास घेऊन जातात. फक्त घास घेऊन ते पीक खात नाहीत, तर आपल्या खूरतुडव्यांनी, पावलांनी उभ्या पिकांची खुंदळणी करतात. शेताचे पट्टेच्या पट्टे हे २५-३० संख्या असणारे हरणाचे, रोहींचे आणि रानडुकरांचे कळप खाऊन खुंदळून नासधूस करतात. या वन्यप्राण्यांच्या त्रासासाठी, हैदोसासाठी ग्रामीण भागात ‘खुंदळघास’ हा शब्दप्रयोग रूढ आहे. वन्यप्राण्यांच्या या त्रासातून आपले शेत, शेतातील पीक वाचविण्यासाठी शेतकरी अहोरात्र शेतावर राखण करतो. मेटाकुटीस येतो, त्रस्त होतो. केवळ वन्यप्राणीच शेतकऱ्यांच्या शेतीचा खुंदळघास करीत नाहीत तर नापिकी, कायमचे कर्जबाजारीपण, बाजारपेठेत होणारे शोषण, शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव न मिळणे, त्यातच छोट्या घरी लढाया या न्यायाने कुटुंबात उद्भवणारे संघर्ष, वाढती महागाई, विषमता, आर्थिक अभावग्रस्तता अशा सर्वच बाबी शेतकऱ्यांच्या आयुष्याचा अक्षरशः खुंदळघास करीत आहेत. त्यातच भाळी आलेला हंगाम असा हातातून गेला तर त्याच्या विपन्नावस्थेला पारावार राहत नाही. अशा सगळ्या अभावग्रस्त, विपरीत आणि प्रतिकूल परिस्थितीत निव्वळ शेतीवर ज्या कुटुंबाची मदार आहे, त्या कुटुंबाची चैतन्यकळा नष्ट होऊन सगळ्या जगण्यालाच अवकळा व्यापून उरते आणि उदासीचा घनदाट विळखा त्याचे जगणे असह्य करून टाकतो.शेतकऱ्यांची ही अवस्था आजची नसून, अनेक वर्षांची आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी आजतरी कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची, नुकसानभरपाई मिळण्याची मागणी सरकारकडे करू शकतो. आधीच्या काळी तर कुठलीच सोय नव्हती. केवळ आपले प्रारब्ध म्हणून शेतकरी या अवस्थेला बळी पडत होता. त्याचे वर्णन जगतगुरू तुकाराम महाराजांच्या अभंगातूनसुद्धा येते..Premium|CBSE 10th Passing Rule : पासिंग नियमावरून गोंधळ का झाला? दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जाणून घ्या सीबीएससीने सांगितलेले संपूर्ण नियम!.चाराटंचाई आणि पाणीटंचाईची भीषण समस्याभविष्यात गुराढोरांसाठी चाराटंचाई आणि पाणीटंचाईचे भीषण संकट निर्माण होत आहे. खरे म्हणजे महाराष्ट्रातल्या बऱ्याच गावांत आजच पाणीटंचाई जाणवत आहे. दीड महिन्यापूर्वीच्या पावसाने जलाशय आणि विहिरींना जे काही पाणी आले ते सिंचनाचा जादा उपसा झाल्याने आणि भुईतळातले पाझर कोरडे पडल्यामुळे आटून जात आहेत. कारण झऱ्या-झिरप्यांना प्रवाहित करणारे आणि पाझरवणारे डोंगरमाळे कोरडेठण्ण आहेत. तर भुईच्या पोटात कुठेच ओलावा नसल्याने ती भेगाळून जात आहे. वाहणारे हंगामी ओढे व नाले ठणठण आहेत. ज्या नद्या खळखळ वाहायला पाहिजे होत्या त्या नदीच्या प्रवाहात खांडोह पडून शेवाळून जात आहेत. आधीच महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात पाऊसमान बरे असते तेव्हाही फेब्रुवारीपासून पाणीटंचाईच्या झळा पोहोचत असतात. दरवर्षी उन्हाळ्याच्या सुरुवातीचे कोरडवाहू ग्रामीण भागाचे चित्र पाहिले तर असे दिसते, की आपली बरीच खेडी पाण्यावाचून तळमळत असतात. पिण्याच्या पाण्यासाठी उन्हाळ्याच्या सुरुवातीपासूनच बायका-माणसे रात्रंदिवस रानोमाळ भटकतात. रात्र रात्रभर जागून कोरडे झालेले हातपंप मारून घामात निथळून निघतात. तळ गाठलेल्या विहिरीतील डबक्यातून टमरेलाने पाण्याने बाटल्या भरून मग त्या वर ओढून घरचे पिण्याचे पाणी भरतात. निसर्गाची अशी अवकृपा झालेल्या वैराण वातावरणात जगणाऱ्या माणसांची मनेसुद्धा तशीच रखरखीत आतताई होऊन किडून जाणार नाहीत तर काय? पाणीटंचाईच्या भयानक दिवसांत साऱ्या जगण्याचेच पाणी आटून जगणे निस्तेज होऊन जाते. केवळ मानवी जीवनच होळपळून निघत नाही तर या ग्रामीण जीवनाचा अविभाज्य भाग असणारी शिवार-शेते, गुरे-ढोरे, पशुपक्षी व प्राणी यांनाही झळ पोहोचते. आधीच ग्रामीण भागात गुराढोरांची आणि बैलांची संख्या कमी झाली आहे. याची प्रचिती आपल्याला पोळ्याच्या दिवशी येते. त्यातच चारापाण्याची अशी टंचाई निर्माण झाली तर लोकांचा गुरेढोरे राखण्याचा उत्साहच मावळून जातो. दुष्काळात चाऱ्याची निर्मिती झालेली नसते. त्यामुळे चारा-वैरणाचे भाव प्रचंड वाढतात आणि गोठ्यात बैल किंवा इतर गुरेढोरे बाळगणे कठीण होते. कधी काळी शेतकऱ्यांचे घरचे वैभव असणारे गोठे ओस पडतात.स्थलांतराचा प्रश्नमहाराष्ट्रातील बहुतांश ग्रामीण भाग हा कृषिकेंद्रित आहे. शेतावर काम मिळाले तरच मजूरवर्गाला रोजगार मिळतो. पण यावर्षीच्या बखाडीच्या दुष्काळाने कामे उरली नाहीत. पिके जळून गेली आहेत, तिथे शेतीवर काम कुठून निर्माण होणार? आणि कामावाचून रोजगार कसा मिळणार? शेतकऱ्यांच्या बायका आणि शेतकरी शेतात जातात ते शेतपिकांची धूळधाण आणि झालेला पाचोळा पाहण्यासाठी. ते पाहून डोळ्यांतून आसवे गाळण्यासाठी किंवा एकमेकांजवळ दुःख, आक्रोश व्यक्त करताना हंबरडा फोडण्यासाठी! आधीच अनेक कारणांनी शेतीचे विभाजन झाले आहे. भावकीत हिस्से पडून शेतकऱ्यांच्या वाट्याला चार-सहा एकर शेती आली. त्यात पुन्हा पिढी दरपिढी वाटण्या होत होत बहुतेक शेतकरी अल्पभूधारक झाले आहेत. तेच इतरत्र रोजगारीने जाऊन आपली शेती करीत आहेत. त्यांनाच आज रोजगाराची गरज आहे. पैशाची आवक थांबली आहे. मात्र, घराघरांतून बदलत्या राहणीमानामुळे खर्च वाढला आहे. साधे मोबाईलचे उदाहरण घेतले तर बॅलन्ससाठी माणशी मासिक चारशे रुपयांची गरज आहे. शेतमाल सोडून सगळ्या वस्तूंचे भाव प्रचंड वाढले आहेत. घरखर्चाची जुळवाजुळव करताना कुटुंबप्रमुख मेटाकुटीस आला आहे. या खिन्न, उदासी देणाऱ्या जगण्यालाच उबगला आहे.सगळी सोंगे आणता येतात, पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही, अशी म्हण आहे. घरातले दुःख कुठे सांगवत नाही. कारण ‘उघड्यापाशी नागडं गेलं अन् सारी रात हिवानं मेलं...’ अशी अवस्था! त्यामुळे ‘सांगलं तेवढं पांगलं, म्हणून नाही सांगलं तेच चांगलं...’ असा विचार करून प्रत्येक दुःखी जीव आपली वेदना, आपले दुःखाचे कढ आतल्या आत दाबण्याचे प्रयत्न करीत आहे.अनेक परप्रांतीय स्थलांतर करून महाराष्ट्रात येऊन राहतात. पैसा कमावतात. पण महाराष्ट्रीय ग्रामीण माणसाला पारंपरिक शेतीचा व्यवसाय सोडून दुसरे काम साधत नाही. तरीसुद्धा अशा दुष्काळी काळात अनेक जोडपी शहराकडे धाव घेतात. तिथे महाकाय गगनचुंबी इमारतींच्या बाजूने छोटेसे झोपडे करून राहतात. बायका आजूबाजूच्या घरी धुणी-भांडी, स्वयंपाक अशी घरकामे करून चार पैसे कमावतात. त्यांचे पती मिळाले तर बिगारी काम करतात, नाहीतर मग बाईच्या कष्टावर तुटपुंज्या उत्पन्नात कसाबसा घास कुटका खाऊन गुजराण करतात. शेतीवाडी अशी उद्ध्वस्त झाल्यावर जीव जगविण्यासाठी स्थलांतराशिवाय पर्याय राहत नाही. तरण्याताठ्या लोकांचे स्थलांतर होते आणि गावेच्या गावे ओस पडतात. असे हे सुरुवातीपासून आजतागायत सुरू आहे. व्यंकटेश माडगूळकर यांच्या बनगरवाडी कादंबरीच्या शेवटी ओस पडलेल्या गावाचे प्रत्ययकारी चित्रण आलेले आहे. नोबेल पुरस्कारप्राप्त अमेरिकी लेखक जॉन स्टाईनबेक यांच्या द ग्रेप्स ऑफ रॉथ या कादंबरीत अमेरिकेतील विस्थापित-स्थलांतरितांच्या समस्येचे चित्रण आलेले आहे. मराठीत आणि इतरही भाषांमध्ये ओल्या-सुक्या दुष्काळाचे, जनसामान्यांचे चित्रण करणाऱ्या काही महत्त्वाच्या कादंबऱ्या आहेत. तो एक स्वतंत्र लेखाचा किंवा शोधनिबंधाचा विषय आहे.कृषी जीवनातही आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात अनेक महत्त्वाचे बदल सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या झाले. पूर्वीच्या काळी सावकारशाहीने त्रस्त झालेला अशिक्षित आणि भोळसट शेतकरी आज राहिलेला नाही. जुनी पिढी मागे पडून तरुण शिक्षित शेतकऱ्यांच्या हाती कृषी व्यवस्थेची सूत्रे आलेली आहेत. शेतीला पूरक इतर व्यवसायातून किंवा प्रयोगशीलतेच्या माध्यमातून तो जागतिकीकरणाने निर्माण झालेल्या अनेक पदरी आव्हानांना तोंड देत आहे. तरीही इतर व्यवसायाच्या तुलनेत शेती व्यवसाय अशाश्वत आहे. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव न मिळणे ही पूर्वीपासूनची जटिल समस्या आहे. त्यातच अशा प्रकारच्या दुष्काळाची आपत्ती असली तर कृषी व्यवस्थेचे सर्व अर्थकारणच कोलमडून जाते, हे वास्तव आहे. आजच्या काळात शेतीवाडीत अवतरलेला ‘बखाडीचा दुष्काळ’ भीषण आहे. एका वर्षी पडलेला दुष्काळ शेतकऱ्यांची पुढची काही वर्षे त्याला गांजत असतो, यात शंका नाही..समाज आणि प्रसार माध्यमांची जबाबदारीआज सर्वत्र वृत्तपत्रांतून आणि टीव्हीच्या माध्यमातून या बखाडीच्या दुष्काळाचे वार्तांकन करण्यात येत आहे. स्पेशल रिपोर्टच्या माध्यमातून पत्रकार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन तेथील विदारक स्थितीचे दर्शन घडवत आहेत. त्यातूनच आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या संदर्भात समाजाची संवेदनशीलता जागृत होत आहे. सरकारने कोरडा दुष्काळ जाहीर करून आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.खरे म्हणजे भारतीय शेतीला हजारो वर्षांची परंपरा आहे. कधी अतिवृष्टीचा ओला दुष्काळ तर कधी कोरडा दुष्काळ, कृषी व्यवस्थेला सातत्याने सहन करावा लागतो. तरीही वर्षानुवर्षे इथली कृषी संस्कृती पाय रोवून उभी आहे, हे विसरता येणार नाही. म्हणून शेतावरच्या बांधावर उभ्या असणाऱ्या ऊन, वादळवारा सोसणाऱ्या झाडांच्या माध्यमातून भावना व्यक्त करताना सांगावेसे वाटते की -किती कुऱ्हाडीचे घाव झाले खोडावर जरीमुळी मातीच्या कुशीत धारा कवळून धरीथेंबाथेंबाने ओढून घेई मातीतली ओलवर काटछाट झाली तरी मुळ्या जाती खोल खोल...हरेकाला सापडावं त्याच्या जगण्याचं बळनव्या पानांनी झाकावे जुने फांदीतले वळ!लेखक बारोमास, चारीमेरा या कृषीविषयक कादंबऱ्यांचे तसेच साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्तबुलढाणास्थित लेखक आहेत.सण-उत्सवातील उत्साह ओसरलामहाराष्ट्रातच नव्हे तर मॉन्सूनवर अवलंबून असणाऱ्या भारतातील सर्व राज्यांत, आपल्या सांस्कृतिक धुरिणांनी सण-उत्सवांची जी मांडणी केली, ती कृषी व्यवस्थेशी आणि खरीप, रब्बी पिकांच्या हंगामाशी निगडित आहे. प्रत्येक वर्षी हे सण-उत्सव पारंपरिक पद्धतीने मोठ्या उत्साहाने साजरे केले जातात. परंतु यंदाची अवस्था दयनीय होती. ‘भाद्रपदाचा महिना आला, आम्हा मुलींना आनंद झाला...’ असे भुलाबाईचे एक गाणे आहे. पण यंदाचा भाद्रपद महिना दुःख, निराशा आणि भविष्याच्या चिंतेने त्रस्त आहे. त्यापूर्वी नागपंचमीचा सण बरा गेला. पोळा हा शेतीत राबणाऱ्या बैलांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणारा, कृषी संस्कृतीमधील महत्त्वाचा सण. दरवर्षी समजा आठ-दहा दिवसांची बखाड पडली तर पोळ्याच्या बैलांची शिंगे भिजवायला हमखास पाऊस येतोच, असे म्हटले जायचे. बऱ्याच वेळा ते खरेही व्हायचे. परंतु यंदाची खांदमळण आणि पोळाही कोरडाच गेला. दयाळू दयाघनाला बैलाची माया आलीच नाही. पुरणपोळीला कसा तो नेहमीचा गोडवा नव्हताच.गणेशोत्सव हा महाराष्ट्रात सर्वत्र उत्साहात साजरा केला जाणारा उत्सव. घरोघरी गणेशमूर्तीची स्थापना होतेच; सोबतच सार्वजनिक मंडळांचा आनंद शहरात तसेच गावखेड्यात ओसंडून वाहतो. परंतु यावर्षी हा उत्साह गाव-खेड्यात जाणवला नाही. येथे एकत्र येणाऱ्या तरुणाईत पावसाची चिंता दिसली. दरम्यानच्या काळात घरोघरी गौरीही आल्या. सजावटीने सजल्या-धजल्या. घरोघरी बायकांचा हळदी-कुंकवाचा कार्यक्रमही झाला. पाची पक्वान्नांनी साजरा होणारा हा उत्सवही ग्रामीण भागात चैतन्य देऊन गेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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