Premium|Picky Eater Kids : श्रद्धा, ठेपले आणि मी; मुलांच्या 'टॅन्ट्रम्स'वर श्रद्धा आंटीच्या ठेपल्यांचा उतारा

मैत्रेयी पंडित-दांडेकरमाझ्या एका नकारामध्ये मम्माच्या कपाळावर हजार आठ्या पाडण्याची ताकद होती. वैतागलेली मम्मा, आमची झकाझकी, आणि मग तिचं पाचव्या मिनिटाला हार पत्करणं हे असं रोजचं दोन-तीन वेळा होणारं दोन-तीन अंकी नाटक मला वेगळीच ऊर्जा देऊ लागलं. माझी शिंगं मला फील होऊ लागली.श्रद्धा माणसाला निश्चितच बळ देते, कठीण परिस्थितीत गळून जाऊ देत नाही, आशा दाखवते. आपल्या ध्येयाकडं वाटचाल करत राहायची ताकद देते, मनातल्या भीतीला पळवून लावते, शांत करते, आयुष्य जगण्यासाठी काहीतरी कारण पुरवते. स्वतःपेक्षा मोठं असं काहीतरी परिमाण जगण्याला पुरवते. हे सगळं जरी अगदी खरं असलं तरी मला मात्र श्रद्धा बळ-बीळ, आशा-बिशा असलं काही न देता चक्क 'ठेपले' देते!! तर ही गोष्ट आहे त्याच ठेपल्यांची, ते करणाऱ्या श्रद्धा (आंटी)ची आणि माझी, नीवाची! पूर्वी मुलांना पालकांचा दरारा असे, पण माझ्या पालकांना आता मेथी ठेपल्याचा दरारा आहे, तोदेखील श्रद्धा आंटीने केलेल्या! तर माझी खाद्ययात्रा इतर मुलांप्रमाणेच सुरू झाली. दूध माझ्यासाठी अमृत असतानाच मी सहा-सात महिन्यांची असल्यापासून मम्मा माझी दुधाची तहान सपक भाज्यांचे लगदे मिसळलेल्या भाताच्या पेजेवर भागवू लागली. ताती ऊर्फ अवनीला एव्हाना भाजी-पोळी संपवल्यावर चिपा भरायची मुभा मिळाली होती, पण मला मात्र एक वर्ष झालं तरी पदार्थात मीठ, साखरदेखील वर्ज्य होतं. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अभी तक टाइम आला नव्हता. त्यामुळे रोज माझ्या नशिबी उकडलेली गाजरं, ब्रोकोली आणि माझ्या चैनीचा परमावधी म्हणजे 'मम्मा बाबा कुकरच्या शिट्ट्या काढा, करा चैन, द्या, रोज उकडलेलं रताळं द्या' इतकाच होता. शिकरण आणि मटार उसळीला चैन म्हणणाऱ्या पुणेरी मम्माच्या मुलीनं अजून काय अपेक्षा करावी म्हणा! माझ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबरोबरच व्यक्तिस्वातंत्र्याचीदेखील बोंब होती. त्यामुळे आहे त्या रताळ्याला गोड मानून मी खायला शिकले. पण त्याचा अर्थ (दुसऱ्यांदा आई होऊनही अल्लड असलेली) मम्मा भलताच काढत होती. ‘नीवू काय वाट्टेल ते खाते, अवनी फार त्रास द्यायची या वयात’ असं इतर किटकिट्या पोरांच्या कटकट्या आयांना सांगताना तिची छाती अभिमानानं फुलून येत असे. हे साफ चुकीचं होतं, बाबा-तातीसारखा मलापण कशातच ‘से’ नाही, हे बघून मम्माची फे (आणि फे) करायचं मी ठरवलं. आणि साधारण दुसऱ्या वर्षी मी तातीकडून सर्वप्रथम नन्नाचा पाढा एकदाचा शिकून घेतला..अतिशय धारदार अस्त्र, शस्त्र मला मिळालं होतं. मम्मा-बाबा काहीही, कुठलंही अन्न पुढं करायच्या आत मी खणखणीत ‘नोऽऽऽ’ म्हणून मोकळी होऊ लागले. माझ्या एका नकारामध्ये मम्माच्या कपाळावर हजार आठ्या पाडण्याची ताकद होती. वैतागलेली मम्मा, आमची झकाझकी, आणि मग तिचं पाचव्या मिनिटाला हार पत्करणं हे असं रोजचं दोन-तीन वेळा होणारं दोन-तीन अंकी नाटक मला वेगळीच ऊर्जा देऊ लागलं. माझी शिंगं मला फील होऊ लागली. त्यामुळे उकडलेल्या गाजर, रताळ्यांचे दिवस गेले. त्यावरून मी एक मोठ्ठी(?) उडी, कोरडी पोळी, कोरडा पांढरा भात, नुसता उकडलेला पास्ता वगैरे अशा माझ्या फेव्हरेट पदार्थांवर मारली. पालकांना हे अर्थात फारसं पसंत नव्हतं, त्यामुळे त्यांनी गयावया केला किंवा मला त्यांची अगदीच कीव आली तर ‘अमेरिकन स्वीट कॉर्न’ नावाची भाजी(?) मी माझ्या इंडियन आईकडून खाण्यास कबूल झाले. पण इतर सर्व पदार्थांसाठी माझा नन्नाचा पाढा सुरूच होता. मम्माच्या मते, मी गाढव होते आणि मला गुळाची चवच नव्हती. माझ्या जीभ या ज्ञानेंद्रियांची पुरेशी वाढ झाली नव्हती, पण माझ्या टिचक्या नाकाला एव्हाना प्रौढत्व आलं होतं. त्यामुळे पदार्थाच्या आणि पदार्थ भरवणाऱ्याच्या हाताला येणाऱ्या वासावरून मी पदार्थ आणि माणूस या दोघांना रिजेक्ट मारण्यात एक्स्पर्ट झाले होते. माझ्या या नाकामुळे माझ्या पालकांच्या अक्षरशः नाकीनऊ येऊ लागले. हतबल होऊन त्यांनी माझ्या जिभेचा पोर्टफोलिओ डायव्हर्सिफाय करण्यासाठी असतील-नसतील तेवढे उपासतापास, नवस-बिवस इतकंच काय तर असतील-नसतील तेवढी क्युझिन्स; त्यातले नवीन-जुने पदार्थ; त्यासाठी तरुण-म्हाताऱ्या देशी-विदेशी काका-काकूंच्या अगणित रेसिप्या, त्यात काही स्वतःचे बदल असं सगळं करून पाहिलं. तरी मम्माच्या हातचं काही पसंत पडेना म्हणून गुजराती, पंजाबी, मराठी, व्हिएतनामी, मेक्सिकन स्वयंपाकीण बायका ठेवून पाहिल्या. डबे देणाऱ्या मावशा, काकवा शोधल्या. पण कशात काही यश येईना. असे सगळे उपाय सुरू असतानाच अखेर आमची गाडी एका मेथी ठेपल्यावर येऊन ठेपली. हजारो पदार्थांना काही सेकंदात रिजेक्ट करणाऱ्या माझ्या पंचेंद्रियांनी हा ठेपला चक्क क्षणार्धात मंजूर केला होता. माझ्या पालकांना (आणि मला) एका डबे देणाऱ्या आंटीचा मेथी ठेपला अखेर पावला! तीच ही सबुरीनं भेटलेली श्रद्धा बरं का! श्रद्धा माणसाला निश्चितच बळ देते, पण श्रद्धा आंटी तेव्हापासून मला ठेपले देऊ लागली. ठेपल्याकरवे मला बळ मिळू लागलं. त्यामुळे कठीण परिस्थितीत गळून न जाता, माझ्याकडून टॅन्ट्रम थ्रो न करण्याची आशा हे ठेपले मम्माला दाखवू लागले..तर अशाप्रकारे, 'श्रद्धा, ठेपले आणि मी' हे प्रकरण गेलं दीडेक वर्ष सुरू आहे. मेक्सिको असू दे, लंडन, फिजी किंवा इंडिया, मी जाईन त्या नवीन देशात, गावात किंवा हॉटेलात श्रद्धा आंटीला ठेपल्याच्या रूपात सोबत घेऊन जाते. तिथलं स्थानिक खाणं मी वासावरून झिडकारते आणि मम्माला जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात श्रद्धा आंटीचा ठेपला मला भरवायला भाग पाडते. माझ्या मते सध्या सगळं सुरळीत सुरू आहे.कोणत्याही दिवशी माझ्या घरी आलात, तर तुम्हाला घरात एकवेळ दूध, साखर संपलेली दिसेल, पण श्रद्धा आंटीचा एकतरी ठेपला पोळीच्या डब्यात, चकचकीत उबदार फॉइलमध्ये स्वतःला गुंडाळून ओट्यावर आरामात लोळताना दिसेल, अगदी राजासारखा! श्रद्धा आंटीच्या ठेपल्यांवर माझी नितांत श्रद्धा आहे. पण अतिश्रद्धा आणि तिचे अतिठेपले माझ्या खाण्याच्या वैविध्यतेवर आणि प्रोटीन इन्टेकवर मर्यादा आणत आहेत, असं माझ्या मातोश्रींना अलीकडेच वाटू लागलं आहे. पण माझ्या या फेजला 'खाईन तर (श्रद्धाच्या) ठेपल्याशी नाहीतर उपाशी' अशी विचारसरणी म्हणण्यापेक्षा 'श्रद्धाला काम, मम्माला आराम' अशा दृष्टिकोनातून बघण्याचे धडे बाबा मम्माला देऊ पाहत आहे. बाबाची मंजिल अभी दूर । माझ्या मते मी मम्माच्या स्वयंपाकापेक्षा श्रद्धा आंटीच्या स्वयंपाकाला जास्त महत्त्व प्राप्त करून देत आहे, अशी भीती तिला वाटत असावी. पण 'अडला हरी ठेपल्यांचे घास भरी' असं काहीसं असल्यानं श्रद्धा, ठेपले आणि मला कंटाळून मम्मा आता सबुरी, मुली आणि मी अशी पुढची न संपणारी गोष्ट लिहायला घेणार हे मात्र नक्की!(या लेखाबरोबर 'अवनीवाच्या गोष्टी' सदर समाप्त होत आहे.)(मैत्रेयी पंडित-दांडेकर कॅलिफोर्नियास्थित बायोमेडिकल इंजिनिअर आहेत.) 