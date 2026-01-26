Premium|Election Campaign: महापालिका निवडणुकीत तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर: प्रचाराचे नवे तंत्र

महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी मतदानाआधीच्या दोन आठवड्याभरातील घडामोडी या तशा खासच ठरत गेल्या. खरंतर हा लेख वाचकांच्या हाती पडेपर्यंत राज्यातील महापालिकांच्या बहुप्रतिक्षित निवडणुकांचे निकाल जाहीर झालेले असतील. मात्र या निकालांची पार्श्वभूमी तयार होण्याचा महत्त्वाचा टप्पा हा या गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये पार पडला. निवडणूक प्रचाराची वास्तवातली धांदल, सेलिब्रिटी वा इन्फ्लुएन्सर्सनी घेतलेल्या बड्या राजकीय नेत्यांच्या मुलाखतींच्या योग्यायोग्यतेविषयीच्या ऑनलाइन चर्चा, निवडणूक प्रचाराचे रणनीतीकार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कंपन्यांवर पोलिसांनी टाकलेले छापे, निवडणुकीपूर्वीचे पैसे वाटपाचे आरोप-प्रत्यारोप, प्रत्यक्ष मतदान ते एआय वापरून निवडणूक निकालांचे अंदाज असे सर्व टप्पे यादरम्यान पार पाडले. याच दरम्यानच्या काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत निवडणूक प्रचारही होऊन गेला. ‘गुगल’ आणि ‘मेटा’सारख्या कंपन्यांना जोडीला घेत झालेल्या ऑनलाइन प्रचाराचा खर्च तर नोंदवलाही गेला आणि पर्यायाने अशा सर्व बाबी दखलपात्रही ठरल्या..मुळात यंदाच्या महापालिका निवडणुकीला पार्श्वभूमी होती, ती गेल्या दोन वर्षांच्या काळात होऊन गेलेल्या विधानसभा आणि त्यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांची. या दोन बड्या निवडणुकांच्या काळात प्रचाराच्या नानाविध प्रकारांचा अनुभव राज्यातील जनतेने घेतला होता. त्यामुळे यंदाच्या महापालिका निवडणुकांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये घडून गेलेल्या प्रचार-प्रकारांची पुनरावृत्ती होणे काहीसे स्वाभाविक होते. त्या अनुषंगानेच या दोन्ही निवडणुकांमध्ये राज्यातील जनतेने अनुभवलेल्या बाबींची तशी स्थानिक, अगदी गल्ली-पातळीवरची पुनरुक्ती या दोन आठवड्यांच्या काळात राज्यात दिसली. निवडणूक प्रचारासाठी वाढलेला तंत्रज्ञानाचा वापर असो, की मग फेसबुक-इन्स्टाग्रामवरून झालेले ट्रोलिंग असो, गुगल आणि यूट्यूबवरून झालेला जाहिरातींचा भडिमार असो, व्हॉट्सॲप फॉरवर्ड्सवरून पसरलेल्या बातम्या वा अफवा असोत, या सर्व बाबींचा तसा राज्यातील जनतेला परिचय होता. प्रचारातला तोचतोचपणा टाळण्यासाठी नवतंत्रज्ञानाधारित नावीन्याची ओढ प्रचारतंत्रकारांसाठी स्वाभाविकच होती. त्यामुळेच की काय, यापूर्वीच्या इतर कोणत्याही महापालिका निवडणुकीच्या तुलनेत यंदाचा महापालिका निवडणुकांचा प्रचार अधिकाधिक दृश्याधारित होत गेला. छायाचित्रे आणि ऑडिओ-व्हिज्युअल्सचा झालेला वारेमाप वापर आणि त्याभोवतीने फिरलेले अर्थकारण हे त्यामुळेच यंदाच्या स्थानिक निवडणूक प्रचाराचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्यही ठरले..गुगलच्या ‘ॲड्स ट्रान्स्परन्सी सेंटर’च्या लिंकवर भारतातील राजकीय जाहिरातींच्या संदर्भाने खर्चाची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध आहे. ही आकडेवारीही सध्या या वैशिष्ट्याचा भक्कम पुरावा ठरते आहे. या आकडेवारीनुसार १६ डिसेंबर २०२५ ते १३ जानेवारी २०२६ यादरम्यानच्या कालावधीसाठी राजकीय प्रचाराच्या जाहिरातींसाठी महाराष्ट्रामध्ये झालेला खर्च पाहायला हवा (तक्ता पाहा). त्यानुसार, महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकांसाठीची आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर व अधिकृत प्रचार संपेपर्यंतच्या काळात गुगलच्या सर्व प्लॅटफॉर्म्सवरच्या जाहिरातींसाठीचा एकूण अधिकृत खर्च ४ कोटी ७५ लाख ४ हजार रुपये इतका नोंदवला गेला आहे. याच दरम्यानच्या काळासाठी महाराष्ट्रामध्ये यूट्यूबवरच्या जाहिरातींचा खर्च २ कोटी ७८ लाख ३१ हजार रुपये इतका झाला आहे. ऑडिओ-व्हिज्युअल आशयासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या यूट्यूबवर जाहिरातींसाठी झालेला खर्च गुगलवर झालेल्या एकूण खर्चापैकी अर्धा वाटा घेऊन जातो आहे, हे यातून अधोरेखित होते आहे. गुगलच्या इतर प्लॅटफॉर्म्सवर ऑडिओ-व्हिज्युअल्ससाठीचा खर्च हा वेगळाच आहे. मात्र या बाबींमधून प्रचारातला वाढता ऑडिओ-व्हिज्युअल्सचा वापर आणि त्यासाठीच्या अर्थकारणाचे गणित स्पष्ट होते आहे.या तक्त्याच्या संदर्भाने लक्षात घेण्याजोगी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे गुगलसारख्या कंपन्या जाहिरातदारांना एकाच मापात तोलतात. इथे पक्ष, व्यक्ती वा खासगी कंपनी ही त्यांच्यासाठी निव्वळ जाहिरातदार आहे. त्यामुळेच या तक्त्यातील क्रमांक एकवरचे राजकीय पक्षाचे नाव वा क्रमांक दोनवरचे व्यक्तीचे नाव हे एखाद्याला इतर जाहिरातदारांसारखे खासगी कंपनीचेच नाव वाटून गेले, तर त्यामध्ये संबंधिताची कोणतीही चूक नाही. कोणाला ही बाब राजकीय पक्षांच्या कॉर्पोरेटायझेशनची तंत्रज्ञान व अर्थकारणाधारित प्रचितीही वाटली, तरी त्यात आता तसे काहीच वावगे ठरणार नाही. .Premium|Maharashtra Politics : नगरपरिषद निवडणुकीत सत्तेसाठी बेबनाव, घराणेशाही आणि पैशांची उधळपट्टी .राजकीय जाहिरातींच्या संदर्भाने या तक्त्यातील क्रमांक दोनच्या जाहिरातदाराच्या गुगलच्या खात्यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटासाठीच्या जाहिराती आहेत. तर क्रमांक तीनच्या जाहिरातदार खात्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रतिमानिर्मितीसाठीच्या जाहिराती दिसतात. क्रमांक चारची जाहिरातदार कंपनी अजित पवार यांच्यासाठीच्या अधिकृत प्रचारासाठी कार्यरत कंपनी आहे, तर क्रमांक पाचचे जाहिरातदार शिवसेना शिंदे गटासाठीच्या, तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी कार्यरत असल्याचा पुरावा गुगलचे ॲड्स ट्रान्स्परन्सी सेंटर आपल्याला देते. या बाबींचा विचार केला, तर निवडणुका जरी स्थानिक महापालिकेच्या पातळीवरच्या असल्या, तरी प्रचार मात्र राज्य पातळीवरील नेतृत्वाचा झाला आहे, हे गुगलची ही आकडेवारी आणि जाहिरातींची माहिती सांगते आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यानच्या प्रचाराचा गाडा राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील नेत्यांभोवतीने फिरला होता. त्याची ही स्थानिक पातळीवरील पुनरुक्ती ठरते.अलीकडच्या काळातील अशा प्रचारपद्धतीचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, उपलब्ध असलेल्या सर्व संसाधनांसह होणारा प्रचार, ‘इंटिग्रेटेड कँपेनिंग’. म्हणजे लोक केवळ गुगल आणि यूट्यूब वा वेबसाइट वापरून थांबतात, असे नाही. त्या जोडीने ते ‘मेटा फॅमिली ॲप्लिकेशन्स’ही वापरतात. त्या अनुषंगाने महापालिका निवडणुकांसाठीची आचारसंहिता जाहीर झाल्यापासून ते अधिकृत प्रचार संपेपर्यंतचा कालावधी हा फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवरील जाहिरातींच्या अनुषंगानेही महत्त्वाचा ठरला..‘मेटा ॲड लायब्ररी रिपोर्ट’मध्ये त्याचे प्रतिबिंब उमटत गेले. यापूर्वीच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रचारासाठी नेता वा पक्षासाठीचे अधिकृत पेज, फॅन पेज, शेकडो फॅन पेजेस, ट्रोलिंग आणि प्रतिमाहननासाठी वाहिलेली स्वतंत्र पेजेस, नेत्यांची पर्सनल प्रोफाइल्स अशा नानाविध पर्यायांचा वापर झाला होता. त्याआधारे सुसंघटित असा राज्यव्यापी प्रचार अनुभवायला मिळाला होता. त्यातून एकाच वेळी एकाच प्रकारच्या पोस्ट्स राज्यभरात सर्वत्र प्रसारित करणारी यंत्रणा राजकीय पक्षांनी उभी केली होती. प्रचाराची साधारण अशीच पद्धत महापालिका निवडणुकांमध्येही वापरलेली दिसून आली. राज्यात यंदा स्थानिक प्रभागनिहाय पेजेस तयार झालेली होती आणि राज्य पातळीपासून ते प्रभाग पातळीपर्यंत सर्वत्र एकसारख्या प्रचाराची पद्धतही वापरली गेली. प्रचाराच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात स्थानिक पातळीवरील नेत्यांसाठी स्थानिक डिजिटल मार्केटिंग कंपन्यांनी प्रचाराची धुरा वाहण्याचा प्रयत्न केला खरा. मात्र गेल्या दोन आठवड्यांच्या काळात राजकीय पक्षांची अधिकृत यंत्रणा पूर्ण ताकदीने उतरल्यानंतर स्थानिक कंपन्यांचा प्रचार हा वानगीदाखलही उरला नाही..सोशल मीडियावरील अशा प्रचारात विशिष्ट भूभागासाठी लक्ष्यपूर्वक शक्य असलेला, अर्थात ‘लोकेशन टार्गेटिंग’ शक्य असलेला प्रचार हेही एक महत्त्वाचे वेगळेपण ठरते. यंदाच्या महापालिका निवडणुकीमध्ये अशा प्रचाराची अनेक उदाहरणे अनुभवायला मिळाली. त्या त्या महापालिकेच्या हद्दीच्या संदर्भाने वा त्या त्या पेजच्या नावाच्या विशिष्ट सीमेच्या संदर्भाने अगदी पिनकोड नंबरसह असे टार्गेटिंग करणारी अनेक पेजेस राज्यभरात कार्यरत होती. त्याआधारे अधिकाधिक स्थानिक प्रचार करण्यावर उमेदवार व राजकीय पक्षांनी भर दिलेला दिसला. राज्यातील अनेक बड्या नेत्यांसाठी कार्यरत कंपन्यांनी त्यांच्या नेत्यांना त्या अर्थाने आपल्याच शहरापुरते मर्यादित ठेवले, ते असे. साधारण एकाच वेळी तयार झालेली पेजेस, एकाच वेळी खर्च वाढू लागलेली पेजेस, एकाच वेळी एकाच प्रकारचा आशय पुढे मांडणारी व त्यासाठी साधारण एकसारखाच खर्च करणारी पेजेसही यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत राज्यभर कार्यरत होती. यापूर्वीच्या काळात अशा संपर्कासाठी पारंपरिक माध्यमांमधील पत्रकार हे तसे मध्यस्थ म्हणून महत्त्वाची भूमिका पार पाडत होते. यंदाच्या निवडणुकीत अगदी स्थानिक पातळीवरही अशी पेजेस वा यूट्यूब चॅनेल्स कार्यरत झाल्याने राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी स्वतःच्या यंत्रणा वापरून ही मध्यस्थांची भूमिका स्वतःच पार पाडली..अलीकडच्या काळात मतदारांना भारावून टाकणारे कोणतेही नवे सिनेमे उपलब्ध न होता झालेली ही निवडणूक होती. मात्र म्हणून उमेदवार वा राजकीय पक्षांनी या निवडणुकीत नाट्यमयता आणली नाही, असे झालेच नाही. त्यांनी सोशल मीडिया पेजेस आणि त्यावरील पोस्ट्सच्या माध्यमातून आपली भावनिक आणि मानवतावादी बाजूही त्यांच्या संभाव्य मतदारांसमोर मांडली. त्यासाठी त्यांनी यापूर्वीच्या मोहिमांमधून गोळा केलेली मतदारांची माहिती योग्य पद्धतीने वापरण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी वेळप्रसंगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरूनही आशयनिर्मितीची धोरणे ठरवली गेली. नेत्यांची हळवी, कठोर, हजरजबाबी प्रतिमानिर्मिती करण्यात अशा पोस्ट्स आणि पेजेसनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याआधारे झालेली रिअल-टाइम एंगेजमेंट, खऱ्या आणि कृत्रिम अकाउंट्सवरून त्यासाठी मिळालेल्या कॉमेंट्स, व्हॉट्सॲप कम्युनिटीज आणि ग्रुप्समधले ऑटोमेटेड शेअर्स आणि त्याला मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद ही यंदाच्या निवडणुकीत ‘नॅरेटिव्ह बिल्डिंग’साठीची महत्त्वाची साधने ठरली. ‘महा बिघाडी’सारख्या पेजवरची मीम्स, ‘दिसतोय फरक, शिवशाही परत’सारख्या पेजवरून झालेले अस्मितेचे आवाहन, किंवा ‘एकसाथ एकनाथ’ वा ‘देवगाथा’सारख्या पेजवरून राज्य पातळीवरील नेत्यांच्या प्रतिमानिर्मितीचे झालेले प्रयत्न हे अशा तंत्रज्ञानाधारित प्रचारपद्धतीची कल्पक बाजू राज्यभरातील जनतेसमोर मांडणारे ठरले. अशा प्रयत्नांना जोडूनच या पेजेसवरचे तंत्रज्ञानाधारित अर्थकारणही सातत्याने फिरते राहिले. परिणामी गेल्या महिनाभराच्या काळातील मेटा ॲड लायब्ररीमधील खर्चाचे गणित ‘बीजेपी महाराष्ट्र’, ‘बीजेपी मुंबई’, ‘महा बिघाडी’, ‘देवगाथा’, ‘लेखा जोखा महाराष्ट्राचा’, ‘दिसतोय फरक शिवशाही परत’ अशाच नावांच्या भोवतीने उतरत्या क्रमाने पुढे गेले. महापालिका निवडणुकीतील विजेत्यांना त्यांच्या विजयाकडे जाण्यात त्याचा किती उपयोग झाला, हे १६ जानेवारीच्या निकालातून स्पष्ट झाल्यानंतर या प्रचारतंत्राच्या यशापयाशी गोळाबेरीज होणार. तोपर्यंत एक अल्पविराम.योगेश बोराटे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागामध्ये सहायक प्राध्यापक आहेत..Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोकादायक खेळ; पिढीच्या भावनिक नात्यांवर संकट.क्र. जाहिरातदाराचे नाव गुगलच्या सर्व प्लॅटफॉर्म्सवरच्या जाहिरातींसाठीचा एकूण खर्च (रुपयांमध्ये) यूट्यूबवरच्या जाहिरातींचा खर्च (रुपयांमध्ये)१ भारतीय जनता पार्टी २ कोटी ४५ लाख ३९ हजार ८५ लाख ६६ हजार२ सौरव गंडोत्रा ६८ लाख ५० हजार ६७ लाख ४२ हजार३ ड्रिमवर्थ सोल्युशन्स प्रा. लि. ५३ लाख ६१ हजार ५३ लाख ६७ हजार४ डिझाईनबॉक्स्ड इनोव्हेशन्स प्रा. लि. २१ लाख ७८ हजार ९ लाख ८७ हजार५ इनुक्सू डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. १८ लाख ४० हजार १० लाख ९ हजार६ ग्रीनशूट्स मल्टिमीडिया प्रा. लि. ९ लाख ५३ हजार ९ लाख ५३ हजार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक 