Premium|Gut Health Tips: दुसऱ्या मेंदूची काळजी घ्या: पोट सुधारलं की शरीर आपोआप सुधारतं!

डॉ. सुबोध देशमुखतुम्हाला कधी परीक्षेला जाताना किंवा स्टेजवर बोलताना पोटात गोळा आलाय का? किंवा खूप टेन्शन आलं की भूक मरते, असा अनुभव आलाय का? याचं कारण म्हणजे आपल्या मेंदूचा आणि पोटाचा थेट वायर जोडल्यासारखा संबंध आहे. जर तुमचं पोट साफ नसेल किंवा आतून अस्वस्थ वाटत असेल, तर विनाकारण चिडचिड होणं, कामात लक्ष न लागणं किंवा नैराश्य येणं असे मानसिक त्रासही जाणवू शकतात. म्हणजेच डोकं शांत ठेवायचं असेल, तर आधी पोट शांत ठेवणं गरजेचं आहे..पोटाचं आरोग्य म्हणजे फक्त गॅस, बद्धकोष्ठता किंवा अॅसिडिटी एवढाच विषय नाही, हे समजून घेणं आज खूप गरजेचं झालं आहे. कारण आज अनेकजण रोज सकाळी पोट साफ न होणं, गॅस होणं, जडपणा वाटणं याकडे अगदी किरकोळ गोष्ट म्हणून बघतात, एखादी गोळी किंवा अँटासिड पावडरी घेऊन मोकळे होतात. पण हीच छोटी लक्षणं पुढे जाऊन मोठ्या आजारांची सुरुवात ठरू शकतात. पोट हे आपल्या शरीराचं केंद्र आहे, असं म्हटलं जातं ते उगाच नाही. आपण जे खातो, ते सगळं पोटातूनच शरीरात जातं आणि त्यावरच आपली ऊर्जा, ताकद, वजन, शुगर सगळं अवलंबून असतं.बहुतांश लोकांना पोट साफ न होणं ही नेहमीची गोष्ट वाटते. काहींचं दोन-तीन दिवसांनी पोट साफ होतं; काहींचं रोज होतं, पण पूर्ण समाधान होत नाही; काहींना गॅस, मुरड, ढेकरा, जळजळ सतत चालू असते. त्यांना वाटतं आपलं पोट कमजोर आहे, पण पोट कमजोर नसतं. खरंतर आपल्या सवयी कमजोर असतात. जेवणाच्या वेळा न पाळणं, कमी पाणी पिणं, मोबाईल बघत जेवण करणं, झोपेची वेळ ठरलेली नसणं, व्यायाम न करणं या सगळ्याचा थेट परिणाम पोटावर होतो आणि हळूहळू पोटाचं नैसर्गिक काम बिघडत जातं..Premium|Health Diet: ताटभर खाऊ की पोटभर? शरीराचं एनर्जी इंजिन घ्या समजून!.पोट व्यवस्थित काम करत नसेल, तर शरीराला अन्नातून योग्य ते पोषण मिळत नाही. मग थकवा, आळस, चिडचिड, डोकेदुखी, त्वचेचे त्रास, केसगळती अशी अनेक लक्षणं दिसायला लागतात. त्याचं मूळ कारण पोट आहे, हे आपण लक्षात घेत नाही. त्रास कमी होण्यासाठी वेगवेगळ्या गोळ्या घेत राहतो. आपल्या ह्याच चुकीच्या सवयी पुढे जाऊन मधुमेह, वजनवाढ, थायरॉइड, फॅटी लिव्हर अशा आजारांचा पाया घालतात.पोट आणि रोगप्रतिकारशक्ती याचं नातं खूपच जवळचं आहे. असं म्हणतात, की आपल्या शरीराची साठ टक्क्यांपेक्षा जास्त रोगप्रतिकारशक्ती पोटात असते. म्हणजे पोट ठिकाणावर नसेल, तर वारंवार सर्दी, खोकला, ताप, अॅलर्जी, त्वचेचे आजार सुरू होतात. औषधं घेतली तरी पुन्हा पुन्हा त्रास होतो. आज लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांमध्ये रोगप्रतिकारशक्ती कमी झाली आहे, याचं एक मोठं कारण म्हणजे चुकीचा आहार आणि पोटाचं बिघडलेलं संतुलन. त्यामुळे फक्त गोळ्या घेण्यापेक्षा पोट सुधारण्यावर लक्ष दिलं, तर अनेक आजार आपोआप आटोक्यात येऊ शकतात..Premium|Sleep Health : आपण झोपल्यावर मेंदु जागा असतो का?.एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घ्यायला हवी, ती म्हणजे आतड्यांमधले मायक्रोबायोम म्हणजे नक्की काय? आपल्या पोटात असंख्य सूक्ष्म जिवाणू असतात. गुड आणि बॅड हे दोन्ही बॅक्टेरिया आपल्यासाठी काम करत असतात. अन्न पचवणं, अन्नातले पोषकघटक शोषून घेणं, रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली ठेवणं, सूज कमी करणं हे सगळं काम हे सूक्ष्म जिवाणू करत असतात. पोटातले गुड बॅक्टेरिया कमी झाले आणि बॅड बॅक्टेरिया वाढले, तर पोटाचं संतुलन बिघडतं आणि गॅस, बद्धकोष्ठता सुरू होते. आजच्या प्रोसेस्ड अन्नात असलेली अतिसाखर, मैदा, तेल, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स हे सगळे गुड बॅक्टेरिया मारून बॅड बॅक्टेरिया वाढवत आहेत. त्याचबरोबर अँटिबायोटिक्सचा अतिवापर, झोपेचा अभाव, सततचा ताण यामुळेही आतड्यांमधल्या मायक्रोबायोममध्ये बिघड होतो आणि शरीर हळूहळू आतून कमजोर होत जातं. पोटातले गुड बॅक्टेरिया कमी होतात, तेव्हा शरीरात सूज वाढते, इन्सुलिन रेझिटन्स वाढतो. मग शुगर कंट्रोल होत नाही, वजन कमी होत नाही. कितीही प्रयत्न केले तरी काहीही फरक पडत नाही. अनेक लोक म्हणतात आम्ही कमी खातो, चालायला जातो, जिम करतो तरी वजन कमी होत नाही, यामागे बऱ्याच वेळा पोटाचं आरोग्य बिघडलेलं असणं हेच कारण असतं.आपण काय खातो हे महत्त्वाचं आहेच, त्याचबरोबर आपलं शरीर त्यातून काय शोषून घेतं हेसुद्धा महत्त्वाचं आहे. समजा तुम्ही खूप पौष्टिक बदाम खाल्ले, पण तुमची पचनसंस्थाच खराब असेल, तर त्या बदामांतलं सत्त्व शरीराला न मिळता ते फक्त कचरा म्हणून बाहेर जाईल. बॅड बॅक्टेरिया आपल्याला साखर, गोड पदार्थ किंवा मैद्याचे पदार्थ खाण्याची ओढ लावतात. आपण म्हणतो, मलाच हे पदार्थ खाणं कंट्रोल होत नाही, पण खरंतर ते पोटातले जिवाणू तुमच्याकडून मागून घेत असतात. एकदा का पोटाचं हे गणित सुधारलं, की ही क्रेव्हिंग्ज कमी होतात आणि मग वजन आटोक्यात आणणं हा फक्त व्यायामाचा खेळ न राहता, तो एक नैसर्गिक आणि सुंदर प्रवास होतो..आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आपल्या पोटाला आपल्या शरीराचा दुसरा मेंदू म्हणतात. तुम्हाला कधी परीक्षेला जाताना किंवा स्टेजवर बोलताना पोटात गोळा आलाय का? किंवा खूप टेन्शन आलं की भूक मरते, असा अनुभव आलाय का? हे सगळं का होतं? कारण आपल्या मेंदूचा आणि पोटाचा थेट वायर जोडल्यासारखा संबंध आहे. जर तुमचं पोट साफ नसेल किंवा आतून अस्वस्थ वाटत असेल, तर विनाकारण चिडचिड होणं, कामात लक्ष न लागणं किंवा नैराश्य येणं असे मानसिक त्रासही जाणवू शकतात. म्हणजेच डोकं शांत ठेवायचं असेल, तर आधी पोट शांत ठेवणं गरजेचं आहे.आता प्रश्न असा आहे की पोटाचं आरोग्य सुधारायचं कसं? तर त्यासाठी फार अवघड काही करायची गरज नाही. रोजच्या छोट्या सवयी बदलल्या तरी मोठा फरक पडतो. सगळ्यात आधी पुरेसं पाणी प्या. सकाळी उठल्यावर कोमट पाणी पिण्याची सवय लावा. दिवसभरात तहान लागेपर्यंत थांबू नका, पाणी कमी असेल तर पोट साफ होत नाही. जेवणाची वेळ ठरवून घ्या आणि मोबाईल, टीव्ही बंद करून शांतपणे जेवा. नीट चावून खा, कारण निम्मं पचन तोंडात होतं हे आपण विसरलो आहोत. आहारात घरचं साधं अन्न; डाळ, भाजी, भात, पोळी, ताक, दही यांचा समावेश करा. रोज भाज्या, फळं, कडधान्यं असं फायबर असलेलं काही ना काही अन्न खा. रोज थोडी हालचाल करा. चालणं, योग, प्राणायाम करा. शरीराला हालचाल नसेल तर आतड्यांची हालचालही मंदावते आणि बद्धकोष्ठता वाढते. झोपेची वेळ नीट ठेवा, रात्री उशिरापर्यंत जागरण टाळा, कारण पोट आणि मेंदू यांचं नातं खूप घट्ट आहे..सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पोटाचे त्रास हे किरकोळ समजून दुर्लक्ष करू नका. कारण हेच त्रास शरीरामार्फत तुम्हाला आधीच इशारा देत असतात. जर वेळीच सवयी बदलल्या, तर मोठ्या आजारांपासून स्वतःला वाचवता येऊ शकतं. पोट सुधारलं की शरीर आपोआप सुधारायला लागतं हे लक्षात ठेवा. आणि हो, हल्ली जेवताना आपण पोळी-भाजीसोबत लोणचं किंवा ताक घेण्याची जुनी परंपरा विसरत चाललो आहोत. आपल्या पूर्वजांना माहीत होतं, की ताक किंवा घरचं दही हे प्रोबायोटिक्सचा मोठा खजिना आहे. हे पदार्थ पोटातल्या गुड बॅक्टेरियांची संख्या वाढवतात. आजकालच्या महागड्या सप्लिमेंट्सपेक्षा रोजचं ताजं ताक पोटासाठी अमृतासारखं काम करतं. रात्रीचं जेवण थोडं लवकर उरका आणि झोपण्यापूर्वी पोटाला थोडी विश्रांती द्या. लक्षात ठेवा, तुम्ही तुमच्या पोटाची काळजी घेतली, तर तुमचं पोट आयुष्यभर तुमची काळजी घेईल.डॉ. सुबोध देशमुख अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 