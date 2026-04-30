Premium|Maharashtra food culture : महाराष्ट्राची ‘महाकॅलिडोस्कोप’ खाद्यसंस्कृती; सण, ऋतू, भूगोल, जाती-धर्मांनी घडवलेला चवींचा महाग्रंथ

ॲड. सीमंतिनी नूलकरऋतूंची सांगड हे महाराष्ट्रीय सणांचं वैशिष्ट्य. महाराष्ट्र रांगडा आणि दगडांचा देश आहे खरा, पण वर्षभर येणारे सण, त्या त्या ऋतूंनुसार सणांना आरोग्याला हितकारक पदार्थ खाण्याची इथल्या संस्कृतीची खासियत आहे. महाराष्ट्र शेतीप्रधान प्रदेश आहे, त्यामुळे पेरणी, सुगी, ऋतूपालट यांच्याशी इथले सण संबंधित आहेत. महाराष्ट्रात पहिल्यापासून भिन्न संस्कृती नांदत आलेल्या आहेत. खाद्यसंस्कृती हा मानवी संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. महाराष्ट्रावर अनेक आक्रमणं झाली. काही आक्रमक नंतर याच प्रदेशात आपापल्या रीतिरिवाजांसह स्थायिक झाले. महाराष्ट्रालगत गोवा, गुजरात, आंध्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश प्रांत आहेत. सीमावर्ती प्रदेशातल्या लोकांच्या चालीरीतींचा प्रभावही महाराष्ट्राच्या संस्कृतीवर आहे. महाराष्ट्रामध्ये पारशी समाज स्थायिक आहे. ख्रिश्चन, ज्यू, अँग्लो-इंडियन, ईस्ट इंडियन, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, बोहरी अशा वेगवेगळ्या समाजांचे, भिन्न संस्कृतींचे लोक इथं राहतात. महाराष्ट्राच्या भूगोलाचा विचार केला तर खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ-वऱ्हाड, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, अपरांत देश आणि आदिवासी भाग असा विचार करावा लागतो. महाराष्ट्रातला दलित समाज हा इथल्या संस्कृतीचा महत्त्वाचा घटक आहे. शाहू पाटोळे यांनी त्यांच्या अन्न हे अपूर्णब्रह्म या पुस्तकात उपलब्ध वस्तूंचा वापर आणि जगण्याचा संघर्ष हा पाया असलेले या समाजाचे पारंपरिक खाद्यपदार्थ उलगडून दाखवले आहेत. महाराष्ट्रात वांशिक, धार्मिक, भाषिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या रुचीवैविध्य आहे. महाराष्ट्राची खाद्यसंस्कृतीही मुळात 'महा' आहे. त्यावर काही लिहावं, तर तो एक महाग्रंथच होईल. महाराष्ट्रीय खाद्यसंस्कृती मला 'महाकॅलिडोस्कोप'सारखी वाटते. कॅलिडोस्कोप जरा हलवला, की वेगवेगळ्या रंगीबेरंगी मनमोहक रचना दिसतात. अगदी तसंच सण, श्राद्ध, ऋतू, इतिहास, भूगोल, जाती, धर्म अशा वेगवेगळ्या कोनांतून महाराष्ट्राची खाद्यसंस्कृती वेगवेगळी दिसते.महाराष्ट्र म्हटलं की थालीपीठ, धपाटे, धिरडी, घावन, दशम्या, गाकर-हारोळ्या, वड्या, चटण्या, ठेचे, खर्डे, चटके, कोशिंबिरी, रायती, कायरस, पंचामृत, झुणका, पिठलं असं बरंच काही डोळ्यांसमोर येतं. कुठं भरडावडे, बटाटेवडे, तर कुठं डुबुकवडे, छुन्नूक. महाराष्ट्रीय आमटी, रस्सा हा तर एक पीएचडीचा विषय आहे. सावजी, तांबडा, पांढरा, मालवणी रस्सा, पाचमसाला घातलेली पांचाळांची आमटी, काळ्या मसाल्याची, गोड्या मसाल्याची ब्राह्मणी आमटी, कोकणी तोय, कांदा मसाल्याची झणझणीत, तर सोलापूरची आणखी वेगळी... महाराष्ट्राच्या खाद्यसंस्कृतीत मत्स्याहार, कोंबडी, मटण हा गहन विषय आहे. कोल्हापूरच्या खुळ्या रश्शासारखाच खुळा नाद आहे तो!ऋतूंची सांगड हे महाराष्ट्रीय सणांचं वैशिष्ट्य. महाराष्ट्र रांगडा आणि दगडांचा देश आहे खरा, पण वर्षभर येणारे सण, त्या त्या ऋतूंनुसार सणादिवशी आरोग्याला हितकारक पदार्थ खाण्याची इथल्या संस्कृतीची खासियत आहे. कुलधर्म-कुलाचार, जात-जमात, धर्म, यात्रा-जत्रा, उत्सव यांची प्रदेशागणिक वेगवेगळी समृद्ध परंपरा महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्र शेतीप्रधान प्रदेश आहे, त्यामुळे पेरणी, सुगी, ऋतूपालट यांच्याशी इथले सण संबंधित आहेत.काही सणांसाठी विशिष्ट खाद्यपदार्थ, मिष्टान्नं केली जातात. बऱ्याच सणांना पुरणा-वरणाचा स्वयंपाक महाराष्ट्राच्या घराघरांत होतो. मराठी नवीन वर्षाचा पहिला सण म्हणजे गुढीपाडवा. यादिवशी सहसा पुरणपोळी किंवा श्रीखंड व पुरी असते. कडुलिंबाच्या पाल्याची ओली चटणी खायची असते. महाराष्ट्रात पौर्णिमेला साजरे होणारे होळी पौर्णिमा, नारळी पौर्णिमा, कोजागरी पौर्णिमा हे सण आहेत. होळी पौर्णिमेला काही ठिकाणी शिमगा, होलदेव तर कोकणात शिमगो म्हणतात. होळीला नैवेद्य असतो पुरणपोळीचा! पावरा, भिल्ल वगैरे आदिवासी पट्ट्यांमध्ये होळी सणाला मात्र गोड पुरी, गोड भात आणि मासे असा नैवेद्य दाखवतात! कोळी बांधवांचा नारळी पौर्णिमा हा महत्त्वाचा सण. हा नारळीभात, साखरभाताचा सण. कोजागरी पौर्णिमा म्हटलं, की गरमगरम आटवलेलं, मसाला घातलेलं दूध. झाडीपट्टी या आदिवासी भागात कोजागरीला नवीन तांदळाचं आंबील नैवेद्य म्हणून केलं जातं. वऱ्हाड व खानदेशात भुलाबाईची किंवा गुलाबाईची किंवा भुलजेची पौर्णिमा साजरी केली जाते. भुलाबाईचा सण महिनाभर असतो आणि भुलाबाईला खणखणीत ३० खिरापती लागतात. .महाराष्ट्रातल्या मुख्य सणांपैकी असलेला दसरा पुन्हा पुरणपोळीचाच सण. काही भागांत खंडेनवमीला पुरणाचा स्वयंपाक होतो आणि दसऱ्याला सामिष स्वयंपाक! दिवाळीची सुरुवात वसुबारसेपासून बाजरीची भाकरी व गवारीची भाजी खाऊन उपवास सोडण्यापासून होते. खानदेशात दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी नैवेद्य असतो घारीपुरीचा. एकूणच दिवाळी म्हणजे चकली, चिवडा, शंकरपाळी, करंजी, अनारसे आणि आवडेल त्या पक्वान्नांच्या मेजवान्यांचे दिवस. आदिवासी दिवाळीत वाघबारस साजरी करतात आणि त्यावेळेला गोडाचा आणि बोकडाचाही नैवेद्य असतो. लक्ष्मीपूजनासारखे अमावस्येचे सण महाराष्ट्राच्या संस्कृतीत रुजलेले आहेत. अशीच एक असते पेरणीनंतर उगवणाऱ्या पिकांच्या पूजेसाठीची 'वेळ अमावस्या'. याही दिवशी पुरणपोळी असते, पण जोडीला आंबील, ज्वारी किंवा बाजरीचे उंडे आणि मिश्रभाजी. पिठोरी अमावस्येला चौसष्ट योगिनी म्हणजे चौसष्ट कलांच्या मातांचं पूजन करतात. या दिवशी खीर आणि अर्थातच पुरणपोळी असायलाच हवी. पण विशेष म्हणजे, या दिवशी पिठाचे पदार्थ केले जातात म्हणून ही पिठोरी अमावस्या.महाराष्ट्रात बैलपोळा किंवा बेंदूर साजरा केला जातो. वर्षभर कष्ट करणाऱ्या बैलाला त्या दिवशी न्हाऊमाखू घालून, खांदमळणी करून, ओवाळून, पुरणपोळी भरवली जाते. आदिवासी या सणाला बैलांना मक्याची कोवळी कणसं प्रेमानं खाऊ घालतात. खानदेशात कानबाई-रानबाईचा सण असतो. त्यांना जेवण म्हणजे खापरावरचे रोट, भोपळ्याची भाजी, खीर आणि पुरणपोळी. शितला ही मातृकाही आवर्जून पुजली जाते. या दिवशी चूल आणि शेगडीची पूजा करतात, आणि पुऱ्या-दशम्या, म बाप्पापाठोपाठ गौरी-महालक्ष्मी माहेरी येतात. आल्यादिवशी शेपू व भोपळ्याची फुलं अन् पानं घातलेली भाजी, भाकरी, पातोळ्या, सजुरी (सांजोरी) असं मिष्टान्न जेवतात. पुरणाच्या दिव्यांनी त्यांना ओवाळून गोविंदविडे दिले जातात. तिसऱ्या दिवशी गव्हल्याची खीर, दहीभात, कानवले खाऊन गौरी आपल्या घरी जातात. कोकणात त्यांना घावन-घाटल्याचा नैवेद्य असतो. या सणाला उंदीर मामांना तसंच कसं ठेवायचं, म्हणून त्यांच्यासाठी कोकणात खास उंदरी केली जाते. सीकेपी समाजात गौरीला मटणवडे, तर आगरी समाज खेकड्याच्या रश्शाचा नैवेद्य दाखवतात.महाराष्ट्रीय संस्कृतीत जे अन्न शिजवलं जातं किंवा ज्याचा नैवेद्य दाखवला जातो, त्यात महत्त्वाचं म्हणजे वरण-भात आणि खीर-पुरी. खीर हा पहिला प्रसाद मानला जातो. खीर हे करायला सोपं, सर्वांना आवडणारं, परवडणारं पक्वान्न. पुरणपोळी, खिरीसारखेच सणांशी हमखास निगडित पदार्थ म्हणजे श्रीखंड, जिलबी, बासुंदी आणि शिरा. बहुतांशी सण पुरणपोळी व कटाच्या आमटीशिवाय साजरे होत नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्रात पुरणपोळीबरोबर गुळवणीही हवीच. आदिवासींमध्ये गुळवणी असते मोहफुलांची! पुरणपोळीचं भावंड म्हणजे कडबू. कटाची आमटी कधी आंबटगोड असते, तर ग्रामीण भागात कटाची तिखटजाळ आमटी लागते. खानदेशी वैशिष्ट्य म्हणजे आमरस व पुरणपोळी किंवा काटोळं. पुरणपोळीच्या आते-मामे बहिणी म्हणजे खापरावरचे मांडे किंवा तेलाची तेलपोळी.जरा मराठवाड्याकडे सरकावं, तर दाणे लावून झणझणीत भाज्या चाखायला मिळतात. तसा हा कमी पावसाचा प्रदेश असल्यामुळे ओलं खोबरं वगैरे लाड इथं नाहीत. वाळवून ठेवलेल्या भाज्या व उसळी चवदार असतात. इकडं येसर म्हणून लग्नात व यात्रेत भाजी, आमटी असते. सामिष रश्शाला दाटपणा आणणारी एक गंमत असते. मासवाडी, पाटवडीचा रस्सा, शेंगोळे नवख्याला हाऽऽहूऽऽ करायलाच लावतात.कोकण तर जिभेच्या चोचल्यांचा प्रदेश. हातावरचे पोहे, दडपे पोहे, तिवळ, कुवळ, डाळिंब्यांची, ओल्या काजूची उसळ, फणसाची भाजी, सांदण, अंबोशीचं व मिरचीचं लोणचं, उंबर! कोकणचा रंगसुद्धा सोलकढीचा आहे, तर विदर्भ-वऱ्हाड हा कोडी घालणारा प्रदेश. आलेल्या पाहुण्यानं राहावं म्हणून आग्रह करायचा कशाचा, तर ‘थांबा, आज मिरचीची भाजी करू या, ती खाऊन जा उद्या’. कोकणात एक उंधियोसारखी ‘पोपटी’ असते, पण विदर्भवासी ‘पोपट’ मीठ घालून उकडून मटकावतात. पांचाळाचा पोपट आणखी वेगळा. ते बोंबलाचा पोपट करून खाणाऱ्यांचाही करू शकतात. नागपूरचा चमचमीत वडाभात किंवा गोळाभात खाल्ला नाही, तर काही अर्थच उरत नाही कशाला! ते उकडपेंडी खातील, ‘कण्या’ खातील, आखल खातील. आखल म्हणजे देशावरचा गुरगुट्या भात आणि कोकणातलं आटवलं. तूप, मीठ, मेतकूट घालून साग्रसंगीत खाल्ला जातो..माझ्या एका जळगावच्या मित्रानं मला मेथीचा खुडा आणि नाकातोंडातून वाफा येतील असं लटपट खाऊ घातलं. पाटवडीचा रस्सा असाच झणझणीत. तेच शेवभाजीचं. शेवभाजीनं केव्हाच सीमा ओलांडल्या आहेत. जळगावात आतिथ्य मात्र भरपूर. चहा देतील तर बशीत सांडलाच पाहिजे आणि साखर इतकी, की चम्मच खडी राहायलाच हवी.बेगमीचे पदार्थ आणि वाळवणं हा महाराष्ट्राच्या खाद्यसंस्कृतीमधला एक महत्त्वाचा अध्याय. पापड, कुरड्या, सालपापड्या, भातुड्या, खारोड्या, सांडगे, ताकात भिजवलेल्या मिरच्या ही सर्वसामान्य वाळवणं झालीच. खेड्यापाड्यात अजूनही काही वेगळे प्रकार आहेत. तिथं कोवळ्या गवारीच्या शेंगा, डिंगऱ्या, वांग्याचे वाफवलेले तुकडे खारवून वाळवतात. कारल्याच्या, पडवळाच्या, भेंडीच्या काचऱ्याही हिंग व मीठ लावून वाळवून ठेवतात. आजही अंगणाअंगणांत तऱ्हेतऱ्हेची वाळवणं ताटात, जुन्या साड्यांवर वाळत असतात. यात कलाकुसरही असते. रंग घालून कोरड्या चिकाची गुलाबफुलं काय करतात, खऱ्या द्राक्षांच्या काड्या लावून द्राक्षघड काय करतात! बोटवं, फणूल, नखुलं हे पारंपरिक पदार्थ करणं ऐऱ्यागैऱ्याचं काम नाही. लोणची हा अनेकांचा जिव्हाळ्याचा विषय. महाराष्ट्राची लोणचं परंपरा खासच! लोणच्यासाठी चिनी मातीच्या बरण्या, सट, मडकी वापरली जातात. त्यावर दादरे बांधले जातात.महाराष्ट्राचं दैवत म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. आक्रमण, परचक्र आलं, की राजांच्या हाकेला शेतकरी सैनिक म्हणून हजर व्हायचा. या युद्धकाळात महाराष्ट्राच्या कातळकड्यांवर, खडकाळ पठारांवर, कमी पावसाच्या प्रदेशातही उपलब्ध असणाऱ्या तृणधान्याच्या, नागली-नाचणीच्या, ज्वारी-बाजरीच्या भाकऱ्या, कण्या, कोदो, वरी, राजगिरा हे ऊर्जा आणि बळ देणारं सैन्याचं अन्न होतं. मराठ्यांबाबत म्हटलं जातं - सर्वात शक्तिशाली, सक्रिय आणि ओजस्वी वंश. याचं श्रेय मराठ्यांच्या तृणधान्यांच्या आहाराला जातं. आजही महाराष्ट्राच्या खाद्यसंस्कृतीत नाचणी, ज्वारी, बाजरी, राळ यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. अगदी उपवासासाठीही राजगिरा, वरई सर्रास वापरली जाते. वेगवेगळ्या समाजाच्या श्राद्धविधींचं स्वरूप वेगवेगळं असतं. श्राद्धाच्यावेळी काही प्रदेशांमध्ये किंवा लमाण समाजात गव्हाची खीर करण्याची पद्धत आहे. खानदेशात तव्यावरची पुरणपोळी, खापरावरची पुरणपोळी करण्याची प्रथा आहे. गिरीगोसावी समाजात मालपुआ आणि चुरम्याचा लाडू असायलाच हवा. या जेवणातला दुसरा महत्त्वाचा पदार्थ म्हणजे आमसुलाची चटणी. वडा-वडीचं महत्त्वही आहे. यावेळी उडदाचे आणि हरभऱ्याचे वडे केले जातात. तांदूळ, उडीद, हरभरा आणि थोडे धने यांचा वापर करून सहसा हे धान्य न भाजता, भरडा काढला जातो आणि याचे भरडावडे केले जातात. अळूची वडी, पाटवडी केली जाते. हळदीची फोडणी नसलेली, पांढरी कढी केली जाते. अळू, गवार, भोपळा (काशीफळ/डांगर), कारले, भेंडी, ढेसे आणि मेथी या भाज्या हिरव्या मिरचीच्या ठेच्यावर केल्या जातात. तळण, मेतकूट, तीळकूट असतं.आदिवासींच्या श्राद्धविषयक चालीरीतीही इथल्या संस्कृतीत समाविष्ट आहेत. नवीन तांदळाची खीर, अळूपानाचे पाटवडे, खेकडे/मुठे, दोडका आणि भोपळ्याची मिश्रभाजी यांची मृताच्या नावानं ‘आगारी’ घालून ‘कावघास’ ठेवला जातो. पाच-सात दिवसांनी भात आणि मटण केलं जातं. वरही म्हणजे श्राद्ध. डाळ भात, वांगंबटाटा भाजी किंवा मटण-भाताची पंगत बसते.महाराष्ट्रीय संस्कृती रुचीभिन्नतेनं परिपूर्ण, निसर्गसंवादी, निसर्गाशी समन्वय व आदर राखणारी आहे. महाराष्ट्रात अन्नाला ‘ब्रह्म’ मानलं जातं. जेवण करणं म्हणजे पोट भरणं नाही तर ते ‘यज्ञकर्म’ आहे.हें न म्हणावें साधारण ।अन्न ब्रह्मरूप जाण ।जे जीवनहेतु कारण । विश्वा यया ।।असं ज्ञानेश्वर माउलींनी म्हणून ठेवलं आहे.ॲड. सीमंतिनी नूलकर सातारास्थित लोकसंस्कृती, खाद्यसंस्कृती आणि निसर्ग विषयावरील ललित लेखिका अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 